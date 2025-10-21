Сергей Конвиз: Трамп провозгласил мир на Ближнем Востоке, на очереди – Европа?

Военных кризисов в мире в наше время хватает. Кто с кем только не хочет повоевать. Даже коммунистический Китай, не выигрывавший в своей истории не одной войны, готовится оккупировать Тайвань. Но всё же главные и самые кровавые события происходят на Украине и в секторе Газа. При этом вражда между арабо-персидскими объединёнными войсками и израильскими вооружёнными силами является самой длительной – аж с 1948 года. К тому же самой непримиримой, поскольку замысел мусульманских радикалов направлен на абсолютное истребление евреев и ликвидацию государства Израиль. В то же время конфликт между Россией и Украиной рассматривается мировым сообществом как противостояние внутри православного сообщества. И он направлен против Североатлантического блока НАТО.

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС ТРАМПА

Ещё когда шли выборы в США, я предполагал, что победа Трампа может стать залогом того, что палестинских бандитов поставят на место. И на Ближнем Востоке наконец-то воцарится мир. В этой части моё предсказание сбылось. Выиграв выборы, Трамп исполнил своё обещание и скрутил-таки в бараний рог арабские режимы, подпитывавшие палестинскую агрессию. В первую очередь – Катар, Саудовскую Аравию и Объединённые арабские эмираты. А Иран совместно с Израилем вообще поставил на колени.

Трамп в избирательном раже, не очень-то надеясь на свою победу, публично раздавал обещания закончить конфликт в Европе «за 24 часа». Он исходил из того, что прагматик Путин поймёт и оценит его устремление к миру в Европе и поддержит, учитывая, что эта междоусобная борьба славян по сути России не выгодна и истощает её ресурсы. Но прошло уже более восьми месяцев после вступления Трампа в должность, а воз, как говорится, и ныне там. Более того: противостояние Путина и Зеленского вступило в такую фазу, когда украинские силы разрушают один за другим нефтеперерабатывающие мощности России, создавая в стране дефицит топлива. А Минобороны РФ методично уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, оставляя в зиму население Незалежной без тепла и света. Всем понятно, что таким образом реализовать план Путина по денацификации и демилитаризации Украины нереально. Население Украины не собирается капитулировать, даже находясь под обстрелами. А под бомбёжками только сильнее ненавидит всё русское. Создаётся ощущение, что конфликт в Европе заходит в тупик, из которого два выхода: либо зыбкое перемирие, либо Третья мировая война.

В такой ситуации Трампу было необходимо определиться, какой конфликт он будет завершать в первую голову. И под давлением произраильского лобби в США и собственной семье он принял решение в пользу первоочередного прекращения войны на Ближнем Востоке.

Как итог – 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции в египетском Шарм-эш-Шейхе подписали документ под названием «Декларация Трампа об устойчивом мире и процветании». В соответствии с ним в Израиль уже вернулись остававшиеся в живых 20 заложников, также началась передача тел погибших. Боевые действия в секторе Газа прекращены, а конфликт дальше будет регулироваться по «плану Трампа». На подписании мира в Египет прибыли 20 представителей разных стран, однако Россию на этот парад мира и согласия демонстративно не пригласили. Но главное – то, что до сих пор считалось невообразимым, стало позитивной мировой сенсацией и настоящим триумфом для инициатора мирного процесса – президента США Дональда Трампа.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ИЗМЕНИТСЯ

Восторг от прекращения военной операции армии Израиля против террористов ХАМАСа, в первую очередь, объясняется долгожданным освобождением мирных израильтян, захваченных бандитами в ходе вероломной атаки на мирное население 7 октября 2023 года в качестве заложников. Именно проблема заложников, удерживаемых ХАМАСом более двух лет, стала решающей в этом затянувшемся конфликте. Без их освобождения Израиль ни на какие сделки с террористами не соглашался, как его ни уговаривали. Другим условием прекращения военного давления в Газе Израиль выставил безусловное разоружение террористов ХАМАСа и недопущение его во власть в анклаве. И это требование Израиля мирным планом Трампа также было предусмотрено. Россия, Европа и арабские страны хотели бы включить в этот план создание палестинского государства, но Трамп пошёл навстречу Нетаньяху. Всё это позволило провести в Шарм-эш-Шейхе помпезное подписание мирного договора.

Что же до отсутствия на празднике мира лидеров Китая, ХАМАСа и России, то и оно стало не случайным. Министр Лавров был вынужден прямо признать, что «нас туда не пригласили». Если лидер КНР Си Цзиньпин на такое отношение к нему никак не отреагировал, а про реакцию палестинских террористов вообще ничего неизвестно, то в политтусовке России демонстративное неприглашение Путина в Египет восприняли как унижение.

При этом унижение страны, заявляющей о наличии у неё второй армии мира, случилось на Ближнем Востоке не сейчас, а ещё тогда, когда турки при поддержке американцев и израильтян свалили в Сирии ориентированный на Москву режим Асада и заставили его бежать в Москву. Кстати говоря, именно с падением режима Асада связано начало крушения влияния в регионе боевого крыла «Хезболлы» и вооружённых сил Ирана. А уничтожение сил ПВО Ирана силами израильских ВВС и разрушение объектов ядерной программы Ирана бомбардировщиками США создали общую картину крушения пропалестинского исламского мира на планете. Невероятно, но Трампу удалось заставить прекратить огонь противников с репутацией религиозных фанатов, упорных, жестоких и вечно непримиримых, а в лице ХАМАСа речь вообще идёт не о государстве, а о секте вооружённых религиозных фундаменталистов.

При этом обе стороны пошли на уступки. На этом фоне неуступчивость Путина вызывает недоумение как в США, так и в Европе.

ЕЩЁ ОДИН ШАНС НА МИРНОЕ РЕШЕНИЕ В ЕВРОПЕ

После триумфа в Иерусалиме и Шарм-эш-Шейхе Трамп находится в состоянии естественного душевного подъёма. Все ожидают от него продолжения успеха с таким энтузиазмом, что остановиться он просто не может. К тому же дальнейших побед требуют обстоятельства внутри самих США, где его дела обстоят как никогда неважно: Трамп не в состоянии через собственный парламент протолкнуть бюджет США, он сделал уже восемь попыток голосования. В стране не кончается т.н. «шатдаун». Все государственные структуры лишены финансирования. Почти 7 млн. протестующих против политики Белого Дома вышли на улицы.

Выскочить из этого унизительного положения Трампу могла бы помочь удача на европейском театре. Ранее он не скрывал, что «разочаровался в Путине», с которым у него ранее «были отличные отношения» и который, «похоже, не хочет мира». Он предложил провести встречу с Зеленским в Овальном кабинете 17 октября.

Но перед этой встречей российская сторона настояла на телефонном разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого тот сумел переубедить его повременить с поставками Украине крылатых ракет Tomahawk, что-то пообещав со своей стороны. Трамп уцепился за это обещание, заявив в том духе, что «таких ракет у США много, но они нужны самой Америке».

Судя по всему, Трампу показалось, что он нащупал-таки «слабое звено» в умозаключениях Путина и решил шантажировать возможностью поставок новых ракет ВСУ, тем самым оказывая давление на российского президента на предстоящих переговорах с ним в Венгрии для прекращения боевых действий в Европе. Однако сепаратные переговоры в Венгрии вызывают беспокойство в ЕС и НАТО. Они воспринимаются как «оскорбление для Европы» и ставят лидеров ЕС в неловкое положение. Ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинский конфликт в стране Евросоюза, но без участия самого блока. А мы помним, как Трамп под давлением европейцев меняет своё мнение...

ЕВРОПА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА УКРАИНУ

А в целом нельзя не отметить – и практически все эксперты это признают – за время после скандала в Овальном кабинете во взаимоотношениях президентов США и Украины произошёл крутой перелом от недоверия и неприязни до понимания и сотрудничества. Что указывает не только на изворотливость украинского лидера, но и на результативность давления на Трампа со стороны европейских лидеров.

К тому же в самой Европе идут активные процессы, направленные против России и лично Путина и настраивающие Трампа на оказание давления на российского президента. А после недавних инцидентов с российскими беспилотниками и истребителями над территорией стран НАТО Европа взяла уверенный курс на ускоренную милитаризацию. Европейские страны активно изыскивают в своих бюджетах десятки миллиардов евро для закупок вооружений.

Что же до оплаты американского оружия, то проект выделения Украине €140 млрд. репарационного кредита за счёт средств Центробанка РФ находящихся на счетах в банках Европы, уже готов к реализации. Суть этой финансовой спецоперации состоит в том, что европейцы не изымают российские авуары, а дают Украине такого же размера кредит, имея в виду, что в будущем он будет возвращён банкам из суммы репарации, наложенной на Россию по итогам противоборства в Европе.

Вот тут-то «собака и зарыта». В Европе достаточно суровое банковское законодательство. И потому просто взять и забрать средства Центробанка России нельзя. Подобное возможно только в случае, если все участники этой неидеальной сделки уверены, что на страну, чей вклад в банке используется в пользу одной из воюющих сторон, в скором будущем непременно будут наложены репарации, в размерах, не меньших, чем её вклад в банк. Таким образом, европейские страны могут безопасно использовать для финансирования Украины российские авуары только в том случае, если они уверены, что по итогам окончания конфликта в Европе Россия будет объявлена проигравшей стороной. И на неё международным трибуналом будут наложены репарации в пользу Украины в размерах, не меньших, чем этот кредит. Иначе у банков, хранящих российские вклады, возникнут проблемы...

Таким образом европейские лидеры, отдавая российские деньги Украине, тем самым берут на себя обязательства одержать победу над Россией и по итогам окончания противостояния наложить на Россию многомиллиардные репарации. В общем, по планам Европы, платить за результаты СВО должна будет Россия. И мы об этом должны помнить.

Сергей Конвиз