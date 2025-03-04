    Обзор прессы

МИНИСТР КОНДРАШОВ: А В ОСТАЛЬНОМ, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ВСЁ ХОРОШО!

Как сообщила «ТП», «Министр внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Сергей Кондрашов представил Верховному Хуралу РТ отчёт о деятельности вверенного ведомства за 2024 год». Ни для кого не секрет, что Тува – это один из самых криминогенных регионов России. Настолько криминальных, что у нас даже депутаты парламента от партии «Единая Россия» ездят по городу с огнестрельным оружием и личной охраной. А затем в ресторане, напившись до положения риз, при дележе бюджетного пирога открывают стрельбу и наносят огнестрельные раны. Среди них попадаются даже ближайшие родственники главы республики В.Ховалыга, которых потом суд отправляет до суда под домашний арест. Но ничего подобного в отчёте министра перед этими криминальными депутатами, конечно, нет. Зато имеются сладостные цифры придуманного благополучия типа «оперативная обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой».

Ни слова о криминализации Верховного Хурала Тувы, зато отмечено, что «удалось добиться снижения преступности на территории республики на 4,2%», а в «структуре преступности преобладают кражи». Как нет никаких сообщений о том, что зампред правительства, министр экономики и замминистра финансов правительства Тувы недавно получили сроки от 5 до 7 лет, а бывшая министр экономики Каратаева, похоже на пару с Иргитом, снова получит 5-7 лет за превышение полномочий при использовании средств ИПСЭР.

Правда, Кондрашову пришлось признать, что за отчётный период «на 26,6% увеличилось число грабежей», «выявлено 108 преступлений экономической направленности», «изъято более 160 кг наркотиков, что на 22,1% больше по сравнению с прошлым годом», и «в сфере незаконного оборота оружия выявлено 65 (+38,3%) преступных деяний». Министр с гордостью доложил криминальному депутатскому сообществу региона, что «за 12 месяцев 2024 г. на охрану общественного порядка привлечено 22177 (+31,8%; 16831) дружинников». Надо признать, что в такую цифру реально действующих добровольцев верится слабо по одной простой причине: если дружинников в Туве на самом деле так много, то откуда берутся преступники?

КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ ТУВИНСКАЯ НАУКА

Тува – регион России. И как тут не быть росткам академической науки? Об этом нам поведала «ТП», сообщив, в частности, «в День российской науки» о том, что «в XIX-XX веке в Урянхайском крае, затем в Тувинской Народной Республике, и, конечно, после вхождения Тувы в состав СССР проводились научные исследования, создавались научные организации, подчинённые различным ведомствам». Но «собственно академический сегмент тувинской науки появился в 1975 году».

Журналист пообщалась «с одним из первых сотрудников лаборатории, заслуженным экономистом РТ Александром Бегзи». Он поблагодарил за внимание и рассказал, что идею создания в Туве научного центра «поддержали руководители республики (Салчак Тока и Григорий Долгополов) и директор Института экономики академик Абел Аганбегян». А «11 февраля 1975 г. вышел приказ об открытии Тувинской экономической лаборатории в составе двух тематических групп – по исследованию развития и размещения производительных сил Тувы и геолого-экономической оценке минерального сырья». В их составе – выше упомянутый Александр Бегзи, у которого в трудовой книжке первая запись датируется «11 февраля 1975 г.».

Александр Донгакович рассказал журналистке: «На первых порах в лаборатории начали работу 7 сотрудников – 2 экономиста и 5 геологов. Это кандидаты геолого-минералогических наук Владимир Лебедев, Виктор Зайков, Калин-оол Кужугет, геологи Валентина Гречищева, и Валерий Тюлькин. Экономисты – бывший завсектором экономики Тувинского института языка, литературы и истории Калгажик Ондарович Шактаржик и Александр Бегзи». Позднее туда пришли «экономисты Галина Балакина, Ирина Безъязыкова, Светлана Монгуш и Лев Урбанаев». Разместили их на первых порах «в одноэтажном строении в Кызыле по улице Ленина, 32а».

Кстати говоря, учёным Тувы, невзирая на их вклад в развитие Тувы, за долгих 50 лет так и не построили современного научного здания. Они обретаются в здании, построенном трестом «Тувинстрой» для строительных подразделений треста и отнятом решением секретаря по строительству Обкома КПСС А. Ванжа и зав. отделом строительства Обкома А.Остапца. Тогда лаборатория работала над темой «Проблемы комплексного развития производительных сил Ангаро-Енисейского региона». Во время горбачёвской перестройки энтузиасты по поручению Калин-оола Сереевича Кужугета занимались созданием на базе лаборатории комплексного отдела.

Но отдел появился позже, «вопрос был решён на другом более высоком уровне», когда «на базе двух лабораторий появился Комплексный отдел, а затем и целый институт – Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов». Также «благодаря работе лаборатории тезис о строительстве железной дороги нашел своё отражение в научных трудах по развитию Сибири». И теперь «движется к своей реализации, только уже не как дорога в Туву, а как часть так называемого Центрально-Евразийского трансграничного коридора из Сибири через Монголию и Туву в Китай». Правда, если проект и далее будет продолжать двигаться с той же скоростью, то, как в том стихотворении Некрасова, «жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе».

А затем Бегзи в 1985 году перешёл на работу в правительство Тувы «в Госплан республики», где работал «в должности заместителя председателя госкомитета». Следующие «40 лет его жизни связаны с органами госуправления – Госпланом, Госкомитетом по экономике, министерством экономики, а позже – в мэрии Кызыла». В настоящее время он трудится снова «в Правительстве республики» на должности помощника главы. Из той «великолепной семёрки» «первых представителей академической науки в Туве» в республике остался только он один – «ветеран Министерства экономики Александр Бегзи». И ни о чём не жалеет, полагая, что «каждый человек сам кузнец своего счастья или несчастья».

АГЕНТСТВО ЕСТЬ, А ТУРИЗМА НЕТ

О предстоящем бурном росте туризма в Туве мы слышим как минимум лет 30. Правда, предсказания туристического рая в регионе как-то не сбываются. Да и как им сбыться на заплёванных харчками улицах с пасущимися возле помоек грязными бомжами и стаями одичавших бездомных собак? Но правительственная контора, отвечающая за развитие туризма в Туве, опубликовала в «ТП» жизнеутверждающий оптимистический отчёт, который вместо доверия вызывает оторопь.

Начинается он со слов, что «для сферы туризма Тувы 2024 год завершился многообещающим известием: республика стала лидером среди регионов России по приросту числа туристических поездок». Сколько этих самых «поездок», в отчёте благоразумно не указывается. Оно и понятно: если до этого имелось две «поездки», а в отчётном году их произошло десять, то рост количества «поездок» за год составляет огромные 500%! Как тут не порадоваться успеху? И такие показатели «ещё раз подтверждают большие перспективы, к реализации которых нужно стремиться».

Как сообщается в публикации, «об этом и многом другом(!?) на коллегии регионального Агентства по туризму рассказала заместитель директора Айзана Сакак». Она привела доказательства своих слов, согласно которым показателем бурного роста туризма в Туве стало «обсуждение этой темы Главой Тувы В.Ховалыгом и Президентом России В.Путиным в ходе его визита в республику». Хотя такой довод кажется спорным: может, просто им обсуждать было нечего? Вот они и поговорили о туризме в регионе, где строительство тёплого туалета – событие государственного масштаба?

О мелкотемье, царящем в нашем туристическом хозяйстве, говорит и сама статья. В ней сообщается как о глобальном свершении «оказания государственной поддержки на реализацию 40 инвестиционных проектов». В том числе «в рамках ИПСЭР создание 249 новых рабочих мест, привлечение 885,39 млн. руб. внебюджетных инвестиций». А из всех «достижений» за три года – «создание трёх оборудованных пляжей на озерах Чагытай, Азас и в Национальном парке культуры и отдыха», «установка 15 скамеек с USB-зарядками и солнечными батареями», «выполнение работ по подсветке деревьев на территории сквера имени Салчака Тока» и «установка навеса с качелями на набережной». В таких случаях принято говорить: гора родила мышь.

Но Агентство не намерено останавливаться на достигнутом и «в текущем году будет работать над классификацией существующих мест размещения, количество которых планируется увеличить за счёт создания модульных сооружений». Если перевести с канцелярского языка на обычный, закупят на бюджетные средства ещё пять скамеек и три качели, привезут и где-нибудь установят. Неужели для этого республике нужно это Агентство по туризму?

Конечно, очень хорошо, что «Агентством по туризму разработана региональная программа развития автомобильного туризма». Это отлично! Только почему мы не видим результатов её внедрения? Да всё просто: её пока невозможно реализовать, поскольку она «сейчас находится на стадии согласования». Тогда возникает естественный вопрос: если программа не утверждена, то зачем включать её в отчёт? Или без этого и докладывать нечего? А что означает фрагмент отчёта о том, что «продолжается работа над расширением участия региона в федеральных программах». Ну «расширите участие региона», тогда и доложите! Неужели это непонятно? А так не отчёт, а какая-то показуха. Как говорил классик, готовиться «тщательнее надо, тщательнее»!

ТУВИНСКИЕ ПРОКУРОРЫ ОСВОИЛИ РЕМЕСЛО ОТЧЁТНОСТИ

Еженедельник опубликовал результаты общения с прокурором Тувы С.Дябкиным. Как сообщается, «итоговая встреча в региональной прокуратуре, приуроченная ко Дню российской печати и Дню работников прокуратуры, прошла в формате вопросов-ответов». В целом можно отметить, что как вопросы заранее подготовленных журналистов, так и ответы на них прокурора были, как говорится, «ни о чём». У сегодняшних прокуроров главное – не состояние преступности, а отчётность о её неизменном снижении. Как они добиваются такой статистики – это явно какая-то прокурорская тайна за семью печатями. Думается, если бы банда головорезов ворвалась в здание прокуратуры, МВД или Росгвардии и вывезла бы оттуда заметную часть персонала, это бы никак не повлияло на итоговые показатели работы прокуратуры. У них бы хоть на полпроцента, но преступность бы снизилась.

Вот, примеру, «по мнению прокурора республики, за последние годы прокуратура стала более активно взаимодействовать с представителями прессы». И «материалы прокурорских проверок регулярно появляются на различных площадках местных СМИ». За всё время работы прокурора Дябкина в должности первого заместителя прокурора и прокурора республики это ведомство добровольно не направляло в редакцию газеты «РИСК» ни одного «материала прокурорских проверок». Их приходилось добывать специальными методами, чтобы рассказать читателям, чем они там занимаются. Да и в тех материалах, которые прокуратура публикует, обычно нет ни должностей, ни тем более фамилий преступников. Что это за гласность такая по-прокурорски?

При этом о наиболее резонансных криминальных событиях прокуратура Тувы обычно сохраняет гробовое молчание. К примеру, в прошлом году группа народных избранников от фракции «Единой России» устроили в ресторане пьяный дебош с перестрелкой. Но не название ресторана, ни фамилии депутатов-уголовников в прессу не поступили. А всё потому, что зачинщиком криминальной разборки в ресторане «Столичный» оказался племянник главы республики председатель комитета парламента Саян Ондар, которого суд затем отправил под домашний арест. В другом случае группа родственников супруги главы республики Айланы Ховалыг оказалась зачинщиком межнациональных погромов в Кызыле. Для усмирения бандитов в Туву был вызван спецназ из Москвы. Но и об этом прокурор Дябкин ничего обществу не сообщил. Вместо этого он сделал умный вид, пояснив, что все эти безобразия – дела рук западных спецслужб. Хотя после этого целая группа погромщиков оказалась в заключении. Неужели непонятно: если таким образом бороться с преступностью, её не победить никогда?