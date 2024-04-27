Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 17-04-2024 #1[ru]
Ё-моё, ну почему столько чухни происходит из-за кучки больных старых ублюдков, помешанных на том, чтобы убить побольше людей? И почему целый гребаный цивилизованный мир ничего не хочет с этим делать? Вторая Мировая никого ничему не научила – и это страшно...
Аноним, 17-04-2024 #2[ru]
Путин потребовал от правительства за два месяца научиться строить корабли без иностранных технологий. Компьютерные игры уже поперли, теперь дело за кораблями.
Аноним, 21-04-2024 #5[ru]
Ну вот, дождались, конгресс США одобрил конфискацию наших активов в пользу Украины. А мы им за это – уран. И «красную линию» – очередную... А мы, а я, а мы... позовите каракарлика!
Свежий анекдот
Аноним, 17-04-2024 #2[ru]
Каждый день слышны призывы отдельных губернаторов об эвакуации в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Сейчас это потопы. Вскоре будут пожары. И, вполне возможно, когда-нибудь самопереизбранный президент РФ объявит о срочной эвакуации всем жителям России. А последний улетающий должен будет не забыть выключить свет в аэропорту!
Как прокурор Боровков отстаивал честь грязного мундира в борьбе с тувинским птицеводством
Аноним, 17-04-2024 #2[ru]
Так у нас есть автозаки для инвалидов. Для жиртрестов-инвалидов, таких, как Якушев, тоже есть спецавтозаки. Для карликов-инвалидов тоже есть миниавтозаки. Всё готово. Пора применять по назначению!
Аноним, 20-04-2024 #8[ru]
«... и руководитель регионального отделения партии Единая Россия...» (ключевые слова). Вот за это бьются наши мужики в Украине? Уверен, что 256 миллионов для банды Карлика – тьфу! Ни о чём! Представляете, сколько украли у государства эта ОПГ ЕР Каракарлик за все годы его нахождения у власти?! Миллиарды! А мы несчастным детишкам скидываемся на медицинскую помощь. Ещё раз: вот за это бьются наши солдаты и офицеры в Украине? Чтобы неприкосновенная 9-ая гнида-заместитель Володина спокойно жировала за наш счёт? А нас будут кормить байками про Байдена и коррупцию в Украине? Будьте вы прокляты!
Аноним, 20-04-2024 #12[ru]
А собственно, что мешало запустить это производство? Делового леса в Туве много – работай не хочу. Но нет, им обязательно нужно по-быстрому, украсть и все, как в случае с мясокомбинатом. Ничего эти ворюги создавать не умеют, а могут грабить только свой народ!
Аноним, 20-04-2024 #13[ru]
Они все погрязли в уголовных схемах. Они все прекрасно понимают свою судьбу, если будут отлучены от власти. Они пойдут на любые действия, лишь бы остаться у власти, при власти в любом качестве! Подлоги, обман, фальсификации. В крайних случаях – запугивание и убийства! Им это не в новинку. Вот поэтому они все состоят в ЕР. А их главарь, являясь одновременно связным звеном с верховной властью, некто Карлик, зампреда госдумы. Обеспечивает им неприкосновенность от лица вышестоящего куратора, «Старшого». Вот так. И никак иначе.
Аноним, 20-04-2024 #14[ru]
Чпокерт технично кинул Иргита, пауки зашевелились в банке.
Аноним, 20-04-2024 #15[ru]
Брокерт так пел по телевизору сладко про эту Вербу! Что они на рынок Китая и Европы выйдут. Так нахваливал! Сразу видно – в доле был.
Аноним, 21-04-2024 #17[ru]
В масштабах Тывы все эти иргиты и полупокерты – реальная катастрофа. Из-за таких, как они, Тыва находиться на самом дне.
Аноним, 21-04-2024 #20[ru]
Сегодня в информационной программе «Итоги» на НТВ ведущая Зейналова заявила, что потопы в Кургане, Орске, Оренбурге, вспомнила и Тулун, и Ленск, есть не что иное как ОШИБКИ НА МЕСТАХ!!! Вот так! Люди! Это полная дичь, ложь и лицемерие по отношению к простым людям. Пострадавшим от стихии. То есть она своим заявлением оправдала, реабилитировала воровство из гос. бюджета, бесхозяйственность и безответственность местных князьков. Вы понимаете!? Покерты, Карлики, Иргиты и Хаваныки и их преступления? Это просто ОШИБКИ НА МЕСТАХ!!! Твари. Когда вы подавитесь?
Коротко
Аноним, 20-04-2024 #3[ru]
Росстат отчитался о вымирании России девятый год подряд. За 2016-23 гг. в результате естественной убыли Россия потеряла 3,5 млн. человек – это население Тульской и Белгородской областей вместе взятых. В январе-феврале 2024-го – еще 129,7 тысячи. И это Росстат. Что происходит на самом деле, страшно даже подумать. Но ничего. Скоро инаугурация. Путин вступит в должность – и наконец-то разгребет то дерьмо, которое оставил его предшественник!
Аноним, 24-04-2024 #5[ru]
Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет в связи с существующими угрозами общественной безопасности – сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Реальная угроза в том, что граждане будут выходить с портретами своих близких, убитых в ходе нынешней СВО, и их численность затмит количество фотографий погибших героев Великой Отечественной. Благодаря этой визуализации не имеющая пока политического звучания, тема потерь обретёт его. Естественно, что власти этого не хотят.
Якушев как зеркало тувинской коррупции
Аноним, 17-04-2024 #1[ru]
Якушев хвастается всем, что у него 100 квартир в Новосибирске!!! Интересно, откуда у него столько их?
Аноним, 17-04-2024 #2[ru]
Оказывается, Якушев никуда не убегал, лежит себе спокойно в больничке на капельницах после очередной пьянки – и в ус не дует! Пока одного доставляют с оторвавшимся тромбом в суд, другого болеющего только с похмелья берегут, аки ангела.
Аноним, 18-04-2024 #4[ru]
Суд принял решение о сносе автозаправки Кара-оола на правом берегу. Решение окончательное, и обжалованию не подлежит!
Аноним, 18-04-2024 #5[ru]
#4 – это же Якушев не зарегистрировал нормально по закону эту заправку. Значит, ему же и отвечать. Похоже, Сафрин будет не первым в очереди за деньгами к нему.
Аноним, 18-04-2024 #6[ru]
Так кто же нагрел Кара-оола с АЗС – Якушев или Чудак?
Аноним, 19-04-2024 #9[ru]
Сколько же наплодил этот Карлик разного рода вымогателей! Твари...
Аноним, 19-04-2024 #13[ru]
#4, 7 – детали: Верховный суд Тывы вынес решение о сносе АЗС на правом берегу Енисея. Первоначально истец требовал сноса пристройки к АЗС, которая находится на территории соседней АЗС. В ходе разбирательства выяснилось, что АЗС, принадлежащая супруге вице-спикера Госдумы Ш. Кара-оола, работает незаконно, поскольку она не стоит на государственном учёте в Росреестре. Более того, построена АЗС без проектно-сметной документации, на неё отсутствует Акт ввода в эксплуатацию. Однако она снабжается электроэнергией, хотя объект подконтролен Ростехнадзору, поскольку опасен при эксплуатации. Решение вступило в законную силу.
Аноним, 19-04-2024 #14[ru]
Юрий Георгиевич, верните деньги по-хорошему Сафрину и всем другим, у кого вы украли!!!
Аноним, 19-04-2024 #16[ru]
Неужели Кара-оолу не хватает денег на жизнь? Почему его торпеды до сих пор ездят и вымогают деньги у людей и предпринимателей? До каких пор это будет продолжаться?
Аноним, 20-04-2024 #19[ru]
У Якушева нет ничего святого, этот богохульник может обворовать даже немощного старика или беспомощного инвалида. Чего уж говорить, если эта жирная субстанция семечки у бабушек на рынке воровала из стаканчиков!
Аноним, 23-04-2024 #21[ru]
Почему не возбуждают уголовное дело на Якушева? Ждут, когда он пропьется?
Аноним, 25-04-2024 #25[ru]
Сколько денег похитил у народа Тывы этот Якушев? Кто его «крышует» и кто дает ему указания, у кого сколько украсть?
Сергей Конвиз: Дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих
Аноним, 17-04-2024 #4[ru]
А вот и деньги, выделенные на строительство дамбы, нашлись: «Семья мэра затопленного Орска проживает в Дубае в квартире за 33 млн. рублей». Ну, а где же ещё этой семье жить? Не в Орске же, в самом деле.
Аноним, 17-04-2024 #5[ru]
№4, мэр Орска сообщает, что его сыну в Дубае тоже непросто! Там, в Дубае, жарко! Вот ты, холоп, прыгнул в воду, затопившую твой дом – и освежился. А элита Путина страдает. Ей жарко. Ей тяжело. И она там, в Дубае, в жаре, о тебе думает, холоп. Отнесись с пониманием!
Аноним, 17-04-2024 #6[ru]
Доброе утро всем, кого судьба-злодейка безжалостно закинула в Дубай! Держитесь там, времена сложные! Но вам особенно тяжело – ваши родители остались управлять Россией, а вы, как сиротки, одни там, в Дубае, от жары страдаете, бедняги. Верим, что справитесь. Если совсем припрёт, то из Орска можно будет гуманитарную помощь собрать – и в Дубай в качестве поддержки отправить. Сейчас только надо немного подождать, пока вода со вторых этажей сойдет. Если гуманитарки из Орска будет мало, думаю, и Белгород поддержит, не оставит в беде попавших в жаркий дубайский котёл детей российских начальников. Гойда!
Аноним, 17-04-2024 #8[ru]
И месяца не прошло с теракта в Крокус Сити Холе, где погибли 145 человек в том числе 6 детей: «В Госдуме отметили рост эффективности спецслужб в борьбе с терроризмом»...
Путен, 17-04-2024 #10[ru]
Провинившихся чиновников будем наказывать жёстко – ссылкой в Дубай! Там жизнь – не сахар! Пусть мучаются!
Аноним, 21-04-2024 #19[ru]
МЧС Тувы прославилось благодаря своей сотруднице, Дава Манда, ой Мандыл, которая засветилась в интернете с обнаженным и престарелым старикашкой Чпокертом. Теперь понятно, как она в МЧС попала работать – поди также ноги раздвигала.
Аноним, 21-04-2024 #20[ru]
Да там вся контора с раздвинутыми ногами, да на полном приводе уже давно.
Аноним, 21-04-2024 #22[ru]
«Мой муж за что погиб? Ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае! Не стыдно?» – жительница затопленного Орска задаёт вопросы мэру, который недавно оправдал переезд своего сына в Дубай утверждением, что там тоже не мёд...
Аноним, 23-04-2024 #27[ru]
СК сообщил, что замминистра обороны Тимур Иванов задержан за взятку в особо крупном размере (290 ч. 6 УК, срок до 15 лет). Богатейший силовик любил отдыхать в Сен-Тропе, а его дочь поселилась в Мексике. Для незнающих – арестованный замминистра обороны Тимур Иванов очень близкий человек к Сергею Шойгу. Еще его называют «кошелек Шойгу»...
Аноним, 24-04-2024 #28[ru]
Иванов – один из самых близких людей к Шойгу. Его арест в преддверии назначения нового правительства говорит о том, что шансы нынешнего министра усидеть в своем кресле резко снижаются. Во всяком случае, Патрушев счёл возможным нанести по нему удар... Помимо этого могло сыграть и решение американцев о выделении очередного пакета помощи Украине. Глядя на происходящее, Путин мог решить, что воевать так же неэффективно, как это происходило раньше, нельзя, а значит, нынешнее руководство Минобороны надо менять.
Уволить нельзя наградить: И что начальство зачастило в Туву?
Аноним, 18-04-2024 #1[ru]
Уважаемая Очень вредная тувинка! Вы всё верно пишите и замечаете но... «Дело в классе, а не в лицах... Никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не изменились классы стоящие у власти», В.И. Ленин, газета «Правда» №37 от 4 мая (21 апреля) 1917 года. У нас же, у власти стоит класс неприкасаемых брахманов-воров. Поэтому смена Кара-оола на Ховалыга, Ховалыга на Мазуревского (который, живя в Туве, косил от армии), Мазуревского на черт знает кого, ничего не изменит. С Уважением Вася Остросюжетный.
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