«Сельстрой»: Славный путь длиною в 35 лет

Любому государству для его развития требуется инвестиционный процесс. И чем активнее ведётся строительство тех или иных объектов, и чем они масштабнее, тем активнее развивается народно-хозяйственный комплекс страны. Если же этого не происходит, то наступает застой и стагнация во всех сферах деятельности. Все, конечно, понимают, что без строительства новых производственных объектов нет развития экономики. Без строительства новых школ и больниц нет развития образования и здравоохранения. А вот без возведения храмов не будет духовного развития общества. Да и если не строить новых жилых домов, то людям придётся ютиться в ветхом и часто аварийном жилье. Кроме того, строительство – эта такая область деятельности человека, которая содержит в себе мультипликативный эффект развития других отраслей: металлургии, производства строительных материалов, транспорта, энергетики и т.п. Именно потому строительной отрасли уделяется так много внимания. А сама профессия строителя во все времена в России считалась и считается сейчас сложной, трудной, но благородной, создающей новые условия жизни людей.

В Туве с советских времён почти не сохранилось строительных организаций. Хотя Тува когда-то славилась именно строителями, которые возводили не просто какие-то объекты, но и города и посёлки. Тогда в Ак-Довураке и Хову-Аксах всё делалось с чистого листа для обеспечения строительства флагманов тувинской экономики – комбинатов «Тувакобальт» и «Туваасбест». Активно развивалась и столица республики Кызыл, где строились одновременно промышленные предприятия, жильё и практически с «нуля» создавалась инженерная инфраструктура, включающая Кызылскую ТЭЦ, водозабор, очистные сооружения и инженерные внутригородские инженерные сети.

Исключением из этой мрачной статистики вымирания маститых строительных предприятий выглядит сохранившаяся до сих пор строительная компания «Сельстрой», которой в этом году исполнилось 35 лет. Она создавалась в далеком 1989 году как малое предприятие. Однако со временем превратилась в солидное предприятие со славной историей. Правда, если Вы захотите поискать о нём информацию в Интернете, то много не узнаете. Хотя «Сельстрой» построил в Туве значимые объекты, руководители которого являются не только профессиональными строителями, но одновременно и меценатами. Но главное, чем ООО «Сельстрой» отличается от других подрядных организаций – это сооружение культовых зданий, несущих миру веру в Бога. Об этом Вы и узнаете из публикации.

Восполняя пробел в информационном поле накануне своего 35-летнего юбилея мы постарались вспомнить славную историю строительной деятельности организации с её трудовыми достижениями.

Начнём с того, что строительная фирма «Сельстрой» за десятки лет своей созидательной деятельности в Туве возвела не только объекты транспортной инфраструктуры и образования, но такие культовые объекты, как Буддийский храм «Цеченлинг», Кафедральный «Воскресенский Собор», мужской монастырь равноапостольного князя Владимира в Туране, православные Храмы по всей территории Тувы. А также построила жилые дома, школы, центр культуры в п.Спутник, здание Городского суда.

Особого упоминания заслуживает Дворец молодёжи со стелларием-жемчужиной в самом центре города, под «золотым» довурзаком, венчающимся дошкой. Кстати, первоначально проект предполагал обустройство кровли из оцинкованного железа. Но, учитывая опыт Сафрина по возведению куполов, было решено соорудить золотой купол. И теперь именно такая конструкция украшает столицу Тувы. К ним нужно прибавить Гостиницу Буяна-Бадырги, Центр реабилитации для детей, участок противолавинной галереи в «Саянах» по трассе М-54 (сейчас – Р-257), комплекс учебных и хозяйственных зданий Тувинского государственного Университета и многие другие объекты.

Но давайте более подробно расскажем про строительство наиболее значимых для истории нашей организации и истории Тувы объектов.

Для начала вспомним про строительство Буддийского Хурээ «Цеченлинг», который «Сельстрой» возвёл на берегу Енисея в самом живописном месте Кызыла. Строительство этого объекта досталось по итогам проведённого аукциона, который выиграло ООО «Сельстрой», поскольку уже на тот момент это было самое передовое строительное предприятие республики с огромным опытом возведения различных объектов. Хурээ был освящён в 1999 году его святейшеством Богдо-гэгэном IХ. И является детищем «всего мира». Финансирование строительства объекта шло через внебюджетный фонд Министерства культуры. Но время было нестабильное, цены на строительные материалы росли, как на дрожжах. Вот поэтому в ходе строительства изменилась сметная стоимость объекта. К тому же в проекте не все виды работ были учтены. Потому выделенных средств хватило только на половину объекта. Следует вспомнить, что тогда откликнулся один спонсор, который пожертвовал $15 тыс. на оплату металлических ограждений Буддийского Хурээ. Тогда, чтобы закончить Хурээ к запланированному празднеству и приёму высоких гостей из Тибета, «Сельстрой» вынужден был вложить собственные деньги и закончить эту ответственную работу в срок. При этом следует отметить, что на протяжении всего строительства Хурээ начинание поддерживал первый в Республике Тыва Камбы-лама Аганак Хертек, который сглаживал противоречия в сложных отношениях, сложившихся с Правительством РТ. До сих пор в коллективе помнят этого честного, образованного и исключительно порядочного человека.

Как и при любом строительстве культовых сооружений, в этом случае возникали различные, непреодолимые обстоятельства. К примеру, в ходе строительства Правительство РТ вдруг приняло решение о замене подрядчика строительства храма «Цеченлинг» в лице Сафрина С.В., так как руководитель компании являлся одним из учредителей газеты «РИСК». Правительство РТ обратилось с таким предложением к Камбы-ламе Аганаку Хертеку. Однако Аганак Хертек и его окружение на эту сделку не пошли, полагая, что если Господь определил быть строителями Хурээ «Сельстрой», то вмешиваться в ход событий нельзя. Храм «Цеченлинг» – первый духовный центр в Кызыле – был построен в срок. И по настоятельной просьбе Камбы-ламы, директору строительной фирмы Сафрину С.В. за его строительство было присвоено звание Заслуженного работника Республики Тыва.

Строительство храма было омрачено неприятным происшествием, когда уже после сдачи объекта, в верхнем храме Хурээ кто-то совершил поджог. Тогда сгорели сутры, пострадала отделка. Правоохранительные органы попытались всё свалить на строителей, которым не полностью оплатили работу. Но потом выяснилось, что это совершила одна психически нездоровая девочка.

А история строительства Кафедрального «Воскресенского» Собора была долгой. И продлилась она почти 10 трудных лет. В морозном марте 2002 года был заложен и освящён алтарный камень на месте будущего Кафедрального Собора. Это великое событие «совпало» с выбором в сенаторы РТ Пугачева С.В. и предвыборной компанией главы правительства Тува Ш.Д.Ооржака. По итогам аукциона подрядчиком был определён «Сельстрой». Архитектором проекта стал Руднев Б.В.

Проект включал в себя верхний и нижний храмы собора, подземный тёплый переход в нижний предел храма «Воскресенский», колокольня высотою с крестом 50 метров. Для обеспечения строительства такого грандиозного сооружения учредителями строительной компании было принято решение о приобретении первого в Туве японского автокрана грузоподъёмностью в 50 тонн с большим вылетом стрелы всего для одного единственного подъёма купола на колокольню, который ранее планировалось установить вертолётом.

Власти Тувы посчитали такой шаг политическим пиаром, это породило новый виток неудовольствия работой строителей. Для ООО «Сельстрой» снова наступило время тяжёлых испытаний: лишение бюджетных подрядов, что могло повлечь полное уничтожение организации, которая взяла на себя ответственность по строительству Собора. Долгие 10 лет организация трудилась на строительстве Собора, изыскивая средства и возможности. Было и такое время, когда стройка останавливалась из-за отсутствия средств. Когда стало понятно, что, невзирая на негативную позицию властей, Храму быть, и его строительство уже не остановить, появились пожертвования и от «Межпромбанка» в 10 млн. руб., и от фонда Андрея Первозванного в размере 20 млн. рублей, и от управляющего делами президента Бородина П.П. в размере 350 тыс. рублей. Тогда все электромонтажные работы выполнила фирма А.А.Журавлева, а подземный переход построила компания Гавриленко В.А.

Тем не менее при стоимости объекта в 2002 году в 101 млн. рублей, основная доля затрат легла на плечи ООО «Сельстрой». Тогда же параллельно с Кафедральным собором возводилась и часовня Иверской иконы Божией Матери. И первый купол с крестом над Тувой засиял на православной часовне! Освящение часовни состоялось 21 августа 2005 года под звон колоколов, которые ещё долгих шесть лет ждали своей колокольни.

Отдельно нужно рассказать про «золотые» купола собора. Они были собраны из нитрид титана фирмой «Морион», которая устанавливала все купола на православные Храмы в Республике Тыва. В своё время эта знаменитая фирма собирала «золотые» кровли в Катаре у арабских шейхов.

В 2011 году 31 августа Собор освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это был первый случай за всю историю Тувы, когда Патриарх ступил на тувинскую землю! Работники ООО «Сельстрой» были бесконечно рады, что это событие произошло не без их участия! Труд архитектора и строителей был достойно отмечен: на празднестве освящения Собора Патриарх Кирилл наградил Сергея Сафрина орденом Серафима Соровского, а Борис Руднев был отмечен медалью.

2015 год был ознаменован началом нового строительства Храма равноапостольного Князя Владимира в Туране. Изначально планировалась только реконструкция деревянного Храма Иннокентия Иркутского. Но в ходе строительства чудесным образом был создан целый комплекс, состоящий из двух Храмов и братского корпуса, что со временем привело к образованию мужского монастыря. Следует отметить, что эту трудную задачу по финансированию и строительству комплекса взяло на себя ООО «Сельстрой». Уже 28 июля 2017 года, в ознаменовании празднования 1000-летия представления равноапостольного князя Владимира, был совершён чин Великого освящения Храма. Во время строительства Храма князя Владимира в летний ясный день тувинские строители вдруг увидели, как над храмом распростёрся белый крест из облаков, который долгое время покрывал будущий храм, благословляя его рождение.

Но само строительство храма не было таким уж безоблачным. Как водится, нашлись и здесь искушения – почти два года рэкетиры из братских республик вымогали у организации деньги, мешали строительству, угрожали произвести расправу с православными строителями. Организация «Сельстрой» не единожды обращалась в правоохранительные органы за помощью, но в ответ получала лишь отписки, демонстрирующие нежелание разбираться в ситуации. И только после обращения к президенту В.В.Путину этот кошмар закончился.

В истории трудовой деятельности организации были и другие храмы. Реконструкция храма Казанской иконы Божией матери и строительство колокольни в Сарыг-Сепе, строительство храма Смоленской иконы Божией матери в Сукпаке. Строительство Храма в честь святителя Никиты Новгородского в селе Бай-Хаак, начавшееся 27 мая 2022 года, совпало с решением Священного Синода русской православной церкви о закреплении статуса мужского Монастыря в г. Туране в честь равноапостольного князя Владимира. Строительство длилось ровно один год. 27 мая 2023 года был совершён малый чин освящения и первая Литургия в Никитском Храме Бай-Хаака. А в целом возведение Храма для строителей стало ещё одной славной страничкой в истории предприятия. Большая ответственность и короткие сроки строительства, удалённость объекта и нехватка специалистов – всё это создавало дополнительные трудности для организации работ.

В 2022 году в селе Тоора-Хем на Тодже был заложен ещё один храм – преподобных Сергия и Германа Валаамских. Храм выполнен из клееного бруса, внутри храма иконостас из кедровых пород. Он расположен на возвышенности, перед его взором раскинулся весь посёлок на берегу Енисея. И это поистине завораживающее зрелище.

Следует напомнить, что строительство не обошлось без проблем в лице перевозчика Якушева Ю.Г., который, используя доверие и фальшивое желание помогать на строительстве православных храмов, умудрился похитить у организации строительных материалов на десятки миллионов рублей. Вот уже год, как руководство строительной компании обратилось к министру внутренних дел Тувы С.Н. Кондрашову с заявлением по факту мошенничества, были обращения и в Прокуратуру РТ. Прошёл целый год, а воз, как говорится, и ныне там. Таким образом, правоохранительные органы республики своим бездействием фактически поддерживают мошенника.

В настоящее время силами ООО «Сельстрой» ведётся строительство Храма «Благовещения» в городе Ак-Довураке. Заканчивается строительство духовного центра в комплексе «Воскресенского» собора в Кызыле. Средства, в хищении которых обвиняют Якушева, предназначались для строительства этих объектов, а также на погашение затрат на содержание и ремонт православных приходов. Из-за бездействия правоохранительных органов Тувы строительство этих объектов остановлено, так как не хватает средств. Складывается впечатление, что правоохранители совсем не заинтересованы в укреплении Православия в Туве…

Строительная фирма «Сельстрой» вот уже 35 лет трудится на благо народа Республики Тыва. Это очень ответственный и благородный бизнес, который не только сам зарабатывает, но и вкладывает свои заработанные средства в республику. Без дотаций, без грантов, без взяток – просто поступает так, как должно быть.

Но, похоже, не всем нравится эта ответственная фирма. Есть немало людей с полномочиями, которые за своекорыстными целями не желают развития Православия в Туве. Выше перечисленные объекты – духовные, религиозные. На них можно продвинуть свою карьеру на более высокий уровень, это является очень важным показателем для государственников, «честных» и «бескорыстных» представителей власти.

Однако история – вещь переменчивая. Её можно либо переписать, либо не дописать. Или поменять местами участников событий. Или вообще не упоминать в разных исторических событиях. Но вот изменить её нельзя. Также нельзя изменить и имена тех людей, которые её создавали. Кто-то в очередной раз в неё просто влипнет, демонстрируя всю низость своих помыслов. А кто-то войдёт в историю достойно, с гордо поднятой головой.

Вот такая непростая история организации «Сельстрой» вне истории Тувы!

Редакция