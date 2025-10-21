Резюме Владислава Ховалыга

Можно ли с такой биографией найти другую работу?

МЭРА СТОЛИЦЫ СНЯЛИ – ЭТО НЕ К ДОБРУ

15 октября пришло сообщение, что Верховный суд Тувы со второй попытки всё же прекратил полномочия мэра Кызыла Карима Сагаан-оола. Наверное, экс-мэр обжалует это решение в Кемерово, и вполне возможно, что его жалоба будет удовлетворена, поскольку решение по мэру столицы не юридическое, а скорее политическое. Судьи Верховного суда, учитывая мнение кассационной инстанции, решили «не перечить начальству» и удовлетворить иск Казанцевой. Но при этом вынесли решение в отсутствие ответчика и во время его болезни, что подтверждено соответствующими документами, находящимися в материалах дела. Это даёт основания полагать, что оно может быть отменено кассационной инстанцией. Но говорит оно не столько о качестве работы мэрии, сколько о падении уровня доверия к нашему замечательному земляку Сергею Шойгу со стороны президента В. Путина и его Администрации.

Это, конечно, не перечёркивает того, что за последние 20 лет Сагаан-оол был, пожалуй, невзирая на отсутствие у него желания позёрствовать, наиболее эффективным и полезным для населения мэром столицы Тувы. А стремление Ховалыга избавиться от такого мэра рождено не только тем, чтобы он не мог с ним конкурировать на кресло главы, но чтобы было удобнее прибирать к своим рукам республиканское и муниципальное имущество. Именно этим собственно Кара-оол и Ховалыг и занимались, когда первый был главой республики, а второй – мэром столицы. А тот факт, что 4,5 года тотального поиска компромата на К. Сагаан-оола не дали главе оснований для увольнения или хотя бы привлечения его к уголовной ответственности за хищение финансовых средств или имущества, говорит о том, что и сам Сагаан-оол, и его заместители на поверку оказались людьми честными. Что в наше время встречается чрезвычайно редко.

К тому же, объективно глядя на итоги деятельности мэрии, невольно понимаешь: по сравнению с невзрачным и недееспособным бывшим мэром Ховалыгом, который просидел в кресле мэра 10 лет и натурально засрал столицу Тувы, в целом разрушив транспортную инфраструктуру города, его можно вообще считать чуть ли не идеальным менеджером. Сагаан-оол, по крайней мере, отремонтировал городские дороги и создал новые асфальтированные перемычки, благоустроил автобусные остановки и изыскивал деньги на поддержание детских дворовых площадок. Впрочем, конечно, чего греха таить, недостатков в работе и у него хватало. Но следует прямо признать: Сагаан-оол в отличие от Ховалыга сумел сформировать интернациональную работоспособную команду, в которой слаженно работали и русские, и тувинцы. Будет очень жаль, если республиканской власти удастся всё это разрушить. Хотя именно к этому она и стремится.

БЕЗ ДОСТИЖЕНИЙ, НО С ДЛИННЫМ ШЛЕЙФОМ СКАНДАЛОВ

Но сейчас хотелось бы остановиться не столько на проблеме смены власти в Кызыле, сколько на некоторых итогах деятельности главы республики Владислава Ховалыга под чутким руководством его супруги Айланы. И попытаться сделать некоторые прогнозы относительно будущего этой супружеской пары.

Думается, что главным итогом более чем четырёхлетнего не прекращавшегося ни на день противостояния республиканской и городской властей, а также личной непримиримой персональной борьбы Ховалыга с Сагаан-оолом стала сложившаяся ситуация. Именно поэтому после завершения этого противостояния Ховалыг утратил возможность остаться во властном кресле ещё на один срок. Судя по всему, первой об этом догадалась его супруга Айлана, которая прервала тотальный контроль над мужем и спустя четыре года бездействия возобновила свою деятельность в платном частном медицинском кабинете.

В результате борьбы за кресло выявился внутриэлитный раскол в республике, усиленный криминализацией не только тувинского общества в целом, но депутатского корпуса в отдельности. Депутаты-родственники главы от «Единой Россией» попались на том, что разъезжали по городу вооружённые огнестрельным оружием. А затем при дележе бюджета в ресторане «Столичный» развязали перестрелку с бандитами «010», которая имела тяжёлые последствия. Потом та же власть создала условия для межнационального конфликта в республике, для усмирения которого Москве пришлось отправлять в Кызыл три борта спецназа для охраны мест работы узбеков и таджиков, вряд ли это будет прощёно Ховалыгу.

Также Ховалыгу вряд ли простят конфессиональный раздор, который он развязал с Епископом по поводу развития в Туве инициативы «Юрты добра», которая вылилась в привлечение церковного деятеля к административной ответственности под явно надуманным предлогом. Более того: конфликт показал, что такой чиновник, как Ховалыг, в состоянии порождать противоречия не только между тувинцами и русскими, но и внутри правящей партии «Единая Россия», в которой они оба с Сагаан-оолом состоят. Все понимают, что кризис отношением между главой и мэром рождены не в Москве и не мэром. А значит, вся вина за него ложится на Ховалыга.

Поэтому ему в этой ситуации рассчитывать на пролонгацию должности не приходится. А в такой ситуации податься Владиславу Товарищтайовичу, похоже, особо некуда. Шойгу пристраивать его, как в своё время уволенного Кара-оола то в «РусГидро», то в Думу, не станет. Да, наверное, уже и не сможет. У самого Ховалыга никаких талантов, кроме как тырить по карманам, за душой нет. И куда податься бедному отставному губернатору?

ДИЛЕТАНТ ИЗ «БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

На днях авторитетные источники сообщили, что якобы В.Ховалыг был вынужден согласиться с тем, что он не может оставаться губернатором Тувы на второй срок. Он хотел бы занять освободившееся после перевода в Красноярск на повышение гендиректора О. Лукина кресло генерального директора АО «Тываэнерго». Нужно признать: решение хоть и запоздалое, но в некотором роде даже логичное, если иметь в виду слова Путина о том, что он на губернаторство пришёл из «большой энергетики». Эта отрасль для него – не чужая.

А факт остаётся фактом – он стал врио главы республики именно после должности генерального директора АО «Тываэнергосбыт». Но давайте проанализируем эту ситуацию объективно.

Действительно, Владислав Ховалыг хоть и не имеет базового технического образования и сам неоднократно признавался, что об электричестве знает на уровне бытовой розетки, однако он работал в т.н. «большой энергетике» с конца 2018 по 7 апреля 2021 года в качестве генерального директора компании «Тываэнергосбыт». И уже в силу этого должен был бы разобраться в сложностях электроснабжения республики. Но дело в том, что энергосбыт у нас в стране имеет узкую специализацию. И, не имея непосредственного отношения к энергетике, занимается исключительно тем, что собирает плату за потреблённую абонентами электроэнергию. Точно так же можно собирать плату за проданные тапочки или автомобили. А откуда берётся эта энергия, как она поступает в республику и распределяется между потребителями, директор энергосбыта может и не знать, поскольку это его не касается. Это как в большом торговом центре работница на кассе не знает, откуда в магазине продукты, и какого качества, она лишь выбивает чеки и собирает плату за проданный товар.

Да, слов нет – работа сбытовой компании очень важна для любой отрасли и энергетики в целом. Но считать, что директор энергосбыта (особенно такой неумный, как Ховалыг) что-то понимает в большой энергетике, было бы большим преувеличением. На этом месте нужен не столько менеджер-энергетик, сколько просто честный хорошо считающий деньги работящий специалист, умеющий организовать работу по сбору платежей, для которого хоть глава республики, хоть обычный пенсионер равны перед необходимостью вовремя оплачивать за потреблённые услуги. А всё остальное – от лукавого. Ведь даже в отсутствие платежей за свет у энергетиков разговор с абонентами короткий. Отключат – и будь здоров! Так что при таких обстоятельствах подобное предприятие просто не должно не быть успешным.

Однако факт остаётся фактом: за время деятельности на посту руководителя сбытовой компании В. Ховалыг умудрился довести задолженность потребителей за потреблённую электроэнергию до умопомрачительного для маленькой Тувы уровня – 2 млрд. 060 млн. рублей.

Как известно, В.Ховалыг был освобождён от должности генерального директора компании «Тываэнергосбыт» 7 апреля 2021 года. И уже 7 декабря 2022 года в суд поступило заявление конкурсного управляющего, в котором он просил привлечь Ховалыга к субсидиарной ответственности за ущерб, нанесённый предприятию за время своего директорствования. Однако доказать, что Ховалыг сознательно довёл возглавляемое им предприятие до банкротства, конкурсному управляющему не удалось. Понятно – почему. К тому времени Ховалыг уже сидел в губернаторском кресле и был для суда недосягаем. Так Ховалыг, доведя до банкротства Энергосбыт, «вышел сухим из воды», не понеся никакой ответственности. Более того, развалив солидное предприятие, он не только не пошёл под суд, не только не понёс материальную или моральную ответственность, а наоборот – «пошёл в гору», возглавив регион.

КАК ДОВЕСТИ ДО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЕ: МАСТЕР-КЛАСС ОТ «СПЕЦИАЛИСТА»

Но и на новой должности Ховалыг сумел «наломать дров» в республиканской энергетике. В республике имеется несколько генерирующих предприятий, вырабатывающих тепловую энергию. Основное из них – Кызылская ТЭЦ, отапливающая столицу и пос. Каа-Хем Кызылского района. Она находится в собственности Сибирской угольной энергетической компании (СУЭКа). Поэтому как-то присвоить кусок от этого предприятия даже губернатору весьма сложно. Так что довести ТЭЦ до плачевного финансового состояния главе республики В.Ховалыгу не удалось. Но зато четыре других райцентра – Хову-Аксы, Шагонар, Чаа-Холь и Ак-Довурак отапливают котельные, находящиеся в республиканской собственности. И правительство Тувы управляет ими через специально созданное для этой цели предприятие – ГУП РТ УК «ТЭК-4» (далее для краткости – «ГУП»). И вот тут-то, не в пример Кызылской ТЭЦ, все установки главы республики исполняются без промедления. Как итог – ГУП, как и в своё время АО «Тываэнергосбыт», находится в плачевном финансовом положении.

В соответствии со справкой, которой располагает редакция, по состоянию на 01.10.2025 задолженность ГУПа перед АО «Тываэнергосбыт» уже составила 227,4 млн. руб. Из них 168,1 млн. руб. – это задолженность Министерства топлива и энергетики РТ по соглашениям на перечисление субсидий. Таким образом, правительство Тувы в лице Минтопэнерго просто «топит» своё предприятие, не перечисляя положенную ему субсидию. Уже сейчас в судах на рассмотрении находятся иски к ГУПу на сумму 207,1 млн. руб.

А 10.02.2025 Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Тува с заявлением о признании ГУП РТ УК «ТЭК-4» несостоятельным (банкротом). Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ФНС назначено на 03.12.2025. АО «Тываэнерго» подало заявление о вступлении в дело. При этом следует иметь в виду, что в отношении должника возбуждено сводное исполнительное производство на сумму 719 млн. руб., в том числе задолженность УФНС по РТ 498 млн. руб.

В общем, ситуация с ГУПом полностью совпадает с той, которую создал Ховалыг в «Тываэнергосбыте».

Правоохранители по этому поводу, похоже, не особо заморачиваются, хотя это было бы не лишним. Ведь откуда появляются долги у такого предприятия, из чего они складываются?

Всё начинается с тарифной политики, которую определяет правительство. Цены на услуги ГУПа должны быть экономически обоснованны и включать все затраты предприятий, входящих в ГУП и плановую прибыль. Если это не так, то руководство ГУПа и министерство энергетики должны принимать соответствующие меры для пересчёта тарифов на услуги. Если правительство считает, что тарифы ГУПа для населения неподъёмны, и их нужно снижать, оно обязано разницу между тарифной и фактически сложившейся ценой покрывать за счёт бюджета. Но если оно обязалось это делать, но не делает, это неизбежно приведёт к банкротству ГУПа. Что, собственно, и происходит с ГУП РТ УК «ТЭК-4». А если с тарифами порядок, то вышестоящая инстанция обязана выявить нецелевые траты ГУПа и обязать виновных возместить ущерб. Если выявляются хищения, то правительство обязано обратиться в правоохранительные органы, чтобы те привлекли виновных к ответственности.

В общем, всем этим руководит правительство Тувы как хозяин ГУПа, которое возглавляет глава Владислав Ховалыг. Тот вместо всего этого спокойно сидит в своём кресле и ждёт, когда предприятие будет признано банкротом...

Это что – государственный подход к делу и квалифицированное управление энергетической отраслью? И что, так и должно всё происходить в реальной жизни республики? Но это же какой-то кошмар: у предприятия жизнеобеспечения под миллиард накопленных долгов и они растут дальше, а правительство республики всё это вполне устраивает и оно не принимает никаких мер?

НА КАКОМ МЕСТЕ ХОВАЛЫГ ПРИНЕСЁТ МЕНЬШЕ ВРЕДА?

Знаете, кому-то, наверное, Владислав Ховалыг как глава республики даже нравится. А что? Он всегда внешне спокоен и уравновешен, его всё устраивает. В тиши кабинета или в спальне с Айланой он потихоньку вынашивает планы финансового оздоровления семьи, превращая бюджетные средства в личные. Может быть, он всё правильно делает? Ну и что из того, что его подельник и кассир семьи парится на нарах в Кызылском СИЗО и потихоньку сотрудничает со следствием, сдавая одного соучастника земельных махинаций за другим? А может, до главы правоохранители не доберутся?

Но я сейчас не об этом. Какой из Ховалыга руководитель предприятия, мы узнали из печальной истории АО «Тываэнергосбыт». Какой из него руководитель республики, знаем по текущим делам и по ситуации вокруг ГУП РТ УК «ТЭК-4». Но если подумать над вопросом перевода его с кресла главы республики в кресло гендиректора АО «Тываэнерго», то я Вам прямо скажу: в сегодняшнем кресле от Ховалыга населению республики вреда гораздо меньше того, что он может натворить, став генеральным директором «Тываэнерго». И дело даже не в том, что за короткий срок в предприятии жизнеобеспечения республики всё будет растащено и разворовано, хотя и это вероятно. Даже если Ховалыг сядет в новое начальственное кресло, и он ничего не будет делать, урон от его бездеятельности будет невероятным.

Невольно вспоминаются времена, когда Ховалыг занимался финансовым оздоровлением предприятий республики и руководил мэрией Кызыла. Да, соглашусь, за это время ему не удалось вывести из состояния банкротства ни одно предприятие, а город постепенно утопал в мусоре и разбитых дорогах. Но если следовать логике, то получается, что Ховалыг, развалив работу на одном участке, непременно шёл на повышение. Доведя до ручки очередную работу, снова переходил на более ответственную, достигнув губернаторского уровня. Теперь, после того, как он показал себя в Туве, ему в самый раз претендовать на должность премьер-министра России? А не то, если он возглавит энергетику Тувы, то и красноярскому, и московскому начальству придётся сидеть в Кызыле и «затыкать» образовавшиеся «дыры», спасая тувинское электрическое хозяйство.

А населению Тувы поневоле придётся запасаться альтернативными источниками света, закупая движки и станции солнечной энергии. Но тогда говорить о какой-либо комфортной жизни, о развитии экономики республики уже не придётся. Так что будем делать с Ховалыгом, куда теперь его пристраивать, чтобы от него вреда было поменьше? В кресло директора «Тываэнерго» или сразу отправим на федеральный уровень?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин