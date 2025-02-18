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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 6, 18 февраля / Свежий анекдот
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№6, 18 февраля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотС каждым днём сервис на АЗС становится всё лучше: я заправляюсь на тысячу рублей всё быстрее и быстрее!

* * *

Госдума запретила безработным пенсионерам переводить мошенникам больше 10 млн. рублей в день!

* * *

Сижу на кухне. Пью чай. По России-24 подробно рассказывают как Трамп с Маском вскрывают вопиющие факты коррупции в Америке при Байдене. Ужас, просто ужас...
Хорошо, что наша власть эти годы с Байденом не дружила, а то коррупция могла бы и в Россию проникнуть.

(прочитано 1131 раз)

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risk-inform.ru/article_11312.html

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Остальные материалы номера 6:

«Могут привлечь за что угодно». Россия признана самой привлекательной страной в мире!
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