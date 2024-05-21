Путин и Ко побывали в Китае

Политический 2024 год ещё только набирает темп, но, похоже, визит президента Путина в Китай планировался как самое главное международное событие в России. И вот почему. Начатая 24 февраля 2022 года специальная военная операция продолжает давать горькие плоды. Санкционная волна, поднятая западными странами в отношении России и нашего саттелита Белоруссии, открыто поддержавшего Путина, дополнилась стремлением США и стран ЕС изолировать нашу страну от внешнего мира. И тем самым создать властям РФ проблемы в экономической области, чтобы у российских властей не было средств на ведение боевых действий в Украине.

ОТ СВОБОДНОГО ОТКРЫТОГО РЫНКА В КАБАЛУ К ДВУМ «ДРУЗЬЯМ»

Во многом эти усилия имеют успех. Об этом говорят такие статистические данные. В 2023 году Россия поставила в Китай 107 млн. тонн нефти – на 24% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении это составило более $60 млрд. Рост в сравнении с предыдущим годом составил 3,5%. При этом доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году составила 50%. Ещё 40% экспорта пришлось на Индию. Все остальные страны вместе потребили менее 10% российского экспорта нефти. Это говорит о том, насколько экспорт сырой нефти из России с началом СВО стал зависимым от двух стран – Китая и Индии. И это – большая проблема и головная боль наших нефтяников. В таких условиях торговаться с двумя основными и чуть ли не единственными покупателями наших энергоносителей – дело чрезвычайно сложное. Соответственно, и цены на этом рынке минимальные. Приходится идти навстречу клиентам и предоставлять им огромные скидки – до 28% по нефти и в полтора раза больше – по газу. Это притом, что китайцы продают (например, как в случае с комплектующими на автомобиль «Москвич») нам товары с наценкой в 1,5-2 раза, а Индия вообще практически за нефть не рассчитывается, поскольку их рупии в России никому не нужны.

С торговлей газом проблем тоже не меньше. Добровольный уход «Газпрома» из Европы привёл к падению поставок газа в объёмах более 250 млрд. кубометров в год. И этот газ нужно куда-то «пристраивать». Вот уже несколько лет Россия ведёт безуспешные переговоры с КНР о строительстве через Монголию газопровода «Сила Сибири – 2» мощностью 50 млрд. кубометров газа в год. Китайцев не устраивают то условия строительства газопровода, то объёмы поставок, то цена на газ. Правда, такой объём поставок газа вряд ли мог бы решить все проблемы с реализацией добытого в России газа. Но всё же немного сгладил бы ситуацию. Так что если бы состоялась такая договорённость с Китаем сейчас, это был бы реальный успех вояжа делегации РФ в КНР.

ПОСЛЕ ГАЗОВОЙ ВОЙНЫ С ЕВРОПОЙ НАШ ГАЗ НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Ещё в 2023 году вице-премьер Александр Новак убеждал нас, что окончательное согласование экономических и коммерческих условий между «Газпромом» и китайской CNPC идёт успешно. Стороны якобы подошли к формуле цены на газ, условиям поставок и оплаты. Однако из утечек в СМИ уже тогда было известно, что Китай затягивает строительство газопровода, пользуясь ситуацией и добиваясь от Путина ещё больших скидок. Но, похоже, Китай волнуют не столько цены на газ, сколько возможная монополизация «Газпромом» китайского газового рынка.

В этом плане нельзя не вспомнить ситуацию с поставками газа из России в Японию с сахалинского месторождения. Это было бы, безусловно, выгодно обеим странам. Однако японцы приняли закон, по которому от одного поставщика можно получать не более 9% газа от годовой потребности страны. И, сославшись на него, они от нашего газа отказались. Что-то похожее происходит и с Китаем.

Как теперь стало понятно, и нефти, и газа в мире достаточно, чтобы не зависеть от поставок из России. История взаимоотношений РФ с Европой в последние годы многому научила. Заморозить страны ЕС у нас не получилось. Зато «Газпром» показал в прошлом году кошмарные триллионные(!) убытки. Он стал убыточным всего через два года после ухода с европейского рынка. Но главное – наши потенциальные получатели российских энергоресурсов стали относиться к нам настороженно, с опаской.

В итоге проект «Сила Сибири – 2» не был упомянут в официальных заявлениях лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, НО ТАБАЧОК ВРОЗЬ!

Но в целом проблема, которую нужно было решать – это необходимость увеличения объёмов торговли между странами. За 2023 год двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг рекордных показателей – $240 млрд. Если не брать во внимание дикий рост цен на китайские товары, вроде бы солидно. Но не всё так благополучно. Экспорт из КНР в Россию в марте-апреле т.г. снижался два месяца подряд. Особенно по тем товарам, которые попадают под вторичные санкции США. Они были расширены в отношении китайских компаний, участвующих в поставках товаров двойного назначения. А также банков, которые обслуживали подобные транзакции. У сторон возникли трудности в проведении платежей – многие китайские банки либо перестали принимать оплату из России в юанях, либо ввели дополнительные проверки и повысили стоимость своих услуг.

Это случилось сразу же после визита в КНР министра финансов США Джанет Йеллен, которая предупредила китайскую сторону о возможном усилении ограничений в случае продолжения поддержки российского ВПК. И теперь очевидно, что китайские компании будут и дальше опасаться сотрудничества с российским бизнесом. Так что теперь они либо повышают стоимость товаров для снижения рисков от потенциального ущерба, либо вовсе прекращают работу на российском рынке.

А причина такого поведения очевидна. У КНР товарооборот со странами ЕС составляет более $600 млрд. в год. Оборот торговли КНР и США вообще зашкаливает за $800 млрд. А с учётом иных стран Запада общий годовой товарооборот Китая превышает $1,6 трлн. Рисковать такими экономическими связями ради $240 млрд. торговли с Россией китайцы определённо не хотят.

Наверное, эту проблему при доброй воле сторон могли бы решить на этой встрече Си и Путин. Но этого, к сожалению, не произошло. Так что на сегодняшний момент единственным каналом платежей остается филиал ВТБ в Шанхае. Но он явно не справляется с объёмом транзакций. Эти трудности легко разрешились бы открытием в Китае полноценных филиалов других крупных российских банков. Но Китай на это не идёт, боясь осложнений отношений с США.

Следует отметить, что Китай, не поставляя напрямую в Россию оружие, играет важную роль в поставках товаров двойного назначения, которые помогают поддерживать оборонно-промышленный комплекс РФ. Российские источники на сей счёт молчат, а вот агентство Reuters сообщает, что в 2023 году Россия импортировала из Китая 90% микроэлектроники, предназначенной для производства ракет, танков и самолётов. Цель руководства России в данном случае – не убедить Си Цзиньпина начать поставки оружия, что вообще вряд ли возможно, а хотя бы упростить схемы оплаты и доставки товаров двойного назначения. Как решён этот вопрос, пока тоже неизвестно.

БОЛЬШОЙ КИТАЙСКИЙ БРАТ НАМ ПОМОЖЕТ?

Однако большинство экспертов полагает, что не экономика была главной в этом вояже Путина и его делегации в Китай. Как известно, 7 мая состоялась инаугурация нового президента. И вот он – уже в Китае. Последний раз такой визит состоялся после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Та поездка Путина показывала, что он, невзирая на международное уголовное преследование, может свободно перемещаться по миру. Сейчас ситуация тоже не простая: после оглашения результатов выборов Европейский парламент принял резолюцию «О недемократических президентских выборах в России и их незаконном проведении на оккупированных территориях», в которой заявляется о нелегитимности состоявшихся выборов. А теперь, после тёплого приёма Путина в Китае можно попытаться убедить всех, что заявление европейского парламента ничтожно хотя бы потому, что президента Путина принял один из самых значимых государственных деятелей – руководитель КНР Си Цзиньпин.

Но в этом визите Путина имеется и ещё один важный политический аспект. В Швейцарии готовится международная мирная конференция по Украине. Туда приглашены все значимые лидеры стран. Но в этом списке нет Пунина. Как поделился Путин с журналистами, организаторы заявили, что они «не видят Россию» в качестве участника конференции. Путин попытался уговорить Си поддержать его и проигнорировать это мероприятие. Пока точно не известно, но, похоже, Си в Швейцарию лично сам не поедет. Одновременно как по команде отказались от поездки и члены БРИКС лидеры ЮАР и Бразилии. Путин сказал, что у России имеются свои планы по урегулированию конфликта в Украине, но, поскольку нас «не видят» в качестве стороны переговоров, Россия туда и не поедет. Так что теперь российские власти могут воспользоваться визитом в Китай для того, чтобы доказать всем, что попытки изолировать Россию и объявить её руководство нелегитимным провалились.

Но кое-какие документы сторонами подписаны были. Так, Россия и Китай подписали совместное заявление «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Это огромный документ, в котором описаны вопросы от охраны окружающей среды до нераспространения ядерного оружия. Но ничего конкретного в том документе не прописано. Также представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов. Три из них посвящены сотрудничеству в области информации. Остальные касаются экспорта в КНР топинамбура и новых видов говяжьих субпродуктов. Да, не очень солидно...

КОГДА ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ НЕЛЬЗЯ РЕШИТЬ СЛОВАМИ...

Из других событий в мире отмечу покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо. На него напали после заседания кабинета министров страны, когда он подошёл к местным жителям. В Европе в последний раз подобное случилось в Швеции 28 февраля 1986 года. Тогда на центральной улице Стокгольма был убит премьер-министр Улоф Пальме, который с женой без охраны возвращался из кинотеатра домой. Теперь чиновники не ходят без охраны и не посещают кинотеатров с супругами. С охраной был и Фицо. Но 15 мая некто Юрай Цинтула совершил на него покушение.

О нём пока известно немного. Как заявил глава МВД страны, он не был членом какой-либо радикальной группы, но принимал участие в антиправительственных акциях протеста. То есть «был активно вовлечён в политические события». Мотивом для покушения предположительно было «несогласие стрелявшего с деятельностью правительства Фицо – сокращением военной помощи Украине, вмешательством властей в деятельность медиакомпании RTVS, упразднением офиса спецпрокурора или увольнением главы судебного совета страны».

Ещё о нём известно как о пророссийском общественном деятеле. В частности, сообщается, что стрелявший в премьера Словакии был связан с одиозной группировкой, сотрудничавшей с «Ночными волками» и российскими военными.

На вертолёте Фицо доставили в больницу в Банска-Быстрице, недалеко от Гандловы, поскольку перевозка в Братиславу могла занять много времени. Врачи сделали ему операцию. Состояние чиновника остается тяжёлым. Но он пришёл в себя. Масштаб ранений, вызванных четырьмя пулями, очень велик.

Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на убийство, ему грозит пожизненное заключение. Сам он признал, что планировал атаку в течение нескольких дней, но утверждает, что не хотел убивать Фицо. Судя по всему, преступник и премьер были хорошо знакомы, и между ними имелся личный конфликт. Наверное, поэтому преступник перед тем, как открыть огонь, крикнул Фицо: «Робо, иди сюда!»

Сергей Конвиз