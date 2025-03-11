    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-03-2025 #1[ru]

По поводу того, что «щас западные компании вернутся в Россию, и мы начнем с ними добывать редкоземельные металлы!»: Беззаконие – фундамент и краеугольный камень нашей страны. Она стоит на нем, в беззаконии ее сила и ее «правда»... И именно поэтому концерны Запада еще 1000 раз поразмыслят «возвращаться ли им» на чумную землю РФ. Да, навар может быть очень большим, но потери – стократно большими.

Аноним, 05-03-2025 #2[ru]

Эти редкоземельные металлы – такая хрень... Путин предложил Трампу заняться тувинским литием. А там что, не знают, что Прохоров медь добывал 15 лет, причём на халявные 60 млрд. из бюджета России, но так ни килограмма и не добыл? А американский Макдональд вынужден был бросить все свои предприятия в Москве – и дал дёру...

Аноним, 06-03-2025 #3[ru]

Премьер Мьянмы взял да и назвал Путина крысой! А если точнее – реинкарнацией крысиного короля Тома, который 2000 лет назад сделал подношение Будде. А Будда напророчил его перерождение в короля России. О том, что глава Мьянмы Мин Аун Хлайн вчера назвал Путина королём, радостно раструбили пропагандистские СМИ – но, разумеется, умолчали о некоторых важных деталях (а они есть даже на сайте МИД Мьянмы). Хотя азиатский политик ничего плохого и не имел в виду: в Бирме крыса – весьма почитаемое животное!

Аноним, 05-03-2025 #3[ru]

«Премьер Мишустин заявил, что Запад своими санкциями хотел лишить российских женщин цветов, но сделать это не удалось». Ничего этот Запад не может. То ли дело Владимир Владимирович. При нём одни женщины лишились мужей, другие – их детей будущего. И их самих пенсии и медицины... но цветы сберег! (по словам Мишустина)

Аноним, 05-03-2025 #1[ru]

Барыга барыжит земельными участками в городе, интересно откуда они у него?

Аноним, 05-03-2025 #2[ru]

Можжевельник: «Ховалыг уже 4-й год безрезультатно, бесполезно и бессмысленно расшвыривается деньгами на сельское хозяйство, выделенных федеральным центром по линии ИПСЭР. При общей сумме выделяемых в год денег на сельское хозяйство из бюджета и по линии ИПСЭР в 1 миллиард (!!!) рублей ховалыговское сельское хозяйство приносит продукции на 20 миллионов (!!!) рублей в год. Вообще-то, за такое не увольнять, а сажать надо!..»

Аноним, 05-03-2025 #3[ru]

Как Айлана живёт с таким чмошником?!

Аноним, 05-03-2025 #4[ru]

№3, чмо не чмо, а всё же какой ни есть губернатор! Какой ни есть, хоть самой ничтожной, но республики!

Аноним, 05-03-2025 #5[ru]

«В. Ховалыг – фигура увлекающаяся. Правда, это увлечение не касается его работы. Оно применимо больше к виду его досуга. И часто касается лиц женского пола. В общем, проще говоря, человек он ветреный»... А Ховалыг и не отрицает: «в Кызыле впервые проходит форум женского движения «Единой России», собравший более 200 участниц со всей республики. С удовольствием их приветствовал в канун Международного женского дня!» Надсмотрщика Чюдюка уволил, жена где-то в подполье – так что можно гулять на всю катушку!

Аноним, 05-03-2025 #6[ru]

Почему Ховалыг такой слабый и глупый? Неужели он не понимает, когда надувает щёки, что он попросту смешон?

Аноним, 05-03-2025 #7[ru]

Чюдюк, как занял должность зампреда, так преобразился! Наел рожу и живот, изменил взгляд и походку. И как теперь он будет жить без должности?

Аноним, 05-03-2025 #8[ru]

анон 7 – да не в Чюдюке дело. Практически все чиновники правительства, когда ездят в районы, напиваются до скотского состояния. Позор!

Аноним, 05-03-2025 #9[ru]

А что, сам Ховалыг не напивается?

Аноним, 05-03-2025 #10[ru]

Интересно, сколько ещё просидит в своём кресле Ховалыг после такой публикации в Риске?

Аноним, 05-03-2025 #11[ru]

Ховалыг на фоне кадрового кризиса в тувинском правительстве ищет, чем бы порадовать народ. И нашел старую заезженную пластинку: «...У нас большие совместные планы по обновлению работы автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на государственной границе с Монголией...» С этой пластинкой еще Кара-оол бегал лет 10, теперь Ховалыг бегает... Ну, допустим, когда-нибудь этот пропускной пункт все-таки откроют. И какую пользу это принесет народу Тувы?

Аноним, 06-03-2025 #12[ru]

Все эти чудюки, мудюки, лукины – гнать их в шею нужно! Не правительство, а гадюшник какой-то!

Аноним, 06-03-2025 #13[ru]

Минобразование – кто туда такого балбеса поставил? Тот еще в бытность Юры Кара-оола спер пару сотен денег из их общака. За что Юра навешал ему кренделей. Барыга херов. И смех и грех, какой с него педагог, вы, о чем? Ну и отдел кадров у главы Ховалыга, плакать хочется...

Аноним, 06-03-2025 #16[ru]

Ховалыг: «Поручил Министерству цифрового развития изучить возможность сборки системы радиоэлектронной борьбы. Подавление вражеских «птичек» одна из основных задач в любой точке СВО. Эту работу мы начали в конце прошлого года, и сегодня на полигоне 55-й гвардейской бригады мы испытали систему РЭБ собственной сборки...»

Посылка с «али-экспресс» наконец-то дошла до Кызыла? Молодцы! Огромный научный потенциал в Туве раскрыл наш дорогой Владислав Товарищтайович – открыть сайт магазина, найти нужный товар, оплатить, получить на почте, распаковать, собрать и включить – не каждому под силу! Будем ждать очередных свершений от наших кулибиных!

Аноним, 07-03-2025 #17[ru]

Чего-чего? Тут 20 лет чудо-печку на угле профессора Дамдына не могут запустить в производство. Бедолага бегает без толку по разным инстанциям. А вы про средства РЭБ? Насмешили, если честно. И кто, интересно, ответственен за это производство? Какой-нибудь там изобретатель лукин?

Аноним, 07-03-2025 #18[ru]

А что с фальшиводипломниками-то? Публика просит ясности!

Аноним, 08-03-2025 #19[ru]

Так нажраться на 23 февраля, что штаны спали? И обоссаться еще в добавок? Интересно, кто на 8 марта так же отличится из горе-чиновников?

Аноним, 08-03-2025 #20[ru]

Кто такой Дон Дупай?

Аноним, 06-03-2025 #1[ru]

За время войны число долларовых миллиардеров в России не сократилось, а даже выросло. Прошлый год оказался особенно щедрым на миллиардеров-новичков – их появилось аж 19 штук. Такой урожай в последний раз наблюдался в 2011-м. Не зря наши мальчики полягут в степях Украины! Гойда!

Аноним, 06-03-2025 #2[ru]

Кремль хочет, чтобы в новой Госдуме которая будет «избрана» в 2026 году, примерно четверть депутатов были ветеранами СВО против Украины – около 100 из 450 мест. Этих кандидатов будет выдвигать «Единая Россия» как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Это всё прекрасно, но будут ли в Госдуме квоты на маньяков, педофилов, киллеров ОПГ и, конечно же, каннибалов? Они же тоже воевали...

Аноним, 06-03-2025 #3[ru]

№2, чтобы доказать свою пользу, депутаты Госдумы вылазят с безумными инициативами: «Депутат Госдумы Алексей Говырин попросил проверить детские куклы «Monster High», идущие в комплекте с гробами, на негативное влияние на психику детей». Бездельники из Госдумы! При всем неуважении. У вас на Красной площади с прошлого столетия лежит кукла в гробу. Вы сначала проверьте психику всего своего коллектива. Уверены, что от результатов, даже Ильич хватится за голову!

Аноним, 07-03-2025 #4[ru]

Шолбан Кара-оол: «На личной встрече с Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном выразил искреннюю радость, что сегодняшний приезд нашего высокого гостя в Россию проходит предметно и авторитетно, на самом высоком уровне. Мне это вдвойне приятно, ведь лидер Мьянмы для нас, буддистов, является старшим братом по нашей общей вере...»

Кто такой «старший брат» Кара-оола на самом деле: Премьер Мьянмы, генерал Хлайн прославился расстрелами из ПКВТ мирных демонстраций. Учинив переворот, захватив власть, это существо ухитрилось за 10-15 минут пулеметного огня наповал угробить только на центральных улицах столицы Мьянмы 148 человек. Еще с десяток тысяч Хлайн замочил на окраинах Нейпьидо. А убитых в Янгоне, Мандалае никто даже и сосчитать не смог. Хлаевы солдаты сразу грузили и жгли мертвецов... Скажи мне, кто твой друг, и я скажу – кто ты!

Аноним, 05-03-2025 #1[ru]

Иргит вместе со Чпокертом химичили по деньгам ИПСЭР. Вот поэтому нет теперь ни денег, ни продукции деревообработки...

Аноним, 05-03-2025 #2[ru]

Каратаевой «светит» ещё один срок. Теперь уже за махинации совместно с Иргитом с деньгами ИПСЭР. Они представляли липовую отчётность.

Аноним, 05-03-2025 #3[ru]

Эти Дябкин и Кондрашов – мастера только по отчётам. А на самом деле преступность в республике растёт и ширится. У нас даже депутаты оказались уголовниками.

Аноним, 05-03-2025 #4[ru]

Ничего – в Кызыле открыли первый общественный туалет за последние лет 30. Люди со всего мира толпами поедут к нам посмотреть на это ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА!

Аноним, 06-03-2025 #6[ru]

Почему до сих пор не арестован и не посажен в тюрьму Иргит? Говорят, этот вор украл миллиарды государственных рублей! Что за иммунитет у этого преступника?

Аноним, 07-03-2025 #7[ru]

Каратаева, работая на Иргита, знала, на что шла. Прекрасно понимала, чем они там занимаются.

Аноним, 08-03-2025 #9[ru]

Иргит, как всегда, деньги с3,14здил, а сидеть за него будут другие.

Аноним, 08-03-2025 #10[ru]

Бандит чиня почему не арестован?

Аноним, 08-03-2025 #11[ru]

У Каратаевой где был ум, когда шла работать главбухом в шайку Иргита? Что, горы золотые наобещали с три короба?

Аноним, 05-03-2025 #1[ru]

Председатель комитета Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту Круз заявил, что переговоры Трампа с Зеленским войдут в историю как самая провальная встреча в Овальном кабинете Белого дома. Тем временем, Дональд Трамп горд тем, как его вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме (спровоцировал скандальную перепалку), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди сотрудников администрации.

Аноним, 05-03-2025 #4[ru]

«Европа попыталась вернуть Зеленского за стол переговоров с Трампом». Как и предполагалось, Европа без Америки российско-украинскую проблему не вытянет. Европейцы говорят много красивых слов. И это замечательно. Но сейчас такая ситуация, когда нужны не столько слова, сколько дела. Глупо было утверждать, что поддержка Европы компенсирует ссору с Трампом.

Аноним, 05-03-2025 #6[ru]

№5, тут по любому понятно, что Трамп и не собирался ни о чём с Зеленским договариваться. Путин купил его с потрохами.

Аноним, 05-03-2025 #7[ru]

Ещё не вечер. Америка – не Россия. Там другие порядки. И Трампа на место поставят очень быстро.

Аноним, 05-03-2025 #8[ru]

Отсутствие костюма провоцирует третью мировую войну. А вот захват чужой земли не провоцирует третью мировую войну. Не перепутайте.

Аноним, 06-03-2025 #16[ru]

Итак, то, что было очевидным и ожидаемым, произошло – Дональд Трамп, фактически, объявил экономическую войну Китаю. При этом сделал это в крайне невыгодной для США диспозиции. И такая спешка только навредит самим же США.

Аноним, 06-03-2025 #17[ru]

Видите ли, есть вещи, которые делать нельзя – ну вот нельзя, и все. Ни левым, ни правым, ни полусредним. Нельзя оскорблять не только жену принца Гарри – нельзя оскорблять никого. И если это доставляет удовольствие твоему электорату – тем хуже для страны, в которой победил этот электорат. Нельзя прилюдно унижать человека, находящегося от тебя в зависимости. Нельзя лгать и, попавшись на лжи, не извиняться и не нести ответственность. Нельзя так откровенно мерить баблом чужую кровь. Все это просто неприлично...