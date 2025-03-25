Сергей Конвиз: Два месяца словесной шелухи и отсутствие реальных успехов

«ПЛАН ТРАМПА» ОКАЗАЛСЯ ПУСТЫШКОЙ

Прошла ещё одна неделя. Когда выйдет этот номер газеты, начнётся уже третий месяц президентства США Трампа. Как помнится, в предвыборном раже он обещал решить российско-украинскую проблему «за 24 часа». Это немного напоминает, как российская пропаганда публично обещала взятие Киева «через двое суток». Однако мира не наступило, к сожалению, ни через сутки, ни через трое, ни после. Потом были обещания закончить российско-украинский конфликт за «100 дней». А затем эту цифру поправили на «180 дней».

Совершенно очевидно, что и эти помыслы не основаны ни на чём, кроме жгучего желания Трампа во что бы то ни стало получить Нобелевскую «премию мира», как в своё время его предшественник Обама. При этом совершенно очевидно, что у американской стороны никакого приемлемого и реализуемого плана урегулирования вооружённого конфликта в Европе как не было, нет и не предвидится в ближайшем будущем. Затем Трамп предложил 30-дневное перемирие, в ходе которого можно было бы подработать какой-нибудь более-менее сносный мирный план по Украине.

Президент России это предложение вроде как поддержал. Но при этом заявил о наличии неких «нюансов» при его реализации. На деле «нюансы» оказались гораздо более сложными, чем само предложение. В итоге перемирие на линии боевого соприкосновения не только не началось – оно уже Россией и Америкой и не обсуждается. Сам Дональд Трамп на совместном брифинге с министром обороны Питом Хегсетом признался в том, что у них до сих пор плана урегулирования конфликта не имеется. А то, что у них наработано, он назвал «очертаниями сделки» между Украиной и Россией. По сути, сейчас речи даже не ведётся об ограничениях боевых действий сторон на линии боевого соприкосновения. Разговор ограничивается приостановкой боевых действий на объектах энергетики и в Чёрном море.

ВНУТРИАМЕРИКАНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ УТЯНУТЬ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ НА ДНО

При этом очевидно, что российская дипломатия явно переигрывает американскую. Собственно, об этом говорилось и раньше, подчёркивая, что у Трампа нет конкретных рычагов эффективного воздействия на Путина. И тому есть понятное объяснение. Трамп, чтобы выиграть президентскую гонку, был вынужден пригласить в свою команду политиков, чьи взгляды отличаются от его собственных кардинальным образом. Такие персоны, как Вэнс, Рубио, Кеннеди и Маск совсем недавно были ярыми оппонентами Трампа и ожесточённо его критиковали. Более того: как минимум двое из них – вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио не скрывают своих амбиций стать президентами США. И потому они, исполняя свои обязанности в администрации Трампа, должны постоянно выстраивать свои слова и действия в соответствии с их президентскими амбициями, подковёрно конкурируя между собой.

Есть ещё один аспект, который следует иметь в виду.

Через полтора года в США начнутся промежуточные выборы в Конгресс, на которых будет меняться его состав. Если после них хотя бы два члена Палаты Представителей и четыре члена верхней палаты поменяют вектор принадлежности с трамповского на оппозиционный, то в Конгрессе вполне может появиться демократическое большинство. Тогда действующему президенту будет чрезвычайно сложно проводить свои радикальные, непоследовательные и часто противоречивые решения. В результате таких перемен к следующим выборам президента США и у Вэнса, и у Рубио вероятны большие электоральные проблемы, связанные с принадлежностью к команде Трампа.

При этом сам Трамп, как оказалось, движим не столько стремлением обеспечить мир, сколько нагадить предыдущему президенту Байдену. Это стремление, как полагают эксперты, очень схоже с маниакальным. Его, конечно, по-человечески понять можно. Трамповский взрывной безрассудный публично ангажированный характер шоумена в прошлом уже приводил его бизнес к шести (!) последовательным банкротствам. Так что не исключено, что такая хаотичная политика президента в ближайшие годы может привести к банкротству теперь уже самой большой экономики планеты – США. В этом плане непредсказуемость нового президента Америки может стать для всего мира весьма опасной головной болью. Так что мнение экспертов о том, что правление Трампа может пагубно сказаться на всех членах его команды, вполне может оказаться очень даже пророческим. Поэтому не исключено, что сразу после первых неудачных для республиканцев итогов промежуточных выборов в команде Трампа произойдут знаковые кадровые перемены.

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ «СДЕЛКАМИ» ТРАМПА

В целом я и ранее обращал внимание на то, чем в первый президентский срок «отметился» Дональд Трамп: он запомнился яркими инициативами в отношении Северной Кореи. И даже удосужился одарить личной встречей Ким Чен Ына. Лично сделал ему предложение, от которого, как Трампу казалось, Ким не сможет отказаться. Но всё пошло «не по плану». Ким под давлением Китая просто «послал» США куда подальше. На этом миротворческий запал Трампа на первом президентском сроке и закончился. Больше он о корейских планах не заикался. Обратите внимание: больше он про КНДР не вспоминает. И никаких проектов в отношении Кима не инициирует.

Зато у него куча планов по поводу горячих военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. Про Украину я уже помянул. Теперь очередь за решением проблем в секторе Газа, где более двух миллионов палестинцев и около 25 израильтян оказались в заложниках у палестинских террористов. Трамп в запале пообещал им «ад», если они в недельный срок не вернут всех заложников. Но идёт неделя за неделей¸ а воз и ныне там. 25 заложников, включая 10 граждан США и почти 2 млн. мирных палестинцев находятся в отчаянном положении.

Израиль, так и не дождавшись возвращения мирных заложников, возобновил обстрелы сектора Газа. Террористы вопят о больших жертвах, но заложников не выпускают. Трамп поначалу предложил богатым арабским странам скинуться на восстановление сектора Газа и превращения его в палестинскую Ривьеру, которую создадут американские деловеперы за арабский счёт. А самих палестинцев он решил переселить в бедные Египет и Иорданию. Однако доверять деньги американцам богатые арабы почему-то отказались. Бедные страны пришли в ужас от предложения принять у себя террористов и больше на связь не выходят.

В общем, пока и на Ближнем Востоке у Трампа никаких побед, которые можно было бы подать американской общественности как успех трамповской внешней политики, не предвидится.

Самим Трампом реально были заявлены воистину планетарные планы переустройства мира. В предыдущую каденцию он отменил ядерную сделку с Ираном. Как следствие – теперь там заканчивают программу по созданию ядерного оружия. Вернувшись на престол, Трамп снова объявил своё желание отнять у иранцев ещё пока не созданное ими оружие массового поражения. Но и с реализацией этого плана выявились некоторые трудности. Трамп ещё не пояснил, в чём состоят детали его плана по новой «ядерной сделке», как верховный правитель Хаменеи заявил, что Иран вообще в принципе не собирается вести переговоры с американцами.

Но если иранцы не захотят обсуждать эту больную взрывоопасную тему, то выход может быть только один – ликвидация подземных заводов, производящих ядерное топливо, путём нанесения авиационного удара глубинными бомбами. Это то, о чём много раз говорило руководство Израиля. Однако время идёт, а Трамп медлит с приказом о начале подготовки авиационной атаки заводов, работающих по ядерной программе.

Тем временем в начале марта истёк срок первого этапа перемирия Израиля с ХАМАС, после чего Тель-Авив заблокировал поставки гуманитарной помощи и подачу энергии в сектор Газа. Израиль требует освобождения всех пленных. ХАМАС в ответ настаивает на выводе из сектора израильских войск. При этом прокси-террористы Ирана, йеменские хуситы, после 12 марта распоясались окончательно и заблокировали судоходство в Красном и Аравийском морях. Дело дошло до того, что они атаковали с применением 18 ракет и беспилотников находившийся там на дежурстве американский авианосец «USS Harry S. Truman». И никакого мгновенного ответа Трампа на это не последовало... Это не мудрено, если иметь в виду, что министром обороны Трамп почему-то назначил не боевого генерала, а бывшего блогера Пита Хегсета. Генералы от такого выбора Трампа просто в шоке.

В ЕВРОПЕ ТРЕВОЖНО

Что до ситуации в Европе, то, как известно, сначала Трамп потребовал от европейских участников НАТО увеличить финансирование обороны до 2% от ВВП стран. Затем, когда большинство из них это сделало, он захотел, чтобы они увеличивали финансирование НАТО до 3% от ВВП. Следом его аппетиты увеличились до 5% ВВП. Он стал грозить им тем, что выведет свои войска из Европы. Из-за этого сейчас Европа вынуждена судорожно принимать решения, обеспечивающие создание собственной европейской оборонной группировки. Правда, и в этом они пока не очень преуспели – принять решение о выделении €800 млрд. на четыре года они так и не смогли. Более того, даже финансирование ВС Украины на €7 млрд. у них не получается. Но северные страны, в которые входят Ирландия, Великобритания, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония, а также Польша, не намерены сдаваться. Они готовятся к военному противостоянию с Россией, которую теперь воспринимают как главную опасность мира в Европе.

А тем временем российские войска продолжают «выдавливание» украинской армии из Суджи Курской области. При этом после ракетно-бомбового удара по газораспределительной станции газопровода, ведущего в Европу, она полностью уничтожена. В российских СМИ муссируется слух о том, что США намерены прибрать к своим рукам сохранившуюся четвёртую ветку «Северного потока» в Балтийском море. Объясняют это тем, что Трамп намерен покупать российский газ в Ленинградской области по внутрироссийским ценам и перепродавать его Германии по сложившейся в Европе цене. Это будет реальный американский бизнес. Хоть какое-то утешение за нескладывающуюся минеральную сделку Украины и США.

В целом после двухмесячного срока вступления Трампа в должность президента США ничего кардинального ни в Европе, ни в целом в мире не случилось. Делать публичные безответственные заявления оказалось проще, чем решать назревшие проблемы.

Сергей Конвиз