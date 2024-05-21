Путин попросил Шойгу на выход из Минобороны России

Наверное, я никого не удивлю, если скажу, что отставку министра обороны Сергея Шойгу ждали как минимум лет десять. Все понимали, что он – никакой не военный. Ни дня не служил в армии и носил погоны генерала армии по недоразумению. Не случайно первые его распоряжения после назначения министром касались не повышения боеспособности армии, а ношения портянок и проведения парадов. Не было секретом и то, что он согласился на эту должность на небольшой срок – год-два. В целом ситуацию оценивали так: Путину пришлось уволить министра Сердюкова, а подходящей лояльной президенту кандидатуры под рукой не оказалось. Вот выбор и выпал на Шойгу как верного начальству человека, который не станет затевать заговоров.

МАРШАЛ БЕЗ ПОБЕДЫ

Второй всплеск ожиданий скорой отставки Шойгу произошёл, когда наша армия не сумела за три дня взять Киев и пройти парадом победителей по Крещатику. Вдруг оказалось, что Украина располагает дееспособной армией, а её главнокомандующий Залужный – не предатель Родины, а зрелый офицер, способный организовать отпор противнику. Всё это стало холодным душем. Потом была сдача позиций по всему фронту и уход наших войск из Херсона. Тут уже всем стало очевидно, что наше военное руководство к серьёзной схватке с ВС Украины готово не было. А уверения Шойгу, данные президенту, в том, что российская армия перевооружена современными видами вооружения на 70%, мягко говоря, не соответствуют действительности. Тут министр обороны Шойгу и начальник Генерального штаба МО РФ Герасимов вдруг «пропали с радаров». Они месяцами не показывались на экранах телевизоров и вообще вдруг стали вести затворнический образ жизни. Пошли слухи, что Шойгу перенёс инфаркт, а Герасимов ранен в ногу осколком снаряда.

Следующий сложный этап службы министра обороны случился, когда разгорелся конфликт между С.Шойгу и хозяином ЧВК «Вагнер» Е.Пригожиным, который для взятия Бахмута требовал от министра обороны боеприпасы. Его рекламный ролик с вопросом «Шойгу, Герасимов, боеприпасы где?» стал самым популярным в блогосфере. Вдруг выяснилось, что зеки Пригожина на голову продуктивнее подчинённых Шойгу. И только снарядный голод не позволяет им проявить свои лучшие боевые качества. Но Бахмут Пригожин всё же взял, что подвигло его на бунт и поход на Москву. Однако до Москвы он не дошёл. Не потому, что его остановили войска Минобороны, Росгвардии, МВД или ФСБ. Совсем по другой причине – хозяина ЧВК уговорили отказаться от этой идеи президент Белоруссии Лукашенко и губернатор Тульской области Дюмин. Дело вроде закончилось миром, пока кто-то неизвестный не взорвал в воздухе самолёт, в котором, по официальной версии, летели Пригожин и Уткин.

И тут звезда Шойгу вновь засияла всеми яркими красками. Он вновь стал появляться на людях, демонстрируя свои многочисленные награды и предупреждая президента Украины о скорой победе российского оружия. Правда, победа никак не давалась. Более того: генерал Залужный накопил сил и начал контрнаступление, отбить которое удалось, но сил на ответное российское наступление у нас уже не было. Начался прифронтовой тяни-толкай. Его каждая сторона пыталась выдать за собственный успех. Министр обороны РФ продолжал запугивать врага тем, что базы хранения и караваны переброски западного оружия на линию боевого соприкосновения он будет считать «законными целями» и «безжалостно уничтожать высокоточным оружием». Но оружие каким-то образом до линии боевого соприкосновения всё же добиралось. И оттуда без проблем обстреливало российскую территорию, долетая до Москвы и Саратова.

А тем временем бывший президент РФ Медведев, который обосновался в Совете Безопасности России в должности заместителя Путина, взялся публично угрожать Украине скорым освобождением от украинского гнёта исконно русских городов Киева, Харькова, Одессы и Николаева. Правда, исполнить свою угрозу ему пока не удалось. Хотя какой с Медведева спрос? Не он же управляет армией...

СЛУЖБА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ВЫИГРАЛА РАУНД

И вот, как гром среди ясного неба, накануне инаугурации президента и переназначения кабинета министров России – 23 апреля 2024 года – ФСБ задержала генерала армии Тимура Иванова. Затем заместителя Шойгу по всем хозяйственным делам и строительству, ближайшего соратника министра, которого кулуарно за глаза называли не иначе, как «кошелёк Шойгу», и вовсе арестовали. Его обвинили в получении взятки. Затем поступили пояснения, что её размер оценивается следствием в 1,2 млрд. рублей. Ни у кого не возникло сомнений, что Иванова взяли случайно. И не он является главной целью ФСБ. На самом деле целили в Шойгу, которому буквально на днях предстояла пролонгация министерских полномочий. Для него эти действия ФСБ были, как обухом по голове. Выходить на люди и объясняться с журналистами Сергей Кужугетович не стал. Он просто тихо уволил Иванова и постарался забыть о нём. Но все понимали, что «дать добро» на арест такого чиновника мог только лично президент Путин. А значит, песенка Шойгу «спета» – подумалось многим.

Однако дальнейшие события показали, что в российском государстве возможно невозможное. Шойгу, как ни в чём ни бывало, продолжал командовать Минобороны России, а все российские СМИ, как по команде, вдруг потеряли интерес как к судьбе Тимура Иванова, так и к личности его начальника Сергея Шойгу. В связи с этим складывалось мнение, что скандал с грандиозным воровством в Минобороны во время крупномасштабной спецоперации России в Украине постепенно будет спущен на тормозах и забыт. Как когда-то был похоронен и забыт бунт Пригожина, как «забыли» про масштабную кражу со складов Минобороны 1,5 млн. комплектов обмундирования «Ратник».

Нужно признать, что ситуация с персоной Шойгу давно созрела и перезрела. Не случайно решение президента Путина об освобождении его от должности было встречено в войсках с огромным восторгом от солдата до генерала. В этом плане действия Путина во время СВО были восприняты воюющей армией с оптимизмом. И это очень важно, может иметь серьёзные тактические последствия на линии боевого соприкосновения.

ПОРА БЕЖАТЬ ОТ КУМИРА ИЛИ ПОДОЖДЁМ ЕЩЁ НЕМНОГО?

В Туве эту историю с Шойгу восприняли очень близко к сердцу. Потому как он с недавних пор очень активно влиял на внутреннюю политику в регионе. Как известно, президент Тувы Ш. Ооржак не позволял ему хозяйничать на территории. И при нём он вынужден был вести себя корректно. Но как только позиции Ооржака ослабли, ситуация пошла в разнос. Это началось ещё с тех пор, как лидер тувинского регионального отделения «Партии Жизни» Василий Оюн на выборах 2006-07гг. неожиданно для многих в бескомпромиссной схватке «свалил» старожила тувинского бомонда руководителя Тувы Шериг-оола Ооржака. И это дало шанс Шойгу вмешаться в расстановку политических сил в Туве, вынудив президента Тувы «добровольно» уйти в отставку. Вот тогда-то наш звёздный земляк при активном содействии нового главы республики Шолбана Кара-оола стал настоящим хозяином земли тувинской. И продолжал им быть даже после того, как Путин поменял в Туве конфигурацию власти и с подачи кремлёвского чиновника Сергея Кириенко назначил новым руководителем региона В.Ховалыга.

Следует отметить, что Шойгу давно знал Ховалыга. И даже в своё время благословлял его продвижение по карьерной лестнице. Это он в своё время рекомендовал Кириенко его кандидатуру в резерв на губернатора, после чего его приняли в школу губернаторов. Но не всё так однозначно. Назначение Ховалыга главой республики Шойгу воспринял «в штыки», поскольку оно состоялось без его одобрения. И тогда под его крылом стала формироваться оппозиция новой власти, в которой оказались почти все чиновники ушедшего в отставку правительства Тувы.

Реванш планировался неоднократно, но всегда что-то мешало досрочному смещению главы. Очередной переворот намечался на выборах депутатов тувинского парламента, которые должны состояться в сентябре т.г. И вот в разгар подготовки к выборам случился такой конфуз: накануне знаковых событий Путин взял и отправил Шойгу в почётную отставку с перспективой больших проблем.

В Туве все, кто шёл под флагом нашего знаменитого земляка к обновлению власти, в одночасье оказались в двусмысленном положении. Первая реакция таких людей – откреститься от Шойгу и заклеймить его позором, чтобы можно было рассчитывать на лояльное отношение со стороны Владислава Ховалыга, срок полномочий которого находится на экваторе и закончится только через 2,5 года.

Но дело в том, что Шойгу не отправился вслед за своим заместителем Ивановым в СИЗО. Хотя в оборонном ведомстве неспокойно – вытащили из постели в 5 утра и арестовали начальника Управления кадров Минобороны Кузнецова и его заместителя. При обыске у него было изъято 100 млн. наличными, что явно указывает на нетрудовые доходы Кузнецова. Правда, семья заявляет, что деньги Кузнецову подкинули при обыске, поскольку больше 10 млн. рублей на текущие расходы они наличными дома не держали. В Минобороны потоком подаются рапорта на увольнение. Уволился старый оруженосец Шойгу его первый заместитель Цаликов. Но самого бывшего министра пока не трогают. Более того: формально его даже «повысили» до должности секретаря Совбеза РФ. И теоретически Шойгу может снова возродиться из пепла, как птица Феникс. С него станется. Он и не такие потрясения переживал. Имеется опасение, что тогда он пройдётся безжалостным мечом по головам тех, кто струсил и перебежал в команду главы Ховалыга.

При этом не следует забывать, что Сергей Кужугетович пробыл на вершине российской власти 33 года. Имеет прочные связи с теми, кто сохранился во власти. И даже после удаления его от бюджетного корыта он остаётся одним из самых богатых людей страны. И если у его заместителя в подвале нашли миллиарды наличностью, то можно представить, какими ресурсами может располагать сам Шойгу. В такой ситуации «зацепиться» за малую Родину – это реальный шанс для него и его команды остаться «на плаву». И он вряд ли упустит возможность им воспользоваться.

СМОЖЕТ ЛИ НОВЫЙ МИНИСТР РАСЧИСТИТЬ «АВГИЕВЫ КОНЮШНИ»?

Другой серьёзный аспект – назначение министром обороны первого заместителя председателя правительства РФ известного экономиста, который находится под санкциями ЕС за поддержку СВО, Андрея Белоусова. Совершенно очевидно, что главная задача нового министра обороны – не улучшение ситуации в зоне СВО, а аудит в Минобороны РФ, которое в последние годы превратилось в Клондайк для вороватых генералов типа Иванова и Кузнецова.

И логика тут проста. На сегодняшний день Минобороны – это главный получатель бюджетных денег в стране. По заявлению президента Путина, расходы на содержание министерства за два года выросли втрое и составили 6,7% ВВП страны. Столько в СССР не тратили даже во время Великой Отечественной войны на содержание огромной 7-миллионной армии. При этом нужно понимать, что тогда наша страна разгромила фашизм и победила огромную хорошо оснащённую немецкую армию, которую снабжали оружием предприятия чуть ли всей Европы. Именно она обеспечила всему миру спокойствие за завтрашний день и мирное небо над головой. Армия Шойгу, потратив такие ресурсы, не то, что за три дня, похоже, и за три года вряд ли достигнет похожих результатов. Помнится, маршал Жуков брал город-крепость Кенигсберг за пять дней. А Шойгу понадобилось девять месяцев на освобождение 9-тысячного провинциального городка Бахмут.

Но и на это можно было бы закрыть глаза, если бы не повальное воровство в российской армии, вскрывшееся в связи с арестом замминистра генерала армии Иванова. Оказалось, что, пока страна всем миром собирает деньги на экипировку отправляемых в Украину бойцов, пока энтузиасты-патриоты покупают для фронта вездеходы, беспилотники, униформу, носки и трусы, армейская верхушка купается в роскоши. Такое очевидное противоречие между декларируемыми ценностями и суровой реальностью бросается в глаза и рождает в обществе глухое недовольство. Поэтому Путин не стерпел и отправил Шойгу, с которым он провёл столько времени в душевных беседах у костра в сибирской тайге, в отставку.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ ОТ КРЕМЛЁВСКОГО ДОЛГОЖИТЕЛЯ?

Впрочем, окончательно на помойку истории его не выбросили – назначили секретарём Совета Безопасности РФ. С виду можно даже предположить, что его перевели на другую государственную должность с повышением. Но это не совсем так. Теперь от Шойгу ничего не зависит. Он ничем не командует. И денег там никаких нет. Совбезом руководит лично Путин. Его заместителем является Медведев, с которым у Шойгу всегда были сложные отношения. Сергей Кужугетович в этой иерархии Совбеза только третий. Ему по наследству вряд ли перейдут полномочия, которыми располагал его предшественник Николай Патрушев, до этого девять лет руководивший ФСБ РФ. Они были персональными и достались ему в связи с близостью к президенту, компетентностью в вопросах безопасности и относительной бескорыстностью в служении Отчизне. Так что Шойгу такого положения в верхушке российской власти не достичь. И через год, 21 мая 2025 года, когда ему исполнится 70, его, скорее всего, просто с почётом отправят на заслуженный отдых. И если он до этого времени не создаст себе плацдарма в Туве, его ждёт очевидное забвение. Ну, а если Белоусов откопает на него убийственный компромат, то ему и на пенсию спокойно уйти вряд ли дадут.

Что же до Тувы, то и здесь его очень скоро забудут. Поскольку вспоминать, кроме того, как он сопровождал президента Путина на отдыхе в Туве, особо нечего. Шойгу, располагая огромными возможностями, по большому счёту за 33 года нахождения на вершине российской власти для родной республики ничего не сделал, кроме строительства Буддийского храма и статуи Будды на средства сомнительного происхождения. А также он создал условия для процветания клановости, кумовства и коррупции. Нужно понимать, что в России народ не такой простой, как кажется с виду. Когда Шойгу потеряет статус государственного деятеля, его имя будет забыто. И даже хоронить его будут, скорее всего, не на родине.

Кондрат Пчёлкин