Бездомные нищие или ушлые коммерсанты: Кто самовольно захватывает земли?

На днях в YouTube появился видеоролик, изготовленный «Правовым центром «Человек и Закон» А.Пиманова (в дальнейшем для краткости буду называть его «ЧиЗ»). В нём принципиальные независимые журналисты повествуют о трудной судьбе простых многодетных тувинцев, не имеющих своего угла. А также о пришедшей им на помощь сердобольной женщине, решившейся поспособствовать им в решении жилищной проблемы. И у неё бы всё получилось, если бы не беспринципные чиновники правительства Тувы, которые сначала обещали содействовать ей в её благородном деле, а затем «развернулись на 180 градусов». Они натравили на неё безжалостных тупых правоохранителей, которые завели на неё дело о вымогательстве и 2 мая т.г. отправили её в СИЗО. Пока она томится в застенках, правоохранители третируют семьи, которым она пыталась помочь получить земельные участки, требуя, чтобы те написали на Евгению Алексеевну Хертек заявления, в которых бы рассказали, как она обманным путём наживалась на их беде.

Многие, наверное, знают про телепередачу «Человек и Закон», владельцем и ведущим которой является А.Пиманов – закадычный друг нашего знаменитого звёздного земляка, который даже однажды по блату сделал из него сенатора Совета Федерации РФ от Тувы. Он – гендиректор телеканала «Звезда» Минобороны РФ. Кстати, сосед Шойгу по коттеджу на Рублёвском шоссе. На базе телепрограммы Пиманов создал свой бизнес, используя лейбл программы «ЧиЗ», которая транслируется на огромную многомиллионную аудиторию. Как известно, с коммерческой точки зрения этот бизнес весьма успешен. Пиманов до сих пор поддерживает дружеские отношения с нашим бывшим главой Ш.Кара-оолом. По его просьбе оказывает друзьям Шолбана Валерьевича различные услуги. Вот и на этот раз он прислал съёмочную группу и юристов «ЧиЗ» разобраться с этим непростым делом и помочь вызволить Е.Хертек из СИЗО.

Бригада Пиманова прибыла в Кызыл. А следом в свет вышел видеосюжет, в котором московские журналисты публично выступили на стороне слабой беззащитной многодетной женщины, целью деятельности которой, было, по их уверениям, совсем не какое-нибудь мошенническое извлечение прибыли, а всего лишь желание помочь простым людям, которые бедствовали без своего угла. Эти нуждающиеся в видеоролике названы лаконично «доверители», что указывает на то, что и Хертек, и съёмочная группа «ЧиЗ» заключили с этими людьми некий договор, по которому и осуществляется эта защита.

Следует признать, что сюжет оказался солидным и вполне добротным, вызывающим у зрителей жалость к пострадавшим от чиновного и правоохранительного произвола и обоснованное доверие. В связи с этим редакция газеты «РИСК» решила также подключиться к этой работе и беспристрастно разобраться как в сюжете «ЧиЗ», так и в ситуации вокруг этого самостроя.

СТОЛИЧНЫЙ МЕДИАМАГНАТ НА ЗАЩИТЕ АНГЕЛА ВО ПЛОТИ

Ниже, для предотвращения любых инсинуаций с любой стороны, приводим стенограммы видеосюжета «ЧиЗ», максимально сохраняя дословную стилистику ролика, в котором журналисты ЦТ профессионально рассказали, что в Кызыле «случилось происшествие, которое вылилось в скандал» – к Е.Хертек домой «ворвались сотрудники полиции в составе следственной группы из 3 бойцов СОБРа с оружием, следователь и оперативники». Варвары в погонах схватили «хрупкую мать троих детей» и без предъявления каких-либо «доказательств вымогательства» отправили в СИЗО.

Столичные журналисты уверены, что на самом деле все претензии следствия носят откровенно надуманный характер, поскольку Евгения Алексеевна – честнейший человек, не способный на совершение какого-нибудь проступка. А тем более – преступления. Если она и виновата, то разве что только в том, что «занималась помощью людям, желающим обосноваться в собственных домах». Но не каким-нибудь спекулянтам или чиновникам, а «многодетным семьям, инвалидам и участникам СВО». Для этого она «нашла пустырь, весь забитый мусором, в ямах и рытвинах и облагородила его». Затем, «не без соответствующих документов» сформировала на нём земельные участки и почти бескорыстно предоставила их нуждающимся. А уже потом принялась узаконивать приведённый в порядок земельный участок в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ в соответствии с требованиями закона.

Однако Минземимуществу не хватило двух лет, чтобы «согласовывать передачу земельных участков «доверителям» Е.Хертек». Тогда всю работу по оформлению земли в собственность «доверителям» взяла на себя сама Евгения Хертек. Но когда все предусмотренные законом процедуры «были выполнены на 80%, Минземимущество» ни с того, ни с сего вдруг «развернулось на 180%» и «взяло курс на полную конфронтацию». Как поясняет муж Евгении Хертек, понимающий толк в делах подобного рода, поскольку он в прошлом – начальник ОБЭП, «в отношении моей супруги в августе 2021 года были оформлены заявления в УВД г.Кызыла». Правда, сетует он, вопреки требованию закона «по настоящее время по данному материалу никакого решения не принято». Что, собственно, и подтверждает версию в законности действий супруги. А в это время коварные чиновники, вместо того, чтобы задним числом узаконить самовольный захват земли, с коварством, недостойным российского чиновничества, формально по закону «принимает решение об отказе предоставления земельных участков её «доверителям». А поскольку «процесс оформления земли затянулся», «доверители использовали земельные участки» по своему усмотрению. На них «были построены дома». И теперь все эти «доверители» вместе с Хертек в одночасье превратились из соискателей жилья в обыкновенных преступников. Но беда, как известно, не приходит одна: «Минземимущество подало иск в городской суд о сносе данных капитальных строений». Поэтому «идёт гражданский процесс» в суде. И один дом уже снесён.

Тем не менее, столичные журналисты полагают, что «доверители», захватившие государственные земли, «никаким образом не нарушают права и интересы тем, что на данных земельных участках построили дома». И объясняют, что хотели бы добиться в Туве «соблюдения баланса интересов «доверителей», построивших дома», и государства, которое, по их мнению, должно «узаконить данную недвижимость за каждым из их доверителей».

А Хертек ни в чём не виновата, поскольку она «постоянно была в контакте с ответственными людьми» и «хотела получить в субаренду землю», но её почему-то «отдали предпринимателю». Её мечта, «чтобы местные жители строили дома и обустраивали свой быт», оказалась неисполненной. К тому же Евгения Хертек – это не какая-нибудь шмара с подворотни, а «председатель ЖСК «Дом», который был ею создан из числа «доверителей», дома которых теперь подлежат сносу. А власти, чтобы не легализовывать самовольно построенные дома, содержат в СИЗО председателя кооператива «по выдуманным обстоятельствам вымогательства». И теперь она «страдает из за своей непримиримой позиции, желания помочь людям узаконить свои правоустанавливающие документы... будучи сама порядочным человеком». А «её ошибка состоит лишь в том, что она поверила чиновникам на слово».

При этом «доверители» жалуются на камеру на криминальный беспредел правоохранителей, намекающих «им на возможные неприятности в будущем» и просящих «озвучить информацию, касающуюся их отношений с Евгенией Хертек». Но «доверители» за свою «доверительницу» стоят горой. И никаких показаний против неё не дают, ссылаясь на то, что «Конституцией предусмотрено право не давать показания против себя». «Доверители» жалуются на камеру, что следователи так настойчиво и по-хамски требовали от них показания, что у одной «доверительницы» «случился выкидыш на 15 неделе» беременности, поскольку к ним относятся, «как будто они преступники злобные», хотя на самом деле они за свои деньги строят скромное жильё и никому не мешают жить. Скорее даже – наоборот.

ПОД ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОЙ КРЫШЕЙ: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?

Нужно признать: репортаж «ЧиЗ» производит двоякое впечатление. С одной стороны, их желание помочь бедной женщине и строителям-самовольщикам по-человечески вполне объяснимо. Но с другой стороны, они не скрывают, что репортаж носит откровенно заказной хорошо проплаченный характер. Что вызывает к нему обоснованное недоверие. Понятно, что приехали москвичи в Кызыл не на свои кровные и даже не на командировочные программы «ЧиЗ». А, видимо, за счёт томящейся в СИЗО Евгении Хертек. Но при этом бросается в глаза обозначение самовольщиков нейтральным термином «наши доверители». А это может означать только то, что правозащитная деятельность людей из «ЧиЗ» оплачена не только узницей СИЗО, но заодно и теми гражданами, которых она вовлекла в самовольный захват и строительство жилья. А таких в этом «кооперативе» более 60. Даже если «страдальцы» скинулись авторам сюжета скромно хотя бы по «десятке», гонорар москвичей уже зашкаливает за полмиллиона. В разговоре с одним из «доверителей» выяснилось, что они скинулись «по сотке». То есть счёт за оказанные услуги идёт на миллионы. В общем, овчинка стоит выделки. Да и на поверку «доверители» оказались не совсем бедными простыми гражданами.

Но не будем считать чужие деньги. Давайте рассмотрим дело по существу. Если отбросить предвзятость, то дело обстоит следующим образом. В Кызыле реально имеется проблема жилья. Кызыл стремительно превращается в деревню, куда стекается народ со всей республики. Потому разные районы города постепенно превращаются в захолустье, называемое «Шанхаем». Всё острее встаёт вопрос экологии, потому как построенные халупы, как правило, являются источником сажи от неполного сгорания угля. Именно поэтому Кызыл – один из самых неблагополучных с точки зрения экологии город не только в Сибири, но и во всей России. Коммерческое строительство многоквартирных домов началось в Кызыле совсем недавно, когда «Восток» и «Трансстрой» взялись за строительство жилых кварталов. К тому же вопрос получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Кызыле очень сильно забюрократизирован. Аукционы по предоставлению земельных участков под ИЖС случаются нечасто. И на этой проблеме с начала 2000-х годов паразитируют так называемые «земельные жучки», к которым правоохранители относят и героиню публикации Хертек.

А землёй она увлеклась не вчера: двигалась она в сторону СИЗО несколько лет. Начала она свою благородную деятельность по обеспечению граждан землёй с тех пор, когда главой Тувы стал Кара-оол. И криминальный землеустроительный бизнес процветал, пока в республике не сменилась власть. Известность она получила тогда, когда нарезались земельные участки по ул. Депутатской, что в столице республики подле Ипподрома. Там она «обеспечила» почти законно более сотни нуждающихся в жилье граждан, которые на самовольно захваченных землях построили себе дома, но до сих пор не могут оформить на них официальные документы. Им также грозит снос.

О том, насколько её отношения с главой были доверительными, можно судить по тому, что она несколько лет до 2018 года возглавляла ГУП «Саяны», где разливалась водка. Пока они его не разорили. Но как только покровительству Карлика пришёл конец, случилось ожидаемое – ею заинтересовались правоохранители. И тут выяснилось, что наша сердобольная героиня – женщина весьма активная и многопрофильная, которой не чужда и политика. Начинала она в рядах «Единой России» в компании с Юрой Кара-оолом и Шолбан-оолом Иргитом на выборной кампании Шолбана Кара-оола. Затем все её земельные делишки от внимания правоохранителей прикрывал брат главы республики.

Но этим покровительство не заканчивалось. К примеру, когда встал вопрос сноса самостроя в районе улиц Интернациональной и Чагытайской, то активную «примиренческую» позицию проявили зампреды правительства РТ Тимур Куулар и Виталий Бартына-Сады, а также замминистра Минприроды Тувы Анатолий Оюн. Последний, кстати, похоже, за свою «активную гражданскую позицию» получил на ул. Чагытайской земельный участок под строительство. Впрочем, не исключено, что и Бартына-Сады с Кууларом тоже оказывали Хертек услуги не безвозмездно...

ТОПОРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО НА ГЛАЗАХ У НЕДАЛЁКИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Но вернёмся к сути проблемы. В стране существует определённый порядок заявления и выделения земельных участков. Да, он не простой и очень зависит от воли чиновников. Но он утверждён и действует. И любая попытка обойти закон должна караться. Как явствует из видеоматериала, Хертек на земельные участки, которыми она распоряжалась, никаких даже самых иллюзорных прав никогда не имела. Но умудрялась за свою «милосердную» деятельность получать с клиентов, которых теперь называет «доверителями» вполне приличные деньги: от 1,5 до 4 миллионов за участок. С одними она заключала договора «на кадастровые оказания услуг», с другими – «договора займа». При этом с рядовых клиентов она требовала до 4 млн. рублей за участок, а с блатных – по 1-1,5 млн. А среди клиентов встречаются сотрудники МВД, чиновники различных министерств вплоть до зампредов правительства, которые землю оформляли на подставных лиц. Люди они вполне компетентные и могли бы запросто разобраться в том, что их дурят простыми бумажками. И понять, что на самом деле они попали в лапы крутой мошеннице на доверии. Но близкая связь с властью в лице главы правительства и его окружения убеждала их в том, что Хертек, в конце концов, в обход закона землю и строения всё же легализует.

При этом порой Евгения откровенно пускалась во все тяжкие. К примеру, в редакции имеются копии двух интересных документов. Один – это Распоряжение Минземимущества об утверждении схемы земельного участка за №967р от 02.12.2022г. на основании заявления Монгуша Р.К. в микрорайоне «Спутник». Копия другого аналогичного документа Минземимущества за тем же №697р, но уже от 5.12.2022г. на гр. Кендикпаа Б.К. на согласование схемы земельного участка, но на этот раз – по ул. Чагытайской. Сравнение этих двух документов приводит к заключению, что первый документ – настоящий, а второй – фальшивка, изготовленная на базе первого документа. О том, что это фальшивка, говорит хотя бы то, что этот документ, согласно текста, выдан 5.12.2022г. на основании заявления гражданина от 27.05.2023г. Таким образом, выходит, что документ от 2022 года основан на заявлении гражданина от 2023 года. Это говорит о том, что мошенники, не будучи компетентными, особо и не задумывались о том, что их могут поймать. Поэтому «лепили горбатого» направо и налево. Хотя, конечно, муж-обэповец мог бы и подсказать, что таких документов не бывает...

Так что, похоже, находится Евгения Хертек в СИЗО совсем не случайно.

Только претензии журналистов к низкой квалификации следствия вполне уместны. Об этом можно судить хотя бы потому, как следователь Салчак, воспользовавшись уголовным делом в отношении Хертек, безуспешно искал в офисе С. Конвиза «оружие и наркотики». Недалёкие следователи «шьют» Хертек вымогательство, не имея на то никаких доказательств. Хотя совершенно очевидно, что ст. 159 УК РФ «мошенничество» у неё на лбу написано. А её соучастникам из числа захватчиков земли как минимум можно предъявить скупку краденого – статью 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём». Тут особо и доказывать нечего. Просто в следствии у нас часто работают люди недалёкие и весьма корыстные. Потому преступники и чувствуют себя так вольготно, десятилетиями воруя казённое имущество.

А теперь про ст. 51 Конституции, по которой «доверители» не соглашаются давать на Хертек показания. Но они и не нужны, поскольку и Хертек, и её «доверители» – все как один составляют преступное сообщество, целью преступной деятельности которых является незаконное завладение государственным имуществом. К тому же, как только бульдозеры начнут сносить их незаконно отстроенные дворцы, они тут же осознают необходимость сотрудничества со следствием. Собственно, поэтому Хертек и обратилась к Кара-оолу за помощью, а он отправил в Туву журналистов и юристов «ЧиЗ» Пиманова.

МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ ЗА НЕПРИЛИЧНО БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Касаясь бизнеса команды «ЧиЗ», нужно отметить её стремление к однобокому освещению какого-нибудь частного случая, если привлечение какого-нибудь клиента с толстым кошельком к уголовной ответственности можно осветить под соусом журналистского расследования. С одновременно непременным синхронным хорошо проплаченным оказанием ему юридических услуг под вывеской телепередачи Первого канала. Что до качества телепередач, то здесь у Пиманова есть несомненные успехи, которые обеспечиваются вещанием канала на весь мир. А вот по юридической части об успехах этой команды ничего особенного не известно. Скорее – наоборот.

К примеру, в Туве имел место такой случай. Следственные органы привлекли к уголовной ответственности одного из министров правительства Тувы. А поскольку обвинение было «шито белыми нитками», его в целях достижения сговорчивости тут же засадили в СИЗО, невзирая на состояние здоровье и противопоказания врачей. Его обещали выпустить из тюрьмы, если он даст нужные следствию показания на Кара-оола, но он не сдавался. Его родственники были ошарашены – не часто в СИЗО отправляют чиновников такого ранга. Помыкавшись, они обратились за помощью к известному в республике адвокату А.Язеву. В результате его работы за достаточно короткий период ему удалось экс-министра вызволить из тюрьмы на подписку о невыезде.

Казалось, ситуация с уголовным делом начала выправляться. Настрой как у подсудимого, так у его родственников, улучшился. Появилась надежда, что невиновность подсудимого будет доказана в суде. Но тут судьба сделала кульбит, когда его неожиданно пригласил к себе глава республики Кара-оол. И предложил свою помощь в разрешении уголовного дела в виде подключения к делу юридической службы программы «ЧиЗ». Но только при одном условии – если тот откажется от услуг адвоката Язева. Однако министр стал упираться, ссылаясь на то, что квалификация адвоката и его имидж в юридических кругах республики не вызывает сомнений и уже подтверждён конкретными результатами его участия в уголовном деле. К тому же услуги компании «ЧиЗ» с учётом её известности наверняка будут стоить больших денег, в которых он в настоящее время ограничен. Но Кара-оол настаивал, убеждая экс-министра, что за это его друзья возьмут не такие уж большие деньги. А свобода ему явно дороже денег. В конце концов, глава добился своего, несмотря на то, что услуги адвоката были подследственным министром авансом оплачены в полном объёме. А услуги московских юристов оказались настолько неприлично дорогими, что бедолаге пришлось для оплаты прейскуранта программы «ЧиЗ» продавать своё имущество. Зато министр обрёл уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и вернул себе веру в могущество главы республики.

И действительно: поначалу ничто не предвещало беды. Всё шло к тому, что либо подсудимого суд оправдает, либо в худшем случае он сможет отделаться условным сроком без штрафа. Но чем дальше, тем дела шли хуже и хуже. Получив сполна за обещанные юридические услуги, адвокат «ЧиЗ» перестал появляться в Кызыле, общаясь с судом в режиме ВКС – по телевизору. А закончилось всё тем, что подсудимого – бывшего министра Тувы – невзирая на отсутствие в деле доказательств его вины в получении взятки, ошарашили суровым приговором в восемь лет лишения свободы содержания в колонии со штрафом в 56 млн. рублей... Кстати, отбыть наказание ему так и не пришлось – совсем ещё не старый арестант с плохим состоянием здоровья скончался, не дожив до освобождения.

Так что ещё неизвестно, чем закончится пимановская «помощь» авантюристке. С учётом масштаба мошенничества она может загреметь на большой срок.

И последнее. Не нужно думать, что эти «доверители» – нищий тувинский народ, требующий защиты. Посмотрите, какие хоромы они строят на захваченной у государства земле. Для того, чтобы отправить их всех в соседние камеры СИЗО, достаточно прийти к ним и спросить: на какие шиши они строят эти двухэтажные особняки с гаражами, банями и хозяйственными постройками? Наверняка у большинства из них никаких документальных подтверждений финансовых средств и приобретения стройматериалов не окажется. А многие из них – просто чиновники, «стригущие» с граждан свои «купоны». И когда они заключали с Хертек сделки, они прекрасно знали, что целью их совместной деятельности является воровство государственного имущества. А самой Хертек, уже более 10 лет занимающейся незаконной деятельностью с землёй, давно пора в места не столь отдалённые.

Мы ещё вернёмся к этой теме.

Редакция