«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 30, 26 августа / Реалии Тувы: повсеместные кумовство и коррупция
№30, 26 августа 2025 года.
Реалии Тувы: повсеместные кумовство и коррупция

Реалии Тувы: повсеместные кумовство и коррупция

Отрадно отметить, что газетная статья «С какой целью глава Тувы разводит семейственность во власти» получила большой резонанс. Читатели возмущены, с какой бесцеремонностью Владислав Ховалыг навязывает нам своих далеко не самых порядочных, грамотных и дееспособных родственников в качестве чиновников правительства. Другие не просто пишут о том, что правительство наводнено проходимцами и рвачами из числа вороватой родни Ховалыга, но и называет конкретных родственников, которые не были названы в статье.

Так, один из респондентов написал на сайте газеты: «А где Буян Михайлович Балбак, родной племянник и директор Туваавтодора?! Где Ренат Чадамбаевич Ооржак, троюродный брат? А где братья-акробаты Хуураки?! Эрес и Айдын. Где родственники Уран-оола Алдын-ооловича Ондара, кто заполонил все правительство и парламент, кожууны и сумоны?! Где они все? Где Слава Уванза?! Где южане, во главе с роялем и баяном?! Где Кара-оол Ховалыг в конце концов?! Где Баянкольская мафия?!».

А другой его дополнил: «Главный секрет братьев Ховалыг, тот факт что Слава, известный как Вячеслав Товарищтайович Ховалыг, является сродным братом, то есть у него отец другой, примерно как Леня Голубков из МММ, был братом Саяны Чодурааевны. Оттуда и вся вражда между южанином Робертом Дермеевичем и улугхемской родней Главного мафиози из Баянкола? Айлан-Сила!». Но, похоже, самую большую неприязнь в тувинском обществе вызывает супруга главы Айлана Ховалыг, которая, по мнению читателей, является неформальным руководителем республики и суёт свой нос не в свои дела.

Другой персоной, активно участвующей в общественной жизни республики, является брат главы, главный врач Ресбольницы Вячеслав Ховалыг. По мнению многих, именно он участвует в расстановке медицинских кадров республики по разным должностям, включая депутатов парламента и сенатора от Тувы.

В связи с этим приводится один интересный случай. Есть в республике один очень известный, можно даже сказать – легендарный мошенник Юрий Якушев. Он уже ранее был осуждён судом и приговорён за мошенничество к условному сроку за воровство денег, выделенных из бюджета на строительство жилья для детей-сирот. Тогда он легко отделался, поскольку имел «деловые отношения» с главой республики Ш.Кара-оолом и мэром Кызыла В.Ховалыгом. Тогда в материалы дела была приобщена медицинская справка на Якушева, согласно которой он по состоянию здоровья не может отбывать наказание в местах заключения. Справку ему, видимо, сварганил главврач Ресбольницы по просьбе брата.

Но, как говорится, сколь верёвочке ни виться... Теперь на Якушева в Кызылский городской суд поступило очередное уголовное дело, по которому его обвиняют в хищении строительных материалов, предназначенных для строительства школы и Православного Храма. Но судья городского суда Сат никак не может начать судебное следствие по причине отсутствия в зале суда подсудимого Якушева. А тот то представит справку из отделения Наркологии, согласно которой у него состояние «белой горячки», то из отделения гастроэнтерологии Терапии о том, что у него болит весь его ливер... А в связи с тем, что у ведомства Ховалыга много различных медицинских учреждений, то можно ожидать, что 1 сентября 2025 года, на которое назначено очередное судебное заседание, у Якушева появится медицинская справка по части невропатологии, эндокринологии, офтальмологии или стоматологии...

В общем, учитывая, что бурное прошлое очень тесно связывает мошенника Якушева с главой Ховалыгом, а у того брат работает по медицинской части, перманентное заболевание подсудимого может длиться достаточно долго. Правда, шесть лет ему никак не проболеть. К тому же губернаторские полномочия Ховалыга вполне могут прекратиться уже через два-три месяца. И тогда Якушеву дорога одна – в места не столь отдалённые.

Наш корр.

Материал входит в раздел тематического архива:

«Трампотня» – бессмысленный и безынформативный разговор, поток бреда.
