В Ак-Довураке появился православный храм

Для всех очевидно, что в Туве обстановка по части межнационального и межконфессионального мира далека от благополучия. И главная проблема, на которую обращают внимание в Администрации президента – это положение русскоязычной части населения Тувы. В настоящее время острота этой проблемы не такова, как в конце 80-х годов, когда поднимал голову созданный Бичелдеем для раздувания антирусской истерии Народный фронт «Хостуг Тыва». И понятно – почему. Просто доля русских в результате бичелдеевских безобразий в Туве сократилась с 33% до 7-8%. Но она и дальше продолжает снижаться. Люди уезжают. Это порождает дефицит учителей, врачей и инженеров. Новый пример русофобии недавно публично продемонстрировал лично глава республики В.Ховалыг, когда направил в Москву на съезд учителей делегацию из четырёх человек, среди которых не оказалось ни одного русского. И это косвенно указывает на то, что русских продолжают из республики «выдавливать».

Конечно, люди едут не только от Бичелдея, Кара-оола и Ховалыга. Бичом нашего времени стали отсталость республики, низкий уровень жизни, культуры и общения, непомерно высокая преступность. В этом плане закономерно возрастает роль Русской Православной Церкви, которая даёт людям надежду в будущем. Нужно отметить, что православная церковь из Тувы не уходит, несмотря на то, что местные власти её не поддерживают.

В связи с этим нужно обратить внимание на одно важное событие: в прошедшее воскресенье в Ак-Довураке произошло открытие нового православного Храма. Что обнадёживает: местные православные, в том числе русские, останутся там жить. Это радует. На открытие храма приехало много известных людей. Правда, среди них не было главы республики Ховалыга, который это событие проигнорировал, хотя ему также было направлено соответствующее приглашение.

Но зато всех очень удивил своим присутствием новый министр внутренних дел республики генерал Ю.Завьялов. На этот раз он совместил профессиональное с гражданским. Провёл проверку состояния безопасности населения на традиционно неспокойном «диком Западе» и принял участие в торжественном открытии Православного Храма, выстроенного известным в республике православным строителем С.Сафриным силами ООО «Сельстрой».

Многие отметили скромное поведение министра, который не выпячивал свою персону, а вёл себя, как и все окружающие достойно и уважительно. Хотя нужно признать общий повышенный интерес в республике к его персоне. Вспоминая недавнее прошлое, отметим, что Тува в своей истории знавала грамотных общительных и дееспособных министров внутренних дел. Среди них можно отметить таких генералов, как наши земляки М.Б. Артас и В.Б. Кара-Сал и уроженец Челябинска В.И.Лесняк. Все трое были блестящими министрами и показали себя эффективными руководителями. Будем надеяться, что и новый министр сумеет занять место в ряду достойных последователей славных традиций. По крайней мере, открытость генерала Ю.Завьялова в общении, стремлении информировать общество о том, чем занимается тувинская полиция, похвальны.

Редакция