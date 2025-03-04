    Свежий анекдот

Женщины, помните! Каждая подаренная Вам роза, стоит, как бутылка водки!

* * *

Думаю, что в нынешней РоссииВовсе не исчезла благодать:Божий дух витает, но бессиленС мерзостью и мразью совладать.

* * *

– Ты заметил, что оборот «оборотни в погонах» исчез из оборота?– Да, а почему?– Оборачиваться уже нет смысла. От кого прятаться, если в судах, ФСБ, прокуратуре, Кремле и Госдуме все свои?