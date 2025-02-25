    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-02-2025 #1[ru]

Путин, видимо, устал, что все обсуждают только безумные заявления Трампа. И решил напомнить миру, кто здесь главный поставщик сомнительной информации: «Температура на боеголовках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца!» Осталось только дождаться указа о мобилизации облаков и приказа о капитуляции Луны...

Аноним, 22-02-2025 #2[ru]

Путин заявил, что боеголовки «Орешника» выдерживают температуры, сравнимые с поверхностью Солнца! Но на Земле не существует металлов, способных выдержать такую температуру. Значит ли это, что мифические «Орешники» сделаны с помощью инопланетных материалов?

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Всего за 3 последних дня представители российской власти сообщили нам, что: 1. США – очень авторитетная страна. 2. США – очень высокоразвитая страна! 3. Россия очень заинтересована в партнёрстве с США. 4. Американский бизнес очень ждут в России! 5. Американские ценности достойны уважения.

10 лет перед тем Путин и его пропагандисты каждый день утверждали ровно обратное. 10 лет каждый день россиянам рассказывали, что: 1. США никто в мире не уважает; 2. США загнивают; 3. американские компании в России на фиг никому не нужны; 4. американские ценности ужасны и отвратительны.

Вы спрашивали, как происходит переобувание в прыжке? Да вот так оно и происходит. А после смерти Путина мы вообще увидим переобувание в прыжке с двойным сальто-мортале на повышенной скорости.

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Читаю эти ежедневные новости о том, как простые люди переводят телефонным мошенникам миллионы рублей. Откуда у них такие деньги? У нас в стране какие-то огромные спецвыплаты только особо тупым выдают? Почему я не получаю?

Аноним, 23-02-2025 #3[ru]

Братва! Случилось! Цаликов всё же станет сенатором от Тувы! Вот это да! Перед этим нас представляла в Совете Федерации валютная проститутка, а теперь туда может прийти матёрый жулик, организовавший хищение 11 трлн.

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Товарища Лопсана – в мэры!!! Он точно наведет порядок в городе!!!

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Ну, если Шойгу не сможет помочь Сагаан-оолу, значит он точно «ВСЁ» – можно будет его списывать в архив. Кому он такой нужен, если он своих человечков защитить не может?

Аноним, 20-02-2025 #6[ru]

Это Чооду А.-Х.М. Бывший начальник УКСа, ранее работавший в мэрии города Кызыл заместителем мэра по строительству

Аноним, 21-02-2025 #7[ru]

А что сейчас с племянником Ховалыга министром Сарыг-Хаа, которого арестовала ФСБ за взятки и хищения, когда он еще министром природопользования был?

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Председатель Мюнхенской конференции Хойсген закрыл ее в слезах и получил овацию. В общем, лучшего образа Европы сейчас уже не придумать. Слабость, беспечность, ничегонеделание перед лицом больших проблем. А потом к ней в гости приехал какой-то хмырь и послал на хрен. Ну а Европа в ответ заплакала и принялась сама себе аплодировать...

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Илон Маск назвал «жалким» председателя Мюнхенской конференции по безопасности, который расплакался во время ее закрытия. «Серьезно. Жалкий», – написал он в соцсети Х. Знаменитая «зига» Маска всё же не была ни случайностью, ни неловким жестом. Это было намеком миру на то, что фашизм уже отдохнул, освежился и готов приступить к своим обязанностям по наведению своего нового порядка на планете.

Аноним, 19-02-2025 #3[ru]

Из другого, не сказанного вслух: Россия и Америка сходятся в том, что Зеленский в любом случае должен уйти. Поэтому выборы должны пройти раньше, чем будет подписан мирный договор. А вдруг Зеленский возьмёт, да и выиграет эти выборы?..

Аноним, 19-02-2025 #4[ru]

Реально, а когда начнут брать деньги за воздух и осадки? В этой жизни? Или дадут спокойно умереть?!?

Аноним, 19-02-2025 #5[ru]

«РФ не ставила своей целью нанести ущерб энергетической системе Украины», – отметил министр иностранных дел России. Ну, кто забыл, это же он автор фразы «А мы на Украину и не нападали». Фамилия – Лавров. И вот ЭТО Трамп приглашает к переговорам. Истинно вам говорю: или он затеял какую-то очень сложную игру с крайне высокими ставками, результатом которой станет передел мира на его условиях. Или паразитический червь сожрал мозг не министра здравоохранения США, а президента. Если верно второе, то мы все по уши в дерьме. Не только Украина, Европа – мы все. Поэтому я надеюсь на первую версию.

Аноним, 19-02-2025 #6[ru]

Россиян начнут штрафовать за старые газовые плиты. Речь идет про штрафы для населения за использование плит старше 14 лет. При этом большинство такого оборудования установлено у пенсионеров и малоимущих. Видимо, на фоне неимоверного роста благосостояния россиян и фантастического падения цен на бытовую технику, власти решили, что жители страны не меняют плиты тупо из вредности!

Аноним, 19-02-2025 #7[ru]

Российская делегация приехала в Эр-Рияд не договариваться, а принимать капитуляцию. Путин по-прежнему пытается вести себя так, словно его войска стоят в Киеве. Боюсь, что без нового витка военного противостояния и санкционного давления теперь не обойдётся. Европа пообещала Украине 700 млрд. евро, а Трамп готов продать на эти деньги оружие. По истечению какого-то времени – когда Путин потеряет ещё какое-то количество людей, военной техники и ухудшит ситуацию в экономике – может появиться новый шанс...

Аноним, 19-02-2025 #8[ru]

Трампу действительно не терпится побыстрее избавиться от этого конфликта. Ему хочется сесть с Путиным рядком и поделить Европу. Ему хочется не украинских редких металлов, а русских больших денег. Мы еще увидим на выходе из этой СВО, как засверкают огнями Трамп-тауэры Москвы, Петербурга и Казани. Ничего личного, только бизнес?

Аноним, 19-02-2025 #9[ru]

За месяц Трамп: объединил Канаду перед лицом внешнего врага (Трампа). Причём там сильно бустанули либералы; заставил шевелиться Европу наконец-то. Тоже перед лицом внешнего врага (Трампа); ну и объединил Украину – не поверите, тоже перед лицом внешнего врага (Трампа). Думаю, рейтинг Зеленского сильно вырастет после ахинеи президента США, хотя вроде уже вырос. И уже сильно выше, чем у Трампа в Америке...

Аноним, 19-02-2025 #10[ru]

#3... Допустим, в Украине прошли выборы. Допустим, Зеленский их выиграл. Путин немедленно заявит, что выборы сфальсифицированы. А Трамп 100% ему поверит. И будет из этого исходить. Путин же не может врать! Врут лишь затаившиеся сторонники Байдена.

Аноним, 19-02-2025 #11[ru]

В последний раз американцы замеряли отношение к деятельности украинского президента в августе прошлого года и зафиксировали тогда показатель одобрения в 60 процентов. О своём неодобрении сказали в два раза меньше местных респондентов – 30 процентов. У самого Трампа тогда одобрение колебалось в районе 43 процентов, а неодобрение было выше 50. В общем, чья бы корова мычала...

Аноним, 20-02-2025 #12[ru]

1. Рейтинг доверия Зеленскому, данные КМИС 4-9 февраля. Доверяю – 57%, не доверяю 37%. Разница +20%. 2. Рейтинг доверия Трампу, агрегатор поллов Real Clear Politics (это те, кто предсказал победу Трампа) за широкий период 7 января – 11 февраля. Одобряю – 47,9%, не одобряю – 48,5%. Разница – 0,6%. И нужно учитывать, что рейтинг Зеленского после последних событий снова взлетит.

Аноним, 20-02-2025 #13[ru]

Занимательные факты: Рейх не смог оккупировать даже малую часть Великобритании, тем не менее, выборов там с 1935-го и до лета 1945-го не было, но никто в мире легитимность Черчилля под сомнение не ставил.

Аноним, 22-02-2025 #15[ru]

Мне кажется, ещё день-два, и экспедиционный корпус морской пехоты США прибудет в Курск. И будет вместе с корейцами выбивать оттуда хохлов.

Аноним, 22-02-2025 #16[ru]

Допускаю, что цель Трампа – не торговая и политическая война с Китаем, а мирное размежевание с ним и раздел сфер влияния. Частью этой большой сделки может быть «частная» и «вспомогательная» сделка с Россией. Ради этих двух сделок Трамп готов пожертвовать не только Украиной, но и всей Европой. Осталось только понять, зачем это нужно Китаю?

Аноним, 22-02-2025 #17[ru]

На фоне рассказов Путина про всплывший из небытия «Орешник», который (как выяснилось), вообще может на Солнце летать и бомбить местных солнечных нацистов, случилась неприятная история с новым «кукурузником» под названием «Байкал». На который угрохали уже очень немалые миллиарды. И который так и не может не то, что в серию пойти, а даже толком взлететь. Причина банальная – нет ни мотора, ни авионики. Да и вообще все нужно делать чуть ли не «с нуля». В общем, дайте еще 10 миллиардов! Сгоряча чуть не приняли решение вернуться обратно к производству старого «кукурузника». Но тут вдруг вспомнили, что моторов нет и для него тоже...

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Чечек Мудаковна та еще стерлядь!

Аноним, 19-02-2025 #3[ru]

Прокурору и УФАСу респект! Оказывается, могут еще работать. Не все еще потеряно, значит!

Аноним, 19-02-2025 #4[ru]

Коррупция обуяла все министерства Тывы.

Аноним, 19-02-2025 #5[ru]

Есть такой вопрос: вот Ховалыг придумал ловкую схему, чтобы контракт ушел своему родному человечку. Чужие дяди государственного бабла не получат! Молодец! А дальше что? Он это бабло тупо положил себе в карман, и всё? А фонтан ремонтировать он собирается вообще?

Аноним, 19-02-2025 #6[ru]

Фонтан сейчас на бумагах отремонтируют и фсе, алес суппа гут!

Аноним, 19-02-2025 #7[ru]

#6 – высший пилотаж! А если после ремонта под землю провалится здание правительства – это будет считаться за успешный ремонт фонтана?

Аноним, 20-02-2025 #8[ru]

Чего они там копают всю зиму под шатрами? Золото – бриллианты ищут???

Аноним, 23-02-2025 #9[ru]

Очень странно, что подобные подозрительные сделки «проскакивают» мимо ФСБ и МВД. Игру в одни ворота очень легко отследить. Бери любой контракт с одним участником, изучай его внимательно, и найдёшь, почему всё так случилось. Неужели для них это не очевидно? Или они «в доле» с Ховалыгом?

Аноним, 23-02-2025 #10[ru]

Тут нужно понимать, что руководители Минзакупок и Госстройзаказа в эти кресла попали не случайно. Их специально подобрал лично Ховалыг, чтобы они жульничали. Неужели ФСБ не может туда внедрить своего человечка, чтобы всё знать? Поставьте «жучок» Ховалыгу в задницу – будете всё знать!

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

У министра финансов Достая вообще целый этаж в этом доме!

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Верить в обещания чиновника в 2025 году – это надо быть сверхнаивным человеком. Ховалыг за три года своего правления уже много чего наобещал, но ни хрена не сделал. Помнится главное его обещание Путину – газификация Кызыла, чтобы побороть сажу. Ну и где? То же самое будет и с сельским хозяйством – готовьтесь переходить на подножный корм – другого не будет.

Аноним, 23-02-2025 #2[ru]

Чтобы понять, что теперь будет с сельским хозяйством Тувы, достаточно вспомнить, как он похоронил тувинское птицеводство. Ховалыг ничего не умеет, кроме как барыжничать. Для него освоенное ремесло – распродавать казённое имущество. Тут он молодец!

Аноним, 23-02-2025 #3[ru]

№2, а ещё Ховалыг большой мастер таскаться по бабам. У него перед ними комплекс неполноценности, как будто он импотент.