Свежий анекдот
В мире новостей.
• «Наша подлодка всплыла вблизи Франции!» Медведев предупредил Трампа, что история с «Томагавками» может для него плохо закончиться.
• Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор – сломался мусоровоз.
• «Наша подлодка всплыла вблизи Франции!» Медведев предупредил Трампа, что история с «Томагавками» может для него плохо закончиться.
• Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор – сломался мусоровоз.
* * *Арестованный судья Верховного Суда в поисках справедливости грозится дойти до Верховного Суда!
* * *ВЦИОМ решил не проводить опросы общественного мнения в очередях за бензином.