Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 38, 21 октября / Перекрёсток мнений
№38, 21 октября 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина

Аноним, 17-10-2025 #2[ru]

2020 год, Путин: «Россия к 2025 году газифицирует 90% населенных пунктов». 2025 год, Путин: «Газификация в России достигла почти 75%»...

Свежий анекдот

Аноним, 16-10-2025 #4[ru]

Нищета заставит россиян рожать, – считают в Госдуме. Чем лучше люди живут, тем меньше рожают, а самая высокая рождаемость в нищих странах, – считает депутат Матвейчев. По его словам, повышение пособий и качества жизни для рождаемости – это «лукавство». И настоящий стимул к рождению детей – отсутствие финансового комфорта. Короче говоря, властям для улучшения в России рождаемости делать ничего особенно не нужно – нужно просто продолжать разорять страну воровством. Власть дебилов...

Когда сворованное в эпоху Шолбана Кара-оола имущество вернётся государству?

Аноним, 15-10-2025 #1[ru]

В Краснодарском крае глава района пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота и 100 млн. рублей наличными. Речь идёт о Сергее Лесе, которого подозревают в махинациях с землёй... Во время побега чиновник вёз с собой в микроавтобусе 12 кг золота, переплавленного под железнодорожный крепёж – костыли. И это всего лишь какой-то никому неизвестный глава района?! А представьте, сколько вывезет какой-нибудь губернатор хованыг или какой-нибудь бывший губернатор карлик?

Аноним, 15-10-2025 #3[ru]

Ховалыг: «С наступлением отопительного периода возрастают риски отравления угарным газом из-за неправильной эксплуатации печного оборудования». Как говорится, пришел на пост с обещаниями обеспечить всю Туву газом, а уходит с предупреждениями об угарном газе, который с каждым годом травит все больше народу...

Ховалыг: «... наладить ежеквартальные совместные рейды по местам проживания многодетных семей и семей в социально опасном положении, а также проводить разъяснительную работу среди жителей частного сектора о последствиях отравления угарным газом, необходимости содержать печное оборудование в исправном состоянии и эксплуатировать его надлежащим образом. Важно, чтобы дымовые извещатели были установлены во всех частных домах...» Заметьте: он ничего не сказал, что установка датчиков будет бесплатной. Похоже, Ховалыг под видом заботы о нерадивом населении ввел новый налог для владельцев печного отопления...

Аноним, 15-10-2025 #4[ru]

Шолбан Кара-оол с пафосом вещает: «Наш Армейский Рукопашный Бой шагает по всей стране, и главное, уже среди гражданского населения, среди молодежи. Мы хотим, чтобы наши ребята занимались отечественным от «мозга до костей» единоборством. Где есть история, дух наших воинов, любовь к отчизне!»

Но при этом создал медаль для чемпионата на английском языке и сам чемпионат назвал «World Cup – Victory», хотя там участвуют только папуасии четвертого мира, не говорящие на английском языке... Сраный клоун – пытается выглядеть солидно, «международно», а на деле – папуас с перьями на голове и набедренной повязке из лопухов, который зачем-то нацепил галстук и манишку от смокинга... https://t.me/karaoolduma/7118

tlg_comm, 15-10-2025 #5[ru]

Неужели в Туве наконец-то покончат с коррупцией? Но что ещё важно, С.С. Конвиз борется не только печатным словом в газете «Риск», доводя нам суть дела, но и грамотно юридическими действиями. Поздравляю вас, Сергей Семёнович!

Аноним, 16-10-2025 #8[ru]

Страна дышит на ладан, в Туве творится ж..., а Ховалыг тем временем строит потемкинские деревни: «Принимаю участие в Форуме туристических территорий FTT-2025, который проходит в эти дни в Москве в «Лужниках». Программа форума насыщенная – это крупнейшая площадка для диалога государства и бизнеса в сфере туризма и инвестиций... В качестве спикера выступил в пленарном заседании по теме: «Туризм 2.0: как власть, бизнес и технологии развивают и улучшают карту России и дружественных стран». Представил участникам форума уникальный туристический потенциал Республики Тыва...».

Какой туризм в Туве, где на улице режут и убивают всевозможными способами? Единственный возможный турист – это Путин в сопровождении полка ФСО со своим обслуживающим персоналом. Да и то его в Туве давно не видно. Потому что в Туве нет ни сервиса, ни безопасности. Ховалыгу лучше бы подумать о том, как люди зиму переживут, чем питаться будут, если окончательно бензин пропадет. А он все пляшет да поет...

Аноним, 17-10-2025 #9[ru]

Главный нацист Тувы, выдавивший из республики тысячи русскоязычных жителей, из-за чего Тува теперь не может найти даже учителей русского языка, решил тут выступить: «Стыдно смотреть на дискриминационную политику Латвии в отношении российских граждан, русских людей и появляется лишь одно желание – быть всегда выше этой низости и мудрее, продолжать воспитывать здоровое общество, в котором понятие «дружба народов» не будет пустым звуком, как это всегда было в нашей стране, как завещали нам наши деды и отцы...» Каждый раз смотришь и поражаешься, какой же надо быть бессовестной тварью, чтобы делать одно, а говорить совершенно противоположное!

Аноним, 17-10-2025 #10[ru]

Вместо Саган-оола, будет Сазан-оол, зять Айлан-Силы. Другой зять Уйнукай, стал полпредом Айланы в Верхнем Хурале, где обитает крыса Давай Каа Тимуровец.

Аноним, 17-10-2025 #11[ru]

И всеми процессами рулит Чипидейл, Ган Дон в шляпе, которого слушаются как Учителя и братья акробаты Шелбон и Влагищ, и Айлуна сила, с туркоманами во глубине. Сколько бабла китайцы тратят на содержание этой шоблы?! Лунь Синь знает.

Аноним, 17-10-2025 #12[ru]

Ховалыг ведет себя, как будто все нормально. А жители Шагонара фактически выживают: то тепла нет, то воды, то бензин закончился.

Аноним, 18-10-2025 #13[ru]

Ховалыг продолжает раскрашивать столетние развалюхи в яркие цвета и выдавать их за «модернизацию образовательной инфраструктуры»: «... Школа в селе Белдир-Арыг (сумон Чыргаланды) была открыта 75 лет назад. И на протяжении всех этих лет в ее стенах получали знания несколько поколений местных жителей... Полное обновление школы стало возможным благодаря федеральному проекту «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети»...» Похоже, для Ховалыга это просто очередной «проект» по распилу бюджетных денег.

Аноним, 18-10-2025 #14[ru]

В Башкортостане задержали чиновника из Госкомитета по жилстройнадзору за взятки до 2,5 млн. рублей. Когда к нему пришли силовики, он с улыбкой заявил, что давно ждал их визита. Интересно, а как встретит группу захвата Кара-оол? Нунчаками будет отбиваться? Или покажет приемы Русского Рукопашного Боя?

tlg_comm, 19-10-2025 #15[ru]

Лох десятилетия.

Аноним, 20-10-2025 #16[ru]

Годы ховалыговластия (Айлан силы) близятся к завершению.

Коротко

Аноним, 15-10-2025 #3[ru]

Социальные лифты. Или даже лифтЫ! Зарплата зэков в России теперь выше окладов учителей. В 2019 они могли заработать в среднем почти 15 тысяч рублей, теперь – 33 тысячи, следует из данных Торгово-промышленной палаты.

Аноним, 16-10-2025 #4[ru]

«Уволен на**й». Самарский губернатор отправил в отставку главу района за неправильный камень. Губернатор Самарской области единоросс Федорищев работает в лучших традициях путинской «элиты»: он на камеру по-хамски уволил главу Кинельского района Жидкова... Забавно, что совсем недавно «уволить на**й» могли и Федорищева. Губернатор-матерщинник явился на встречу с Путиным с перегаром, и из-за этого его отправили в больницу лечиться от неких «ментальных проблем». Не до конца вылечили, получается?

Звуки треска

Аноним, 17-10-2025 #5[ru]

Депутаты похвастались своими достижениями: в Госдуме предупредили, что нынешней молодежи грозит нищая старость. Депутат Гаврилов: будущая пенсия молодежи не покроет даже базовые расходы.

Аноним, 18-10-2025 #7[ru]

Приведем первую тройку лидеров должников: 1. «Газпром» – долг 5,79 трлн. рублей. 2. «Роснефть» – долг 3,6 трлн. рублей. 3. «РЖД» – долг 3,36 трлн. рублей. Суммарный чистый финансовый долг попавших в рейтинг компаний превышает 20,5 трлн. рублей. Чисто для сравнения – это больше 2/3 всей расходной части российского бюджета.

Сергей Конвиз: На что пойдёт президент Америки ради поднятия рейтинга?

Аноним, 15-10-2025 #5[ru]

В Израиле наступило подобие мира. Возможно, это иллюзия мира. И, конечно, это мир несовершенный и несправедливый, причем в представлении обеих сторон. Но об этом мы подумаем завтра. В этом и состоит преимущество несовершенного и несправедливого мира перед совершенной и справедливой войной: у мира есть завтра. У войны есть только бесконечное сегодня.

Аноним, 15-10-2025 #8[ru]

Лавров распереживался за своих друзей из ХАМАС и объясняет, как всё надо сделать в Палестине. Правда, Лаврова никто не спрашивает. Вопрос о форматах долгосрочного урегулирования обсуждался на саммите мировых лидеров в Египте. Россию туда даже не позвали.

Аноним, 15-10-2025 #12[ru]

Сперва они не верили, что в Украине будут «леопарды». Потом они не верили, что в Украине будут «атакамсы». Потом не верили что будут Ф-16. Потом не верили, что будут «патриоты». Теперь они не верят, что в Украине будут «томагавки»...

Аноним, 16-10-2025 #14[ru]

Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал-майор Джек Кин: «Украина применит Tomahawk для удара по производственному центру Алабуга».

Аноним, 16-10-2025 #16[ru]

На церемонии прощания с подчинёнными уходящий в отставку командующий израильским Северным военным округом, генерал Гольдфус сказал: «Это сложный для меня момент. Момент, когда чувство стыда нарастает и переполняет, момент, когда вид заложников, возвращающихся из плена, напоминает о том ужасном дне, когда мы потерпели неудачу. Это был ужасный день, когда мы не смогли выполнить свою миссию по защите жителей». Можете представить себе такие слова в исполнении кого-нибудь из российских генералов?

Аноним, 17-10-2025 #18[ru]

Трамп договорился о встрече с Путиным в Будапеште для обсуждения возможности прекращения войны в Украине. Это продолжение политики умиротворения агрессора, и Путин, конечно, имитировал испуг от Томагавков. В итоге, американское давление опять вылетает в трубу. А Путин прилетает в ЕС.

Аноним, 17-10-2025 #19[ru]

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приоткрыл завесу над разговором президентов Путина и Трампа. Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску. Дмитриев отметил, что реализация туннеля через Берингов пролив способна открыть новые перспективы для торговли. Короче, Путин опять выпросил у Трампа «две недели» для окончания боевых действий.

Аноним, 17-10-2025 #20[ru]

После звонка Путину Трамп внезапно вспомнил, что Tomahawk’и нужны ему самому. Накануне встречи с Зеленским и сразу после телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп заявил: «Нам самим нужны Tomahawk’и. Мы не можем истощать запасы своей страны».

Аноним, 17-10-2025 #21[ru]

Похоже, на встречу с Трампом в Венгрии Путин прибудет по газопроводу «Дружба». Потому что все другие маршруты перекрыты «недружественными» странами.

Аноним, 17-10-2025 #22[ru]

Экс-офицер ФСБ, ключевой участник аннексии Крыма и захвата Донбасса, а ныне – арестант и ультраправый критик Кремля Игорь Гиркин (Стрелков) выпустил из колонии новое письмо... Было бы хорошо показать в Белом доме оценку полевого командира и полковника ФСБ, осуществившего захват Донецка и Луганска в 2014 году, которого Путин посадил на 4 года за критику в свой адрес.

