Сергей Конвиз: Вооружённое противостояние в Европе и на Ближнем востоке заходит в тупик

ТРАМП В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ

Президент США в свойственной ему манере продолжает шокировать общественное мнение своей бесшабашной решительностью и невероятной непоследовательностью, создавая мировой хаос. Начал он с того, что заявил о желании присоединить к США Канаду и Мексику, купить Гренландию, выселить из сектора Газа 1,5 миллиона палестинцев, радикально опустить цену на нефть и заставить Европу за свой счёт обеспечивать свою безопасность. На момент подготовки публикации ему пока удалось только приостановить поставки оружия Украине и передачу ей разведданных, немного снизить мировые цены на нефть и продлить санкции в отношении России ещё на год.

Единственно, в чём он последователен, это в ненависти к бывшему президенту США Байдену и действующему президенту Украины Зеленскому. Именно их Трамп объявил главными разжигателями войны в Европе.

Другая сторона деятельности Трампа – это торговая война США со всем миром. В том числе с такими союзниками, как Европа, Канада и Мексика.

Что же до Китая, то тут успех Трампа недостижим. Это видно на примере редкоземельных металлов (РЗМ). Похоже, попытки Вашингтона преодолеть зависимость от КНР в поставках редкоземельных металлов обречены на провал, поскольку Пекин контролирует 60% мировой добычи РЗМ и 90% его мировой переработки. Преимущество колоссальное. А эта группа из 17 элементов имеет критически важное значение для производств в США большого числа высокотехнологичных товаров от электромобилей и солнечных панелей до многоразовых ракет и самолётов. Так что в случае обострения отношений между США и КНР американская высокотехнологическая промышленность просто встанет.

В этом плане весь мир, включая США, Европу и Россию, «проспал» момент, когда нужно было вкладывать деньги в добычу и переработку РЗМ. Что же до Соглашения Трампа и Зеленского о перспективах передачи месторождений РЗМ Украины, то это сделка имеет очень дальнюю иллюзорную для сегодняшней ситуации перспективу лет на 20-50. И она носит, скорее всего, символичный характер, показывая американскому народу мифическую волю его президента.

А пока Трамп сеет мировой хаос, его команда успешно играет на фондовом рынке, зарабатывая миллиарды на инсайдерской информации.

Торговая война, объявленная Трампом, чревата последствиями для всех. Потому что все страны, в отношении которых Трамп намерен применить 25% таможенные тарифы, уже заявили о зеркальных мерах со своей стороны.

РАДИ «СДЕЛКИ» ТРАМП ГОТОВ СДАТЬ УКРАИНУ ПУТИНУ СО ВСЕМИ ПОТРОХАМИ

Отдельный вопрос – противостояние России и Украины. В предвыборном запале Трамп в погоне за голосами избирателей «перегнул палку», заявляя о своей способности решить проблему «за 24 часа». Теперь уже очевидно, что он погорячился, и мира в этой части Европы сложно добиться вообще в 2025 году. В лучшем случае можно ожидать некоторого хрупкого перемирия. А тем временем Украина будет готовиться к выборам президента.

Тут интересы Путина и Трампа по отстранению Зеленского совпадают. Они готовят своих кандидатов. Американцы ведут переговоры с бывшими президентом Украины Петром Порошенко и премьером Украины Юлией Тимошенко, которые пока находятся в тени. Путин, скорее всего, намерен настоять на фигуре своего кума Медведчука, хотя сегодня его рейтинг не превышает 1,5%.

Но и Зеленский не бездействует. Сегодня его рейтинг оценивается за 85%. И его шансы на переизбрание как никогда высоки. Ему мог бы противостоять очень популярный в стране легендарный генерал Залужный, но, похоже, эти два лидера уже нашли общий язык, и бывший главнокомандующий ВСУ В.Залужный публично поддержал Зеленского, раскритиковав внешнюю политику Трампа, заявив, что «США разрушают устоявшийся мировой порядок», что Белый дом «поставил под сомнение единство всего западного мира».

ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД СВО: ЕВРОПА ЗАДУМАЛАСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с этим, несмотря на достаточно пророссийскую позицию президента Трампа и зависимость европейцев от вектора политики США, в ЕС превалирует идея создания нового европейского оборонного союза, включающего страны, симпатизирующие Украине. В ней ВС Украины рассматриваются в качестве стержня будущей военной структуры. На последнем экстренном саммите в Брюсселе по безопасности с участием лидеров всех 27 стран ЕС обсуждались вопросы увеличения оборонных расходов Европы и помощи Украине. А также европейский вклад в гарантии безопасности и долгосрочного мира в Украине.

Страны единогласно согласовали план перевооружения Европы, стоимостью в €800 млрд. Это даст странам ЕС возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность или закупать военные ресурсы для Украины. Совершенно очевидно, что это – ответ Трампу, который приостановил поставки вооружений в Украину. Ну, а после заявления Трампа о его желании отозвать 100-тысячную группировку американских войск в Европе лидеры европейских стран всерьёз задумались о том, как им самим создавать европейскую армию, способную эффективно противостоять ожидаемой агрессии с Востока. И тем самым самостоятельно без опоры на США обеспечивать безопасность континента. Как известно, у европейцев очень маленькие слабые вооружённые силы и очень ограниченные производственные мощности по выпуску оружия. Ранее это компенсировалось силами НАТО, костяк которых составляли американцы.

А теперь уже и президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении его страны обеспечить ядерный щит Европы французскими ядерными силами сдерживания. Ранее и президент Украины заявил о желании восстановления статуса ядерной державы, утраченного в результате подписания Будапештского меморандума. Это тот документ от 5 декабря 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым Украина передала России свои ядерные арсеналы под гарантии безопасности и территориальной целостности Украины со стороны России, США и Великобритании. Так что теперь, после заявления Макрона не исключено, что в случае создания европейского оборонного союза, в который наряду с другими европейскими странами войдут Франция и Украина, на территории последней могут быть размещены ядерные силы. Это и должно стать гарантией безопасности как для Украины в частности, так и Европы в целом. Таков итог трёхлетней «демилитаризации Украины»...

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: СИДИМ НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Что же до урегулирования войны на Ближнем Востоке, то, похоже, она не прекратится, по крайней мере, до тех пор, пока не будет уничтожен ХАМАС и не будут усмирены йеменские террористы-хуситы. В отношении Ирана пока никакой решимости Трампа разрубить гордиев узел с этой агрессивной страной не просматривается. Трамп отправил в Иран своё послание о желании заключить новую ядерную сделку, когда-то разрушенную им, однако Иран упорно отказывается от того, что такое письмо им приходило. А Израиль категорически против любых соглашений с Ираном и жаждет уничтожения объектов ядерной промышленности Ирана.

Тем временем завершился первый этап договорённостей по освобождению заложников. В обмен на них Израиль освободил из тюрем более 1,5 тыс. палестинских террористов, некоторые из которых отбывали пожизненные сроки. Президент Трамп 5 марта потребовал от ХАМАС немедленного освобождения всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это «последним предупреждением». Однако палестинцы уступать не спешат. По имеющимся сведениям, у ХАМАС по-прежнему остается 59 заложников, из них пока живы 24.

Камнем преткновения стал вопрос сохранения структур ХАМАСа в секторе Газа. Израильтяне на это не соглашаются, полагая, что в таком случае причина конфликта сохранится и будет угрожать будущему Израиля. Теперь уже очевидно, что у Армии обороны Израиля имеются все возможности для быстрого и эффективного уничтожения всех структур ХАМАС в секторе. И они находятся в ожидании команды. Сдерживает политическое руководство только опасность больших потерь среди мирного населения сектора. Но если ХАМАС будет неуступчив и продолжит удержание заложников, у Армии обороны Израиля другого выхода не будет.

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ СОЮЗОВ В МИРЕ

А в целом ситуацию в мире можно оценить, как взрывоопасную. Под благостные заявления американского президента о его желании сократить на 50% военные расходы США, Китая и России весь мир ускоренно вооружается на длительную перспективу.

На требование Путина не принимать Украину в НАТО Трамп ответил согласием. Однако актуальность существования альянса теперь утрачивает свою силу. НАТО разваливается на глазах, и без войск США просто недееспособно – с выходом из него американцев оно потеряет всякий смысл и может быстро прекратить своё существование. На его развалинах планируется создание новой военно-политической структуры, в которой уже не будет таких лояльных России стран, как Венгрия и Словакия. Зато стержнем нового союза может стать Украина со своей доказавшей эффективность армией.

В связи с этим следует отметить заявление Макрона по итогам саммита в Брюсселе, в котором он заявил, что считает неприемлемыми выдвигаемые Россией требования демилитаризации и установления нейтрального статуса Украины для заключения мира. Макрон готов развивать в Европе с участием других стран свой ядерный щит на базе ядерных сил Франции. Наверняка его предложение будет поддержано и Великобританией. Впрочем, на создание такого военного союза нужны деньги и время.

А пока объявлено, что 12 марта в Эр-Риаде состоится украинско-американский саммит с целью подписания Соглашения об украинских ископаемых, которыми Украина должна рассчитаться с американцами за безвозмездную военную помощь последних лет. В нём, как объявлено, должна быть прописана процедура прекращения огня. Однако при этом известно, что Россия не согласна с прекращением боевых действий на линии боевого соприкосновения. А одностороннее прекращение огня по логике вещей невозможно.

Впрочем, официально Россия свою позицию по этому вопросу не озвучивала. Неизвестно даже, когда и где состоится встреча делегаций России и США и какова будет её повестка. Но реально о ситуации вокруг боевых действий России и Украины мы сможем узнать не раньше, чем после 12 марта т.г. Более конкретные данные мы получим после встречи в верхах США и Украины.

Сергей Конвиз