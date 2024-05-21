Свежий анекдот
Сергей Шойгу покинул пост министра обороны, потому что там одни коррупционеры!
Нужна лишь первая оплошка;
Нельзя терять невинность дважды
Или беременеть немножко.
Игорь Губерман
* * *Новый министр «обороны» заявил в думе, что, дескать, главное – не врать. В королевстве кривых зеркал это прозвучало вызывающе. Если не понимать, что он врёт.
* * *В морали, это знает каждый,
Нужна лишь первая оплошка;
Нельзя терять невинность дважды
Или беременеть немножко.
Игорь Губерман
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