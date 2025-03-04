    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-02-2025 #2[ru]

Путин нашёл новых причастных к СВО – и теперь это Бог... «Так сложилась судьба, так Господу было угодно. На наши плечи с вами выпала такая сложная, но почётная миссия – защитить Россию», – провозгласил наш великий геостратег. Ну хотя бы честно: не логика, не стратегия, не здравый смысл – просто неизвестный голос в голове...

Аноним, 26-02-2025 #3[ru]

Путин о соглашении США и Украины по редкоземельным металлам: «Нас это не касается. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они... сколько они стоят и так далее. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок – я хочу это подчеркнуть – на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Что касается новых территорий – то же самое». Я уже начинаю думать, что всё это началось «по воле Господа» из-за редкоземельных металлов...

Аноним, 26-02-2025 #4[ru]

Путин предложил США ресурсы России в ответ на интерес Трампа к запасам редкоземельных металлов. Путинцы, просыпайтесь! Пора снова объяснять глубинариям, почему отдать ресурсы Западу – это очень хорошо!

Аноним, 27-02-2025 #5[ru]

2023, декабрь: Президент РФ Владимир Путин заявил о желании Запада развалить Россию, подчинить ее себе по частям и использовать ее ресурсы. Путин отметил, что у России самая большая территория в мире и достаточно большое по сравнению с другими странами Европы население. И на Западе, по его словам, считали, что, в общем-то, Россия в таком виде не нужна. Биполярное расстройство, оно такое...

Аноним, 27-02-2025 #6[ru]

Путин в 2023 году: Запад хочет подчинить Россию и использовать ее ресурсы. Путин в 2025 году: Трамп, бери наши редкоземельные металлы, ну пожалуйста, стань инвестором! Мы дадим тебе доступ к нашим месторождениям!

Аноним, 28-02-2025 #1[ru]

Володин запретил поздравлять уехавших из России мужчин с 23 февраля – потому что это «не их праздник». Релоканты и просто все, кто не захотел воевать за дворцы Путина в Украине, по его мнению, «бросили Россию» и «трусливо бежали». Но есть нюанс – сам Володин никогда не служил в армии. Да и Родину «защищать» от бандеровцев не пошел. Получается, и праздновать День защитника Отечества он уже не может?

Аноним, 01-03-2025 #2[ru]

Вячеслав Володин: «Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами – это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны – президент Путин». Кажется, Вячеслав Викторович начал готовить СДЕЛКУ с США по продаже (или совместному использованию) Владимира Владимировича.

Аноним, 01-03-2025 #3[ru]

Владимир Путин вызвался быть посредником в заключении перемирия между Трампом и Зеленским!

Аноним, 26-02-2025 #1[ru]

Честно говоря, не интересно, кто именно из этой черной семейки получит власть – пусть эти пауки в одной банке сожрут друг друга – и мир станет чище.

Аноним, 27-02-2025 #3[ru]

Якушев вернулся в Кызыл, катается свободно по городу туда-сюда. И всем хвастается, что ему ничего не будет за его преступления!

Аноним, 27-02-2025 #4[ru]

Чем будет заниматься на пенсии Дина Оюновна?

Аноним, 28-02-2025 #5[ru]

... посмотрите, что творится. Человек на видео похож на чиновника высокого ранга. В сети и телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина лежит на полу со спущенными штанами в одном из кабинетов одного из муниципалитетов. Многие пользователи сети узнали в нем Чюдюка, курирующего внутреннюю политику. И пишут об этом... https://t.me/sayanamongush/125047 Позже он, конечно, опроверг это, назвав фейками. Если это подтвердится – просто позорище...

Аноним, 28-02-2025 #6[ru]

Чпокерт поначалу также говорил про какие то дип-фейки и искусственный интеллект. Но позже выяснилось, что все было adidas original! И Чпокерту ничего не оставалось как убраться вон в Новосибирск.

Аноним, 28-02-2025 #7[ru]

Зампред по внутренней политике Айдын Чюдюк подал в отставку. Об этом он сообщил на своем тг-канале. А не хрен валяться пьяным, где попало! Главное правило алкоголика – не пей, с кем попало! Ну, или, по крайней мере, имей столько друзей, что прикроют и поддержат тебя в любом состоянии.

Аноним, 28-02-2025 #8[ru]

Круто погуляли на 23 февраля!

Аноним, 01-03-2025 #9[ru]

Сейчас точно мэром поставят Чюдюка, а на его место – Дондупая.

Аноним, 01-03-2025 #10[ru]

К большому сожалению, в Кызыле ранее очень часто назначали мэрами алкоголиков.

Аноним, 01-03-2025 #11[ru]

Про пидора Якушева что-то давненько не писали. Где эта мразь обитается сейчас?

Аноним, 26-02-2025 #1[ru]

«Россиян будут штрафовать на 15000 рублей за входную дверь, которая открывается наружу. По правилам безопасности дверь должна открываться внутрь, чтобы не мешать соседям эвакуироваться в случае ЧС. Помимо штрафа владельцев квартир обяжут установить дверь по нормам». Вообще-то, по правилам пож. безопасности именно наружу дверь и должна открываться! Подавляющее большинство дверей так и установлено. Поэтому если начать брать штрафы, то проще сказать, что государство уже не знает, как отобрать у нас деньги, и просто решило собрать по 15 тыщ с каждой квартиры!

Аноним, 27-02-2025 #3[ru]

Все нажитое непосильным трудом рамазановым впоследствии «отжал» Тунев. И карму в том числе. Так что остается только наблюдать...

Аноним, 28-02-2025 #6[ru]

В Туве естественный прирост населения за тот же период снизился на 21,6%, т.е. до 2009 чел. В 2023 году прирост населения был 2565 чел. Снизилась как рождаемость (-318), увеличилась, к большому сожалению, смертность (238) по сравнению с 2023 годом. Молодые не возвращаются с фронта...

Аноним, 28-02-2025 #7[ru]

Депутаты Госдумы предложили вернуть ФСБ право иметь свои СИЗО для «повышения эффективности расследования дел» о госизмене и шпионаже, экстремизме... Потребность в «особых тюрьмах» легко объяснима. В обычных СИЗО трудно установить должный уровень секретности: слишком много праздных глаз, свидетелей и болтовни. Работа с «врагами народа» требует вдумчивости, хорошей звукоизоляции и штат надежных патологоанатомов, которые любую смерть определят, как «следствие переедания зефира»... Такая же история с пытками. В штатных изоляторах тюремщики, конечно, владеют навыками палачей, но применяют вульгарные и скучные истязания. Такие хороши для уголовников, но не пригодны для политических, которым требуются особые изощренные экзекуции и муки посильнее...

tlg_comm, 26-02-2025 #1[ru]

Ребята, да кого в этой стране волнуют люди? Для них мы – простые люди, стадо, посылаемое на убой. Или обслуга режима, прихватизировавшего в стране всё, включая суды, силовиков, недра и т.д. и т.п.

Аноним, 26-02-2025 #3[ru]

Ховалыг радостно вещает: «Объем жилищного строительства у нас перевыполнен почти в 2,5 раза. Фактически введено 340,9 тыс. кв. м. при плане 140 тыс. кв.м. Это на 97,4% больше уровня 2023 года». А тем временем, в Туве очередь на получение квартиры составляла более 4,4 тыс. человек – согласно официальным данным за 2022 год. Это не только сироты, но и все нуждающиеся. В том же году квартиры получили только 84 человека. При таких темпах последний из этого списка получит квартиру не ранее, чем через 53 года...

Аноним, 27-02-2025 #5[ru]

#3: Почти всё жилье из этих метров построили частники. Без всякой помощи со стороны государства. Но Ховалыг почему-то записывает их успехи на свой счет...

Аноним, 28-02-2025 #7[ru]

#6: Пессимист каждый раз думает, что хуже уже и быть не может, чем жизнь сегодня. Но оптимист, читая Ховалыга, каждый раз повторяет: «Может, может!»

Аноним, 28-02-2025 #8[ru]

Достай – самый богатый министр в Туве.

Аноним, 28-02-2025 #9[ru]

А кто самый бедный министр в Тыве? Может, образования?

Аноним, 26-02-2025 #1[ru]

7 самых идиотских вещей, которые Трамп сделал за неделю: 1. Обозвал Владимира Зеленского диктатором, комиком и вором, который не знает, где деньги, и не возвращает «долги». 2. Пригрозил отключить Starlink, если Украина не подпишет договор о полезных ископаемых. 3. Отправил свою делегацию на мирные переговоры с РФ и не позвал туда Украину. 4. Сказал, что Россия больше не агрессор, а Зеленский сам во всём виноват, потому что не хотел договариваться. 5. Распорядился убрать из Овального кабинета знаменитый стол Resolute из-за того, что сын Илона Маска вытер о него сопли. 6. Снова озаботился презервативами для ХАМАС, на которые, оказывается, Америка потратила уже не 50, а 100 миллионов долларов. 7. Опубликовал в официальном аккаунте Белого дома своё фото с подписью «Да здравствует, король!».

Аноним, 26-02-2025 #2[ru]

Медведев написал пост, в котором объявил, что у Украины нет другого выхода, кроме как «упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению [СВО]»... То есть, получается, что россияне три года лили кровь для того, чтобы, в конце концов, низвергнуть Украину в ноги Америке? И этот результат преподносится им теперь в качестве великой победы? Мне кажется, что руководство России заслужило звание «иноагента» в полном составе. А как это воспринимать иначе, если они гробят российских граждан и российскую экономику с целью укрепления геополитических позиций США?

Аноним, 26-02-2025 #3[ru]

Только два президента США вели переговоры с террористами. 45-й и 47-й.

Аноним, 27-02-2025 #7[ru]

В эпоху дронов россияне решили возродить кавалерию... Ослы уже были, верблюды – тоже. Вот теперь и лошади подтянулись. https://t.me/nexta_live/90560

Аноним, 28-02-2025 #10[ru]

Тем, кто кричит, что Россия «продвигается». Красное – это то, что заняли за год, потеряв кучу людей и техники. Так что теперь приходится атаковать на ослах... https://t.me/polit1humor/7991

Аноним, 01-03-2025 #14[ru]

Шолбан Кара-оол озаботился имиджем американского президента: «Зеленский предпринял все, для того чтобы показать пренебрежение к своему основному спонсору. Похоже, и тем стало понятно, насколько клоун опасен для мира и как он заигрался в кровавую опасную политику!» Смешно, что теперь люди, которые рисовали ракеты на Вашингтон и врагов-пендосов, теперь будут ругать президента Украины за неуважительное общение с президентом США...

Аноним, 02-03-2025 #16[ru]

Мы имеем дело – или будем иметь все больше и больше – с «проблемой Байдена», т.е. с президентом, который ограниченно дееспособен и очень зависим от своего окружения. В отличие от Байдена он к тому же одержим идеей переустройства миропорядка. И это системная проблема. Потому что Трампу, Путину и Си Цзиньпину на троих 221 год. ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ОДИН! И все трое одновременно ограниченно работоспособны, очень зависимы от окружения и одержимы идеей переустройства миропорядка. Такое вот попадалово...

Аноним, 26-02-2025 #1[ru]

Валерий Салчак, Вы молодец! Не то, что Ваш предшественник на посту министра Галина Балакина, о которой сейчас все говорят, что она занялась плагиатом или воровством научных работ и стала доктором наук. Как говорится, чему хорошо научили в Правительстве – это воровать, нисколько не стыдясь.

Аноним, 27-02-2025 #1[ru]