    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-04-2024 #1[ru]

Ё-моё, ну почему столько чухни происходит из-за кучки больных старых ублюдков, помешанных на том, чтобы убить побольше людей? И почему целый гребаный цивилизованный мир ничего не хочет с этим делать? Вторая Мировая никого ничему не научила – и это страшно...

Аноним, 17-04-2024 #2[ru]

Путин потребовал от правительства за два месяца научиться строить корабли без иностранных технологий. Компьютерные игры уже поперли, теперь дело за кораблями.

Аноним, 21-04-2024 #5[ru]

Ну вот, дождались, конгресс США одобрил конфискацию наших активов в пользу Украины. А мы им за это – уран. И «красную линию» – очередную... А мы, а я, а мы... позовите каракарлика!

Аноним, 17-04-2024 #2[ru]

Каждый день слышны призывы отдельных губернаторов об эвакуации в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Сейчас это потопы. Вскоре будут пожары. И, вполне возможно, когда-нибудь самопереизбранный президент РФ объявит о срочной эвакуации всем жителям России. А последний улетающий должен будет не забыть выключить свет в аэропорту!

Аноним, 17-04-2024 #2[ru]

Так у нас есть автозаки для инвалидов. Для жиртрестов-инвалидов, таких, как Якушев, тоже есть спецавтозаки. Для карликов-инвалидов тоже есть миниавтозаки. Всё готово. Пора применять по назначению!

Аноним, 20-04-2024 #8[ru]

«... и руководитель регионального отделения партии Единая Россия...» (ключевые слова). Вот за это бьются наши мужики в Украине? Уверен, что 256 миллионов для банды Карлика – тьфу! Ни о чём! Представляете, сколько украли у государства эта ОПГ ЕР Каракарлик за все годы его нахождения у власти?! Миллиарды! А мы несчастным детишкам скидываемся на медицинскую помощь. Ещё раз: вот за это бьются наши солдаты и офицеры в Украине? Чтобы неприкосновенная 9-ая гнида-заместитель Володина спокойно жировала за наш счёт? А нас будут кормить байками про Байдена и коррупцию в Украине? Будьте вы прокляты!

Аноним, 20-04-2024 #12[ru]

А собственно, что мешало запустить это производство? Делового леса в Туве много – работай не хочу. Но нет, им обязательно нужно по-быстрому, украсть и все, как в случае с мясокомбинатом. Ничего эти ворюги создавать не умеют, а могут грабить только свой народ!

Аноним, 20-04-2024 #13[ru]

Они все погрязли в уголовных схемах. Они все прекрасно понимают свою судьбу, если будут отлучены от власти. Они пойдут на любые действия, лишь бы остаться у власти, при власти в любом качестве! Подлоги, обман, фальсификации. В крайних случаях – запугивание и убийства! Им это не в новинку. Вот поэтому они все состоят в ЕР. А их главарь, являясь одновременно связным звеном с верховной властью, некто Карлик, зампреда госдумы. Обеспечивает им неприкосновенность от лица вышестоящего куратора, «Старшого». Вот так. И никак иначе.

Аноним, 20-04-2024 #14[ru]

Чпокерт технично кинул Иргита, пауки зашевелились в банке.

Аноним, 20-04-2024 #15[ru]

Брокерт так пел по телевизору сладко про эту Вербу! Что они на рынок Китая и Европы выйдут. Так нахваливал! Сразу видно – в доле был.

Аноним, 21-04-2024 #17[ru]

В масштабах Тывы все эти иргиты и полупокерты – реальная катастрофа. Из-за таких, как они, Тыва находиться на самом дне.

Аноним, 21-04-2024 #20[ru]

Сегодня в информационной программе «Итоги» на НТВ ведущая Зейналова заявила, что потопы в Кургане, Орске, Оренбурге, вспомнила и Тулун, и Ленск, есть не что иное как ОШИБКИ НА МЕСТАХ!!! Вот так! Люди! Это полная дичь, ложь и лицемерие по отношению к простым людям. Пострадавшим от стихии. То есть она своим заявлением оправдала, реабилитировала воровство из гос. бюджета, бесхозяйственность и безответственность местных князьков. Вы понимаете!? Покерты, Карлики, Иргиты и Хаваныки и их преступления? Это просто ОШИБКИ НА МЕСТАХ!!! Твари. Когда вы подавитесь?

Аноним, 20-04-2024 #3[ru]

Росстат отчитался о вымирании России девятый год подряд. За 2016-23 гг. в результате естественной убыли Россия потеряла 3,5 млн. человек – это население Тульской и Белгородской областей вместе взятых. В январе-феврале 2024-го – еще 129,7 тысячи. И это Росстат. Что происходит на самом деле, страшно даже подумать. Но ничего. Скоро инаугурация. Путин вступит в должность – и наконец-то разгребет то дерьмо, которое оставил его предшественник!

Аноним, 24-04-2024 #5[ru]

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет в связи с существующими угрозами общественной безопасности – сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Реальная угроза в том, что граждане будут выходить с портретами своих близких, убитых в ходе нынешней СВО, и их численность затмит количество фотографий погибших героев Великой Отечественной. Благодаря этой визуализации не имеющая пока политического звучания, тема потерь обретёт его. Естественно, что власти этого не хотят.

Аноним, 17-04-2024 #1[ru]

Якушев хвастается всем, что у него 100 квартир в Новосибирске!!! Интересно, откуда у него столько их?

Аноним, 17-04-2024 #2[ru]

Оказывается, Якушев никуда не убегал, лежит себе спокойно в больничке на капельницах после очередной пьянки – и в ус не дует! Пока одного доставляют с оторвавшимся тромбом в суд, другого болеющего только с похмелья берегут, аки ангела.

Аноним, 18-04-2024 #4[ru]

Суд принял решение о сносе автозаправки Кара-оола на правом берегу. Решение окончательное, и обжалованию не подлежит!

Аноним, 18-04-2024 #5[ru]

#4 – это же Якушев не зарегистрировал нормально по закону эту заправку. Значит, ему же и отвечать. Похоже, Сафрин будет не первым в очереди за деньгами к нему.

Аноним, 18-04-2024 #6[ru]

Так кто же нагрел Кара-оола с АЗС – Якушев или Чудак?

Аноним, 19-04-2024 #9[ru]

Сколько же наплодил этот Карлик разного рода вымогателей! Твари...

Аноним, 19-04-2024 #13[ru]

#4, 7 – детали: Верховный суд Тывы вынес решение о сносе АЗС на правом берегу Енисея. Первоначально истец требовал сноса пристройки к АЗС, которая находится на территории соседней АЗС. В ходе разбирательства выяснилось, что АЗС, принадлежащая супруге вице-спикера Госдумы Ш. Кара-оола, работает незаконно, поскольку она не стоит на государственном учёте в Росреестре. Более того, построена АЗС без проектно-сметной документации, на неё отсутствует Акт ввода в эксплуатацию. Однако она снабжается электроэнергией, хотя объект подконтролен Ростехнадзору, поскольку опасен при эксплуатации. Решение вступило в законную силу.

Аноним, 19-04-2024 #14[ru]

Юрий Георгиевич, верните деньги по-хорошему Сафрину и всем другим, у кого вы украли!!!

Аноним, 19-04-2024 #16[ru]

Неужели Кара-оолу не хватает денег на жизнь? Почему его торпеды до сих пор ездят и вымогают деньги у людей и предпринимателей? До каких пор это будет продолжаться?

Аноним, 20-04-2024 #19[ru]

У Якушева нет ничего святого, этот богохульник может обворовать даже немощного старика или беспомощного инвалида. Чего уж говорить, если эта жирная субстанция семечки у бабушек на рынке воровала из стаканчиков!

Аноним, 23-04-2024 #21[ru]

Почему не возбуждают уголовное дело на Якушева? Ждут, когда он пропьется?

Аноним, 25-04-2024 #25[ru]

Сколько денег похитил у народа Тывы этот Якушев? Кто его «крышует» и кто дает ему указания, у кого сколько украсть?

Аноним, 17-04-2024 #4[ru]

А вот и деньги, выделенные на строительство дамбы, нашлись: «Семья мэра затопленного Орска проживает в Дубае в квартире за 33 млн. рублей». Ну, а где же ещё этой семье жить? Не в Орске же, в самом деле.

Аноним, 17-04-2024 #5[ru]

№4, мэр Орска сообщает, что его сыну в Дубае тоже непросто! Там, в Дубае, жарко! Вот ты, холоп, прыгнул в воду, затопившую твой дом – и освежился. А элита Путина страдает. Ей жарко. Ей тяжело. И она там, в Дубае, в жаре, о тебе думает, холоп. Отнесись с пониманием!

Аноним, 17-04-2024 #6[ru]

Доброе утро всем, кого судьба-злодейка безжалостно закинула в Дубай! Держитесь там, времена сложные! Но вам особенно тяжело – ваши родители остались управлять Россией, а вы, как сиротки, одни там, в Дубае, от жары страдаете, бедняги. Верим, что справитесь. Если совсем припрёт, то из Орска можно будет гуманитарную помощь собрать – и в Дубай в качестве поддержки отправить. Сейчас только надо немного подождать, пока вода со вторых этажей сойдет. Если гуманитарки из Орска будет мало, думаю, и Белгород поддержит, не оставит в беде попавших в жаркий дубайский котёл детей российских начальников. Гойда!

Аноним, 17-04-2024 #8[ru]

И месяца не прошло с теракта в Крокус Сити Холе, где погибли 145 человек в том числе 6 детей: «В Госдуме отметили рост эффективности спецслужб в борьбе с терроризмом»...

Путен, 17-04-2024 #10[ru]

Провинившихся чиновников будем наказывать жёстко – ссылкой в Дубай! Там жизнь – не сахар! Пусть мучаются!

Аноним, 21-04-2024 #19[ru]

МЧС Тувы прославилось благодаря своей сотруднице, Дава Манда, ой Мандыл, которая засветилась в интернете с обнаженным и престарелым старикашкой Чпокертом. Теперь понятно, как она в МЧС попала работать – поди также ноги раздвигала.

Аноним, 21-04-2024 #20[ru]

Да там вся контора с раздвинутыми ногами, да на полном приводе уже давно.

Аноним, 21-04-2024 #22[ru]

«Мой муж за что погиб? Ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае! Не стыдно?» – жительница затопленного Орска задаёт вопросы мэру, который недавно оправдал переезд своего сына в Дубай утверждением, что там тоже не мёд...

Аноним, 23-04-2024 #27[ru]

СК сообщил, что замминистра обороны Тимур Иванов задержан за взятку в особо крупном размере (290 ч. 6 УК, срок до 15 лет). Богатейший силовик любил отдыхать в Сен-Тропе, а его дочь поселилась в Мексике. Для незнающих – арестованный замминистра обороны Тимур Иванов очень близкий человек к Сергею Шойгу. Еще его называют «кошелек Шойгу»...

Аноним, 24-04-2024 #28[ru]

Иванов – один из самых близких людей к Шойгу. Его арест в преддверии назначения нового правительства говорит о том, что шансы нынешнего министра усидеть в своем кресле резко снижаются. Во всяком случае, Патрушев счёл возможным нанести по нему удар... Помимо этого могло сыграть и решение американцев о выделении очередного пакета помощи Украине. Глядя на происходящее, Путин мог решить, что воевать так же неэффективно, как это происходило раньше, нельзя, а значит, нынешнее руководство Минобороны надо менять.

Аноним, 18-04-2024 #1[ru]

Уважаемая Очень вредная тувинка! Вы всё верно пишите и замечаете но... «Дело в классе, а не в лицах... Никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не изменились классы стоящие у власти», В.И. Ленин, газета «Правда» №37 от 4 мая (21 апреля) 1917 года. У нас же, у власти стоит класс неприкасаемых брахманов-воров. Поэтому смена Кара-оола на Ховалыга, Ховалыга на Мазуревского (который, живя в Туве, косил от армии), Мазуревского на черт знает кого, ничего не изменит. С Уважением Вася Остросюжетный.