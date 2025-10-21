«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 38, 21 октября / Свежий анекдот
№38, 21 октября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВ мире новостей.
• «Наша подлодка всплыла вблизи Франции!» Медведев предупредил Трампа, что история с «Томагавками» может для него плохо закончиться.
• Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор – сломался мусоровоз.

* * *

Арестованный судья Верховного Суда в поисках справедливости грозится дойти до Верховного Суда!

* * *

ВЦИОМ решил не проводить опросы общественного мнения в очередях за бензином.

 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 38:

Уровень сахара в крови может быть снижен за счёт роста цен.

Шутка 2018 года

