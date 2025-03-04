«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 86
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 15
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 8, 4 марта / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№8, 4 марта 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЖенщины, помните! Каждая подаренная Вам роза, стоит, как бутылка водки!

* * *

Думаю, что в нынешней России
Вовсе не исчезла благодать:
Божий дух витает, но бессилен
С мерзостью и мразью совладать.
Игорь Губерман

* * *

– Ты заметил, что оборот «оборотни в погонах» исчез из оборота?
– Да, а почему?
– Оборачиваться уже нет смысла. От кого прятаться, если в судах, ФСБ, прокуратуре, Кремле и Госдуме все свои?

(прочитано 183 раза)

+2
risk-inform.ru/article_11329.html

 Доска объявлений 
"АКВАМИР". Большой выбор аквариумов (в наличии и под заказ). Аквариумные рыбки, оборудование, аксессуары и декорации. Товары для домашних любимцев: разнообразные корма, снаряжение и аксессуары для животных и птиц.
ул.Ленина, 58
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 8:

Россиян, возвращающихся из эмиграции, будут проверять на вменяемость!
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине