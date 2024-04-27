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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 16, 27 апреля / Якушев и тюрьма, которая по нему давно плачет
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№16, 27 апреля 2024 года.
Якушев и тюрьма, которая по нему давно плачет

Якушев и тюрьма, которая по нему давно плачет

Череда публикаций об известном в республике мошеннике Юрии Якушеве вызвала среди читателей газеты всплеск негодования. Редакционная почта полна писем, в которых респонденты вспоминают прошлое Якушева и спрашивают, как ему удаётся оставаться на плаву и дальше безнаказанно выманивать у наивных простачков немалые деньги. Ладно, Якушев, прикрываясь именем федерального министра Шойгу, главы республики Кара-оола, нахально «нагрел» с десяток бизнесменов, пенсионный фонд, налоговую инспекцию и даже банк. Но он при этом умудрился подставить и Шойгу, и самого Кара-оола, которого он тоже изрядно «пощипал».

Как известно, Ю.Якушев по образованию – типа медик. «Типа» – потому как, по некоторым сведениям, он отучился на медика только пару лет, а потом учение забросил. Наверное, поэтому никого из тех, кого он когда-либо лечил, никто не знает. По одной простой причине: трудится Юрий совсем на другом поприще – финансовом. Оказалось, что в нём зарыт талант афериста и махинатора. Расцвет его гениальности пришёлся как раз на то время, когда Шолбан Кара-оол неожиданно для многих возглавил республику.

И тут случилось банкротство угольного разреза «Каа-Хемский». А как только в кресле директора разреза обустроился прохиндей и жулик Базиев, который потом попал в переплёт и отбыл мотать срок на зоне за мошенничество, Якушев оказался востребованным для левой торговли углём. Суть его коммерции заключалась в том, что он подрядился возить уголь Каа-Хемского разреза за Саяны. При этом насобачился в уголь хорошего качества добавлять дешёвый элегестинский уголь. Но дело продлилось недолго и закончилось не очень складно: тайное стало явным, и его с разреза попёрли.

Тогда он перешёл в непосредственное подчинение Сергея Шойгу, возглавив тувинское отделение «Русского географического общества». Но и там не обошлось без скандала. Не исключено, что таким образом Шойгу хотел «намыть» в Туве деньжат, полученных от российских олигархов. А выбор на Якушева пал потому, что он проявил себя как эффективный менеджер сомнительных криминальных операций по отъёму денежных средств у наивных граждан. И при этом на тот момент у Якушева даже не было судимости за мошенничество. Это характеризовало его как изворотливого и удачливого жулика, способного на многое. Ну, вроде как, умеет воровать и не попадаться.

Наверное, тогда Шойгу ещё не знал, что Якушев при всей его респектабельности должен кучу денег огромному числу людей. Кому миллионы, а кому – и десятки тысяч. Прикрываясь фамилией Шойгу, он беззастенчиво обирает и богатых, и бедных людишек. С кем-то не рассчитался за строительные материалы или электромонтажные работы, у кого-то взял в долг. И ему всё сходит с рук благодаря неформальным отношениям с премьером Тувы Кара-оолом, которому он за покровительство оказывает безвозмездные услуги. Но вскоре на стол Шойгу легли материалы аудита, которые привели министра в ярость. Пришлось оставить кормушку. С того времени Якушев больше на Шойгу не работал...

Я уже писал ранее, как Якушев занимался у Кара-оола торговлей нефтепродуктами. В схему была завязана поставка ГСМ по Северному завозу на Тоджу. Там они изрядно «наварились». Но при этом Якушев убедил Кара-оола расширить АЗС «Эне-Сай», что находится на Правом берегу Енисея, вдвое увеличив её площадь. А затем взялся её реконструировать, превращая обычную АЗС в минимаркет. В реконструкцию было вложено много средств, потрачено немало времени. Однако позже выяснилось, что Якушев умудрился провести расширение АЗС за счёт занятия земельного участка, находящегося в частной собственности владелицы соседней АЗС. А та, проведя землеустроительные работы, убедилась, что её незаконно лишили части частной собственности. После недолгих раздумий она обратилась в суд с исковым заявлением о сносе незаконно возведённой пристройки. И вот на днях состоялось решение Верховного суда Тувы, которым предписано освободить незаконно захваченную землю путём сноса пристройки и других вспомогательных помещений, а также ЛЭП, снабжающую АЗС электричеством.

Кара-оол, узнав, что Якушев его подставил с реконструкцией, немедленно указал ему на дверь. И теперь наш прохиндей с ним не общается. Но на реконструкцию АЗС потрачены солидные деньги порядка 20-30 млн. рублей. К тому же возвращение АЗС в строй также обойдётся в немалую сумму, порядка 15-20 млн. рублей. К этому ещё следует прибавить, что на исполнение вступившего в законную силу решения суда и возвращение в строй АЗС потребуется достаточно много времени, в течение которого она будет приносить одни убытки. Мы, конечно, многого не знаем, но, скорее всего, Якушеву теперь придётся эти затраты компенсировать. А как он это сделает, если у него и без того сформировалась очередь из обманутых им бизнесменов, погасить задолженность перед которыми необходимо как можно быстрее, иначе Якушев просто загремит на нары? Тут, наверное, даже его изворотливость вряд ли поможет. Уж больно велики претензии к нему.

Но Якушев не унывает. Он по-прежнему надеется, что правоохранительной системе республики он не по зубам. Что ж – время покажет.

Кондрат Пчёлкин

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Остальные материалы номера 16:

При явке с повинной подозреваемый оказал ожесточённое сопротивление...

Шутка 2011 года

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