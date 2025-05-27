Сергей Конвиз: Мирный процесс опять забуксовал

Время идёт, Трамп продолжает играть на публику, а ясности с ситуацией вокруг боевых действий в Украине как не было, так и нет. Сначала Путин не хотел никаких переговоров, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции Зеленского, а затем «со скрипом» согласился. Однако это ничего не изменило. Переговоры в Стамбуле Россия–Украина, которые прошли 16 мая, показали, что до мира в Европе ещё очень и очень далеко. Российская сторона, невзирая на провал плана «Киев за три дня», оптимистически настроена на победу на поле боя. И по-прежнему настойчиво пытается навязать украинской стороне условия капитуляции, которые для неё априори неприемлемы.

ЧТО БЫ ОН НИ ДЕЛАЛ, НЕ ИДУТ ДЕЛА

Многие уповали на волю американского президента, но Трамп оказался в этой части фактически недееспособным. Сказалось, что он по своей натуре торгаш, а не политик. Ему всегда необходим сиюминутный результат, иначе он теряет всякий интерес к любой проблеме. Это как в прежнюю каденцию его попытка усмирить северокорейского диктатора Ким Чен Ына, во всём зависимого от воли Китая. Тогда все попытки оседлать Кима закончились ничем, из-за чего он больше к этой теме и не возвращается. Аналогично у Трампа случилось фиаско и с решением палестинской проблемы, которая до его возвращения в Белый Дом вроде как медленно, но всё же двигалась к мирному исходу. Но обещание сделать из сектора Газа ближневосточную Ривьеру так и осталось пустым звуком. А теперь он, испытав разочарование в секторе Газа, пытается заключить с террористами сделку за спиной Израиля. Для США это грозит потерей верного союзника на Ближнем Востоке – Израиля.

Другая очевидная проблема Трампа – утрата доверия к нему со стороны большого числа мировых лидеров. И в первую очередь – европейцев. Постоянно, без особых на то причин, меняя свою позицию от поддержки к ожесточённой вражде или наоборот, ссорясь со своими европейскими, американскими или азиатскими союзниками, вводя в отношении их различные ввозные пошлины и отменяя тут же их также по неизвестной причине, Трамп создал вокруг себя некую геополитическую «мёртвую зону».

Поначалу многим казалось, что у Трампа реально есть какой-то зловещий перспективный план действий, в результате реализации которого в долгосрочной перспективе он обязательно очень сильно выиграет. И предъявит эту победу обществу. Однако прошло уже четыре месяца после его инаугурации, а контуры такого дальновидного «перспективного плана» никак не проглядываются.

В целом первые 100 дней президентства Трампа обернулись для него провалом в достижении заявленных целей.

ОБРАЗ ИЛОНА МАСКА КАК «ГЕНИЯ, МИЛЛИАРДЕРА, ПЛЕЙБОЯ И ФИЛАНТРОПА» УВЯЛ

Одновременно на этом фоне у Трампа появились огромные проблемы с комплектованием собственной команды, собранной часто из людей, ещё совсем недавно стоявших от него по другую сторону баррикады. При этом у него охлаждаются отношения не только с конгрессменами и членами республиканской партии, но и внутри собственной команды в Белом Доме.

Самый яркий тому пример – отношения с самым богатым бизнесменом планеты Илоном Маском, который ранее оказал Трампу неоценимую помощь на выборах, открыто поддержав его деньгами и в социальных сетях. В знак благодарности Трамп доверил ему реорганизацию правительства с огромными полномочиями, от которых у Маска голова пошла кругом. И он с присущей ему горячностью взялся сокращать госрасходы.

После победы Трампа на выборах Маск выглядел как второй самый могущественный человек в Белом Доме. Он сокращал государственные расходы и людей в правительстве, оскорблял советников Трампа и приводил своего маленького сына в Овальный кабинет. Также Маск задумал влиять на политику администрации. На этом поприще он моментально рассорился с элитами Германии и Великобритании, поддерживая миллионами в этих странах фашиствующие оппозиционные силы.

Но экономические войны Дональда Трампа со всем миром привели не только к тяжёлым экономическим потерям для США но и к тому, что компании Илона Маска потеряли сотни миллиардов.

С другой стороны, в США сложилось негативное отношение общественности, игнорировать которое Трампу невозможно, поскольку это отразилось на резком падении рейтинга самого Трампа. В результате теперь И Трамп, и республиканцы почти перестали говорить об Илоне Маске – человеке, которого ещё несколько месяцев назад называли главным неизбранным лидером в мире. Но то, что он говорил и делал, оказалось настолько непопулярным, что навредило его бизнесу и оттолкнуло от него политиков-республиканцев. Потому теперь самый богатый человек в мире, самый крупный спонсор республиканцев и создатель Департамента эффективности правительства (DOGE) стал исчезать из политического поля. Дело дошло до того, что Трамп больше не привлекает Маска к сбору денег.

Маск тоже изменил свое поведение онлайн. Теперь снова более 50% постов бизнесмена связаны с технологиями и его компаниями, на DOGE и политику приходится меньше 20% и только в 3% упоминается Трамп. Кроме того, совсем недавно Маск заявил о планах сократить расходы на политику. В прошлом году он потратил на поддержку Трампа и его однопартийцев больше $290 млн., став самым крупным спонсором Республиканской партии.

Так или иначе, но Трамп ещё в конце марта заявил, что скоро Маск сократит своё присутствие в Белом доме и продолжит выполнять лишь «вспомогательную роль», сосредоточившись на бизнесе. А следом в апреле уже сам бизнесмен предупредил, что будет проводить меньше времени в Вашингтоне.

Перед приходом в правительство Маск обещал, что проведёт сокращение бюджетных затрат страны на $5-7 трлн. Теперь стало ясно, что это было прожектёрством. Более того, есть предположения, что попытки DOGE снизить расходы на самом деле их только увеличат за счёт судебных издержек. Так что ему не удалось создать политические альянсы.

Не сумев выполнить свои обещания по реформированию правительства, Маск успел ощутимо навредить своей репутации и бизнесу. Опросы показывают, что после начала работы с Трампом он стал стремительно терять популярность – причем гораздо стремительнее, чем сам Трамп. Падение рейтингов Маска произошло почти исключительно за счёт демократов и независимых избирателей. Доказательством того, насколько токсичной стала фигура бизнесмена, оказались выборы в верховный суд штата Висконсин, которые прошли в начале апреля: Маск вложил в кампанию кандидата-республиканца больше $20 млн., но он их проиграл. Это воспринимается американским обществом как референдум о доверии ему и всей администрации Трампа.

СКОЛЬКО СТОИТ БЛАГОСКЛОННОСТЬ ТРАМПА?

Для Трампа трагически складывается ситуация вокруг подарка эмира Катара в виде самолёта. 3 апреля 2025 года в аэропорт Сан-Антонио в Техасе прибыл из Катара самолёт Boeing 747-8. Это роскошный частный самолёт – его называют «летающим дворцом» – с двумя палубами, двумя спальнями, несколькими салонами, офисом, двумя ванными и девятью туалетами. Он стоит около $400 млн. Самолёт был построен 13 лет назад для правящего семейства Катара эмира Аль Тани. И вот теперь эмир Тамим бин Хамад решил подарить состарившийся самолёт президенту США Дональду Трампу. За что теперь Трампа подозревают в коррупции.

Кстати, справедливости ради говоря, до сих пор только президентский фонд Рональда Рейгана получал самолёт. Но это был списанный Boeing 707, который эксплуатировали с 1973 по 2001 год. И на нём успели полетать, помимо самого Рейгана, ещё шесть президентов США. А затем он стал экспонатом библиотеки и музея Рейгана в Сими-Вэлли в Калифорнии. Этот «борт номер 1» по-прежнему числится на балансе ВВС и находится в музее на правах бессрочной аренды.

Мало кто верит, что Трамп после ухода с поста президента оставит почти новенький катарский «летающий дворец» в ангаре. Получается, эмир Катара фактически подарил самолёт за $400 млн. лично Трампу.

Официально американская администрация всё ещё не приняла самолёт от Катара. Каким образом она при этом подрядила L3Harris для его переделки под стандарты «борта номер 1», неясно. Публично о подарке должны были объявить во время визита Трампа в Катар, но потом от этого плана отказались.

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ТУПИКЕ

А пока Трамп не может понять, как ему вести себя с Путиным, его союзники по «Большой семёрке» собираются снизить потолок цен на российскую нефть, если Москва не согласится прекратить огонь на линии боевого соприкосновения. Такая мера обсуждалась на встрече министров финансов и глав ЦБ стран «Большой семерки» (G7), прошедшей в Канаде. Пока потолок цен на нефть сохраняется на уровне $60 за баррель. Они намерены уронить его ниже $50. В бюджет РФ заложена цена в $69,7. Так что в случае реализации плана G7 это может очень сильно уменьшить объёмы продажи российской нефти и соответствующих доходов от её продажи.

Другая негативная новость для нас исходит из Германии – канцлер ФРГ Фридрих Мерц «активно поддержал» в пику предложению Трампа проект Евросоюза о запрете возобновления работы газопроводов «Северный поток» в рамках готовящегося нового пакета санкций против России. Это воспрепятствует реализации российских и американских бизнесменов возобновить работу трубопроводов, соединяющих Россию и Германию.

Ещё одна разочаровывающая новость исходит из Ватикана, предложившего площадку для переговоров России и Украины. Как сообщает иностранная пресса, российская сторона в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине в Ватикане не заинтересована. Министр Лавров об этом высказался определённо. Ватикан как место проведения переговоров, отмечает Bloomberg, не устраивает власти РФ по ряду причин. Путин не поедет в Италию, это государство-член НАТО. К тому же Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте, заявил изданию политолог Сергей Марков.

Сергей Конвиз