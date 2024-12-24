Сергей Конвиз: Бегство из Сирии президента Асада многим развязало руки

«ДВИЖУХА» В УКРАИНЕ ПОРОДИЛА ЛАВИНУ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Високосный 2024 год подходит к концу, и сейчас уже можно расставлять акценты, говоря о тех событиях, свидетелями которых мы невольно становимся. По большому счёту, можно выделить три самых интересных сценария, которые задевают интересы большого числа людей. Первым таким событием являются события в Украине, где Путин проводит свою спецоперацию. 19 декабря президент на своей прямой линии объяснил, почему он начал СВО. Оказалось, что в стране до 2022 года стабильность воспринималась как «застой». И населению потребовалась «движуха». Вот он её и обеспечил. А то, что эта «движуха» теперь воспринимается как «ужас» – это уже другая история.

Тут следует отметить, что, невзирая на огромное преимущество России над Украиной в численности населения и воюющей армии, в вооружениях и качестве военной подготовки высшего командного состава, сломить сопротивление ВСУ на фронте нам так и не удалось. Потому отсутствие ярких побед на фронте вынужден публично компенсировать своим неиссякаемым энтузиазмом наш верховный главнокомандующий В. Путин.

Но так уж случилось, что события в Украине по важности момента затмили события в Израиле, где ЦАХАЛ сумел свернуть голову различного рода террористам. Таким как ХАМАС, Хезболла, хуситы и прочая террористическая мерзость, финансируемая Ираном. Однако следует признать, что в этом регионе после террористической атаки 7 октября 2023 года произошёл коренной слом. Он выбил почву из-под ног террористов. Хезболла вынуждена была прекратить военные действия, хуситы притихли, а ХАМАС вынужден готовиться к перемирию, в ходе которого ему придётся вернуть семьям захваченных мирных заложников.

Но и эти события отошли на второй план перед тем, что сейчас происходит в Сирии. Там горстка террористов, ранее состоявших в рядах Аль-Каиды и Исламского государства (запрещённые российскими властями террористические организации), в немыслимо короткие сроки – за неделю – свергли режима Башара Асада. Заставили его вместе с семьёй сначала перебраться на российскую авиабазу Хмеймим, а затем и вовсе бежать из страны в Москву, где ему лично президент Путин предоставил политическое убежище. Это стало главным событием не только последней недели, не только декабря месяца, но и всего високосного 2024 года.

При этом следует признать, что крах режима Асада в Сирии невольно показал, насколько наши взгляды, чаяния и надежды на российские вооружённые силы иллюзорны и не соответствуют реалиям. Сейчас российские власти заявляют, что для них Сирии – это далеко не самый важный аспект международной политики. Более того: всё там происходящее, в том числе и бегство президента, укладывается в некий «план» Путина. Потому падение режима Асада в нашем внешнеполитическом курсе ничего не изменит. А что до исламских террористов, свергнувших власть Асада, то не такие уж они и террористы, хоть мы их бомбили до последнего дня присутствия в стране Асада... Так, обычные протестующие оппозиционеры и всё.

Впрочем, в такое слабо верится. И даже не потому, что поддержка Асада далась нам совсем не просто: потрачены десятки миллиардов долларов на вооружение Сирии, ещё столько же – на оснащение наших баз в Хмеймим и Тартусе. Но главное – поддержка прогнившего режима только с 2015 года по 2024 год унесла жизни как минимум 543 россиян, в том числе 346 бойцов ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кроме них, по информации из СМИ, погибли спецназовцы сил специальных операций и ФСБ, разведчики ГРУ и военные лётчики. Даже Минобороны РФ весной 2019 года сообщало, что в Сирии погибли 116 российских военных. Правда, больше никаких сведений Минобороны о потерях в Сирии не распространяло. Да и вера во всемогущество России и Путина очень сильно захромала. Это наверняка повлияет на взаимоотношения с правящими режимами в Африке, которым Путин обещает всестороннюю поддержку.

ТУРЦИЯ И ИЗРАИЛЬ УКРЕПИЛИ СВОЁ ВЛИЯНИЕ В БЛИЖНЕ-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

Но это, как говорится, всё в прошлом. А что ждёт Сирию и нас в будущем?

И тут следует признать, что главными бенефициарами событий в Сирии уже признаны Турция и Израиль. Турция захватила около трети территории соседней страны, она фактически патронирует повстанцев, пришедших во власть. И, как следствие, теперь наверняка усилит своё влияние в Дамаске. Ни для кого не секрет, что у повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещённая российскими властями террористическая организация), возглавившей наступление на власть Асада, достаточно сложные отношения со многими странами, считающих группировку террористической, в том числе и с Турцией. Но у неё были свои рычаги воздействия, когда группировка контролировала провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Тогда Турция была её основным окном во внешний мир. Потерпев сокрушительное поражение от России, США, Франции и Турции, боевики, по крайней мере, публично отказались от методов и идеологии Исламского Государства, провозгласив себя некими умеренными моджахедами, которые уже не будут для устрашения на видеокамеры отрезать головы неправоверных. В этом плане «Хайят Тахрир аш-Шам» напоминает афганских талибов (запрещённая российскими властями террористическая организация), которые когда-то, чтобы получить поддержку США, представлялись умеренными исламистами, но затем, захватив власть, очень быстро вернули себе звериное лицо. То же самое может случиться и с теми, кто сегодня празднует в Сирии победу.

Но, а пока Турция остаётся ключевым покровителем вооружённых исламистских оппозиционных группировок в Сирии. Впрочем, когда-то Эрдоган и Асад были друзьями, но это не остановило Асада, когда он в 2011 году разорвал договорённость о строительстве газопровода из Катара в Европу через Сирию. Кроме того, самостоятельная Сирия стала препятствием в реализации плана Эрдогана по возрождению Османской империи. В этом вопросе поддержка восстаний по всему Ближнему Востоку по его замыслу должна усилить союзников его исламистской Партии справедливости и развития и создать условия для возрождения империи. У Анкары для доминирования в Сирии имеются объективные данные – она приняла более 3 млн. сирийских беженцев, а также предоставила оружие группировкам, оппозиционным силам Асада, и обучила бойцов этих группировок. В том числе Турция спонсировала Сирийскую национальную армию, которая в основном действует против сирийских курдов.

Другой, очень важной для Эрдогана целью является воспрепятствование созданию на территории Сирии государства курдов, с которыми у него личные счёты. Сегодня курды контролируют до трети территории Сирии. И тут у Эрдогана большие трения как с США, так и Россией. Первые уже активно вооружают и финансируют курдов, а Путин на своей прямой линии заявил о поддержке 45 млн. курдов. Так что создание Курдистана теперь в повестке дня.

Расчёт Эрдогана, в частности, строится на том, что падение режима Асада позволит сирийским беженцам вернуться на родину. Их постоянное присутствие в Турции вызывает неодобрение даже у сторонников Эрдогана. После захвата Алеппо исламистскими боевиками министр внутренних дел Турции Али Ерликая говорил, что 1,3 миллиона сирийцев в Турции родом из этого города, и многие «не могли сдержать своего волнения» по поводу возвращения домой.

Некоторые эксперты полагают, что крах режима Асада изменит баланс сил в сложных отношениях между Эрдоганом и Владимиром Путиным. Это непременно укрепит позиции Анкары в отношениях с Ираном, имея в виду, что после событий в Сирии Турция займёт более агрессивную и напористую позицию в регионе, стремясь заместить позиции России и Ирана. Кроме того, у Турции открываются перспективы возобновления деловых и торговых связей вдоль 900-километровой границы с Сирией. А строительный сектор, тесно связанный с Эрдоганом, может заработать на восстановлении разрушенных территорий сотни миллиардов долларов. Первый миллиард от Евросоюза уже поступил в Турцию после визита в эту страну Урсулы фон дер Ляйен. Так что теперь акции турецких компаний, прежде всего цементных и сталелитейных, резко подрастут, поскольку инвесторы сделали ставку на ключевую роль этих фирм в восстановлении сирийских территорий. Приумножить своё влияние в регионе Турции может помешать разве что только позиция США, которые всё это время поддерживали курдов.

Другая страна, получившая свою долю презентов от бегства тирана Асада – это Израиль, который для этого сделал немало. Главная его заслуга – в обезглавливании верхушки террористической группировки «Хезболла» и во многом лишения его боеспособности. А также демонстрации военной мощи Ирану, которая убедила руководство Исламской республики не нагнетать обстановку и не ввязываться в борьбу в Сирии. Всё это в совокупности, а также фактическая победа над ХАМАСом в секторе Газа и угроза уничтожения объектов ядерной программы страны со стороны США и Израиля создали для Ирана такую ситуацию, что вступаться за Асада, ненавидимого всем населением страны, они посчитали опасным и малоэффективным. Теперь у Израиля появилась возможность враз решить большую часть своих проблем в регионе. А взамен евреи могут предложить новым властям Сирии воду, электроэнергию и мир. Но за это Сирии придётся официально отдать Израилю Голанские высоты и немного другой территории под буферную зону. Уже сейчас военные Израиля контролируют до 20% территории Сирии. А его ВВС «зачищают» военные объекты в стране.

Что же до России, то мы получили то, чего больше всего боялись, когда вводили войска в Сирию в 2015 году – свой Афганистан. Сначала мы пережили сравнительно быстрый военный успех, который утвердил нас в прочности подопечного режима, а потом – стремительный развал его армии. То, что Россия завоевывала и удерживала для Асада годы, он умудрился растерять за считанные дни, трусливо бежав из страны в Москву.

Теперь нам остаётся хотя бы сохранить военные базы в Сирии в Тартусе и Хмеймим, чтобы иметь возможность перебрасывать в Африку боевиков и оружие. Пока разговоры такие, что базу ВВС в Хмеймим оставить за собой вряд ли получится, а вот транспортный узел в Тартусе хоть и в урезанном виде, но пока сохранить можно, учитывая временную миролюбивую линию нового руководства Сирии. Но за это новые власти Сирии могут потребовать от Путина не только деньги и снятие санкций, но и выдачу Башара Асада, которого уже сейчас обвиняют в зверствах, разграблении страны и организации производства и трафика синтетического наркотика каптагон, модификацию лабораторного препарата, аналогичного амфетамину и метамфетамину.

А пока Россия перебрасывает войска из Сирии в Ливию и обратилась к Турции и Израилю за поддержкой для обеспечения безопасного вывода своих войск из Сирии.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.