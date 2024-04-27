    Коротко

В Туве снизят тарифы на электроэнергию для юрлиц на 14%. За счёт Иркутской области

С июля в Туве тарифы на электроэнергию планируется снизить на 14% для юрлиц. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики. «Решение принято с учетом того, что Республика Тыва и Иркутская область перешли на совместное, единое, тарифное регулирование цен на услуги по передаче электрической энергии», – сообщает респравительство.

Пересмотреть тарифы на услуги по передаче электрической энергии юрлицам в Туве и Иркутской области Федеральная антимонопольная служба должна до 1 июня 2024 года.

Вопрос уравнивания тарифов двух регионов рассматривался еще в 2020 году: в регионах, где тарифы высокие, они будут снижены, где низкие – вырастут. Тогда глава Иркутской области Игорь Кобзев раскритиковал инициативу: «С нами, к сожалению, эти предложения не согласовывались, но мы понимаем, что в рамках этого тарифного регулирования пойдет снижение тарифа по Республике Тыва на 85%, у нас же – рост на 4%. Данная ситуация для Иркутской области недопустима» (цитата по ТАСС).

В феврале 2024 года стало известно, что ФАС потребовала от властей Иркутской области пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса на 2024 год. По оценкам ведомства, регион резко увеличил тарифы для юрлиц и не стал вводить лимиты льготного потребления для граждан. В результате объем перекрестного субсидирования (доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения) составила бы 8 млрд. руб. на 2024 год при допустимом показателе 5,7 млрд. руб. При превышении власти региона за счет областного бюджета должны компенсировать избыточную нагрузку на бизнес (2,3 млрд. руб.), однако этого сделано не было.

В Новосибирске отменили приговор сотрудникам СИЗО по делу о пытках

Пятый апелляционный суд Новосибирска отменил обвинительный приговор сотрудникам иркутского следственного изолятора по делу об изнасиловании и пытках арестованного Кежика Ондара.

В 2023 году бывшего начальника оперативного отдела СИЗО Максима Вольфа и четверых его подчинённых приговорили к срокам от четырех до пяти лет колонии. Вольф, старший оперуполномоченный Андрей Мелентьев, младший инспектор дежурной группы Максим Данчинов, дежурный помощник начальника изолятора Евгений Шадаев и сотрудник ФСИН Андрей Москвитин были признаны виновными в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Согласно приговору, в 2020 году сотрудники ФСИН распорядились перевести Ондара в камеру, где его пытали другие заключённые, пытаясь выбить из него признание в участии в бунте в ангарской колонии. Ондар получил тяжёлые травмы и подвергся сексуальному насилию.

Участвовавших в пытках заключённых суд в Иркутске в мае прошлого года признал виновными по статьям о насильственных действиях сексуального характера, заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Двоих из них приговорили к 11 годам строгого режима, ещё троих – к десятилетнему сроку.

В Совете Федерации рассказали о кастинге садистов для работы в системе ФСИН

Член Совета Федерации Людмила Нарусова обратила внимание генпрокурора Игоря Краснова на жесткое обращение с заключенными в российских колониях. В том числе она указала на жалобы осужденных, отбывающих наказание в ИК-6, известной как «Черный дельфин», в Оренбургской области. «Складывается иногда впечатление, что ФСИН при подборе сотрудников проводит кастинг на садизм: пытки становятся все более жестокими и изощренными», – отметила она. По мнению Нарусовой, без надлежащего прокурорского надзора существующее положение вещей в пенитенциарной системе не исправить. В ответ на обращение сенатора Краснов несколько раз молча кивнул.

Нарусова также подчеркнула, что силовые структуры практически игнорируют законодательство о привлечении к ответственности за пытки. «Во всяком случае, я не услышала, кто и сколько из правоохранителей, применяющих этот инструментарий, были наказаны или, может быть, даже осуждены», – сказала она. Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что заключенные колонии «Черный дельфин» пожаловались на пытки и избиения. Они утверждали, что за невыработку плана на производстве их заставляют часами стоять в позе ласточки, а тем, кто жалуется на наказания, «отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям».

Судебным приставам в России раздадут оружие и разрешат стрелять по должникам

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста РФ о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения полномочиями применять огнестрельное оружие, сообщил ТАСС источник близкий к комиссии.

На данный момент право применять оружие имеют лишь силовые подразделения приставов. Кроме того, сотрудников ФССП вооружат спецсредствами – электрошокерами, наручниками и аэрозольными баллончиками.

«Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина», – цитирует RTVI документы, которые рассматривались на заседании комиссии.

Бастрыкин призвал отправлять больше детей в спецтюрьмы

В России нужно более активно использовать Центры временного содержания (ЦВС) МВД для несовершеннолетних, чтобы уже на ранних стадиях проводить корректировку деструктивного поведения подростков, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

«Необходимо расширить категории детей, которые могут помещаться в такие центры по решению суда», – сказал он в интервью «Комсомольской правде». В качестве примера глава СК привел подростков, неоднократно совершавших административные правонарушения. По словам Бастрыкина, в центрах с ними «будут работать психологи и другие специалисты». В целом в России «нужно усиливать» роль подразделений МВД по делам несовершеннолетних, считает глава СК. По его данным, сейчас на профилактическом учете стоят более 400 тыс. подростков и около 100 тыс. из них повторно нарушают закон.

Ответственность за высокие показатели детской преступности в России он возложил на школу, семью, социальные сети, видеоигры, а также фильмы и сериалы, культивирующие «насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность». Бастрыкин выразил недовольство тем, что работники образовательных организаций нередко «замалчивают агрессивное поведение подростков», в частности, «не информируют об этом правоохранительные органы». «Надо активно заниматься с молодежью. Если общество и государство не будут это делать, то найдутся силы, которые используют их ресурс в своих интересах», – заключил он.

Ранее правительственная комиссия поддержала законопроект, который позволит отправлять в ЦВС россиян в возрасте до 16 лет, совершивших административные правонарушения более одного раза за год. Их хотят помещать в спеццентры на срок до 45 дней. Мера будет применяться за посягательства на «общественный порядок и безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность».

Десятиклассницу из Читы приговорили к 3,5 годам колонии за надпись на гараже

1-й Восточный окружной военный суд признал виновными сразу по нескольким статьям 19-летнего Александра Снежкова и 16-летнюю Любовь Лизунову. Снежкова приговорили к шести годам колонии, Лизунову – к 3,5 годам. Еще одному фигуранту дела Владиславу Вишневскому назначили 1,5 года принудительных работ.

Изначально подростков обвиняли в «вандализме по мотивам политической ненависти», однако позже составы преступлений нашли также в их интернет-постах, и к статьям обвинения добавились также «одобрение терроризма» и «призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Лизунова и Снежков нарисовали граффити «Смерть режиму!» в одном из гаражных кооперативов Читы. Изначально подростки находились под подпиской о невыезде, однако после того, как Росфинмониторинг внес их в список «террористов и экстремистов», их вскоре отправили в СИЗО.

Путин потребовал от чиновников всех уровней заставить россиян рожать детей

Все уровни российской власти должны быть задействованы в решении задачи по улучшению демографической ситуации в России, заявил 25 апреля президент Владимир Путин. «Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи», – сказал Путин в обращении к участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции.

«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности – приоритетная общенациональная задача», – подчеркнул Путин. Он добавил, что помимо чиновников к этой работе должны быть подключены институты гражданского общества, средства массовой информации, а также «проекты в самых разных сферах» – от здравоохранения и образования до экономики и культуры.

Перед началом четвертого президентского срока в 2018 году Путин требовал за 6 лет остановить естественную убыль населения России, которая возобновилась вскоре после аннексии Крыма и к тому моменту составляла 300 тысяч человек. И хотя на реализацию этой задачи в рамках нацпроекта «Демография» из федерального бюджета было потрачено 4 триллиона рублей, естественная убыль населения лишь ускорилась: за 2018–2023 гг. Россия потеряла еще 3,4 млн. человек в результате превышения смертности над рождаемостью.

Украина разработала беспилотник, способный атаковать Сибирь

В Украине разработали беспилотник с дальностью полета около 3 тыс. км, который способен атаковать цели в Сибири, пишет The Economist. Речь идет о дроне «Сокол-3000», который разработало украинское конструкторское бюро «Луч». Максимальная дальность его полета – до 3,3 тыс. км. Также, как ранее сообщали источники Bild, порядка десяти производителей дронов предложили украинским военным беспилотники с дальностью полета до 2,5 тыс. км.

Таким образом, в зоне поражения ВСУ могут оказаться Урал, Крайний Север России, а также Сибирь. К примеру, украинские дроны смогут доставать до Мурманской области, где находятся около 80 военных баз, в том числе место базирования обстреливающих Украины стратегических бомбардировщиков – аэродром Оленья.

До сих пор самый дальний удар украинских сил пришелся по цели в Татарстане, который находится в 1,3 тыс. км от линии фронта. Атаку осуществил дрон украинского производства UJ-22. Ранее считалось, что максимальная дальность его полета не превышает 800 км. Еще один удар был осуществлен с помощью дрона, созданного на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропракт А-22 «Летучая лисица».

Как отмечает The Economist, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники большой дальности, способные искать и поражать удаленные цели. На данный момент такие дроны производят «полдюжины фирм», пишет издание.