Скандалы вокруг Шойгу в Москве и Туве

Республика у нас маленькая, все друг друга хорошо знают. Так что никакая тайна у нас таковой долго не остаётся. Мало того: в связи с отсутствием ярких поводов самое маломальское событие у нас воспринимается достаточно остро. И по его поводу рождается много разных конспирологических версий. Часто совершенно необоснованных. К примеру, такая новость, как привлечение известного в республике авантюриста Иргита Шолбан-оола к уголовной ответственности за нецелевое использование сотен миллионов рублей средств ИПСЭР. Всё это он провернул через возглавляемое им ООО «Верба» под программу организации переработки древесины. Но даже это долгожданное событие не произвело такого эффекта, как возвращение в большую политику бывшего спикера тувинского парламента Василия Оюна, о чём мы узнали недавно. А суть произошедшего состоит в том, что Центральный совет политической партии «Справедливая Россия» принял решение о том, что региональное отделение в Туве вновь должен возглавить В.Оюн.

ВАСИЛИЙ ОЮН БРОШЕН НА ОЖИВЛЕНИЕ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

Кто-то может заметить, что в современной России от решения любой партии, если это не ЕР, ровным счётом ничего не зависит. И уж тем более ничего не зависит от воли одного человека, если это не глава республики. На самом деле не всё так однозначно. Ситуация в стране в связи с трудностями со спецоперацией в Украине очень сильно изменилась. Масла в огонь подлило заявление президента Путина о необходимости обновления власти путём смены элит. И это теперь влияет на многие процессы в стране. В России закончилось время, когда можно было деньгами решить любой вопрос и погасить любую проблему. Сложная ситуация требует нетривиальных решений. А также нестандартно мыслящих людей, способных действовать смело и решительно. Вот в таких условиях лидер эсеров Сергей Миронов увидел в В.Оюне такого человека, способного на выборах в Туве осенью 2024 года показать хороший результат.

А результат партии очень нужен, поскольку тувинские справедливороссы в последние годы более 2% голосов в республике не набирали. В общем, выбор остановили на Оюне не случайно – он начинал свою политическую деятельность ещё в «Партии Жизни», которая затем трансформировалась в «Справедливую Россию». В 2006-07 годах на выборах команда Оюна показала феноменальный результат, неожиданно для всех получив в парламенте простое большинство. За эту победу Василию Майлоловичу пришлось дорого заплатить чередой уголовных дел в отношении себя и своих ближайших родственников. Их семейный сельскохозяйственный бизнес ощутил на себе невиданное давление со стороны правоохранительных органов. Правительство в целом и Минсельхоз в частности, как могли, вставляли палки в колёса сельхозпредприятий, входящих в семейный холдинг. Но холдинг сумел выстоять и стать одним из самых солидных и эффективных сельхозпроизводителей в республике. Тем самым они доказали, что и без коррупции, вопреки искусственно создаваемым барьерам в состоянии показывать в нашей республике с суровыми климатическими условиями высокие надои, привесы и урожаи.

И вот – новый поворот в судьбе человека, казалось бы, уже завершившего свою политическую карьеру и полностью погрузившегося в сельское хозяйство. Так уж случилось, что партия вновь позвала Василия Оюна на передовую за голосами избирателей, как сказал Сергей Миронов, «возвращаясь к истокам» партии. Такое бывает весьма нечасто.

В республике в связи с этим недоумевают: что могло произойти такого, что весьма осторожный политик С.Миронов решился на такой решительный шаг и сделал ставку на человека, имеющего сложные отношения с министром обороны Сергеем Шойгу. Но тут, похоже, никакой интриги и нет вовсе. Судя по всему, наш сенатор Людмила Нарусова, о дружеских отношениях которой с Оюном никто никогда не делал никакого секрета, в этом вопросе добилась некого консенсуса с нашим земляком. А с чем это связано, я расскажу ниже.

В такой конфигурации имеется несколько плюсов. Сергею Миронову нужно усиление влияния партии в Туве перед выборами в Думу, сенатор от Тувы Людмила Нарусова занимается проектом развития сельского хозяйства республики. В свете обозначенных задач приход в политику такого регионального тяжеловеса и эффективного менеджера, как Василий Оюн, вполне оправдан.

Но есть ещё один момент, который следует иметь в виду. Ни для кого не секрет, что с самого назначения В.Ховалыга и.о. губернатора Шойгу имеет к нему вопросы. И под углом этой проблемы усиление очевидного оппонента главы хорошо вписывается в его стратегию. Ну, а поскольку Миронов, всегда очень тщательно взвешивающий свои решения, с готовностью пошёл на усиление позиций опального политика Оюна, это можно расценивать как согласованный Нарусовой и Шойгу с Администрацией президента шаг. А может, и с самим Владимиром Владимировичем.

ВОЛНЕНИЕ НА НАШЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМ БОЛОТЕ

В этом плане некоторое недовольство может возникнуть у блока внутренней политики правительства. И лично у зампреда А. Чюдюка, поскольку там привыкли к спячке в рядах эсеров. Им было комфортно бездействие регионального отделения СР. А сам Оюн там воспринимается как «нежелательный элемент», который при определённых условиях наверняка потревожит политическое болото Тувы и вырвет его из спячки. К тому же в тувинских коридорах власти «гуляют» страшилки об амбициях Василия Оюна и его претензии на роль лидера в республике. Но, понятное дело, это решение с Чюдюком никто не согласовывал. И вообще в расчёт его соображения насчёт Оюна не брал.

К тому же накануне парламентских выборов политический ландшафт республики выглядит сырым и дряблым. Супруга Ховалыга крепко взнуздала региональное отделение партии «Новые люди», и это на сегодня – единственный оплот правительства. Положиться на коммунистов, невзирая на покорное поведение лидера тувинских коммунистов азербайджанца Тамоева, Чюдюк не может. А в ЛДПР до выборов намечаются большие перемены.

И если кто надеется, что Чюдюку с помощью Фортуны удастся фальсифицировать итоги голосования в сентябре 2024 года, то он, как минимум, чрезмерно самоуверен. Есть серьёзные предпосылки того, что на этот раз, как и в 2006-07 годах, итоговые протоколы голосования будут очень сильно отличаться от обещаний Чюдюка. Предстоящие выборы могут стать «холодным душем» для тех, кто их будет готовить. Так что перспективы итогов осенних выборов могут нас всех очень сильно удивить. А первым признаком подобной перспективы является политическое усиление позиций Василия Оюна, которого козни чиновников Минсельхоза Тувы толкнули к возвращению в большую политику.

ЗА ЧТО АРЕСТОВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ?

А вот что подвигло нашего звёздного земляка Сергея Шойгу изменить своим сложившимся взглядам и поддержать стремление сенатора Людмилы Нарусовой к усилению позиций Василия Оюна? Думается, ключ к разгадке этого ребуса – задержание и арест решением Басманного суда г. Москвы заместителя Шойгу по Минобороны России Тимура Иванова и членов его команды.

Для справки: Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, затем – международную академию маркетинга и менеджмента. Кандидат экономических наук. Работал советником в департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, советником первого заместителя гендиректора по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом», президента ЗАО «Атомстройэкспорт». Затем – вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт». В 2008-2009 годах – заместитель председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС». В 2008-2012 годах – советник министра энергетики РФ, в 2009-2012 годах – гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго России. Делать карьеру в Минэнерго и Росатоме ему помогла дружба с Кириенко, который теперь возглавляет внутреннюю политику в Администрации президента. Эксперты полагают, что арест Иванова не случаен. Расти, как на дрожжах, он стал после того, как его приметил и приласкал Сергей Шойгу, будучи губернатором Московской области. Он взял Иванова в своё правительство на должность заместителя, курировавшего энергетический блок. После назначения Шойгу на пост министра обороны Иванов вслед за ним перешел туда. И быстро дорос до замминистра.

Известно, что Тимур Иванов – человек из команды Сергея Шойгу и участник множества журналистских расследований о коррупции. Как сообщается, Иванов будет находиться под стражей в СИЗО «Лефортово» как минимум до 23 июня. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, за что ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В СМИ обсуждают мнение о том, что после ареста Тимура Иванова проблемы могут возникнуть у многих известных в стране людей. Вопросы силовиков могут возникнуть также к старшему вице-президенту ВТБ Александру Тер-Аванесову и вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Иванову вменяют получение от директора и совладельца компании «Олимпситистрой» Фомина взятку в 1,2 млрд. рублей услугами по реконструкции одного имения Иванова и строительству другого. Однако информированные источники полагают, что дело о взятке придумано для наивных простачков. В нашем государстве за такие взятки не сажают. Это же не мешок картошки... Поговаривают, что Иванова «взяли» за государственную измену. По некоторым данным, он «слил» в Украину секретную информацию о ядерных объектах в России. Не случайно адвокат Иванова Балуев сообщил СМИ, что в деле «деньги как предмет взятки вообще не фигурируют».

Однако это совсем не значит, что Иванов не брал взяток и вообще и он – честный человек. Ни для кого не было секретом, что Тимур и его семья, как, впрочем, и остальные генералы руководства Минобороны, жили совсем не по средствам. Расходы, которые нёс Иванов, никак не соответствовали его официальным доходам. Жена Иванова тратила сотни тысяч евро на свой отдых, драгоценности и наряды. А счета оплачивали фирмы, связанные со стройками в Мариуполе, где главным подрядчиком был как раз Фомин.

Вместе с Ивановым и Фоминым по той же статье арестован ещё один фигурант дела – бизнесмен Сергей Бородин. В решении суда говорится, что Бородин и Иванов вступили в преступный сговор, «находясь в дружеских связях». В СМИ Бородина называют «доверенным лицом» и «хранителем собственности» семьи замминистра. Его компания «Волжский берег» строила Иванову поместье в Тверской области.

Пресс-секретарь президента сообщил, что президент Путин и министр обороны Шойгу «в курсе». Это означает, что привлечение Иванова к уголовной ответственности согласовано на самом «верху».

Министр Шойгу уже спешно уволил Иванова с должности, чтобы в приговоре суда не мелькало упоминание Минобороны и фамилия Шойгу. Впрочем, в этом нет ничего неожиданного, Сергей Кужугетович всю свою карьеру поступал именно так. И никогда не вступался ни за одного своего проворовавшегося подчинённого. Поэтому так долго удерживается во власти. К примеру, точно так же он поступил в отношении начальника службы безопасности Шойгу генерала Ганеева, когда того арестовали и судили за создание преступного сообщества.

Знающие проблему эксперты полагают, что резонансное уголовное дело направлено он не столько на самого Иванова, заподозренного в измене Родине, сколько преследует цель ослабления позиций министра обороны Шойгу перед сменой кабинета министров. Не исключено, что это ход оппонентов Шойгу, который по некоторым данным пытается «приватизировать» не только ЧВК «Вагнер», но и африканские активы Евгения Пригожина. В СМИ обсуждается, как доверенное лицо Шойгу его заместитель Иванов требовал от Пригожина-младшего передать контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирии и алмазными месторождениями в ЦАР, которые контролируются ЧВК «Вагнер». А также другие месторождения золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов, находящиеся в Африке под контролем ЧВК. По некоторым сведениям, наследие Пригожина теперь приглянулось другу Путина олигарху Ковальчуку. Именно он теперь активно «играет» против Шойгу.

УДАР ПО ОКРУЖЕНИЮ ШОЙГУ

В телеграм-каналах уже говорят о ряде последствий, которые за этим событием могут случиться, включая рассуждения о скором уходе Шойгу из Минобороны и в целом о смене команды Минобороны. Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и размещением войск, обеспечение жильём и медициной Вооружённых сил России, а также отвечал за строительство, реконструкцию, капитальные ремонты объектов Минобороны и военную ипотеку. К примеру, он лично курировал строительство главного храма вооружённых сил, парка «Патриот» и космодрома «Восточный», а также проект по восстановлению разрушенного Мариуполя.

Семья у Тимура Иванова интересная: бывшая жена Захарова Светлана Александровна – гражданка Израиля, дети также родились в Израиле и имеют соответствующее гражданство. По некоторым сведениям, до Тимура Светлана жила с лидером «Измайловской» ОПГ Антоном Малевским и кассиром «измайловских» Михаилом Маниовичем. У задержанного Тимура Иванова сын за несколько дней до мобилизации улетел учиться в Англию, где также имеет гражданство, а падчерица – гражданка Франции, где и живёт в настоящее время. С женой Иванов формально развёлся, как только началась СВО, и на семьи чиновников посыпались санкции.

О том, что арест Иванова – это цепь событий вокруг Шойгу и его клана, говорит задержание в Подмосковье бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, которую подозревают в получении взятки в размере 150 млн. рублей. На неё дал показания бывший замминистра здравоохранения Подмосковья А.Захаров, которого ранее также арестовали по обвинению во взяточничестве. Как сообщается, 45-летняя Стригункова с мая 2021 года в качестве заместителя председателя правительства курировала сферу здравоохранения в Подмосковье. С января 2020 года Стригункова была министром здравоохранения Московской области, а ещё ранее – первым заместителем главы подмосковного Минздрава и заместителем министра экономики и финансов региона. Она была весьма близка к Тимуру Иванову, который также работал в правительстве Подмосковья и с 2012 года при губернаторстве Шойгу занимал должность заместителя председателя правительства. Таким образом, невооружённым взглядом видно, что ФСБ «чистит» тылы министра обороны Шойгу и его окружения из семейства Воробьёвых.

Арест заместителя Шойгу Тимура Иванова для министра вряд ли был большой неожиданностью. Как сейчас стало известно, его «разрабатывали» пять лет. А то, что Путин дал отмашку ФСБ на задержание и арест, говорит о падении влияния Шойгу на решения президента. Тут же как: воруют все (или почти все), а арестовывают того, на кого «дал добро» президент.

7 мая – инаугурация Путина. Следом (скорее всего, до Парада Победы 9 мая) будет назначено новое правительство России. Самый подходящий момент поставить Шойгу «ножку». Особенно учитывая цугцванг на линии боевого соприкосновения с войсками ВСУ. Думается, многим понятно, что при министре обороны Шойгу кардинальных перемен на поле боя в Украине нам вряд ли увидеть. Так что необходимость ротации в Минобороны явно созрела и даже перезрела.

Но сразу хочу предостеречь всех от досрочных похорон карьеры Шойгу. Он известен как большой специалист подковёрной борьбы за своё светлое будущее. И наверняка ему предложат в компенсацию какое-то новое назначение, которое будет ему не в тягость. Ведь нужно же кому-то сопровождать президента на охоте и рыбалке... Но что произойдёт точно – это ослабление влияния Сергея Кужугетовича на процессы, происходящие в Туве. И многие это воспримут с облегчением. Но об этом и о том, как будут развиваться события вокруг Шойгу и Иванова – в следующих номерах газеты.

Семён Сучков-Задиристый