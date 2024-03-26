Обозначен круг «надёжных друзей» Якушева

Для начала не могу не поблагодарить всех, кто отозвался на предыдущие публикации о проходимце Якушеве. А также представил редакции полезную информацию о нём и его кипучей деятельности в республике. Должен отметить, что сам Юрий Георгиевич – это на самом деле легендарная криминальная личность, которая сумела оставить глубокий след в тувинском обществе. Его мошенническая деятельность на редкость многогранна. На протяжении многих лет она втягивает, как в некую воронку, всё больше и больше людей. Нам остаётся только дивиться, почему в нашем полицейском государстве у правоохранителей до него никак не доходят руки. Ему бы давно томиться в СИЗО. А он где-то схоронился в надежде, что про него со временем забудут. И мечты его не пустые, учитывая его «крышу» в лице экс-главы республики Кара-оола, которому он много лет способствовал сколачиванию состояния и приращении собственности.

Но, к сожалению, девятый заместитель председателя Госдумы России – это далеко не единственный представитель власти, на поддержку которого вправе надеяться известный и весьма изворотливый мошенник. Как мне видится, активное прикрытие перед законом осуществляют большие чины в Следственном Управлении при МВД РФ по РТ, в ОБЭП МВД и даже в аппарате ФСБ. Существенная поддержка оказывается ему и в руководстве правительства республики. Не случайно его напарница по реализации мутных схем, с которой он недавно фиктивно развёлся, на днях с подачи зампреда правительства О.Лукина была назначена исполняющей обязанности министра образования РТ. И это – невзирая на сообщение в СМИ о том, как она через свои счета помогала Якушеву «отмывать» бюджетные деньги и уходить от налогов.

Но это, с одной стороны. А с другой – выживать нашему герою в такой весьма сложной ситуации помогают криминальные авторитеты республики. С которыми у него с давних времён, когда нужно было «отжимать» частную собственность, очень тесные взаимовыгодные отношения. Наверное, поэтому, несмотря на резонансные публикации о нём и его деловой напарнице Ольге Якушевой, он не находится в принудительной изоляции СИЗО. Впрочем, давайте очертим круг явных помощников и заинтересованных лиц Якушева. Именно в содружестве с ними клеймёный мошенник, имеющий в загашнике вступившее в законную силу решение суда, обирает граждан, юридических лиц и казну России.

Начну с того, что главной «крышей» и основным выгодоприобретателем криминальной деятельности Якушева в последние 20 лет, по мнению многих, считается экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол. А также его семейство, включая супругу Ларису Саган-ооловну Кара-оол, на которую оформлены АЗС в Туве. Не являясь чиновником, эта дама смело оформляет всё имущество семьи, «нажитое непосильным трудом» тандемом «Кара-оол – Якушев», на себя. Потому семье можно не опасаться вероятной конфискации в случае криминального развития событий. Впрочем, всё, связанное с торговлей нефтепродуктами через АЗС, принадлежащих Ларисе Кара-оол, я расскажу в другой раз. Уверяю Вас: будет очень интересно и поучительно. Особенно в разрезе взаимоотношений криминальной семейки и государства.

Но вернёмся к описанию «крышевания» преступной деятельности Якушева со стороны Шолбана Кара-оола. Наглядным примером такой «дружбы» может служить деятельность ООО «Сибтрансконтакт», учредителем которого и директором по очереди являлись Юрий Якушев и его ближайшая подельница Евгения Мостовщикова.

Вкратце его история выглядит следующим образом. Зарегистрирована компания была Мостовщиковой 03.05.2018г. по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д.26 – по месту жительства Якушева. Гендиректором она по понятным причинам, о которых я расскажу ниже, назначила Якушева. Основным видом деятельности была обозначена оптовая торговля разнообразным топливом и подобными продуктами, а также деятельность автомобильного грузового транспорта. Через несколько месяцев Якушев и Мостовщикова провели «рокировку» – Якушев стал учредителем, а Мостовщикова – директором. И тут случилось невероятное событие, расстроившее их планы. 7 апреля 2021 года президент РФ В.Путин освободил Кара-оола от должности губернатора. И неожиданно назначил на его место В.Ховалыга, с которым наладить подобные связи Якушеву не удалось...

Однако следует заметить, что до увольнения губернатора Кара-оола компания успела хорошо «навариться» на поставках топлива автобазе правительства. За это время компания успела «выиграть» пять контрактов на поставку ГСМ для ГБУ «Автобаза РТ» на общую сумму более чем в 27 млн. рублей. Получилась вот такая хронология: 2019 год – выручка составила скромные 250 тыс. руб.; в 2020 году она «подросла» до 12,246 млн. руб.; в 2021 году в связи с отставкой Кара-оола она упала до 8,11 млн. руб.

При этом важно знать, что все эти годы компания Якушева работала непременно без прибыли. А в штате у него числились всего шесть человек. В 2019 году убытки составили 3,7 млн. руб., а в 2020 году – уже 7,9 млн. руб. 2022 год Якушев «отработал» с «нулевой прибылью».

Но более интересно другое. Как отметили специалисты – уже в 2019 году «прочие доходы» ООО «Сибтрансконтакт» составили целых 207,33 млн. руб., которые «подросли» в 2020 году до 254,29 млн. руб. Что, впрочем, не помешало Якушеву-Мостовщиковой в эти годы в отчётности показать убытки от хозяйственной деятельности. Что это за «прочие доходы», которые на порядок превосходят основные, объяснили оперативники ОБЭП, которые считают, что, скорее всего, компания занималась не столько поставками, сколько отмыванием денег в таких масштабах.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: компания была создана под заранее продуманные схемы, в т.ч. под поставки ГСМ для ГБУ «Автобаза Республики Тыва» и для обналичивания денежных средств. И всё – благодаря неформальным отношениям криминального бизнесмена Якушева с главой республики Кара-оолом. А когда того сняли, «лавочка» закрылась. Именно поэтому в 2021 г. в работе организации начинается совершенно другой этап. Выручка падает до нуля, поскольку у Кара-оола, скорее всего, отпала нужда в отмывании средств и закончились полномочия, обеспечивающие заключение госконтрактов на поставки ГСМ.

Однако к тому времени более чем у 20 контрагентов Якушева внезапно возникли претензии к ООО «Сибтрансконтакт». В итоге сразу после отстранения Кара-оола от бюджетной кормушки в отношении компании Якушева было возбуждено судебное дело. Кредиторы Якушева, осознав, что у того больше нет кара-ооловской «крыши», стали нахально предъявлять претензии. Так что к лету 2022 года задолженность ООО «Сибтрансконтакт» перед поставщиками выросла в солидную сумму – до более чем 51 млн. руб.

Как итог, 15 августа 2022 года Арбитражный суд Республики Тыва по итогам рассмотрения дела №А69-3594/2021 по иску ООО «Исток», АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ», ООО «ХЕЛЕС», ООО «Меркурий», ООО «РТ-ИНВЕСТТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «СИБОЙЛ», Гиль РС, ООО «Хакметпром», Чынгылап Ш.Ш. и Бакутиной В.В. признал ООО «Сибтрансконтакт» банкротом. В связи с чем 15 февраля 2023 года компания была ликвидирована. Таким образом взыскивать долги было уже не с кого. Мало того: по неизвестным причинам никто даже в рамках процедуры банкротства не решился обратиться в суд по поводу субсидиарной ответственности Якушева и Мостовщиковой за причинённый ими ущерб в размере более 51 млн. руб.

Вы думаете, уважаемый читатель, что это всё произошло случайно с компанией Якушева? Вряд ли. Судите сами.

С 25 июня 2012 года до ликвидации 04.01.2014г. Якушев также являлся учредителем и одновременно – руководителем ООО «Клуб выходного дня», зарегистрированного в Кызыле по ул. Пролетарская, 76. Судя по названию, цель деятельности предприятия была проста. Якушев обещал организовывать деятельность молодёжных туристических лагерей и горных туристических баз, кемпингов и прочее. Но уже в январе 2014 года предприятие, войдя в федеральную программу «Развитие туризма в РФ», получило гранд на развитие туризма и сразу же «приказало долго жить». Кстати, как говорят, и сам Кара-оол на этой программе успел нажиться, получив 50 млн. руб. для сооружения инженерных сетей к стройке по ул. Кочетова (что возле Арбитражного суда), которое формально оформлено на Роберта Доржу.

Необходимо признать широкий круг интересов медика Якушева. В предпринимательской деятельности он увлекался не только торговлей ГСМ. К примеру, в 2002 году он на пару со своей женой Ольгой Якушевой основал ООО «Кызылторгсервис» и зарегистрировал его по адресу в Кызыле по ул. Пролетарской, 76. В соответствии с Уставом оно должно было торговать изделиями медтехники, а также кофе, чаем, какао и пряностями. А на закуску – переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами. Сколько там было наворочено дел, толком неизвестно. Но и эта деятельность предприимчивого барыги закончилась 27.07.2012 г. ликвидацией в связи с окончанием процедуры банкротства. Так Ольга и Юрий Якушевы спрятали концы в воду, окончательно похоронив огромные долги. Кстати, в то время «талантливая предпринимательница» Якушева Ольга Георгиевна совмещала свою деятельность по извлечению прибыли с присмотром за детишками в должности директора детского сада №15.

Таким образом, я познакомил вас с кругом основных бизнес-партнёров Юрия Якушева. В него входят и.о. министра образования Тувы экс-супруга Якушева Ольга Георгиевна, экс-глава Тувы, ныне девятый заместитель председателя Госдумы РФ Кара-оол Шолбан Валерьевич, его замечательная жена без званий и регалий, хранитель семейной собственности Кара-оол Лариса Саган-ооловна и криминальный финансист Якушева Мостовщикова Евгения Юрьевна. Есть, конечно, партнёры и меньшей значимости, типа Дашмира Куулара, Ховалыга Анхбаяра и Сергея Филёва, но о них я напишу позже, когда придёт черёд поведать, как они пытались умыкнуть 10 га пригодной для ИЖС земли.

А пока я расскажу историю ещё одного предприятия, «окученного» Якушевым. Но что на этот раз удивительно: он умудрился воспользоваться юридическим лицом, к которому формально не имел никакого отношения. Ему даже доверенности не понадобилось, чтобы обмануть правительство, ГКУ «Госстройзаказ», Казначейство и главное – детей-сирот. А называется это предприятие – ООО «Конус».

Оно в сентябре 2013 года по прямому указанию главы заключило с УКСом РТ договор №295-ДС на строительство жилья для детей-сирот в п.Каа-Хем Кызылского кожууна стоимостью более 27 млн. руб. В соответствии с учредительными документами директором ООО «Конус» являлся некто Кулик Е.А., которого в Туве никто не знал и не знает. Его впоследствии даже следственные органы отыскать не смогли. В общем, неизвестно, кто подписал за ООО «Конус» контракт, по которому Юрий Георгиевич, не имея никаких оснований для представления интересов этого предприятия, получил 25 млн. казённых денег на строительство 12 двухквартирных домов для детей-сирот. Почему-то для всех заинтересованных лиц было очевидным, что он вполне законно может представлять интересы ООО «Конус», которое с некоторых пор вдруг стало пользоваться особенной благосклонностью главы республики.

Кроме уже озвученного, ООО «Конус» 27.12.2013г. каким-то образом заполучило госконтракт с ГКУ «Госстройзаказ» на приобретение 12 жилых помещений для детей-сирот в пгт. Каа-Хем, двух – в г. Кызыле и двух – в Могур-Аксах. А также одну квартиру в Туране. Но строить для детей-сирот жильё, как Вы догадались, никто и не собирался. Просто Якушев нашёл «золотую жилу» и решил подзаработать на заботе государства о детях-сиротах. И Кара-оол в этой «программе» обогащения оказался весьма полезным. Госконтракты с «Конусом» заключались без промедления и проведения конкурсных процедур.

Но «карусель» длилась недолго: уже 10.12.2014г. УФАС признало указанные договора заключёнными с нарушением антимонопольного законодательства. Арбитражный суд в этом УФАС поддержал. А всего он рассмотрел 13 подобных дел и признал все договора между ООО «Конус» и ГКУ незаконными. Суд определил о взыскании с него почти 20 млн. руб. неосновательного обогащения.

Впрочем, Якушев совсем не расстроился. Так как ООО «Конус» было заблаговременно ликвидировано ещё в марте 2014 года, поэтому взыскивать миллионы было уже не с кого. Таким образом, Якушев, официально не имевший никаких полномочий представлять интересы ООО «Конус», после заключения контрактов в 2013 году, уже в марте 2014 года провёл блестящую операцию по ликвидации должника. ГКУ «Госстройзаказ» 12 раз пыталось взыскать с ООО «Конус» неустойку, но тщетно – предприятие было ликвидировано.

При этом по понятным причинам никаких обращений в правоохранительные органы не направлялось. А они сами также никакой активности для преследования мошенника не предпринимали. И лишь УФАС и Арбитражный суд объективно отнеслись к деятельности мифического предприятия. Но для взыскания неосновательно полученных средств этого оказалось явно недостаточно.

Продолжение следует.

Кондрат Пчёлкин