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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 19, 21 мая / Свежий анекдот
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№19, 21 мая 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСергей Шойгу покинул пост министра обороны, потому что там одни коррупционеры!

* * *

Новый министр «обороны» заявил в думе, что, дескать, главное – не врать. В королевстве кривых зеркал это прозвучало вызывающе. Если не понимать, что он врёт.

* * *

В морали, это знает каждый,
Нужна лишь первая оплошка;
Нельзя терять невинность дважды
Или беременеть немножко.
Игорь Губерман

(прочитано 35 раз)

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Остальные материалы номера 19:

В целях повышения рождаемости РПЦ разрешила возжелать жену ближнего своего.

Шутка 2023 года

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