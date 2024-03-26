«Вас много, а я одна!»

или Как счастливо прожить на деньги ИПСЭР?

Два руководителя попеременно один за другим занимаются освоением оной программы. Так-то, если на то пошло, если начистоту говорить, то из Тувы сейчас много чего особо и не высосешь – одна только эта программа и осталась. Два руководителя – это Ховалыг и Кара-оол, а одна программа – это ИПСЭР.

Да, конечно, мы все понимаем, что там СВО и прочее... Так вот, мы все понимаем, что положение в стране сложное в экономическом и социальном плане. А потому я про ИПСЭР. Итак, двое, Глава Ховалыг и вице-спикер Госдумы Кара-оол, оба-два с жадностью смотрят на деньги ИПСЭР. Эти пять букв в расшифровке звучат красиво и солидно: Индивидуальная Программа Социально Экономического Развития. Да и сама по себе ИПСЭР на самом деле красивая программа, всё в ней рассчитано до копеечки, запланировано и расписано до мельчайших подробностей. Раз программа принята, уж если на неё рассчитаны деньги, то исполнять её надо.

Знаете, что бы ни говорили, кто бы как ни был недоволен российским правительством ли, президентом ли, федеральными депутатами с сенаторами, а следует признать: всё до копеечки каждый год идёт в Туву под эту программу. За это уважаю правительство федеральное. Там что-то во внешней политике не складывается, может быть, где-то всякие геополитические непонятки разбираются на уровнях НАТО и ООН, а внутри федеральное правительство своё слово держит. По крайней мере, по отношению к Туве. Ни разу не было, чтобы деньги по ИПСЭР где-то по пути «затерялись».

И вот в такое время, в такой ситуации двое ведут себя как-то непатриотично. Что Кара-оол, что Ховалыг под завязочку сыты. Их дети и внуки обустроены, живут себе припеваючи. Жёны и подружки тоже довольные жизнью. Родители и ближайшая родня, как сыр в масле катаются. Конечно, ни Кара-оол, ни Ховалыг у нас олигархами не стали. Однако по тувинским-то меркам они обеспечили себя и отпрысков своих на три поколения вперёд.

Меня вот именно этот момент больше всего и возмущает, ипсэровский. Ладно бы, друг у друга тырили деньги, чего-то там отбирали, делили... Да и Бог бы с ними... А что такое деньги ИПСЭР? Это деньги российских налогоплательщиков. Не наших, не тувинских. С этой ИПСЭР ведь как было? В то время, в 2019 году, всё было плохо, да и сейчас не лучше, но с Кара-оола, как с главы региона, спрашивали за результаты. Мол, сколько уже сидишь, а толку до сих пор никакого. Ну, как известно, Кара-оол меха баяна развернул и запел свою привычную заунывную песню про транспортную недоступность, нищее население, проклятое советское прошлое, из-за которого развиваться никак невозможно – нужны деньги дополнительные.

В российском правительстве не дураки же сидят: посмотрели-посмотрели на Кара-оола, вздохнули и сказали, а что с деньгами будешь делать? Как что, взбодрился Кара-оол, надо свой стройматериал производить, всякую продукцию сельскую выращивать, да и мало ли что, вон, сколько безработных из-за тяжёлого советского наследия развелось, рабочие места на эти деньги создам. Ну, министры в российском правительстве ещё раз вздохнули и сказали: расчёты готовь. Кара-оол просчитал, показал, и появилась ИПСЭР сугубо под Туву. А чтобы республика не особо выделялась на общем фоне, решили заодно и другим девяти таким же отсталым регионам дать деньги под уже их ИПСЭР.

Как в других регионах дела обстоят с воровством, честно скажу, не знаю. Но у нас в 2021 году Кара-оола за все его безобразия сняли и отправили в Госдуму девятым заместителем Володина. А Ховалыга на его место назначили...

Тут же надо понимать одну вещь про него – человек он основательный и мимо себя ни одной копейки не пропустит. Хотя с виду добрый такой: кругленький, пухленький, няшечка такой безобидный. А что у него внутри – поди поищи. И даже не пытайтесь переубедить меня, слушать не буду.

Вот, слушайте дальше. Кара-оола в Госдуму отправили, а Ховалыг сел верхом на ИПСЭР и едет уже в своё светлое будущее. А больше и ехать-то не на чём – кругом одна нищета. Тува-то сама ничего не зарабатывает, а тут такое дело – президент взял курс на борьбу с региональными коррупционерами... Ховалыг тык-мык, туда-сюда, ИПСЭР вот она, а как воспользоваться в своё удовольствие – не понимает. Кара-оол-то по этой части большой дока был. А потому к ИПСЭР успел пристроить свои два кошелька: один кошелёк – Роберт Доржу, другой – Шолбан-оол Иргит. Прохиндеи ещё те. Каких свет не видывал.

Но, похоже, Иргит пожадничал, и уже попался. По некоторым сведением, на него то ли уже заведено уголовное дело, то ли будет возбуждено на днях. И всё – за деньги ИПСЭР. Помните, он со своей соратницей Каратаевой, которая была министром экономики в правительстве Кара-оола, за что её сейчас в городском суде судят, так вот он на пару с ней замутили на деньги ИПСЭР деревообрабатывающий комбинат на территории бывшей овчинно-шубной фабрики, которую тоже благополучно стырили у республики при Кара-ооле... За этот деревообрабатывающий комбинат, похоже, и корячится ему срок.

А вот с Робертом пока следователи валандаются. Он уже трижды обещал закончить реконструкции курорта «Чедер», а всё ни у шубы рукав. Уже давно ему пора мягкую постель на жёсткую скамью подсудимых сменить, а воз и ныне там.

Кому-то, может быть, всё равно, а мне всё же моральное удовлетворение. Очень жду, когда на Роберта Доржу наконец заведут уголовное дело за курорт «Чедер»... Доржу подрядился этот курорт заново построить, да ничего не построил... Вернее, кое-что там появилось, то ведь три года прошло!!! За три года честные люди целый город могут возвести, а Доржу, наверное, пока по карманам тырил деньги ИПСЭР, время-то и прошло. Сейчас чего-то пытается на остатках изобразить, да всё бесполезно.

Хорошо, это Кара-ооловские кошельки. А вот Ховалыгу прицепится к этим деньгам как-то не получается. Хотя, конечно, и свои кошельки есть. Только вот говорить о них пока рано. Такое тут дело... Ну, жизнь течёт быстро. Подожду. А пока у нас ИПСЭР расшифровывается так: «идеально подготовленная схема экономического разорения».

Очень вредная тувинка