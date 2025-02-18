    Свежий анекдот

С каждым днём сервис на АЗС становится всё лучше: я заправляюсь на тысячу рублей всё быстрее и быстрее!

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Госдума запретила безработным пенсионерам переводить мошенникам больше 10 млн. рублей в день!

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Сижу на кухне. Пью чай. По России-24 подробно рассказывают как Трамп с Маском вскрывают вопиющие факты коррупции в Америке при Байдене. Ужас, просто ужас...Хорошо, что наша власть эти годы с Байденом не дружила, а то коррупция могла бы и в Россию проникнуть.