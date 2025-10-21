    Свежий анекдот

В мире новостей.• «Наша подлодка всплыла вблизи Франции!» Медведев предупредил Трампа, что история с «Томагавками» может для него плохо закончиться.• Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор – сломался мусоровоз.

* * *

Арестованный судья Верховного Суда в поисках справедливости грозится дойти до Верховного Суда!

* * *

ВЦИОМ решил не проводить опросы общественного мнения в очередях за бензином.