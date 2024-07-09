Как безопасно спустить пар народного недовольства?

Тувинское общество находится в таком состоянии, что порою достаточно любой самой незначительной проблемы, чтобы оно взорвалось негодованием. На днях таким спусковым крючком стало объявление Кызылской ТЭЦ о том, что в соответствии с Постановлением Мэрии г. Кызыла №356 со 2 по 11 июля централизованная подача горячей воды от ТЭЦ будет приостановлена в связи с плановыми мероприятиями по подготовке тепловых сетей и котлов к работе в отопительный период. Как полагают теплоэнергетики, 10 дней им будет достаточно для проведения всех запланированных работ на оборудовании, которое невозможно отключить в течение отопительного периода.

Ежегодный плановый останов ТЭЦ в столице республики – это всегда было событие, к которому относились негативно. Согласно Правил и Норм технической эксплуатации жилфонда плановое отключение потребителей коммунальных услуг должно длиться не более 14 дней. На этот раз запланировано окончить профилактические работы в 10 дней. Для людей это, конечно, некомфортно – далеко не у всех дома имеются электробойлеры, обеспечивающие подогрев холодной воды. К слову, в недалёком прошлом порой и трёх летних месяцев не хватало, чтобы к 1 сентября подготовить энергосистему к работе в зимний период. Да и после проведения ремонтных, профилактических и испытательных работ нередко бывали случаи аварийной остановки зимой.

Многие заметили, что ситуация с теплоснабжением столицы в последние годы радикально изменилась. ТЭЦ подключает к централизованному теплоснабжению один многоквартирный дом за другим. Даёт согласование на подключение целых жилых массивов. Намеревается обеспечить теплом и горячей водой 55-ю бригаду Минобороны, Кадетский корпус и Буддийский Храм. Ещё лет пять тому назад такое казалось немыслимым. Это стало возможно в связи с реализацией на ТЭЦ мероприятий, позволивших изменить температуру теплоносителя до 150 градусов Цельсия. Решающим в этом плане стал 2018 год. Именно тогда ТЭЦ привлекла к работе учёных, которые дали рекомендации, как поднять мощность котлов путём замены горелок. Также были капитально отремонтированы городские тепловые сети, где были большие утечки.

Кроме всего прочего, на этот раз руководство ТЭЦ наметило параллельно с запланированными ремонтами на неотключаемом оборудовании в рамках подготовки предприятия к предстоящему отопительному сезону перед подачей горячего водоснабжения провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру – до 150оС. Эти испытания запланированы на 9 и 10 июля. В это время горожан призвали быть особо бдительными: не подходить к местам парения или выхода горячей воды на поверхность земли. О подобных происшествиях немедленно сообщать в Оперативно-диспетчерскую службу предприятия по телефону 3-10-59.

Как известно, основная часть подготовки к очередному отопительному сезону обычно проводится в летнее время. В жару не только работать легче. Меньше проблем и у потребителей. Но это, казалось бы, обычное сообщение о временном отключении горячего водоснабжения в городе породило массу неожиданных слухов и необъяснимую ожесточённость среди части жителей столицы. В соцсетях и на сайте Кызылской ТЭЦ появились заявления оскорбительного тона. Из них трудно понять, чем люди недовольны. Одних не устраивает стоимость услуг ТЭЦ, которая ежегодно пересматривается в сторону повышения. Другие пеняют руководству, что на ТЭЦ недостаточно работающих коренной национальности, а третьи вообще считают, что ТЭЦ городу не нужна, поскольку из её труб выходит дым, содержащий сажу. На всё это можно было не обращать внимания, поскольку цивилизация – это удел людей думающих, уважающих себя и чужой труд и понимающих, что за всё нужно платить. К сожалению, люди быстро забывают о том, как они ещё 10 лет назад сутками, неделями, а порой и больше жили без света, тепла и воды. Руководство ТЭЦ считает, что для них очень важно ощущать обратную связь с потребителями тепла. И потому не оставило без внимания некоторое недовольство людей временным отключением подачи горячей воды. Однако эффект оказался обратным. Возражения и пояснения специалистов почему-то было воспринято в штыки.

Встаёт естественный вопрос: что случилось с тувинским обществом, которое воспламеняется по пустякам? Где причина такой необъяснимой агрессии? 10 дней без горячей воды пройдут незаметно. И дальше должна начаться нормальная жизнь в обычных комфортных условиях цивилизации. Но внутреннее напряжение в обществе никуда не денется. Его необходимо как-то утилизировать, давая выход. Раньше можно было выйти на митинг против чего-то и высказаться. Теперь, с началом СВО, это стало невозможным. Любое выражение недовольства принимается за саботаж или противодействие власти. Люди находятся в психологическом тупике, из которого выход один – анонимно в сетях поливать кого-нибудь грязью. Поэтому вместо благодарности предприятиям, обеспечивающим нас всеми благами цивилизации, порой мы слышим площадную брань. И долго подобное может длиться?

Редакция