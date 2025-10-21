Подковёрная борьба в столице Тувы

«Единая Россия» против «Единой России». Итог: «Единая Россия» проиграла

Верховный суд Республики Тыва на днях удовлетворил иск главы города Кызыла Ирины Казанцевой и принял решение о расторжении трудового контракта с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом. Сам мэр полагает решение спорным и намерен обжаловать его, как только получит на руки. В администрации города к самому судебному акту относятся с недоверием, но полагаются на компетентность юристов.

Как отмечает известный кремлёвский политолог И. Гращенков на портале «Региональные комментарии», «ситуация в Кызыле является характерным примером внутриполитической динамики, когда затяжной конфликт между главой администрации Каримом Сагаан-оолом и главой города – спикером хурала Ириной Казанцевой – негативно сказывается на всей обстановке в столице Тувы».

Это «противостояние, длящееся с декабря прошлого года и дошедшее до Верховного суда республики, создаёт эффект управленческого паралича. Когда две ключевые фигуры городской власти заняты в первую очередь взаимной борьбой, согласование и принятие важных для города решений неизбежно блокируется. Страдают и бюджетные процессы, и решения по благоустройству, и реализация инфраструктурных проектов. Фактически администрация и представительный орган работают не как единый механизм, а как враждующие стороны, что делает систему управления неэффективной и подрывает доверие горожан, которые видят, что власть занята не решением их насущных проблем».

«Ключевой вопрос: почему глава региона Владислав Ховалыг не вмешивается в ситуацию столь активно, как того могло бы ожидать стороннее наблюдение?» – спрашивает автор.

Но тут как раз и дело-то в том, что этот конфликт появился не вчера и суть его не столько во взаимоотношениях главы города Казанцевой и мэра Сагаан-оола. А возник он ещё 7 апреля 2021 года одновременно с назначением бывшего мэра Кызыла В.Ховалыга врио губернатором Тувы. Именно тогда Ховалыг увидел в своём родственнике, мэре столицы, возможного претендента на должность главы республики в этом же году или через пять лет, когда Ховалыгу нужно будет переизбираться на второй срок. Уже тогда Ховалыг, отбросив родственные и однопартийные чувства и доверившись инстинкту власти своей жены Айланы, определил Карима Сагаан-оола как основного соперника в гонке за губернаторское кресло.

Вообще-то, будь Ховалыг серьёзным политиком, мужчиной и честным человеком, он мог бы сам, своим решением отстранить Сагаан-оола от должности. Но особенность характера Ховалыга состоит в том, что он привык решать свои проблемы тихо, под ковром и чужими руками. Поэтому к реализации своего коварного плана он приступил после того, как его верный помощник Чюдюк сформировал послушное ему сообщество в виде городского хурала представителей, во главе которого они поставили Ирину Казанцеву, бывшую учительницу труда средней школы. Человека, чуждого высокой политике, к тому же пьющего и недалёкого, но послушного. Вот её-то Ховалыг и определил как зачинщика городских беспорядков, породившего в городской власти раскол заявлением в суд о прекращении полномочий мэра Сагаан-оола.

Как полагает политолог И. Гращенков, «вероятнее всего, его пассивная позиция свидетельствует не о нежелании, а о сложности внутриэлитной конфигурации в республике. Этот конфликт может быть отражением более глубоких противоречий между различными группами влияния в Туве. Публичное и силовое вмешательство главы республики с целью продавить одно решение рискует не разрешить конфликт, а обострить его, переведя на республиканский уровень и объединив против Ховалыга недовольные группы».

«Его стратегия может заключаться в осторожном выжидании, пока судебная система формально не завершит процесс, что позволит ему выступить арбитром уже постфактум без прямого участия в тяжбе. Однако пока судебные разбирательства продолжаются, а политическая воля для их силового прекращения отсутствует, Кызыл остаётся заложником этой борьбы, что напрямую сказывается на темпе его развития и качестве жизни горожан».

И с ним трудно не согласиться. Да, несомненно, четыре года подковёрной борьбы главы республики и мэра столицы принесли горожанам немало проблем. Особенно всех поразил случай, когда правоохранители, науськанные на мэрию понятно кем, организовали в мэрии маски-шоу и вывели из неё с руками за спиной двух первых заместителей мэра, известных в городе как работящих, честных и неподкупных чиновников, на работе которых, собственно, и держится вся хозяйственная работа в столице. Затем у них по месту жительства провели обыски в поисках компромата. Как многие и предполагали, история закончилась «пшиком»: ничего, что давало бы повод подозревать их в нарушениях закона, как и ожидалось, не было обнаружено. И в отношении мэра Сагаан-оола тоже компромата не нашлось. Беспредел закончился, но, как говорится, «осадочек остался».

Ховалыг всё время после того, как стал губернатором, как мог, пакостил городу, не без помощи городской дурочки лишал столицу финансирования и полномочий, при этом взваливая вину на мэрию города за не вывезенный своевременно мусор, бездомных собак и бомжей. Но желаемого результата он так и не добился. Мэр Сагаан-оол, осознавая коварный непорядочный характер главы, не принимал его предложений о переходе на другую работу.

В конце концов, состоялся суд, который заявление Казанцевой удовлетворил. Однако апелляционная инстанция это решение отменила. Тогда Казанцева подписала подготовленную в правительстве жалобу в кассационную инстанцию. А там, сославшись на процедурные нарушения, решение Верховного суда Тувы отменили и направили дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении Верховный суд покорно сменил свою позицию на диаметрально противоположную. Иск Казанцевой удовлетворил.

И что же дальше? Юристы обращают внимание на тот факт, что Сагаан-оол был отстранён от должности, когда проходил лечение в стационаре, о чем суд был извещён надлежащим образом. А это по существующему правилу – железное основание для отмены решения.

При этом создаётся впечатление, что, скорее всего, это нарушение было сделано судом сознательно, чтобы затянуть процесс разбирательства. Поскольку всем понятно, что в этой судебной истории Казанцева играет пассивную роль, а инициатором внутриэлитного раскола является не кто иной, как сам глава Ховалыг, полномочия которого истекают и который имеет мало шансов остаться в губернаторском кресле на новый срок.

Уничтожая городскую власть, Ховалыг тем самым подписал себе смертельный приговор и получил клеймо человека глупого, недальновидного и беспринципного. Про таких обычно говорят: ради выгоды не пожалеет и родной матери. Ховалыг не пожалел родственника, чтобы обезопасить себя в будущем от конкурента. Но просчитался. Не учёл позицию Шойгу и свою репутацию в республике.

