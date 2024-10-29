Сергей Конвиз: БРИКС как прорыв блокады изоляции и расползание ближневосточного конфликта на Иран

ДИКТАТОРЫ ВСЕГО МИРА, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Заметным событием в России на прошедшей неделе стал XVI саммит стран-участниц БРИКС в Казани. На него прибыли представители разного уровня из 35 стран. В том числе 20 первых лиц в государствах. Неожиданно в последний момент «по уважительным причинам» отказались от участия в саммите президенты Бразилии и Сербии. Индийский премьер-министр сократил своё участие в саммите, предпочтя ему встречу с канцлером Германии. Также скоропостижно покинули Казань, сославшись на обстоятельства, основные друзья Путина – китайский лидер и президент Турции. Зато неожиданно для многих туда прибыл генсек ООН А.Гутерриш, которого Израиль объявил персоной нон грата. А Украина отказала ему во въезде в страну.

1 января 2024 года вместе с Египтом, Ираном, ОАЭ и Эфиопией в объединение должна была вступить и Саудовская Аравия, однако затем никакого подтверждения этого желания не прозвучало.

Саммит завершился принятием 43-страничной Казанской декларации. В заключительный третий день саммита прошли встречи с участием приглашённых не самых влиятельных в мире стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мавритании, Палестины, Республики Конго, Таджикистана, Турции, Туркмении и Узбекистана.

Формально БРИКС – солидная международная организация, включающая страны с 45% населения мира и 36% в мировом ВВП по паритету покупательной способности. Однако все эти страны на протяжении многих лет грозятся создать собственную валюту для международных расчётов, но сделать это без США и ЕС они не в состоянии, поскольку более 90% расчётов в мире проводятся в долларах и евро. А созданный в БРИКС банк всё никак не начнёт работать.

ЗА ВСЁ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

И всё же было интересно, что заявят участники саммита по поводу ситуации в Украине. Однако этому вопросу в декларации был посвящён только один пункт, в котором говорится, что «стороны напомнили друг другу о своих национальных позициях относительно ситуации на Украине и вокруг неё». И было расплывчато сказано: «Мы подчёркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности». В своей речи китайский лидер Си призвал «содействовать скорейшей деэскалации ситуации». Таким образом, участники никого не осудили и не поддержали...

Президент России пояснил, почему начал СВО: чтобы НАТО прекратило продвижение своих границ на восток. И, по его мнению, Россия делает это эффективно. Хотя, как известно, в жизни всё происходит «с точностью до наоборот». После начала СВО ранее нейтральные Швеция и Финляндия вошли в состав НАТО, тем самым увеличив границу между альянсом и Россией вдвое...

На пресс-конференции Путин заявил, что «готов рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое». Таким образом, теперь очевидно, что ждать прогресса в разрешении этого конфликта в ближайшем будущем не приходится.

Другой темой саммита стали события в секторе Газа и распространение конфликта на Ливан и ближайшей перспективе на Иран. Путин заявил по этому поводу, что единственный способ развязать этот узел – создание полноценного палестинского государства. Все дружно поддержали его, призвав к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, а также к принятию Палестины в состав ООН. Про 101 заложника, удерживаемых террористами в секторе Газа, никто даже не вспомнил. И не призвал бандитов отпустить мирных граждан.

Традиционно обсуждались и другие темы, такие как: необходимость реформирования ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО, неприемлемость односторонних санкций, борьбе с изменением климата и противостояние терроризму.

АГРЕССОР ТРЕБУЕТ НАКАЗАТЬ ЖЕРТВУ...

Всех поразил президент Ирана Масуд Пезешкиан, который заявил о необходимости блокирования усилий Израиля по совершению возможной агрессии против народа Ирана в случае, если «израильская военщина предпримет ответные меры на превентивные удары Ирана».

К его выступлению можно было бы отнестись серьёзно и ответственно, если не знать недавнего прошлого, в котором ХАМАС, «Хезболла», хуситы и прочие боевые прокси-формирования Ирана 7 октября 2023 года напали на Израиль. При этом они убили тысячи мирных граждан и 250 человек увели в качестве заложников, 101 из которых удерживают до сих пор. Если забыть про варварский ракетный удар вооружённых сил Ирана, обстрелявших Израиль 14 апреля и 1 октября т.г., то кому-то могло показаться, что это именно Израиль развязал на Ближнем Востоке войну, а совсем не Иран. Именно он в ожидании очевидного возмездия, зная военную мощь еврейского государства, просит помощи у мирового сообщества «в борьбе с мировым сионизмом».

При этом иранский президент с пафосом заявил: «Я стал президентом, чтобы обеспечить гармонию и целостность в моей стране, а также – чтобы укрепить отношения и сотрудничество с миром». И на всякий случай предупредил: «Если сионистский режим допустит ошибку и предпримет действия против Исламской Республики Иран, то он получит решительный и невообразимый ответ». Хотя, наверное, мало кто сомневался, что израильский ответ будет обязательно. Неизвестно только, каким он будет, будут ли целью ядерные объекты Ирана, нефтегазовая инфраструктура или военные объекты. США уговаривали Израиль не бомбить порты и нефтегазовые объекты, чтобы перед выборами в США не взлетели цены на нефть. И не пытаться ликвидировать ядерные объекты Ирана. Вот все притихли в ожидании ответа Израиля. И он не заставил себя долго ждать.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ИРАНУ

Спустя 25 дней после иранской ракетной атаки, в ночь с 25 на 26 октября 2024 года, ВВС Израиля нанесли авиационный воздушный удар по военным объектам Ирана. Операция получила название «Дни покаяния». Она стала ответом на ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Это случилось впервые за 36 лет – ранее Иран таких атак не знал. «Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября 2023 года – на семи фронтах – включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить», – говорится в заявлении израильских военных.

Удару 140 боевых самолётов ВВС Израиля, в том числе самолётов пятого поколения F-35, подверглись три провинции Ирана – Тегеран, Хузестан и Илам. Удары наносились двумя волнами примерно с 2:00 до 6:00 по московскому времени. Первая длилась 1 час. Затем – вторая. По сведениям ЦАХАЛ, которым можно доверять, были поражены не менее 20 военных объектов Ирана, включая центральные военные объекты иранской оборонной промышленности, в числе которых заводы по производству ракет, предприятия по разработке и производству беспилотников, а также базы запуска баллистических ракет и российские наземные комплексы ПВО С-300. Но использование ПВО оказалось бессмысленным. Израильские самолёты запускали ложные цели, чем сбивали с толку операторов ПВО. Таким образом, боезапас ПВО был растрачен впустую: ни один самолёт израильских ВВС не был даже повреждён. По данным иранских СМИ, среди прочего под обстрел попали несколько военных баз в районе Тегерана, а также командный пункт Корпуса стражей исламской революции. Согласно оценке израильской стороны, Иран потерял свои стратегические возможности «на ближайшие два-три года».

Следует отметить, что на этот раз Израиль официально взял на себя ответственность за эти атаки. Более того: ЦАХАЛ по определённым каналам заранее предупредил Иран, по каким объектам будет бить. Наверное, поэтому жертвами атаки стали только двое военнослужащих Ирана. Представитель правительства Израиля в комментарии СМИ подтвердил, что атака ЦАХАЛ ограничилась военными целями и не была направлена на нефтяные или ядерные объекты Ирана, чего ранее опасались в администрации президента США. В Белом доме охарактеризовали удары ЦАХАЛ как операцию «в целях самообороны» и ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по Израилю 1 октября. Как стало известно, власти Израиля уведомили администрацию Джо Байдена об операции против Ирана за несколько часов до её проведения.

Тем не менее, власти Ирана объявили, что силы ПВО успешно отразили атаки Израиля, хотя и признали, что «в некоторых районах был нанесён ограниченный ущерб». Иранское государственное телевидение сообщило о «сильных взрывах» в окрестностях Тегерана. Иранское информагентство Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что Иран готов ответить на «агрессию» Израиля. США призвали Иран «прекратить свои атаки» на Израиль, чтобы разорвать порочный круг боевых действий.

Но, судя по всему, главные события вокруг Ирана ещё впереди. Израиль проявляет сдержанность в виду скорых выборов в США. Пока они не могут перечить американцам, от которых очень зависит военный потенциал Израиля. Но после выборов, в которых может победить как Харрис, так и Трамп, ситуация может измениться кардинально, тогда у израильтян будут развязаны руки. Но если всё же победит Трамп, что, впрочем, маловероятно, иранцам впору сдаваться. Иначе от их ядерной программы и нефтегазовой инфраструктуры ничего не останется. Американцы всё разнесут даже в случае, если Тегеран не станет отвечать на авиаудар Израиля 25-26 октября. Поскольку другой легитимной возможности разоружить Иран у цивилизованного мирового сообщества может и не появиться. И тогда весь Ближний Восток будет в страхе ждать, когда Иран применит ядерное оружие.

Сергей Конвиз