Новые проделки Юрия Якушева на фоне невозбудимости следователей Тувы

Читатели газеты с интересом наблюдают за ситуацией, создавшейся вокруг известного в республике мошенника и проходимца, большого друга и подельника экс-главы республики Шолбана Кара-оола – Юрия Якушева. Этот делец уже имеет в своей биографии судимость по ст. 159 УК РФ за мошенничество с бюджетными деньгами, выделенными на строительство жилья для детей-сирот. Неделями из номера в номер газета рассказывала, как, когда и кого обманул этот фирменный жулик. Следствию понадобилось полгода, чтобы проверить публикации в «РИСКе» и осознать необходимость законной реакции на общественное мнение республики, требующего призвать к ответу Якушева, обманувшего много людей.

В их числе оказался известный в республике православный строитель Сергей Сафрин, который в пгт. Каа-Хем Кызылского района строит школу на 825 учащихся. Нужно быть весьма терпеливым человеком, чтобы спокойно наблюдать, как следователь СУ при МВД РТ А.А.Кучуге искала (и находила!) основания для отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению С.Сафрина, который настаивал, что Ю.Якушев украл у ООО «Сельстрой» блоки СИБИТ и клей к нему, необходимые для возведения школы. Кучуге, действуя явно не из собственных побуждений, играла с Сафриным, как кошка с мышкой, вынося одно за другим Постановления об отказе в возбуждении и тут же, не мешкая, сама отменяла их. На это преспокойно взирало её начальство, включая генерал-министра С.Кондрашова, к которому Сафрин обращался лично.

Следует отметить, что прокуратура на этот раз в эти сомнительные игры с МВД не играла. И последовательно требовала привлечения Якушева и Мостовщикову к уголовной ответственности. Но коррумпированность тувинского МВД достигла такого уровня, что даже давление со стороны надзирающего органа им порой недостаточно, чтобы следовать букве закона.

И вот – о чудо! – свершилось. 30 июня 2024 года следователь СЧ СУ МВД по Туве С.Т. Седей таки возбудила уголовное дело по факту хищения строительных материалов на общую сумму в 10 980 175 рублей. Это произошло после того, как материалы по заявлению Сафрина были изъяты из производства следователя Кучуге и переданы для принятия решения по существу следователю Седей. Но и Седей тоже почему-то не осмелилась назвать Якушева жуликом, возбудив дело в отношении неких «неустановленных лиц», хотя в деле имеются неоспоримые доказательства того, что украл строительные материалы именно Якушев, а реализовывал, скорее всего, с участием своей жены, с которой фиктивно развёлся. Однако в то время она работала первым заместителем министра образования Тувы.

Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Теперь, в рамках уголовного дела Якушеву уже не отвертеться, поскольку следствие располагает как минимум доказательствами присвоения Якушевым блоков СИБИТ, принадлежащих ООО «Сельстрой», и перепродажи их предпринимателю из Самагалтая в объёме стоимостью более миллиона рублей. Так что после этого следствию, невзирая на очевидные предпочтения перед мошенником, не остаётся ничего другого, как предъявить ему обвинения в обмане и присвоении средств других пострадавших от действий матёрого мошенника.

А недавно редакция получила новую информацию о мошеннических проделках Якушева. Из неё следует, что руководитель ООО «Строймет» из Калининграда В.Ю. Акимов обратился к министру внутренних дел Тувы С.Кондрашову с заявлением, в котором подробно пояснил, как его надул Ю.Якушев. Согласно его заявлению, предприятие, которым он руководит, занимается поставками из регионов Сибири круглого леса из лиственницы в г. Калининград для берегоукрепления побережья Балтийского моря. В марте 2023 года Ю.Якушев, изобразив из себя представителя ООО «Ника», которое занимается вырубкой леса для прокладки ЛЭП в Республики Тыва, по телефону предложил ему свои услуги по поставкам круглого леса. Стороны быстро согласовали Договор и направили его по электронному адресу на yandex.ru. Правда, поначалу Договор не был подписан. Якушев Ю.Г объяснил это подготовкой документов на отчуждение леса. Но он заверил, что, как только он доставит лес на станцию «Подсиняя» Красноярской ж.д., с которой у ООО «Строймет» уже ранее был заключён Договор, где погрузки ожидали четыре вагона, тогда заготовленный лес тут же отправится в Калининград. Якушев сумел убедить калининградских партнёров, что для ускорения процесса отгрузки им необходимо срочно перечислить на счёт ИП Мостовщикова Е.Ю деньги в сумме 952 тыс. рублей на оплату транспортных услуг. И калининградцы пошли ему навстречу, перечислив Платёжным поручением №33 от 21.04.2023 г. оговорённую сумму. При этом Якушев представлял Мостовщикову как своего бухгалтера и близкого друга семьи.

Но отгрузка леса не состоялась, хотя Якушев убеждал, что лес готов. А отгрузить его не получается, так как поломались машины, которые должны перевезти лес до железнодорожной станции. Затем причины неисполнения договора менялись, но в итоге услуга так и не была оказана, деньги не возвращены, а простой вагонов составил более девяти месяцев. Как обоснованно полагает заявитель, налицо признаки мошенничества в сговоре с ИП Мостовщикова Е.Ю. Он просит возбудить уголовное дело и привлечь Якушева и Мостовщикову к уголовной ответственности по статье 159 «мошенничество».

Трудно прогнозировать, как поступит в этот раз генерал-министр Кондрашов. Будет ли он, как и в случае с Сафриным, «валять дурака», волокитя возбуждение и расследование уголовного дела, или, как того предписывает закон, проведёт проверку и примет единственно законное и обоснованное решение, которое пресечёт деятельность известных в республике и за её пределами мошенников. Но что-то подсказывает, что так откровенно «крышевать» преступников министр Кондрашов на этот раз остережётся. И всё-таки даст «отмашку» на раскрутку уголовного преследования тувинских мошенников.

Будем держать читателей в курсе этого дела.

Семён Сучков-Задиристый