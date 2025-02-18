Тувинская реальность: Как уполномоченные мародёры дербанят бюджет

На вопрос, зачем люди идут в чиновники, где работа сложная и часто неблагодарная, у разных людей ответ не одинаковый. И даже не потому, что люди, как правило, не совсем искренны. Просто у них разные цели. Одни думают о карьере, желая проявить свои таланты и оставить какой-нибудь след в истории. Других больше прельщает личная популярность, ради которой они готовы чем-то пожертвовать. Но и есть и третья, не менее многочисленная группа людей, которые во власти видят только одно – это постоянный источник личного благосостояния. Такими движет только жажда личной наживы, ради которой они готовы пойти на многое, в том числе и прямое преступление. При этом такие люди отлично осознают опасность своего поведения. Но поступать по-другому они не могут, поскольку азарт обогащения для них решающий. Они сознательно и последовательно раз за разом решаются на должностные преступления, надеясь, что «пронесёт». Другие мыслят проще, полагая, что поскольку все в его окружении поступают таким образом, то это как бы общепринятый способ «красиво жить» и делать всё от себя зависящее, чтобы он и его семья жили достойно.

Но бывает и так, что такие действия чиновника поощряются вышестоящим начальством, для которого такие действия подчинённых выгодны. В таком случае недобросовестный чиновник является частью коррупционного механизма. Он продолжает заниматься подобными делами с возрастающей интенсивностью и азартом. Более того, при этом у него часто формируется личностная деформация, в результате чего он считает такое поведение скорее нормой, чем исключением. Вот тогда-то такой чиновник «пускается во все тяжкие», превращаясь в барыгу. Причём такое может встречаться как в отдельно взятой бюрократической структуре типа Налоговой службы, Госстройзаказе или министерстве по госзакупкам, так и в целом в серьёзной государственной структуре масштаба регионального правительства. Об одной такой банде мародёров республиканского бюджета и пойдёт речь.

ПОДЧИНЁННЫЕ ВОРУЮТ, А НАЧАЛЬНИК НИ ПРИ ЧЁМ?

Немного истории. После назначения главой Тувы отнюдь не самого удачного бывшего мэра г. Кызыла и руководителя Энергосбыта В.Ховалыга в республике пошли пересуды относительно того, можно ли считать бывшего главу Кара-оола и вновь назначенного Ховалыга одной командой, поскольку они взращены одной властью и являются близкими родственниками? Или они каждый сам по себе? Вопрос не был праздным, поскольку порядки, которые в Туве установил Кара-оол, у нормальных людей вызывали оторопь. Все знают, что в редакции газеты «РИСК» отношение к Кара-оолу, мягко говоря, не самое лучшее, хотя он когда-то лично участвовал в её создании. Его бандитские ухватки ни для кого секретом не являлись. И хотя на сей счёт решения суда пока нет, но для многих вопрос создания в правительстве преступного сообщества тайной не является.

Примером тому – недавний приговор Кызылского горсуда, в нём зампред правительства Оюн, министр экономики Каратаева, замминистра финансов Даваа и руководитель Агентства Пешков признаны виновными в создании преступного сообщества, которое похитило 22,4 млн. рублей, выделенных на проведение голосования по изменениям в Конституцию РФ. При этом чиновников не остановила даже очевидная святость предстоящего мероприятия по голосованию, которое открывало дорогу для бессрочного правления нашего гаранта. К тому же они были явно уверены, что руководитель Избиркома Тувы, человек с криминальным прошлым уголовник Фортуна и на этот раз «не подведёт». Он представит общественности протокол голосования, в котором явка по Туве и количество голосов «ЗА» будут «на уровне». А тогда, решили они, и разбираться, куда делись бюджетные миллионы, никто не станет. Фортуна своё дело сделал на «пятёрку». При пустых избирательных участках официальная явка, зафиксированная в протоколах, оказалась под 93%. Правда, это не остановило оперативников ФСБ, которые поймали титулованных жуликов за руку. Как потом выяснилось, они проследили действия участников преступного сообщества от начала и до конца. Так что с возбуждением уголовного дела и предъявлением доказательств вины проблем не было. И все подсудимые ожидаемо получили реальные сроки от пяти до восьми лет.

Правда, в этом уголовном деле имеется один симптоматичный нюанс: среди подсудимых не оказалось фамилии их непосредственного начальника – председателя правительства Шолбана Кара-оола. Вот и пойми: то ли эти подчинённые главы украли бюджетные деньги по собственной инициативе, действуя на свой страх и риск, а их непосредственный начальник «был не в курсе», проявляя очевидную наивность и веру в людей, что маловероятно, то ли все они – одна банда. Зная всем известную патологическую любовь «уважаемого Шолбана Валерьевича» к денежным знакам, в такое поверить сложно.

Но более вероятной кажется версия, что Оюн, Каратаева, Даваа и Пешков являются лишь исполнителями воли своего шефа, что больше походит на истину. А потом преступники на следствии выгораживали Кара-оола из чувства страха перед бандитами, которых боялись больше, чем прокуроров и следователей, вместе взятых. Впрочем, возможен и другой вариант, при котором уже не подследственные, а следователи сами по указке «сверху» сознательно вывели Кара-оола из-под удара, сделав «козлами отпущения» его подчинённых. И это очень вероятно, учитывая, что у патрона Кара-оола С.Шойгу зять А.Захаров трудится заместителем генпрокурора России... Но, дабы никого не обидеть, пока остановимся на версии, что «уважаемому Шолбану Валерьевичу» просто дико повезло. И он после увольнения с должности главы республики не только не был арестован, предан суду и осужден, а получил неприкосновенность от уголовного преследования, обустроившись в кресле заместителя председателя Госдумы России. Где благополучно обретается до сих пор.

ОПАСНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ВОРОВСТВА ПРИ ОТСУТСТВИИ НАДЁЖНОЙ КРЫШИ

Но не у всех есть свой шойгу с зятем в погонах. Потому другим руководителям в Туве, в отличие от Кара-оола, повезло меньше. К примеру, сотрудники Конституционного суда Тувы «загремели» на зону вместе со своим начальником – председателем суда Саая, который и принуждал их совершать преступления. В другом случае группа сотрудников налоговой службы Тувы была признана виновной в хищении бюджетных средств НДС. Её участники получили различные тюремные сроки. При этом следствие не сделало поблажки и самой начальнице республиканский ФНС Суге-Маадыр, которой суд отмерил 12 лет реального срока. А вместе с ней «загремел» на зону и её муж, полномочный представитель главы Кара-оола.

Так что, как мы видим, Саая и Суге-Маадыр повезло гораздо меньше, чем Кара-оолу. Правда, как говорят в таких случаях, в отношении экс-главы «осадочек остался». Да и история с участием Кара-оола в преступных схемах на этом не ограничивается. Продолжаются следственные действия по незаконной «прихватизации» членами семьи Кара-оола Центрального рынка в Кызыле, гостиниц «Одуген» и «Коттедж», а также по ряду других доходных объектов. Так что будущее экс-главы всё ещё находится под вопросом.

ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА ВОРОВСТВА НА ГОСЗАКУПКАХ

Но оставим криминальные истории недалёкого прошлого и попробуем проанализировать ситуацию вокруг правительства Тувы на сегодняшний день. Мы начнём её изучение с одной безобидной официальной информации на сайте правительства. Забегая вперёд, поясню: журналистское расследование обычно касается государственных контрактов, заключённых правительством в лице уполномоченного органа с единственным поставщиком товаров или услуг. Такой выбор не случаен, поскольку по своей природе интересы государства и бизнеса кардинально отличаются тем, что государство заинтересовано заключить контракт с тем поставщиком, кто предложит наименьшую цену контракта. Поставщику наоборот выгодна максимальная цена контракта. Антимонопольная служба совместно с прокуратурой и МВД обязана блюсти интересы государства. И не допускать сговора чиновников и бизнесменов в ущерб бюджету. Поэтому мы и обратили внимание на госконтракт №76-24, в соответствии с которым правительство Тувы проводит капитальный ремонт объекта культурного наследия – «Фонтанный комплекс Дома Советов, в г. Кызыле».

Следует отметить, что фонтан напротив здания Правительства Тувы в центре столицы был отстроен в 70-е годы, и давно требовал ремонта. Но у властей всё как-то не хватало средств для этого. Хотя парадный вход в здание правительства грозит обвалиться в любой момент. И вот деньги нашлись. Осталось только подготовить проектно-сметную документацию, получить положительную экспертизу и провести аукцион по отбору наиболее подходящего исполнителя. Для этого необходимо участие хотя бы двух-трёх претендентов на исполнение заказа.

В соответствии с действующими правилами обязанность объявления аукциона и подбора исполнителя были возложены на Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и его руководителя Ооржак Чечек Кундаковну. Именно она играет ключевую роль в создании таких условий аукциона, при которых госконтракт должен достаться тому претенденту, который устроит начальство. Однако в этом плане у Чечек Кундаковны инструментариев не так много. Один из них – это организовать участие в конкурсе «технических конкурентов», которые будут «играть» в пользу определённого фаворита. Тогда фактически будет заинтересован в исходе торгов только «нужный» претендент. Или оказывать давление на предполагаемых, «не подходящих» потенциальных кандидатов таким образом, что у них и мыслей не могло возникнуть конкурировать с избранным начальством претендентом. Такая схема в Туве хорошо отработана ещё со времён Кара-оола, когда претенденты, прежде чем подавать заявку на аукцион, предварительно получают «разрешение» у самого главного чиновника.

Но есть и третий вариант, в соответствии с которым «лишних участников» торгов можно избежать априори. Для этого даже бандиты для устрашения неугодных не требуются. Нужно лишь заложить в аукционную документацию заранее неприемлемые условия, которые отпугнут любого «заблудившегося» клиента. Вот по этой части, как выяснилось, Ооржак Чечек – большой мастак.

В нашем случае Министерством РТ по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Единой Информационной Системе (ЭИС) 30.07.2024 было размещено извещение о проведении электронного конкурса №0112200000824003643 на выполнение капитального ремонта объекта культурного наследия «Дом советов и Фонтанный комплекс, в г. Кызыле» с начальной ценой контракта в 97 321 820 рублей. Заказчик – ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице руководителя Биче-оола Экера Николаевича. В данном случае он был нужен для того, чтобы после определения победителя законным путём исправить жёсткие, отпугивающие строителей условия контракта и привести их к весьма привлекательному виду. Как говорил президент Путин – «следите за губами»...

Но с аукционной документацией объекта культурного наследия сразу как-то не заладилось. Уже 02.08.2024г. в ЕИС были размещены изменения в извещение о проведении электронного конкурса «в связи с внесением изменений в проект контракта». Затем Ооржак Чечек подводит итоги конкурса, отмечая, что «в ЕИС поступила только одна заявка участника закупки», податель которой и объявляется победителем. Пока не будем открывать, кто им стал, поскольку это не имеет прямого отношения к проведению аукциона. Но отметим, что иного было трудно ожидать, поскольку Ооржак Чечек постаралась на славу: по условиям конкурса Победитель должен был исполнить госзаказ в течение всего одного месяца. При этом авансирование работ условиями предусмотрено не было.

К этому следует прибавить, что в соответствии с федеральным законодательством государственный заказ на такие работы мог получить только такой участник, у которого в прошлом уже имелся опыт реконструкции памятников культурного наследия. Каковых в Туве не имеется. Потому для соблюдения федеральных требований было необходимо искать подрядчика на реконструкцию фонтана за пределами республики... Но власти решили на это требование не обращать внимания и подряд отдать «своему, проверенному» товарищу. Поскольку передать госконтракт стоимостью почти в 100 млн. рублей в «ненадёжные руки» Ховалыг не мог.

Итак, уже 02.09.2024г. «Госстройзаказ» заключил с победителем конкурса госконтракт №76-24 на выполнение ремонта объекта культурного наследия на сумму в 97 321 820 рублей. Для того, чтобы реализовать этот госконтракт, необходимо было кардинально изменить его условия. Вот тут и вступил в дело волшебник – руководитель ГКУ РТ «Госстройзаказ» в лице Экера Биче-оола. И тут началось такое...

Первым делом, спустя всего девять дней, 11.09.2024г. он подписал с «Подрядчиком» дополнительное соглашение №1 к контракту №76-24, согласно которому в него было включено условие авансирования работ в размере 30%. А уже 25.10.2024г. появилось дополнительное соглашение №2, согласно которому срок выполнения работ был продлён до 20.12.2024г. Но на этом чудеса не закончились. Затем через месяц – 25.11.2024г. – появилось очередное дополнительное соглашение №3, согласно ему из контракта был исключён налог на добавленную стоимость. А за день до наступления второго, продлённого срока исполнения заказа – 19.12.2024г. – стороны подписали дополнительное соглашение №4 к контракту, которое передавало полномочия заказчика от ГКУ «Госстройзаказ» к Хозуправлению правительства РТ, которым тогда руководил Владимир Хабаров. После этого стороной контракта становится ГБУ «Хозуправление РТ».

Но и на этом «бюрократические чудеса» с госконтрактом не закончились. Уже, 27.12.2024г. появляется в свет дополнительное соглашение №5 к контракту, коим срок выполнения работ, ранее продлённый до 20.12.2024г., отсрочен до 31.03.2025г. При этом, как рассказывают очевидцы, Хабаров очень опасался последствий за свои действия. Он не хотел участвовать в этой афере с ремонтом Фонтана. Так что Юрию Ананьину пришлось после подписания нужных актов перевести его с повышением на должность Управделами. В Хозуправлении его сменил другой «надёжный товарищ» Кужугет Сай-Даш Михайлович, который теперь будет продолжать начатое Ооржак Чечек, Экером Биче-оолом и Юрием Ананьиным с Александром Хабаровым их «общее дело».

Следом, 23.01.2025г., вышло в свет ещё одно дополнительное соглашение №6 к контракту №76-24 между ГБУ «Хозуправление РТ» и Подрядчиком, в соответствии с которым размер аванса по контракту увеличился до 50% от его цены.

Таким образом, совместными слаженными усилиями чиновников Ооржак, Биче-оол, Ананьина, Хабарова и Кужугет заведомо неприемлемый для исполнения госконтракт №76-24 по реконструкции Фонтана экстренным принятием к нему шести дополнительных соглашений превратился в удивительно комфортный документ. В общем, ловкость рук – и никакого мошенничества! При этом многие, наверное, знают, как долго происходит согласование документов в правительстве Тувы. А тут ещё не успеют высохнуть чернила на одном соглашении, как появляется ещё одно. И так – шесть(!) раз!

ЕСТЬ ЛИ «КРЫША» У ГЛАВЫ ТУВЫ? или КТО ОТВЕТИТ ЗА ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА?

Совершенно очевидно, что все они были готовы и согласованы с вышестоящим начальником ещё до подписания госконтракта 02.09.2024г. И все вышеперечисленные уполномоченные чиновники являются своего рода соучастниками. Но кто-то же ими руководит! Кто? Неужели зампред правительства Лукин? Вряд ли. Мелковат, труслив и неопытен. Скорее всего, всю эту «кашу заварил» главный чиновник – Владислав Ховалыг.

Ещё будучи мэром Кызыла, он отличался феноменальной способностью выстраивать различные финансовые схемы. Правда, особо успешными их назвать трудно. По одной из таких схем были «прихватизированы» семейством Кара-оола Центральный рынок в Кызыле, гостиницы и другие объекты. Как сейчас выяснилось, эти схемы не были особо продуманными. Теперь прокуратура без особого труда их вскрыла и признаёт сделки одну за другой недействительными. Кстати говоря, по таким же схемам работали и строители, в результате чего многие исполнители схем среди строителей «загремели» на нары, а бывший министр строительства В.Сат скончался, отбывая срок.

Не очень удачно сработала и схема по ремонту фонтана. Пока готовился этот материал, госконтрактом №76-24 заинтересовалась Антимонопольная служба Тувы. В результате проверки своим Решением от 06.02.2025г. она признала действия руководителей Минзакупок, «Госстройзаказа» и Хозуправления по оформлению дополнительных соглашений к контракту №76-24 нарушающими федеральное законодательство. Как выяснило УФАС, для участия в данном аукционе претендент должен был представить подтверждение того, что у него имеется опыт работы по сохранению объектов культурного наследия, чего у него не имелось. В силу этого, по мнению УФАС, «конкурсной комиссией было принято неправомерное решение о признании заявки участника закупки, поданной на участие в электронном конкурсе №0112200000824003643, что является нарушением пункта п.2 ч.12 Ст.48 «Закона о контрактной системе». Таким образом претендент, получивший госзаказ, на это не имел права.

Также внесение изменений, позволяющих авансировать работы, произведено с нарушением закона, поскольку «из условий постановления Правительства РФ от 23.01.2024 № 50 следует, что аванс в размере от 30% до 50% от цены государственного контракта может быть установлен, если государственный контракт в соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ подлежит казначейскому сопровождению». Однако УФАС установил, что «из контракта №76-24 не следует, что рассматриваемые контракты подлежат казначейскому сопровождению».

Что же до изменения сроков исполнения госзаказа, то «Согласно ч. 65.1 ст. 112 «Закона о контрактной системе» по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключённого до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения». Кроме того, «изменение существенных условий контракта, в том числе установление аванса..., осуществляется по решению Правительства РТ, изданному в форме Распоряжения Правительства РТ. А дополнительное соглашение к контракту заключается заказчиком после издания соответствующего распоряжения Правительством РТ».

Выводы комиссии читаются, как приговор: «Учитывая изложенное, применительно к рассматриваемому случаю, возможность изменения существенных условий (продление срока выполнения работ) Контрактов №76-24 и №77-24 не предусмотрена действующим законодательством о контрактной системе», «проведение электронных конкурсов на условиях выполнения работ со сроком до 31.10.2024 с последующим продлением указанного срока до 31.12.2024г. и 31.03.2025г. для его победителя приводит к ограничению конкуренции при проведении электронного конкурса, что могло повлиять на цену контракта», «Вместе с тем, нормативно-правовой акт (решение) Правительства РТ, допускающего возможность заключения рассматриваемых дополнительных соглашений к Контракту № 76-24 и доказательства, свидетельствующие возникновение при исполнении указанных контракта независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, в материалы дела проверки не представлено».

А теперь представим себе, как будут отвечать поименованные чиновники на следующие вопросы следователя:

– Чечек Кундаковна, как Вы могли допустить до торгов предприятие, не имеющего опыта выполнения работ на объекте культурного наследи? Вы этого не знали, или сознательно нарушили Закон? Вы не понимали, что тем самым Вы совершили преступление, подпадающее под ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) или по крайней мере ст.293 (халатность)?

– Экер Николаевич и Владимир Александрович, по какой причине Вы решили финансировать работы через Казначейство? Кто Вас на это уполномочивал? Зачем Вы без соответствующего Решения правительства продлили сроки проведения работ и ввели авансирование работ, хотя госзаказом это не предусматривалось? Неужели Вы не понимали, что Ваши действия подпадают под ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)?

И, пожалуй, последнее. Наверное, после выхода этого номера газеты Ховалыг может задним числом оформить и представить в УФАС требуемые Решения правительства. Как говорится, аванс нужно отрабатывать. А с прокурором можно и «договориться». Но как они будут решать проблему отсутствия у Подрядчика опыта реконструкции объектов культурного наследия? Вопрос...

Мы ещё вернёмся к этой теме.

Редакция