Как сложно и опасно быть мошенником

В предыдущем номере газеты «РИСК» мы остановились на том, кто такие так называемые «предприниматели» Дашмир Куулар, Анхбаяр Ховалыг и Юрий Якушев, что их связывает и откуда взялся у них элитный скакун, на Наадым подаренный в 2021 году главе республики Владиславу Ховалыгу. Такое пристальное внимание к ним появилось, потому что они, не заплатив ни копейки, вдруг превратились в хозяев земельного участка с кадастровой стоимостью в 70 млн. рублей. А когда фиктивная сделка по купле-продаже объекта недвижимости и земельного участка по ул. Новомостовая, 2«А» была признана судом недействительной, они вдруг обратились в суд. В заявлении новые хозяева жизни просили отменить вступившее в законную силу решение суда «по вновь открывшимся обстоятельствам», представив некую «квитанцию» об оплате по сделке, которую эта компания якобы случайно «обнаружила» в Минусинске спустя семь лет после самой сделки.

На что они надеялись, подавая это заявление – большой вопрос, учитывая, что судьи – это не какие-нибудь наивные простачки, готовые заглотить у вероятных мошенников любую наживку. Даже при наличии серьёзных оснований отменить подобное решение спустя год после его принятия – дело архисложное. А тут приходит в судебное заседание мошенник с клеймом на лбу, уже имеющий в прошлом судимость по ст. 159 УК РФ, и просит отменить вступившее в законную силу решение суда, предъявляя девственно чистую бумажку семилетней давности, якобы найденную в развалинах бывших Судоремонтных мастерских. Где уже 35 лет никто не работает, царит разруха из битого кирпича и огромного слоя пыли. Оппоненты этой «святой троицы» резонно заявляют в суде, что квитанция фальшивая. Да к тому же оформлена с большими нарушениями требований, предъявляемых к подобным платёжным документам, и ещё подписана неизвестно кем без указания официальных данных. Тут даже самый ангажированный суд не может не увидеть, что вся эта схема липовая.

Конечно, можно по-разному относиться к личностям Куулара и Ховалыга и их умственным способностям, о которых я писал в предыдущем номере газеты. Человек, который пишет в объяснении судебному приставу-исполнителю «работа не шло а ветом году толь начали работать» и сообщает ему, что «хотимо на суд писать ходательство на счет пении» и предлагает рассчитаться, «если соглацны снизить пенью», вряд ли в состоянии придумать (и тем более реализовать на деле!) сложную схему изготовления фальшивого платёжного документа и его представления в суд под видом «вновь открывшихся обстоятельств». Но эти проходимцы, тем не менее, всё это попытались провернуть. И даже были уверены, что суд пойдёт им навстречу. Почему?

Тут следует внимательно присмотреться к основному бенефициару этой троицы – Дашмиру Кан-ооловичу Куулару. Человек он, прямо скажем, невзирая на свою тотальную дремучую безграмотность, совсем не простой. В его прошлом было много чего криминального. Когда-то он ещё в конце 80-х по молодости начинал свою кипучую деятельность в банде Героя и Радика Алаш-оола, отвечая за функционирование местной мафии, которая орудовала на транспорте, организовывая бизнес маршруток. Затем деятельность этой банды получила известность как «авторынковские». Тогда он, по психотипу будучи боевиком, по понятным причинам никаких бумаг не подписывал. Так что вполне мог сойти за умного. Но потом наступила пора легализации. Так он официально стал «предпринимателем».

Сначала зарегистрировался как ИП, но потом понял, что такой бизнес – это прямая дорога к утрате всей нажитой непосильным трудом собственности. Потому ИП пришлось закрыть. Тогда его главным детищем стало учреждённое им ООО СПК «Чечек», функционирующее на ниве сельского хозяйства. Затем его компаньонами с долями по 20% стали ранее упомянутый Анхбаяр Ховалыг и хорошо известный бывший зампред правительства по сельскому хозяйству, участник почти всех скандалов с недвижимостью, серьёзный разоритель отрасли Валентин Ендан. Не ведя никакой практической деятельности, этот «сельскохозяйственный производственный кооператив» в 2023 году отчитался о выручке в 7 млн. рублей. Скорее всего, это финансовая помощь государства, выделившего деньги на развитие животноводства. Как значится в документах, там числится только один работник. Видимо, сам Куулар.

Другое предприятие, подконтрольное Дашмиру Куулару – невнятное ООО «КДК», заявленная деятельность которого – транспортные перевозки. Что и кому оно перевозит – большой вопрос. А поскольку за 2023 год это предприятие отчиталось о нулевой прибыли, к тому же в нём также числится только один работник, можно смело предположить, что и это предприятие было создано исключительно для получения субсидий государства. Но в активе Куулара имеется ещё одно юридическое лицо – ООО «Фортуна плюс», зарегистрированное на родственников нашего «талантливого предпринимателя», который не в ладах с русским письмом.

Как видите, никакими легальными доходами ни Дашмир Куулар, ни его компаньоны Анхбаяр Ховалыг и Валентин Ендан похвастаться не могут. При этом только в отношении Куулара имеются как минимум четыре исполнительных производства Службы судебных приставов Тувы на сумму более 8 млн. рублей. Кроме этого, ещё и у налоговых служб имеются претензии к нему на сумму неуплаченных налогов в размере более 8 млн. рублей. Но Дашмир почему-то продолжает быть «на плаву».

Но особой тайны в этом нет. Своей выживаемостью Дашмир Куулар обязан близкому родству со спикером Верховного Хурала Тувы Кан-оолом Даваа. Отношение между ними настолько близки, что порой Даваа позволяет Куулару пользоваться своей служебной машиной, тот разъезжает на ней за рулём. Да и в целом их часто можно видеть в одной компании. Так что оказание подобных услуг бывшему боевику со стороны второго лица в республике – дело обычное. Когда закрутилась эта история вокруг фальшивой квитанции и попытки использовать её как основание для пересмотра дела, спикера тувинского парламента как минимум трижды видели в обществе руководителей Верховного суда. Скорее всего, именно на помощь дяди Дашмира Куулара и был расчёт при изготовлении и предъявлении в суд фальсифицированного доказательства.

Однако номер, к удивлению Якушева, не прошёл. Хотя при рассмотрении дела о пересмотре по первой инстанции он лично сам участвовал в судебном заседании, лично представляя интересы заявителя – Анхбаяра Ховалыга. И лично сам приобщал к материалам дела фальшивку – квитанцию к приходному ордеру, которая должна была подтвердить уплату Кууларом 900 тыс. рублей в кассу предприятия. Может быть, эта афера у мошенников и прошла бы с успехом, если бы фальсификация доказательств была исполнена качественно. Но тут, похоже, Юрий Якушев прокололся самым грубым образом, о чём расскажу ниже...

Кто-то может мне возразить – зачем Якушеву «светиться» в таком деле, лично участвуя в обмане суда? Обычно он в подобных случаях старается оставаться в тени. А тут неожиданно сам проявился в роли представителя. Но тут как раз всё очень просто. Ранее по этому делу на стороне мошенников выступали профессиональные юристы Овсянников и Филёв. Но они, будучи искушёнными адвокатами, лично сами никаких фальшивок суду в качестве доказательств по делу не представляли, осознавая возможные последствия для себя лично. Поэтому Якушеву пришлось тащиться в суд самому. И проделать всю непростую и опасную работу по легализации фальшивки. Кроме того, не будет ошибкой полагать, что и фальшивую копию квитанции изготавливал, скорее всего, сам Якушев. Просто в этой компании малограмотных боевиков шальных 90-х сделать подобное было некому.

Но при этом искушённый в мошеннических приёмах Юрий Якушев удивительным образом дал маху. И дело даже не в том, что подделка квитанции была сделана на скорую руку. Пока ещё экспертизы этого документа на предмет изучения даты его изготовления не произведена. Так что пока ещё рано заявлять о том, когда он изготовлен – в сентябре 2016 года, как в нём указано, или в ноябре 2023 года, когда её «случайно нашли». Но даже и без квитанции фальсификация доказательств, представленных Якушевым в материалы дела, очевидна. Дело в том, что наша троица – читай «Якушев» – кроме квитанции подделала и представила в материалы дела ещё один документ. Это акт о наложении ареста судебным приставом-исполнителем Монгуш С.М., в рамках которого этот документ был «найден» и приобщён к материалам исполнительного производства. Причём сделано это было весьма небрежно. Но когда суд истребовал из ФСПП исполнительное производство, в рамках которого были обнаружены «вновь открывшиеся обстоятельства», то при сравнении оригинала и копии выяснилось, что они не совпадают. В частности, в оригинале отсутствует упоминание о квитанции. Так что суду не пришлось искать доводы, чтобы отказать в удовлетворении заявленных Ховалыгом требований.

В следующем номере газеты, который выйдет через две недели, я опубликую все перечисленные доказательства.

Семён Сучков-Задиристый