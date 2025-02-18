    Коротко

Патрушев хотел обсудить с главой Тувы экологическую ситуацию в регионе, но говорить не о чем...

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и глава Тувы Владислав Ховалыг обсудили экологическую ситуацию в регионе и его развитие, сообщает пресс-служба правительства 14 февраля.

Ховалыг рассказал об участии Тывы в новом нацпроекте «Экономическое благополучие», в том числе о мероприятиях по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Для достижения нормативных показателей власти работают над переводом частных домов в Кызыле на электроотопление.

Далее, вместо обсуждения экологической обстановки, Ховалыг зачем-то сообщил, что доходы бюджета выросли почти на 5%. Оборот розничной торговли за прошлый год составил более 110%. Рассказал он и о том, что в Туве реализуются три крупных инвестиционных проекта. К 2030 году это позволит создать 4 тысячи рабочих мест и привлечь более 220 млрд. рублей инвестиций.

На фоне задыхающейся от сажи столицы Тувы глава указал на то, что за три отчетных квартала 2024 года в республике создано почти 950 рабочих мест и привлечено более 18 млрд. рублей внебюджетных инвестиций.

Вместо обсуждения перспектив газового снабжения республики для замены грязного печного отопления, Патрушев и Ховалыг обсудили ситуацию в сельском хозяйстве.

Когда же в Туве воздух станет чище, пресс-служба правительства Тувы не сообщила.

В Туве за январь текущего года количество преступлений увеличилось на 3,6%

По информации прокуратуры Республики Тыва, за январь 2025 года число зарегистрированных преступлений в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 3,6 процента. В прошлом году за январь произошло 307 преступление, в этом году рост произошел до 318.

Больше преступлений установлено в Чеди-Хольском, Овюрском, Тес-Хемском, Бай-Тайгинском, Каа-Хемском, Дзун-Хемчикском, Тере-Хольском, Тоджинском, Монгун-Тайгинском, Улуг-Хемском, Барун-Хемчикском районах.

Военный порезал сослуживца ножом за тихие ответы и отправился в дисбат в Бурятии

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии признал служащего по призыву Адриана Монгуша виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений (ч. 1 ст. 335 УК).

Монгуш три раза ударил сослуживца ножом в ногу за то, что тот «тихо отвечал во время построения», рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Призывника приговорили к девяти месяцам дисциплинарной воинской части.

Республика Тыва готовится к капитальному ремонту школы... в Свердловске

Министерство строительства Республики Тыва занимается составлением дефектной ведомости, чтобы начать капремонт школы №2 в Свердловске. После составления документа будет заключен договор с подрядчиком. Это произойдет уже в этом месяце.

«В школе планируется отремонтировать кровлю, пищеблок, утеплить фасад», – уточнил заместитель министра строительства региона Салим Санчы. Кроме того, специалисты благоустроят территорию школы. Работы начнутся после завершения учебного года.

Напомним, ранее в планах шефа-региона был ремонт свердловского лицея. Но глава муниципалитета попросил вместо лицея отремонтировать школу. Всего на предстоящие работы Тува из регионального бюджета предусмотрела 40 млн. рублей.

ЕСПЧ опубликовал постановление по жалобе журналиста Михаила Афанасьева, осужденного за фейки об армии

Европейский суд по правам человека 11 февраля опубликовал постановление по жалобе создателя хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, осужденного в России по статье 207.3 УК РФ (фейки об использовании Вооруженных Сил РФ). ЕСПЧ постановил, что Россия в его деле нарушила сразу три статьи Европейской конвенции о защиты прав человека. Интересы журналиста представлял адвокат Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян.

В постановлении ЕСПЧ объединил 162 жалобы российских СМИ, журналистов и активистов, которые были наказаны за распространение якобы недостоверной информации о Вооруженных Силах РФ или дискредитацию их использования.

Во всех случаях ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 10 Европейской конвенции, которая защищает право на свободу выражения мнения. В случае Михаила Афанасьева суд также решил, чтобы были нарушены статья 5 и 8 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни). Каждому из заявителей ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 7500 евро.

Наши традиционные ценности: Правительство отклонило закон о запрете пропаганды домашнего насилия

Правительство России не поддержало законодательную инициативу депутата фракции «Новые люди» Ксении Горячевой, предполагающую введение административной ответственности за публичное оправдание или пропаганду семейно-бытового насилия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный ответ кабмина, имеющийся в распоряжении издания.

Несмотря на отрицательное заключение правительства, Горячева намерена внести законопроект на рассмотрение Госдумы. В беседе с РБК депутат подчеркнула, что слова, оправдывающие насилие, создают атмосферу безнаказанности. «Когда кто-то публично говорит, что бить близких – это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами», – заявила Горячева.

ЦБ сохранил рекордную ключевую ставку и почти вдвое повысил прогноз по инфляции

Банк России на заседании 14 февраля второй раз подряд принял решение не менять ключевую ставку, следует из релиза регулятора. Ставка Центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, останется на уровне 21% – самом высоком для России с 2002 года.

«Устойчивое инфляционное давление усилилось», – пишет ЦБ: годовая инфляция по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году. Месячные темпы инфляции еще выше, признает регулятор: с поправкой на сезонность в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении они достигали 12,1%. «Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», – отмечает ЦБ.

Прогноз Центробанка по инфляции резко повышен: если в октябре он ждал ее на уровне 4,5-5%, то теперь это 7-8%. В среднем за год инфляция составит 9,1-9,8% – в полтора раза выше, чем в октябрьских оценках.

Возвращение инфляции к 4-процентной цели, согласно прогнозу ЦБ, откладывается на 2026 год.

Миллиардеру Усманову разрешили собирать деньги за маркировку косметики, бытовой химии и чипсов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Согласно документу, с 1 марта 2025 года маркировка станет обязательной для ряда бакалейных и пищевых продуктов, включая чипсы, сухарики и специи, а также для косметики и бытовой химии. Помимо этого, новые требования по маркировке распространятся на определенные виды смазочных материалов и автомобильных жидкостей.

Оператором системы обязательной маркировки «Честный знак» является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), функционирующий в рамках государственно-частного партнерства. По состоянию на начало 2022 года, 50% компании принадлежало холдингу USM, основанному миллиардером Алишером Усмановым. Остальные доли были распределены между госкорпорацией «Ростех» и компанией «Элвис-Плюс Групп», принадлежащей Александру Галицкому (по 25% каждая).

Володин заявил, что власти не могут найти замену учителям старше 65 лет в школах

В российских школах наблюдается острый дефицит молодых учителей и большое количество педагогов пенсионного возраста, которым государство не может найти замену, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше. Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти», – написал Володин в телеграм-канале.

«Вопросов в системе образования накопилось. Поэтому нам важно подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично. Поймем, в чем проблема, – придет и решение», – заключил спикер Госдумы.

«У Минсельхоза нет денег». Кредиты для фермеров подорожали вдвое

Российским сельхозпроизводителям вдвое подняли ставки по льготным кредитам. Мера коснулась действующих инвестиционных займов, пишут «Известия». Изначально указанные в договоре 5% годовых выросли до 50% от ключевой ставки Центробанка, а последняя равна 21%. «Соответственно, если был кредит 5%, то сейчас он становится 10,5%. Безусловно, если сумма займа огромна, то это скажется на сельхозбизнесе негативно, так как обслуживание кредита увеличится почти в два раза», – заявила руководитель Картофельного союза Татьяна Губина.

Сбербанк уведомил аграриев об изменении условий с 2025 года, уточнив, что они вызваны решением Минсельхоза. В профильном Россельхозбанке также подтвердили, что субсидирование льготных инвестиционных кредитов снижено до 50% от ключевой ставки ЦБ. В ассоциации «Народный фермер» рассказали, что рефинансирование отрасли идет по всей стране, потому что в бюджете не хватает средств на ее поддержку. «У Минсельхоза нет денег, чтобы сохранить ставку на уровне 5%. Поэтому все банки, участники программы льготного кредитования, сейчас поднимают до ставки по инвесткредитам. У нас тоже есть такие ситуации по четырем договорам», – рассказал председатель совета ассоциации Олег Сирота. В Минсельхозе подтвердили изменения, заверив, что данная мера временная. Предполагается, что она будет действовать лишь в 2025 году.

Девятиклассникам отменят половину экзаменов, чтобы школьники шли в ПТУ

Госдума РФ 12 февраля приняла в первом чтении законопроект, который сокращает с четырех до двух количество обязательных испытаний в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, собирающихся поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО), пишет РБК.

Речь идет о пилотном проекте, который собираются реализовать в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии в 2025 году. Согласно законопроекту, школьники, которые сдали только два обязательных предмета – русский язык и математику – смогут получить аттестат и поступить в колледжи и техникумы. Тем же, кто собирается пойти в 10 и 11 классы, как и раньше, нужно будет сдать четыре экзамена ОГЭ (два из них – по выбору).