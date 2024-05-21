«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 117
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 19, 21 мая / Что творится в судейском сообществе Тувы?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№19, 21 мая 2024 года.
Что творится в судейском сообществе Тувы?

Что творится в судейском сообществе Тувы?

Девять лет Кызылским городским судом рассматривается уголовное дело №1-10/2024 по обвинению Купцова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Из них три года дело рассматривает судья Ч.Ч. Монге-Далай. Она не отличается высоким профессионализмом, что подтверждается скандальными отменами вышестоящими инстанциями судебных актов, принятых ею по делам медработников Шагонарской больницы и воспитателя детского дома. Однако не это главное. Защита подсудимого имеет основания полагать, что судья Монге-Далай лично заинтересована в исходе данного уголовного дела, поскольку в её действиях однозначно усматриваются предвзятость по отношению к подсудимым и стремление к постановлению обвинительного приговора. В связи с этим защитник В.О. Даштаар-оол на очередном заседании заявила судье Монге-Далай отвод.

Самое понятное недоумение стороны защиты вызывает тот факт, что судья Монге-Далай предоставила стороне обвинения три года (!) для предоставления своих доказательств, в то время как сторону защиты пыталась обязать уложиться в представлении доказательств в три (!) дня. Такое сверхлояльное отношение к прокурорскому работнику и пренебрежительное отношение к стороне защиты, к которым закон требует равного отношения, вызывает законное подозрение в том, что судья Монге-Далай имеет личную заинтересованность в исходе дела и сознательно пытается препятствовать результативной работе адвокатов.

Защита обратила внимание суда на то, что в обвинительном заключении вина подсудимого доказывается операциями банка о снятии средств обвиняемым 24 октября 2014 года. Тогда как обстоятельства предъявленного обвинения указывают о совершении инкриминируемого деяния в период с 30 мая 2015 года. Совершенно очевидно, что Купцов не мог совершать операции с деньгами ООО «Инвест-Строй» в октябре 2014 года, поскольку договор и перечисление средств от «Инвест-Строя» состоялись только в 2015 году.

Однако, когда защита заявила о таком грубом противоречии в обвинительном заключении, судья Монге-Далай по совершенно надуманному поводу в ответ изменила подсудимому меру пресечения на арест. Якобы он по неуважительной причине не явился в заседание суда, хотя у него оторвался тромб, и в это время он после операции находился в палате реанимации, что подтверждено документально. А когда адвокаты обратились в Квалификационную комиссию судей по поводу неправомерных действий судьи, та дважды пыталась заменить защитников по соглашению на защитников по назначению.

Есть в деле ещё один немаловажный аспект, согласно которому судья Монге-Далай лишена статуса действующего судьи. Но она по-прежнему продолжает рассмотрение уголовного дела, как ни в чём ни бывало.

Естественно, судья Монге-Далай отвод не приняла. Отделалась общими, ничего не значащими фразами и не ответила ни на одну претензию защиты. И даже не соизволила объяснить, на каком основании она, находясь в отставке, продолжает рассматривать дело. Это, несмотря на то, что в соответствии с Конституцией РФ и закона РФ «О статусе судей в РФ», «судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности». Но таким судьям, похоже, закон не писан.

В следующем номере подробнее остановимся на судейских художествах в Кызылском городском суде. Также попробуем выяснить, почему находящаяся в отставке судья Монге-Далай так прямолинейно идёт к поставленной цели. Почему она так специфически относится к Закону и почему судейское сообщество Тувы на всё это никак не реагирует.

Наш корр.

(прочитано 46 раз)

0
risk-inform.ru/article_11006.html

 Доска объявлений 
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466
"АКВАМИР". Большой выбор аквариумов (в наличии и под заказ). Аквариумные рыбки, оборудование, аксессуары и декорации. Товары для домашних любимцев: разнообразные корма, снаряжение и аксессуары для животных и птиц.
ул.Ленина, 58
Остальные материалы номера 19:

В целях повышения рождаемости РПЦ разрешила возжелать жену ближнего своего.

Шутка 2023 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине