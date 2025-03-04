Свежий анекдот
Женщины, помните! Каждая подаренная Вам роза, стоит, как бутылка водки!
Вовсе не исчезла благодать:
Божий дух витает, но бессилен
С мерзостью и мразью совладать.
Игорь Губерман
– Да, а почему?
– Оборачиваться уже нет смысла. От кого прятаться, если в судах, ФСБ, прокуратуре, Кремле и Госдуме все свои?
* * *Думаю, что в нынешней России
Вовсе не исчезла благодать:
Божий дух витает, но бессилен
С мерзостью и мразью совладать.
Игорь Губерман
* * *– Ты заметил, что оборот «оборотни в погонах» исчез из оборота?
– Да, а почему?
– Оборачиваться уже нет смысла. От кого прятаться, если в судах, ФСБ, прокуратуре, Кремле и Госдуме все свои?