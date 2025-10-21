«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Коротко
№38, 21 октября 2025 года.
    Коротко

«Совсем без связей»: Подросток на «Лэнд Крузере» отделался колонией-поселением за смерть начальницы из МЧС

Кызылский городской суд признал местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения без водительских прав, которое привело к гибели человека (пункт «в» ч. 4 ст. 264 УК). Об этом сообщила прокуратура Тувы. Суд приговорил молодого человека к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения.

Фамилия обвиняемого и его возраст не называются, в карточке дела его данные скрыты.

В мае 2025 года 17-летний житель Кызыла за рулём внедорожника Land Cruiser Prado врезался в Volvo, в котором погибла 38-летняя пассажирка. Она оказалась начальницей отделения обеспечения кадровой работы управления МЧС по Туве, майором Валерией Коваленко.

После аварии в тувинских пабликах пошли слухи о возможных связях 17-летнего парня. Глава республики Владислав Ховалыг опроверг данные некоторых каналов, что подозреваемый – его родственник.

Россияне установили 4-летний рекорд по скупке антидепрессантов

В сентябре 2025 года граждане России купили 1,94 млн. упаковок антидепрессантов на общую сумму в 13,8 млрд. рублей – на 33% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом, пишет Mash со ссылкой на данные системы «Честный знак». Это максимальный месячный показатель за четыре года, отмечает канал. Спрос на препараты от депрессии выше всего у поколения «зумеров» (молодых людей примерно от 15 до 28 лет), рассказали фармацевты и провизоры.

Больше всего антидепрессантов в прошлом месяце было продано в Санкт-Петербурге (2230 упаковок) и Москве (2026). Следом идут Калининградская область (1401) и Карелия (1398). Самый низкий спрос на такие препараты зафиксирован в Туве: 65 упаковок за месяц. В Чечне этот показатель составил 116 штук, в Дагестане – 281.

Правительство отказалось вводить «налог на роскошь»

Российские власти не планируют вводить дополнительные «налоги на роскошь», чтобы наполнить бюджет, который на ближайшие три года сведен с суммарным дефицитом 10 трлн. рублей.

Изменений в части налога на роскошь при подготовке бюджета на 2026-28 гг. не обсуждалось, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налоги на роскошь, я хочу сказать, что это направление возможно к проработке, но не в этом финансовом году, но больших денег это не даст. В нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – цитирует Силуанова «Интерфакс».

Министр добавил, что также не рассматривалось повышение подоходного налога для сверхбогатых. «По НДФЛ приняли все решения в прошлом году, и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверно, было бы неправильным», – уточнил Силуанов.

Депутат Госдумы предложил снизить уровень жизни россиян, чтобы вытащить страну из демографической ямы

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил радикальный метод решения демографического кризиса в России. На обсуждении законопроекта о запрете склонения к абортам в Общественной палате парламентарий заявил, что для повышения рождаемости необходимо снизить уровень жизни населения. «Нужно раз и навсегда забыть догму о том, что демографические проблемы поможет решить улучшение материальных условий. Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая – там, где богатые», – сказал Матвейчев (его слова приводит «Коммерсантъ»).

Депутат также раскритиковал идею материальной поддержки семей с детьми: «Все разговоры о том, что „дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить“ – это все лукавство». Аборты Матвейчев сравнил с военными потерями, указав, что от них «гибнет столько же людей, сколько на СВО». «После легализации абортов в СССР мы сами убили больше людей, чем Гитлер», – подчеркнул он. Депутат посетовал, что россияне «живут настоящим» и «хотят получать все от жизни», а женщины теперь предпочитают карьеру семье, за что, по его словам, «никто не избежит кары».

Кремль задумал отправить в отставку непопулярных губернаторов, чтобы отвлечь внимание россиян от СВО и повышения НДС

В Кремле обсуждают отставку непопулярных у населения губернаторов перед запланированными на сентябрь 2026 года выборами в Госдуму. Таким образом кремлевские чиновники рассчитывают отвлечь внимание россиян от затянувшейся спецоперации и снизить недовольство повышением НДС до 22%, а также ужесточением налогового режима для малого бизнеса, рассказали журналистам два близких к администрации президента (АП) источника.

По словам одного из них, местные власти «обычно вызывают большее недовольство, чем федеральные». «К президенту претензии высказывать просто опасно. [Федеральных] министров не все [россияне] знают. А вот губернатор на виду», – пояснил собеседник издания. Он отметил, что в большинстве регионов губернаторы руководят «Единой Россией» и назначают мэров, поэтому, если «плохо с транспортом, коммуналкой, дорогами», то для местных жителей в этом виноват именно глава региона. Отставка непопулярного губернатора часто становится «настоящим праздником», особенно если она касается «варяга» – назначенного Кремлем чиновника из другого субъекта, говорит работающий с АП политтехнолог.

В России арестовали рекордное с начала СВО число высокопоставленных чиновников

В 2025 году Россия столкнулась с беспрецедентным ростом числа уголовных дел против высокопоставленных чиновников. Согласно подсчетам СМИ, с начала года арестовано 155 представителей власти, что превышает показатели всего 2024 года, когда были задержаны 122 чиновника. По сравнению с предыдущими периодами показатели демонстрируют более резкий рост: в 2023 году было арестовано 73 чиновника, а в 2022-м – всего 33.

Особенно интенсивным стал период с августа по середину октября текущего года, когда были задержаны более 50 высокопоставленных чиновников и депутатов, включая четырех вице-губернаторов и восемь министров. Среди арестованных – бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Оба покинули свои должности непосредственно перед задержанием.

Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку спустя три недели после назначения

В Белгородской области задержан заместитель прокурора региона Дмитрий Смирнов, проработавший на этой должности менее месяца. Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, он подозревается в коррупционном преступлении и уже уволен из органов.

«При координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова», – говорится в сообщении ведомства. Дмитрий Смирнов был назначен на пост заместителя прокурора Белгородской области 26 сентября.

У бывшего главного кадровика Минобороны изъяли имущество на полмиллиарда рублей

Хамовнический суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и изъял имущество бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова на сумму более 500 млн. рублей. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Першин.

По данным прокуратуры, стоимость активов генерала более чем в пять раз превышает официальный доход его и жены. При обысках у Кузнецова нашли коллекцию из 160 дорогостоящих монет, включая 59 золотых, серебряные погоны почти за 200 тысяч рублей, 94 ювелирных украшения и сотни тысяч долларов и евро, а также миллионы рублей наличными.

При этом государственные агентства не освещали это дело – детали иска после его регистрации публиковала только газета «Ведомости».

Россия оплатит обучение в университетах африканцам, северокорейцам и талибам

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что в текущем учебном году Россия выделила африканским странам более 5 тысяч бюджетных мест для обучения в российских вузах. Об этом он заявил на выставке «Россия – Африка Экспо-2025», открывшейся в Москве. «В этом году в странах накоплено более 40 тыс. заявок. В два раза больше, чем в прошлый период», – отметил он. Лидерами по числу поданных заявок стали: Судан, Гвинея, Гана и Чад.

Примаков отметил, что Россия активно расширяет географию гуманитарного сотрудничества с африканскими государствами. «На сегодняшний день у нас активно развиваются проекты в пяти ключевых странах – Египте, Замбии, Танзании, Южно-Африканской Республике и Эфиопии», – сообщил он. Примаков анонсировал дальнейшее развитие сети центров, которые позволят «укрепить культурное и образовательное присутствие России на континенте». «В рамках программы партнёрских „Русских домов“ у нас подписаны соглашения с 14 центрами в разных странах Африки», – уточнил Примаков.

Жители Вологодской области стали больше пить после введения ограничений на продажу спиртного

После введения в Вологодской области жестких ограничений на продажу алкоголя потребление спиртного на душу населения, вопреки ожиданиям властей, продолжило расти. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, с января по сентябрь в регионе фиксируется стабильное увеличение объема потребления алкоголя, рассчитанного в пересчете на чистый спирт.

Так, если в январе показатель составлял 7,7 литра на человека, то к сентябрю он достиг 9,65 литра. При этом в соседних регионах с начала года наблюдается снижение потребления спиртного.

