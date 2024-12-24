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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 39, 24 декабря / Коротко
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№39, 24 декабря 2024 года.
    Коротко

Особенности тувинской конкуренции: Накануне нового года жителей Тувы оставили без дешёвых продуктов. Но не всё потеряно!

Семь магазинов «Батон» закрыты на 90 суток, и на сеть наложен штраф в размере 790 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Туве.

Сообщается, что якобы по обращению жительницы Кызыла Роспотребнадзор провел проверку в отношении этой сети магазинов. Были выявлены грубые нарушения санитарных правил. В некоторых объектах были выявлены тараканы, труп мыши, во всех объектах была грязь и сажа, отсутствовали графики проведения уборок и производственного контроля, отсутствовали ценники на товарах, нарушено товарное соседство, присутствовали товары с истекшим сроком годности и многое другое.

Сейчас магазины опечатаны. Выдано предписание о проведении в торговых объектах сети текущего ремонта, дератизации, дезинсекции и дезинфекции.

Впрочем, «свято место пусто не бывает»: в тот же день о своем открытии в Кызыле объявила сеть «Пятерочка».

Итоги Года семьи: В России зафиксировали рекордное число разводов на фоне призывов Путина заводить семьи

Несмотря на масштабную пропаганду «традиционных ценностей» и призывы властей раньше вступать в брак и рожать больше детей, в России распадается все больше семей. В 2024 году на десять новых бракосочетаний пришлось восемь разводов, сообщила советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.

«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения. Соответственно, страна по этому показателю вышла на третье место в мире по числу разводов», – сказала Михайлова (цитата по ТАСС). По ее словам, в основе этого лежит системный тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака. «Это тренд не сегодняшнего дня, он долгосрочный, но сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», – отметила Михайлова.

Согласно данным Росстата, за январь-сентябрь браком в России сочетались 689,8 тыс. пар, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом показатель оказался самым низким за 18 лет доступной статистики. Число браков в России устойчиво падает с аннексии Крыма в 2014 года, за которой последовали санкции Запада и самый долгий с 1990-х период падения реальных располагаемых доходов граждан. Если в 2006-2013 годах в стране ежегодно появлялось 1,1-1,3 млн. новых семей, то к 2016 году этот показатель опустился до 985 тыс., а в 2023-м – до 945 тыс.

«Инфляция вышла из-под контроля». Рост цен на продукты в России установил новый 2-летний рекорд

Инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на повышение ставки Центробанка и попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщил Росстат, за неделю с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52% – нового максимума с января 2023 года. За две с половиной недели месяца, согласно официальной статистике, цены выросли на 0,97% – на треть больше, чем за весь декабрь прошлого года.

«Доминировать» продолжает продовольственная инфляция, констатирует Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. По данным Росстата, рост цен на продукты достиг 10,9% в годовом выражении и стал максимальным с ноября 2022 года. Почти вдвое (на 88,8%) с начала года стал дороже картофель после того, как заморозки, паводок и жара уничтожили 20% урожая, или 1,6 млн. тонн. Рост цен на лук ускорился до 45,4%, на капусту – до 40,3%, на свеклу – до 30,8%. Сливочное масло, по данным Росстата, подорожало еще на 1,8% с начала декабря и 34,4% с начала года, несмотря на решение правительства открыть импорт из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Рост цен на молоко ускорился до 19,1%, на сметану – до 18,5%. Баранина стоит на 22,6% дороже, чем в начале года; говядина – на 12,4%, хлеб – на 14,3%, морковь – на 14,1%, яблоки – на 18,4%. Инфляция «вышла из-под контроля, рост цен не только не замедляется, но даже не стабилизируется, а только ускоряется», констатирует Сергей Суверов, инвестстратег УК «Арикапитал».

Россиян заставят больше перерабатывать и экстренно выходить из отпуска из-за нехватки кадров

Российским компаниям разрешат вдвое увеличить время сверхурочной работы и экстренно отзывать работников из отпуска на фоне усиливающегося дефицита кадров. Это следует из подготовленного Минэкономики проекта изменений Трудового кодекса (ТК). С документом ознакомился РБК.

В частности, лимит сверхурочной работы вместо 120 часов в год составит 240 часов. Привлекать работников к такой работе разрешат по четыре часа в день, но не более двух дней подряд. При этом сверхурочная работа должна будет оплачиваться в двойном размере за каждый час. Также предполагается снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Помимо этого, работодателям дадут право уведомлять работников об изменениях условий трудового договора не за два месяца, как сейчас, а за один. Если работник будет не согласен работать в новых условиях, работодатель должен будет ему предложить другую работу и при отказе расторгнуть трудовой договор. Также работодателям предоставят право расторгать трудовой договор с сотрудником, если он не является на рабочее место в течение четырех месяцев.

Трафик YouTube в России упал до 20%. Сервис «де-факто заблокирован»

Трафик видеохостинга YouTube в России снизился до 20% от показателей до «замедления», сообщается в телеграм-канале «ЗаТелеком».

«Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До „замедления“ это было 40 пойнтов. То есть сейчас примерно 20% от нормального состояния. <...> Констатируем: YouTube де-факто заблокирован в РФ», – говорится в сообщении «ЗаТелеком».

Роскомнадзор по-прежнему уверяет, что ведомство к ухудшению работы YouTube в РФ непричастно. В то же время российский регулятор заявил, что у него есть «основания для принятия мер в отношении YouTube – в числе них РКН назвал «многочисленные нарушения российского законодательства» и «неуважение к нашей стране и гражданам».

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