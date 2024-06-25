    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-06-2024 #1[ru]

Пока вы спали, Россия откатилась ещё на десятилетия назад: объявила Северную Корею лучшим другом и даже сложила гимн «о вечной дружбе». Вот, подпевайте: Путин – Ким Чен Ын! Ким Чен Ын – Путин. Путин – Ким Чен Ын! Ким Чен Ын – Путин! https://t.me/Netvru/31264

Аноним, 20-06-2024 #3[ru]

Путин заявил, что санкции Совбеза ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть и обвинил в их создании США. Россия несколько раз голосовала «За» различные санкции против КНДР. Ничего удивительного. За санкции ООН против КНДР выступал не этот, а совсем другой Путин. Ну, тот, который еще просил взять Россию в НАТО, помните? Ну, тот, который говорил, что больше двух сроков быть президентом – можно с ума сойти. И обещал не увеличивать пенсионный возраст.

Аноним, 20-06-2024 #4[ru]

«Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, а значит, незачем бояться, надо идти до конца» – Путин. Что ж, если Россия в 21 веке живет по Людовику XIV и «Государство – это Я», то Путин, безусловно, прав. А так российской государственности стоит больше опасаться тактической победы, чем стратегического поражения.

Аноним, 19-06-2024 #1[ru]

Министр по развитию Арктики Чекунков заявил, что России нужен «патриотический социализм». Наверное, не все понимают, что это такое. Поясню. Патриотический социализм – это когда гордость за державу есть, а еды в магазинах – нет.

Аноним, 19-06-2024 #2[ru]

Придворный «журналист» Путина Зарубин приехал в Северную Корею и выдал крамолу: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» А как же Россия??? https://t.me/chtddd/76001

Аноним, 19-06-2024 #1[ru]

В последнее время шестерки ШВК сильно активизировались: дылда, супер-член, и чебурашка с оторванными ушами рыскают по городу в поисках наживы.

Аноним, 19-06-2024 #2[ru]

Сегодня на улицах города был замечен экс чиновник Александр Брокерт, уволенный после скандала, связанного с голой вечеринкой.

Аноним, 19-06-2024 #3[ru]

Слетаются разноцветные жирные, обожравшиеся мухи на свеженькое... Чуют запах... Отложат свои личинки, и продолжат жрать, жрать... и гадить. И размножаться... Вся шобла из бывших комсомольских и партийных функционеров. «Патриоты» за деньги. Будьте прокляты!

Аноним, 19-06-2024 #4[ru]

До недавнего времени в Минстрое Тувы орудовала шайка Герр Проккэрта. Двоих выгнали с горем пополам оттуда это ху*наоол и казачка сауле. А вот Урану выкурить никак не могут.

Аноним, 19-06-2024 #5[ru]

«В выборный период партию в Туве возглавит его человек – ветеран СВО Очур-Суге Монгуш». Уже совсем охерели? Неужели мы докатились до того, что можно убийц и бесчеловечных садистов ставить во главе партии??! В качестве предвыборной кампании этому «лидеру» надо крутить по всем тв-каналам ролик, как он военнопленному отрезает гениталии – тогда посмотрим, сколько таких же уродов проживает в Туве и сколько голосов получит эта конченная партия.

Аноним, 20-06-2024 #6[ru]

Димка Крапивин бетонщик – одним местом только месить умеет. Завидует порядочным людям, а сам на девочку заяву написал, когда она ему нос сломала! Еще с сиротским жильем мошенничать хотел, завышать цену из-за удорожания стройматериалов. Молодец Юрка, «кинул» Димку!

Аноним, 20-06-2024 #7[ru]

Ага, Юрка еще тот делец. «Кинул» не только Димку, но и Ленку с Сережкой и Женьку в придачу!

Аноним, 22-06-2024 #9[ru]

Клоп Крапивин просрочил на два года сдачу домов для сирот! Бастрыкин его кастрирует. Если, конечно, после крайней поездки в Тай у него что-то осталось...

Аноним, 19-06-2024 #2[ru]

№1: Удивлялся мальчик Женя: Нет к законам уваженья! Расскажите Жене, дети, Кто за всё это в ответе! А за правильный ответ получите 8 лет!

Аноним, 19-06-2024 #3[ru]

Странно, что к переговорам с террористами не привлекли Лаврова. Он у нас мастер договариваться с «вменяемыми ребятами». Наверное, просто не дозвонились...

Аноним, 19-06-2024 #5[ru]

Путин уверен, что большинство россиян зарабатывают в месяц по 200 тысяч рублей. «2,4 млн. рублей в год – это доход основной части граждан РФ», – заверил он. Так Путин объяснил, почему именно порог в эту сумму выбрали для повышения ставки НДФЛ (со следующего года). При этом даже по данным Росстата средний реальный доход россиян составляет только чуть больше 50 тысяч рублей в месяц. А пенсионеры так и вовсе живут в лучшем случае на 20 тысяч.

Аноним, 19-06-2024 #3[ru]

Якушев – жирный пидор. Верни деньги Сафрину и всем, у кого ты, сука конченая и мразь, украл.

Путен, 19-06-2024 #1[ru]

Эй, НАТО, слушай сюда! Пока вы спали, я вписал в Конституцию РФ Эстонию и Аляску. Это – исконно российские земли! Теперь расклад такой: вы снимаете санкции, а я за это гарантирую безопасный вывод ваших войск из наших новых регионов! По-моему, охрененное предложение. Соглашайтесь!

Аноним, 19-06-2024 #2[ru]

Путин потребовал отменить все санкции в обмен на прекращение СВО. Февраль 2014 года. Нет санкций. Нет СВО. Что же вам не жилось-то спокойно?

Аноним, 19-06-2024 #3[ru]

Для тех, кто интересуется, что будет в ближайшем будущем с Россией, почитайте, что запрещено в Северной Корее. И какие там законы:

1. Если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли, отсидев 25 лет – одному из Ваших родственников придётся досиживать оставшиеся недосиженными 5 лет. 2. Запрещены порнофильмы. Наказание – смертная казнь. 3. Запрещен интернет. Но если Вы имеете связи в правительстве и у Вас есть ОСОБОЕ разрешение – тогда можно. Но ВНУТРИ СТРАНЫ. 4. Вы НЕ МОЖЕТЕ выбрать себе профессию – будете работать исключительно тем, кем работают ваши родители.

5. Запрещены путешествия за границу. Но Вы можете ездить внутри своей страны по разрешению. 6. Запрещены любые митинги – наказание смертная казнь. Но в исключительных случаях Вам посчастливится оказаться в тюрьме лет на 20. 7. Вам НЕЛЬЗЯ иметь автомобиль. Но если у Вас связи в правительстве, то могут позволить по особому разрешению. 8. Каждый 25-й житель страны – солдат. У Северной Кореи – 4-я армия в мире. 9. В Пхеньяне живут исключительно ИЗБРАННЫЕ и богатые. Въезд в Пхеньян обычным гражданам запрещен.

10. Религия и всё, что с ней связано, запрещено. За хранение Библии можно получить смертную казнь. 11. Никакого Рождества или празднования Нового года – это запрещено. 12. Существуют только и исключительно 18 женских и 15 мужских стрижек. Сделать неположенную стрижку нельзя, как и красить, завивать волосы. Длина волос не длиннее плеча (и только женщинам). 13. Синие джинсы запрещены, можно носить только чёрные. Шорты и мини юбки под запретом. Тут есть полиция моды, которая за этим строго следит. 14. Если у вас есть родственники за границей и вы решили им позвонить – вас расстреляют.

15. Запрещены любые татуировки и пирсинг. 16. Запрещены презервативы. 17. Запрещено слушать зарубежную музыку. Если попался, то тебе тюрьма. Слушать можно только отечественную музыку с патриотическими нотками в тексте. 18. С 2007-го года полный запрет на курение. 19. Если вы решитесь сбежать из страны – ВСЮ вашу семью РАССТРЕЛЯЮТ. 20. Запрещены тампоны и прокладки. Женщинам позволены только вата и тряпки.

Аноним, 19-06-2024 #4[ru]

Путин назначил замами министра обороны Анну Цивилёву и Павла Фрадкова. Фрадков – сын экс-премьера. Цивилёва – двоюродная племянница самого Путина. А муж Цивилёвой – министр энергетики. А ещё сын Патрушева – вице-премьер. И сын Ковальчука – глава Счётной палаты. Феодализм?

Аноним, 19-06-2024 #5[ru]

Многие в Z-среде надеялись, что со сменой министра изменится и подход – места будут занимать компетентные люди с опытом. Однако назначены сомнительные люди, которые не имеют никакого опыта, связанного с армией...

Аноним, 19-06-2024 #6[ru]

Когда власти начали кричать «Своих не бросаем!», люди было подумали, что это про них. А это, на самом деле, было про Цивилеву, Тихонову, младших Ковальчуков, Ротенбергов и иже с ними... Минобороны России усилили стратегическим кадровым резервом – родственниками Путина и Фрадкова. Вот все смеялись над Кадыровым, а он, оказывается, для России – трендсеттер. Надо повнимательнее присмотреться к тому, что еще в его семье происходит. Не исключено, что чуть позже увидим аналоги и на федеральном уровне.

Аноним, 19-06-2024 #7[ru]

Белоусов пришел не как Шойгу для мебели. Он не будет висеть на стене как оленьи рога. Напротив, у этого застоявшегося в стойле коня наметился очевидный реформаторский зуд... Сейчас мы видим, что под снос пошла несущая стена МО – сердюковские мальчики и девочки, чудесным образом уцелевшие при Шойгу. Очевидно, что Белоусов объедками с Сердюковского стола довольствоваться не будет. Он сразу пошел на кухню и стал шарить по кастрюлям.

Аноним, 19-06-2024 #8[ru]

Я, честно говоря, в абсолютном восторге, что такая женщина назначена на распределение жилья военным. То есть натурально – на самую коррупциогенную сферу во всей российской армии. Так держать! Тащи всех родственников коррупционеров в Минобороны! СВО закончится быстрее.

Аноним, 20-06-2024 #11[ru]

Больше всего мне понравилось назначение Цивилёвой. Это буквально подарок ВСУ и удар по всем российским военным. Она – племянница Путина, на которую уже жаловались военные. Как так вышло? Просто она возглавляет профильный фонд по помощи солдатам. Но почти все деньги, которые на него были выделены, ушли на нужды самого фонда. А сама Цивилёва обожает PR. Она как-то собрала выданные награды, чтобы вручить их ещё раз под камеры. И вот это чудо теперь будет заниматься жильём для военных. Не выкидывайте коробки от техники, господа! Вам в них потом жить. Если доживете...

Путен, 20-06-2024 #12[ru]

Слышь, НАТО! Мы с братом Ыном так решили: записываем Южную Корею в конституцию РФ и КНДР. Гарантируем беспрепятственный вывод войск США с её территории. А вы за это снимаете с нас все санкции и отдаёте мне всю Украину и пол-Казахстана. Если откажетесь, то нет так нет. Хрен с вами!

Аноним, 20-06-2024 #14[ru]

Для справки немного про место Северной Кореи (партнёра России) в мире: КНДР – одна из беднейших стран мира, она занимает 213-е место из 230 по ВВП на душу населения. В Рейтинге свободы граждан (Freedom in the World) – 205-е место из 210. В Глобальном индексе голода – 97-е место из 121. В Индексе демократии – 165-е место из 167. В Индексе свободы прессы – 177-е место из 180. Ждём «многопланового» заимствования Путиным «успешного» опыта Северной Кореи. В плане тоталитарного абсурда ещё действительно есть, чему поучиться...

Аноним, 20-06-2024 #15[ru]

24 февраля 2022 г.: Путин объявляет, что решил «демилитаризировать» Украину. 19 июня 2024 г.: Путин в Северной Корее просит у Кима снаряды, потому что своих уже не хватает. «Демилитаризация» «идёт по плану»? НО ЕСТЬ НЮАНС!

Аноним, 21-06-2024 #17[ru]

Серьезной издержкой отечественной внешней политики является то, что пропаганде теперь надо доказывать не только то, что мы нормальные. Это было бы ещё полбеды. Проблема в том, что теперь ей приходится объяснять то же самое про тоталитарную и нищую Северную Корею, фанатичных иранских мулл, а также абсолютно диких талибов, хуситов и зачастивших в Москву африканских царьков.