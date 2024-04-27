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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 16, 27 апреля / Василий Оюн вернулся: кто виноват и что делать?
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№16, 27 апреля 2024 года.
    О главном начистоту
Василий Оюн вернулся: кто виноват и что делать?

Василий Оюн вернулся: кто виноват и что делать?

В политических кулуарах Тувы оживление... И это не фигура речи, это натуральное оживление. Прошедшая неделя с 22 по 27 апреля в республике была выдающаяся на громкие политические события, которых не было, пожалуй, с апреля 2021 года, когда произошла смена власти на вожделенном кресле Главы республики. Тогда всё вертелось вокруг имени Владислава Ховалыга: как он был одет, как сидел, на кого смотрел, кого слушал, с кем шушукался, кого снимал, а кого – назначал. И, вроде бы, как-то незаметно, потихоньку-полегоньку перевалил третий год его первого срока... И – на тебе! Вдруг, откуда не возьмись – Оюн! Василий Оюн из небытия...

На самом деле он как раз не был ни в небытии, ни в забвении, ни на задворках. Просто работал в реальном секторе сельского хозяйства. Производил реальную мясо-молочную, куриную и зерновую продукцию. А тут, аккурат накануне парламентских выборов, Оюн неожиданно для некоторых взял, да и вернулся в большую политику. Хотя, к примеру, у меня ни разу не было сомнений насчёт большой политики и Оюна, но в одном, похоже, я ошиблась. Ведь я думала, что за возвращением Оюна стоят какие-то невероятно глобальные силы наверху там, в Москве... И это в моих глазах как-то прибавляло звёздной солидности Майлоловичу: мол, ого, вон какие силы за ним. Нет, не спорю, что-то в Москве есть, гадать и тень на плетень наводить не буду: куда же без федеральной поддержки, правильно я говорю? Но и местный нюанс такой есть: спасибо за Оюна надо говорить зампреду по внутренней политике Айдыну Чюдюку. Говорить и кланяться, кланяться в ножки и говорить «спасибо!». Не будь этого невероятнейшего балбеса у Ховалыга, может быть, Тува ещё пару лет, до 2026-го, мыкалась бы в неопределённом состоянии. А там, глядишь, Ховалыг бы и на второй срок засобирался бы... А нам это надо?

Так вот, про Чюдюка, с которым Ховалыг чуть ли не 20 лет таскается, как с писаной торбой. Кто знает, а знают, как я думаю, все, так вот, все знают, что больше всего я терпеть не могу Чюдюка в Кабмине Ховалыга. У Ховалыга министры и зампреды один другого краше, но Чюдюк – это просто уникум. За три года, что Ховалыг на вожделенном, он разъелся и стал толще раза в три. По его понятиям, заниматься внутренней политикой – это разъезжать по районам, где в администрациях его ждут муниципальные начальники за накрытым столом. А на столах баранина, телятина, потрошка незамысловатые, ну и всё такое прочее – как тут не разъесться... Вот и вся внутренняя политика, завязанная во внутренние органы организма Чюдюка.

А муниципалы – это такой народ, за ним глаз да глаз нужен и ухо востро держать. Они ж восточный народ, который кланяется, улыбается, глазки сладко прижмуривает при виде Чюдюка, а как только тот за порог – они сразу объявляют сбор и анализируют политическую обстановку, по которой выходит, что дела в республике – просто швах.

А тут уже выборы депутатов на носу – и никакого просвета. Поневоле закручинишься.

В это время Ховалыг стал всё чаще Чюдюка в Москву отправлять, а тот и рад туда-сюда ездочиться. На машине его в столице встречает зампред-полпред Чоксум, устраивает его командировочное житьё-бытьё... Вот и склеились понемногу Чоксум с Чюдюком, разговоры разные разговаривают, мол, плоховато работает Ховалыг, не тянет, что-то делать надо. А если его до срока отправят в отставку? Короче, организовали они тайный союз и стали планировать будущее Тувы. Но уже без Ховалыга. А в Администрации Президента, наверное, быстро смекнули, что Чюдюк ничего собой не представляет – просто балбес. При этом своим присутствием возле Ховалыга вредит внутренней политике – ведь слухи о том, что муниципалы в Туве пошли вразброд-шатание дошли до Москвы.

Вот! Вот на этом месте как раз и нужно поклониться в ножки Чюдюку и сказать ему «спасибо!». Если бы не его феерическая глупость и природное скудоумие, в Москве бы ещё лет десять не беспокоились за Туву. Стали там крепко думать: как спасать внутреннюю политику, чтобы муниципалы эти свои разброд и шатание не превратили во что-то, божетымойнедайбог, неконтролируемое изнутри и руководимое извне. Как быть? Варяга в Туву не пришлёшь. Как бы опасно, регион же мононациональный, что этим тувинцам непонятным в голову взбредёт, не знаешь, а Шойгу воюет. Потому и решили, что надо бы проверенного и своего человека в политику внутреннюю ставить! Внутренняя политика – это парламент, а свой – это Оюн. Во-первых, он и в правительстве работал первым замом, сам был муниципалом в Чеди-Хольском районе, а также спикером парламента. Надо сказать, думали крепко, со всех сторон думали, даже со стороны Единой России. А что делать – спасать положение срочно надо! Единая Россия согласилась, да, Оюн справится, и вернуть ему надо партию родную, он её начинал – он пусть её и продолжает.

Не знаю, сразу согласился Оюн или вообще отказывался. Это у него самого надо спрашивать. Но, по итогу, согласился. Он же сам к земле имеет прямое отношение, сельхозник, знает, откуда хлеб появляется. А такие люди до мозга костей любят землю и народ, который на ней живёт. Наверное, надавили в Москве на эту его жизненную позицию – он и согласился.

15 апреля Тува узнала – Оюн вернулся!

Злопыхатели сразу заверещали, мол, дважды в реку никак нельзя, не бывало такого... В реку-то, может быть и не бывало, а в политику можно и дважды, и трижды...

Сейчас расклад такой. Первое: ховалыговская команда не может оправиться от шока, деморализованы и дезориентированы. Второе: к Оюну выстроилась очередь из желающих поздравить его и пожелать успехов. Третье: Москва с удовлетворением наблюдает за политическим бурлением в республике и отмечет, что бурление положительное, и Оюн с процессами справляется. Четвёртое: 25 апреля о себе громогласно заявили зубры и показали зубы... Или можно по-другому называть, но мне нравится именно так. У Ховалыга составлен список из 152-х человек, которые будут участвовать на праймериз от Единой России, а 25 апреля был последний день. Так вот, в последний день зубры показали свою силу – подали документы на праймериз. Всё! Оюн начал – зубры поставили жирную точку. И неважно, пройдут они в парламент, не пройдут они в парламент – зубры заявились, как отдельная политическая сила в Туве. И Москва это игнорировать не станет.

Кому надо сказать спасибо? Правильно. Недотёпе Чюдюку.

Очень вредная тувинка

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risk-inform.ru/article_10977.html

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Остальные материалы номера 16:

При явке с повинной подозреваемый оказал ожесточённое сопротивление...

Шутка 2011 года

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