«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 111
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 13
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 7, 25 февраля / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№7, 25 февраля 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 22-02-2025 #1[ru]

Путин, видимо, устал, что все обсуждают только безумные заявления Трампа. И решил напомнить миру, кто здесь главный поставщик сомнительной информации: «Температура на боеголовках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца!» Осталось только дождаться указа о мобилизации облаков и приказа о капитуляции Луны...

Аноним, 22-02-2025 #2[ru]

Путин заявил, что боеголовки «Орешника» выдерживают температуры, сравнимые с поверхностью Солнца! Но на Земле не существует металлов, способных выдержать такую температуру. Значит ли это, что мифические «Орешники» сделаны с помощью инопланетных материалов?

Свежий анекдот

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Всего за 3 последних дня представители российской власти сообщили нам, что: 1. США – очень авторитетная страна. 2. США – очень высокоразвитая страна! 3. Россия очень заинтересована в партнёрстве с США. 4. Американский бизнес очень ждут в России! 5. Американские ценности достойны уважения.

10 лет перед тем Путин и его пропагандисты каждый день утверждали ровно обратное. 10 лет каждый день россиянам рассказывали, что: 1. США никто в мире не уважает; 2. США загнивают; 3. американские компании в России на фиг никому не нужны; 4. американские ценности ужасны и отвратительны.

Вы спрашивали, как происходит переобувание в прыжке? Да вот так оно и происходит. А после смерти Путина мы вообще увидим переобувание в прыжке с двойным сальто-мортале на повышенной скорости.

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Читаю эти ежедневные новости о том, как простые люди переводят телефонным мошенникам миллионы рублей. Откуда у них такие деньги? У нас в стране какие-то огромные спецвыплаты только особо тупым выдают? Почему я не получаю?

Аноним, 23-02-2025 #3[ru]

Братва! Случилось! Цаликов всё же станет сенатором от Тувы! Вот это да! Перед этим нас представляла в Совете Федерации валютная проститутка, а теперь туда может прийти матёрый жулик, организовавший хищение 11 трлн.

В Туве обострилась борьба за власть

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Товарища Лопсана – в мэры!!! Он точно наведет порядок в городе!!!

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Ну, если Шойгу не сможет помочь Сагаан-оолу, значит он точно «ВСЁ» – можно будет его списывать в архив. Кому он такой нужен, если он своих человечков защитить не может?

Аноним, 20-02-2025 #6[ru]

Это Чооду А.-Х.М. Бывший начальник УКСа, ранее работавший в мэрии города Кызыл заместителем мэра по строительству

Аноним, 21-02-2025 #7[ru]

А что сейчас с племянником Ховалыга министром Сарыг-Хаа, которого арестовала ФСБ за взятки и хищения, когда он еще министром природопользования был?

Коротко

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Председатель Мюнхенской конференции Хойсген закрыл ее в слезах и получил овацию. В общем, лучшего образа Европы сейчас уже не придумать. Слабость, беспечность, ничегонеделание перед лицом больших проблем. А потом к ней в гости приехал какой-то хмырь и послал на хрен. Ну а Европа в ответ заплакала и принялась сама себе аплодировать...

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Илон Маск назвал «жалким» председателя Мюнхенской конференции по безопасности, который расплакался во время ее закрытия. «Серьезно. Жалкий», – написал он в соцсети Х. Знаменитая «зига» Маска всё же не была ни случайностью, ни неловким жестом. Это было намеком миру на то, что фашизм уже отдохнул, освежился и готов приступить к своим обязанностям по наведению своего нового порядка на планете.

Аноним, 19-02-2025 #3[ru]

Из другого, не сказанного вслух: Россия и Америка сходятся в том, что Зеленский в любом случае должен уйти. Поэтому выборы должны пройти раньше, чем будет подписан мирный договор. А вдруг Зеленский возьмёт, да и выиграет эти выборы?..

Аноним, 19-02-2025 #4[ru]

Реально, а когда начнут брать деньги за воздух и осадки? В этой жизни? Или дадут спокойно умереть?!?

Аноним, 19-02-2025 #5[ru]

«РФ не ставила своей целью нанести ущерб энергетической системе Украины», – отметил министр иностранных дел России. Ну, кто забыл, это же он автор фразы «А мы на Украину и не нападали». Фамилия – Лавров. И вот ЭТО Трамп приглашает к переговорам. Истинно вам говорю: или он затеял какую-то очень сложную игру с крайне высокими ставками, результатом которой станет передел мира на его условиях. Или паразитический червь сожрал мозг не министра здравоохранения США, а президента. Если верно второе, то мы все по уши в дерьме. Не только Украина, Европа – мы все. Поэтому я надеюсь на первую версию.

Аноним, 19-02-2025 #6[ru]

Россиян начнут штрафовать за старые газовые плиты. Речь идет про штрафы для населения за использование плит старше 14 лет. При этом большинство такого оборудования установлено у пенсионеров и малоимущих. Видимо, на фоне неимоверного роста благосостояния россиян и фантастического падения цен на бытовую технику, власти решили, что жители страны не меняют плиты тупо из вредности!

Аноним, 19-02-2025 #7[ru]

Российская делегация приехала в Эр-Рияд не договариваться, а принимать капитуляцию. Путин по-прежнему пытается вести себя так, словно его войска стоят в Киеве. Боюсь, что без нового витка военного противостояния и санкционного давления теперь не обойдётся. Европа пообещала Украине 700 млрд. евро, а Трамп готов продать на эти деньги оружие. По истечению какого-то времени – когда Путин потеряет ещё какое-то количество людей, военной техники и ухудшит ситуацию в экономике – может появиться новый шанс...

Аноним, 19-02-2025 #8[ru]

Трампу действительно не терпится побыстрее избавиться от этого конфликта. Ему хочется сесть с Путиным рядком и поделить Европу. Ему хочется не украинских редких металлов, а русских больших денег. Мы еще увидим на выходе из этой СВО, как засверкают огнями Трамп-тауэры Москвы, Петербурга и Казани. Ничего личного, только бизнес?

Аноним, 19-02-2025 #9[ru]

За месяц Трамп: объединил Канаду перед лицом внешнего врага (Трампа). Причём там сильно бустанули либералы; заставил шевелиться Европу наконец-то. Тоже перед лицом внешнего врага (Трампа); ну и объединил Украину – не поверите, тоже перед лицом внешнего врага (Трампа). Думаю, рейтинг Зеленского сильно вырастет после ахинеи президента США, хотя вроде уже вырос. И уже сильно выше, чем у Трампа в Америке...

Аноним, 19-02-2025 #10[ru]

#3... Допустим, в Украине прошли выборы. Допустим, Зеленский их выиграл. Путин немедленно заявит, что выборы сфальсифицированы. А Трамп 100% ему поверит. И будет из этого исходить. Путин же не может врать! Врут лишь затаившиеся сторонники Байдена.

Аноним, 19-02-2025 #11[ru]

В последний раз американцы замеряли отношение к деятельности украинского президента в августе прошлого года и зафиксировали тогда показатель одобрения в 60 процентов. О своём неодобрении сказали в два раза меньше местных респондентов – 30 процентов. У самого Трампа тогда одобрение колебалось в районе 43 процентов, а неодобрение было выше 50. В общем, чья бы корова мычала...

Аноним, 20-02-2025 #12[ru]

1. Рейтинг доверия Зеленскому, данные КМИС 4-9 февраля. Доверяю – 57%, не доверяю 37%. Разница +20%. 2. Рейтинг доверия Трампу, агрегатор поллов Real Clear Politics (это те, кто предсказал победу Трампа) за широкий период 7 января – 11 февраля. Одобряю – 47,9%, не одобряю – 48,5%. Разница – 0,6%. И нужно учитывать, что рейтинг Зеленского после последних событий снова взлетит.

Аноним, 20-02-2025 #13[ru]

Занимательные факты: Рейх не смог оккупировать даже малую часть Великобритании, тем не менее, выборов там с 1935-го и до лета 1945-го не было, но никто в мире легитимность Черчилля под сомнение не ставил.

Аноним, 22-02-2025 #15[ru]

Мне кажется, ещё день-два, и экспедиционный корпус морской пехоты США прибудет в Курск. И будет вместе с корейцами выбивать оттуда хохлов.

Аноним, 22-02-2025 #16[ru]

Допускаю, что цель Трампа – не торговая и политическая война с Китаем, а мирное размежевание с ним и раздел сфер влияния. Частью этой большой сделки может быть «частная» и «вспомогательная» сделка с Россией. Ради этих двух сделок Трамп готов пожертвовать не только Украиной, но и всей Европой. Осталось только понять, зачем это нужно Китаю?

Аноним, 22-02-2025 #17[ru]

На фоне рассказов Путина про всплывший из небытия «Орешник», который (как выяснилось), вообще может на Солнце летать и бомбить местных солнечных нацистов, случилась неприятная история с новым «кукурузником» под названием «Байкал». На который угрохали уже очень немалые миллиарды. И который так и не может не то, что в серию пойти, а даже толком взлететь. Причина банальная – нет ни мотора, ни авионики. Да и вообще все нужно делать чуть ли не «с нуля». В общем, дайте еще 10 миллиардов! Сгоряча чуть не приняли решение вернуться обратно к производству старого «кукурузника». Но тут вдруг вспомнили, что моторов нет и для него тоже...

Тувинская реальность: Как уполномоченные мародёры дербанят бюджет

Аноним, 19-02-2025 #2[ru]

Чечек Мудаковна та еще стерлядь!

Аноним, 19-02-2025 #3[ru]

Прокурору и УФАСу респект! Оказывается, могут еще работать. Не все еще потеряно, значит!

Аноним, 19-02-2025 #4[ru]

Коррупция обуяла все министерства Тывы.

Аноним, 19-02-2025 #5[ru]

Есть такой вопрос: вот Ховалыг придумал ловкую схему, чтобы контракт ушел своему родному человечку. Чужие дяди государственного бабла не получат! Молодец! А дальше что? Он это бабло тупо положил себе в карман, и всё? А фонтан ремонтировать он собирается вообще?

Аноним, 19-02-2025 #6[ru]

Фонтан сейчас на бумагах отремонтируют и фсе, алес суппа гут!

Аноним, 19-02-2025 #7[ru]

#6 – высший пилотаж! А если после ремонта под землю провалится здание правительства – это будет считаться за успешный ремонт фонтана?

Аноним, 20-02-2025 #8[ru]

Чего они там копают всю зиму под шатрами? Золото – бриллианты ищут???

Аноним, 23-02-2025 #9[ru]

Очень странно, что подобные подозрительные сделки «проскакивают» мимо ФСБ и МВД. Игру в одни ворота очень легко отследить. Бери любой контракт с одним участником, изучай его внимательно, и найдёшь, почему всё так случилось. Неужели для них это не очевидно? Или они «в доле» с Ховалыгом?

Аноним, 23-02-2025 #10[ru]

Тут нужно понимать, что руководители Минзакупок и Госстройзаказа в эти кресла попали не случайно. Их специально подобрал лично Ховалыг, чтобы они жульничали. Неужели ФСБ не может туда внедрить своего человечка, чтобы всё знать? Поставьте «жучок» Ховалыгу в задницу – будете всё знать!

Перекрёсток мнений

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

У министра финансов Достая вообще целый этаж в этом доме!

Валерий Салчак: «Сейчас важно не допускать повторения ошибок прошлого»

Аноним, 19-02-2025 #1[ru]

Верить в обещания чиновника в 2025 году – это надо быть сверхнаивным человеком. Ховалыг за три года своего правления уже много чего наобещал, но ни хрена не сделал. Помнится главное его обещание Путину – газификация Кызыла, чтобы побороть сажу. Ну и где? То же самое будет и с сельским хозяйством – готовьтесь переходить на подножный корм – другого не будет.

Аноним, 23-02-2025 #2[ru]

Чтобы понять, что теперь будет с сельским хозяйством Тувы, достаточно вспомнить, как он похоронил тувинское птицеводство. Ховалыг ничего не умеет, кроме как барыжничать. Для него освоенное ремесло – распродавать казённое имущество. Тут он молодец!

Аноним, 23-02-2025 #3[ru]

№2, а ещё Ховалыг большой мастер таскаться по бабам. У него перед ними комплекс неполноценности, как будто он импотент.

(прочитано 681 раз)

0
risk-inform.ru/article_11325.html

 Доска объявлений 
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 7:
Материал входит в раздел тематического архива:

Иван Петрович Кордыбайло так и не попал в книгу рекордов Гиннеса за самый долгий ремонт квартиры, на 12-м году его убило соседями.

Шутка 2015 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине