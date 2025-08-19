«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2025 год / № 2, 19 августа / Сергей Конвиз: Итоги саммита – победа Путина и капитуляция Трампа
№2, 19 августа 2025 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Итоги саммита – победа Путина и капитуляция Трампа

Итоги саммита – победа Путина и капитуляция Трампа

Встреча Путина и Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже превратила Путина из изгоя Запада в почётного гостя американского президента. И это уже – достижение. Несмотря на то, что никакого прорыва от встречи лидеров не случилось.

ТРАМП СДАЛСЯ ПУТИНУ БЕЗ БОЯ

Встречу президентов США и России на Аляске 15 августа многие ожидали с нетерпением и надеждой. Была вера в то, что Трамп сможет убедить Путина хотя бы временно прекратить смертоубийство в ходе российско-украинского конфликта. Хотя в его способность повлиять на Путина никто не верил по вполне объективным причинам. С одной стороны, решать вопрос конфликта России и Украины без участия президента Зеленского было заведомо непродуктивно. К тому же лидеры Европы заняли сторону откровенной и безоговорочной поддержки Украины. А у Трампа нет возможности манёвра в налаживании отношений с Путиным, так как общественное мнение в США и Европе складывается не в его пользу.

Конечно, никто не верит в благородство американского лидера. Многие считают, что мира в Украине он добивается исключительно из эгоистических соображений для получения Нобелевской Премии Мира. На это накладывалось одинаково негативное отношение Путина и Трампа к Зеленскому. Трамп не может ему простить поддержку Байдена в бытность его президентства, а Путин – затягивание процесса превращения Украины в подобие Беларуси и непонятное (на его взгляд) упрямство украинского лидера в отстаивании интересов Украины перед лицом явно превосходящего потенциала России. У Трампа, который за полгода второй каденции так и не сумел совершить что-то, что можно бы было выдать за «великое», главным лейтмотивом стало отрицание всего, что сделал его предшественник Байден. И Путин ему в этом очень искусно подыгрывает, раз за разом повторяя, что «если бы тогда президентом был он, а не Байден, войны в Украине бы не было». Невзирая на то, что история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, о котором в своё время очень метко выразился немецкий историк Карл Хампе: «История не знает слова «ЕСЛИ».

Но всё же главной проблемой саммита США – РФ было то, что Трамп в эту игру пришёл «без козырей». Да, ему нужна Премия Мира. Но Путину всё это совсем не важно. Перед встречей Трамп говорил, что потребует от российского президента прекращения огня в Украине. Он обещал тяжёлые последствия, если российский лидер не согласится. Все гадали: сможет он реализовать своё обещание или нет? В итоге он улетел с Аляски, не добившись от Путина никаких обязательств. А тот довольствовался тем, что преодолел международную изоляцию. Ведь его приветствовали пролётом бомбардировщика B-2 Spirit, прокатили на бронированном лимузине и дали возможность продемонстрировать собственному народу, что самый могущественный человек в мире принимает его как равного.

ВРЕМЯ ИГРАЕТ ПРОТИВ ТРАМПА

Российская армия, хоть и чрезвычайно медленно, всё же движется на Запад Украины, «выгрызая» территорию. И хотя, по мнению независимых экспертов, для достижения «Полной Победы» нам понадобится от 5 до 10 лет, для Путина, похоже, это не срок. А вот у Трампа через год состоятся промежуточные выборы в Сенат, в которых республиканцы будут стремиться укрепить свои позиции в Конгрессе. Но «нестандартное поведение» Трампа, который ежедневно наживает себе новых врагов как внутри США, так и в мире, делает его шансы на успех в выборах достаточно сомнительными, учитывая, что в США отсутствует традиция тотальных фальсификаций итогов выборов. По мнению большей части авторитетных экспертов, если Трамп и дальше будет вести себя, как это он делает после инаугурации, он скорее всего вообще потеряет контроль над американским парламентом.

А тут ещё очень не ко времени подоспел грандиозный скандал с бывшим партнёром Дональда Трампа финансистом Джеффри Эпштейном, который связан с махинациями и сексуальными преступлениями. В связи с этим теперь уже сам Трамп оказался в центре скандала. А с учётом его недавних судимостей за сексуальные прегрешения и мошенничество всё это может негативно повлиять на репутацию администрации Трампа и на надежды республиканцев на сохранение контроля над Конгрессом на промежуточных выборах 2026 года.

Также не в пользу Трампа складываются его отношения с лидерами Европы – президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Мерцем и премьер-министром Великобритании Стармером. А его заявления о возможности частичного или даже полного вывода американских войск из Европы при одновременном навязывании им американских оружия и энергоносителей делают его в глазах европейцев, а особенно стран Прибалтики, Польши и Финляндии, чрезвычайно ненадёжным партнёром.

КАК ПОМОЧЬ ПУТИНУ, ЕСЛИ ВЕСЬ МИР ПРОТИВ?

Ещё нужно отметить чрезвычайно активную позицию президента Украины и его внешнеполитического ведомства, которые за неделю до саммита на Аляске провели целую серию встреч с союзниками для выработки антироссийской линии поведения, которую активно навязывали Трампу. И это возымело действие: перед встречей с Путиным он вынужден был сделать публичное заявление о том, что не намерен решать судьбу Украины без участия президента Зеленского. Европа тоже должна стать участником переговоров. По мнению многих экспертов, это, собственно, и обрекло переговоры двух лидеров на неудачу. Получить на Аляске повторения судьбы Ялты в канун Второй мировой войны, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль поделили мир на многие десятилетия вперёд, чего хочет российская сторона, не было суждено.

В итоге Путин и Трамп не договорились даже по такому простому вопросу, как снятие санкций с России в области авиации и банковского дела. Кроме того, американская сторона заявляла, что сразу после встречи Трампа и Путина может состояться трёхсторонняя встреча с участием Зеленского, но это не случилось: о чём можно договариваться втроём, если Трамп и Путин не смогли найти общий язык ни по одному вопросу?

Более того: запланированная встреча тет-а-тет двух лидеров не состоялась. Ограничились беседой в два с половиной часа (вместо семи часов) в формате «трое на трое», в котором к Путину присоединились министр Лавров и помощник Ушаков, а с Трампом участвовали в переговорах госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф. А прибытие на Аляску огромной российской делегации и президентского пула российских журналистов, которых даже не допустили до места переговоров на военной базе США, стало бессмысленным. Ни в каких переговорах они не участвовали.

В связи с этим нельзя не отметить, что Путин не взял с собой в Америку ни секретаря Совбеза нашего замечательного земляка строителя по профессии Шойгу. Что наводит на мысль, что он как бы «выходит в тираж», и его поддержка для Путина уже не играет никакой роли. Не было там и помощника Путина историка по профессии В.Мединского, к которому у американцев выработалась явная аллергия.

В этом плане прогрессом можно посчитать согласие Путина на переговоры с Зеленским, от чего он ранее категорически отказывался, ссылаясь на нелегитимность Зеленского как президента Украины.

Судить же о результатах саммита можно хотя бы по тому факту, что был отменён совместный обед, и фактически не состоялась совместная пресс-конференция. Путин и Трамп вышли к прессе и всего лишь зачитали свои заявления. Они не ответили ни на один вопрос журналистов, что совсем не в духе Дональда Трампа. А наш президент зачитал домашнюю заготовку, в которой кроме заявления о том, что для Украины тоже должна быть решена проблема безопасности, ничего существенного не было. Поэтому чувства Победы, которое было нужно Трампу и Путину, так и не появилось. В целом Трамп не мог скрыть разочарование от встречи. Зато стороны сошлись в одном: во всём виноват Байден... Правда, практически такое «взаимопонимание сторон» не на что не повлияло. К тому же саммит прошёл на фоне активных антироссийских и проукраинских акций.

Таким образом, фактически результатами саммита США–РФ можно считать только то, чего все ожидали, но чего не произошло. И среди такого рода событий эксперты подчёркивают, что Трамп не заводил разговора о территориальных разменах воюющих в Украине сторон. Президент США отмолчался на тему разоружения Украины и запрета ей на вступление в ЕС и НАТО. Кроме того, он передал Путину послание своей супруги Миланьи, которая обеспокоена судьбой вывезенных с Украины детей.

А в целом многие уже начинают поговаривать, что звезда Трампа сходит с пьедестала, что и показал саммит. Поэтому нужно набраться терпения и дождаться, когда в Овальный кабинет Белого Дома войдёт новый президент. Вот тогда можно будет перевернуть страницу истории боевых действий в Украине и начинать выстраивать новую схему европейской безопасности.

УКРАИНА ПОКА НЕ ГОТОВА КАПИТУЛИРОВАТЬ

Уже после возвращения Путина в Москву стало известно, что он требовал от Украины добровольного вывода войск с незанятой территории Донбасса, соглашаясь на то, что он не будет требовать передачи себе тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые не контролирует. Тогда он «заморозит» оставшуюся часть линии фронта. При этом Путин продолжает настаивать на не расширении НАТО на восток.

Однако Зеленский в разговоре с западными лидерами стоит на своём: он не готов «заморозить линию фронта в обмен на сдачу Донбасса». По мнению большинства экспертов, перемена позиции Трампа в отношении Украины на руку Путину, поскольку она позволяет «вести переговорный процесс, не останавливая боевых действий». Собственно, этого Путин и хотел, вылетая на Аляску.

Но главной нерешённой проблемой остался вопрос безопасности Украины. Зеленский не верит ни в какие обещания Путина. Он обращает внимание на нарушение Россией Будапештского меморандума 1994 года. В нём Россия, США и Великобритания «обязались в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, которое ей досталось в наследство от СССР, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также воздерживаться от применения против неё силы или угрозы силой». На деле оказалось, что ни Россия, ни сегодняшние США этот меморандум не признают. США торгуется с Украиной, а Россия продолжает боевые действия на её территории. Именно этим мотивирует свою позицию президент Зеленский, настойчиво ставя вопрос о вступлении Украины в состав НАТО, чтобы страну защищала 5 статья Североатлантического договора, которая требует от государств-членов прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооружённому нападению.

Сергей Конвиз

+3
risk-inform.ru/article_11531.html

Материал входит в разделы тематического архива:

