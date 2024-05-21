    Свежий анекдот

Сергей Шойгу покинул пост министра обороны, потому что там одни коррупционеры!

* * *

Новый министр «обороны» заявил в думе, что, дескать, главное – не врать. В королевстве кривых зеркал это прозвучало вызывающе. Если не понимать, что он врёт.

* * *

В морали, это знает каждый,Нужна лишь первая оплошка;Нельзя терять невинность дваждыИли беременеть немножко.