Что творится в судейском сообществе Тувы?

Девять лет Кызылским городским судом рассматривается уголовное дело №1-10/2024 по обвинению Купцова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Из них три года дело рассматривает судья Ч.Ч. Монге-Далай. Она не отличается высоким профессионализмом, что подтверждается скандальными отменами вышестоящими инстанциями судебных актов, принятых ею по делам медработников Шагонарской больницы и воспитателя детского дома. Однако не это главное. Защита подсудимого имеет основания полагать, что судья Монге-Далай лично заинтересована в исходе данного уголовного дела, поскольку в её действиях однозначно усматриваются предвзятость по отношению к подсудимым и стремление к постановлению обвинительного приговора. В связи с этим защитник В.О. Даштаар-оол на очередном заседании заявила судье Монге-Далай отвод.

Самое понятное недоумение стороны защиты вызывает тот факт, что судья Монге-Далай предоставила стороне обвинения три года (!) для предоставления своих доказательств, в то время как сторону защиты пыталась обязать уложиться в представлении доказательств в три (!) дня. Такое сверхлояльное отношение к прокурорскому работнику и пренебрежительное отношение к стороне защиты, к которым закон требует равного отношения, вызывает законное подозрение в том, что судья Монге-Далай имеет личную заинтересованность в исходе дела и сознательно пытается препятствовать результативной работе адвокатов.

Защита обратила внимание суда на то, что в обвинительном заключении вина подсудимого доказывается операциями банка о снятии средств обвиняемым 24 октября 2014 года. Тогда как обстоятельства предъявленного обвинения указывают о совершении инкриминируемого деяния в период с 30 мая 2015 года. Совершенно очевидно, что Купцов не мог совершать операции с деньгами ООО «Инвест-Строй» в октябре 2014 года, поскольку договор и перечисление средств от «Инвест-Строя» состоялись только в 2015 году.

Однако, когда защита заявила о таком грубом противоречии в обвинительном заключении, судья Монге-Далай по совершенно надуманному поводу в ответ изменила подсудимому меру пресечения на арест. Якобы он по неуважительной причине не явился в заседание суда, хотя у него оторвался тромб, и в это время он после операции находился в палате реанимации, что подтверждено документально. А когда адвокаты обратились в Квалификационную комиссию судей по поводу неправомерных действий судьи, та дважды пыталась заменить защитников по соглашению на защитников по назначению.

Есть в деле ещё один немаловажный аспект, согласно которому судья Монге-Далай лишена статуса действующего судьи. Но она по-прежнему продолжает рассмотрение уголовного дела, как ни в чём ни бывало.

Естественно, судья Монге-Далай отвод не приняла. Отделалась общими, ничего не значащими фразами и не ответила ни на одну претензию защиты. И даже не соизволила объяснить, на каком основании она, находясь в отставке, продолжает рассматривать дело. Это, несмотря на то, что в соответствии с Конституцией РФ и закона РФ «О статусе судей в РФ», «судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности». Но таким судьям, похоже, закон не писан.

В следующем номере подробнее остановимся на судейских художествах в Кызылском городском суде. Также попробуем выяснить, почему находящаяся в отставке судья Монге-Далай так прямолинейно идёт к поставленной цели. Почему она так специфически относится к Закону и почему судейское сообщество Тувы на всё это никак не реагирует.

Наш корр.