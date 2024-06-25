    Коротко

Глава Дагестана заявил о гибели двух мирных жителей и более 15 полицейских в результате атаки боевиков

Более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей погибли в результате нападения боевиков в Дагестане, заявил глава региона Сергей Меликов. По его словам, в числе мирных жителей погиб протоирей Николай Котельников – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, который служил в нем более 40 лет.

По данным телеграм-канала Mash, как минимум 16 человек получили ранения и были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Из них 13 полицейских и трое гражданских.

В свою очередь силовики ликвидировали шесть боевиков, сообщил Меликов. Двое из убитых боевиков оказались сыновьями, а один – племянником главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. После этого у Омарова прошли обыски по месту жительства, а его самого задержали. Также чиновника исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия.

Владислав Ховалыг оседлал конька Шолбана Кара-оола

Глава Тувы Владислав Ховалыг принял участие в XI Международном Сибирском транспортном форуме, который стартовал в Новосибирске 19 июня. В рамках форума состоялось заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по транспорту, который возглавляет Владислав Ховалыг. Среди ключевых тем обсуждения совета стало создание трансграничного транспортного коридора через Туву.

В своём блоге в социальных сетях Глава Тувы сообщил, что МАСС поддерживает включение автомобильного коридора «Красноярск – Абакан – Хандагайты – Монголия – Китай» в сеть Азиатских международных маршрутов. «Он хорошо отражает нынешнюю деловую и геополитическую конъюнктуру России в сторону Китая, – пояснил Владислав Ховалыг. – Теперь необходимо выносить проект на рассмотрение российско-монгольско-китайской межправительственной комиссии в сфере транспорта и логистики».

Также на заседании состоялось обстоятельное обсуждение проекта создания железнодорожной ветки «Красноярск – Курагино – Кызыл – Цаган-Толгой – Урумчи». МАСС выразила поддержку и этому проекту республики.

«Проект очень перспективный в рамках развития Центрально-Евразийского транспортного коридора, создание которого предложил рассмотреть Президент России Владимир Путин», – подчеркнул Владислав Ховалыг в интервью ТАСС. Руководитель Тувы также сообщил, что объем инвестиций в проект составляет около 1 трлн. рублей, а его реализация позволит создать до 40 тысяч новых рабочих мест. «Важно также, что создаваемый грузопоток этой линии составит 40 млн. тонн в год», – добавил он.

Кыргызстан, Узбекистан и Китай построят железную дорогу в Европу в обход России

Две бывших советских республики в Центральной Азии – Кыргызстан и Узбекистан – договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая пойдет в обход России. Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре. Железнодорожная магистраль протяженностью 450-500 км станет частью глобальной инициативы Китая «Один пояс – один путь». «Эксперты отмечают, что годовой объем грузоперевозок достигнет 15 млн. тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы», – заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Дорога будет проходить от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Дальше магистраль соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, в Турцию и до Европы.

В книгу о погибших на СВО из Тувы попали всего 100 человек

В Туве презентуют книгу «Воины Тувы – потомки «Черной смерти». Вечная слава и вечная память!» с очерками о контрактниках и мобилизованных, погибших в Украине. Погибших на СВО из республики намного больше, поэтому родственники не отмеченных в книге бойцов остались недовольны.

«Если вы делаете только на 100 воинов, зачем рекламируете. Как быть остальным Героям? Что-то не понятно, по каким принципам отобраны Герои? Есть парни, которые погибли даже после моего сына – если по дате. Давайте (мне кажется, у вас достаточно средств) делать хотя бы весь 2022 год, затем 2023 год, а не как попало – кого знаете», – написал в комментариях под новостью о презентации книги Алимаа Лопсан. В списках погибших в 2022 году из Тувы числится 33-летний Буян Лопсан из города Шагонар.

Презентация состоится в ДК народного творчества Кызыла. После концерта местных коллективов родственникам тех, кто попал в книгу, раздадут по экземпляру на семью и только по предъявлению паспорта. Следующие экземпляры – за отдельную плату.

По каким принципам выбирали участников СВО для книги – не известно. Авторы издания говорят, что планируется ещё несколько томов, но чтобы они вышли, тувинцев призывают чаще заходить на сайт с названием книги, лайкать и репостить информацию. Они надеются получить грант в случае высокой посещаемости сайта.

«Эти люди представляют опасность для общества». Депутат Госдумы Нина Останина призвала защитить россиян от бывших заключённых, которые возвращаются с СВО

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала правоохранительные органы принять меры для защиты россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с зоны СВО и совершают новые преступления. Так депутат прокомментировала в своем телеграм-канале убийство ребенка в Кемеровской области, по подозрению в котором был задержан ранее судимый участник СВО.

В Кемеровской области утром 19 июня было обнаружено тело пропавшей накануне 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве ребенка был задержан ранее судимый участник СВО в Украине Андрей Быков. СМИ обратили внимание, что полный тезка Быкова был судим не менее шести раз, в том числе за тяжкие преступления. В 2019 году его приговорили к 13 с половиной годам колонии особого режима за убийство женщины. Не отсидев и половины срока, он вышел на свободу, согласившись отправиться на фронт. К концу 2023 года он попал плен, в январе его обменяли.

«Убийство 12-летней девочки обнажило страшную угрозу, с которой мы сталкиваемся уже не первый раз. Многократно судимый мужчина, отбывавший наказание за убийство, вышел из колонии для участия в спецоперации, а оказавшись на гражданке – совершил новое зверское преступление. Будучи председателем комитета Госдумы по защите семьи, я обязана предупредить, что подобные трагедии будут происходить все чаще. Наши дети заслуживают безопасной жизни и защиты от безжалостных преступников!»

По словам депутата, вернувшиеся с СВО бывшие заключенные представляют опасность для общества. «Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», – пояснила в разговоре с «Газетой.ru» Останина.

По ее мнению, правоохранительные органы должны взять на себя ответственность за защиту граждан от таких преступников, осуществляя постоянный контроль за их передвижениями и оказывая им помощь в трудоустройстве.

Однако в думском комитете по безопасности в этом необходимости не увидели. Член этого комитета, единоросс Альшевских заявил, что зэки «по законам военного времени искупили вину кровью». Хотя никакого военного времени официально в России нет.

За два года вернувшиеся из Украины герои убили как минимум 107 своих соотечественников, а покалечили ещё более ста. Причём их медали становятся «смягчающим обстоятельством» при вынесении приговоров.

Российские регионы в 15 раз подняли выплаты за отправку на СВО

Региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ с момента российского вторжения в Украину в 2022 году повышались уже 80 раз, а в некоторых регионах единоразовая сумма выплат превышает миллион рублей, пишут журналисты. Лидером среди регионов по выплатам стала Карачаево-Черкесия. В июне там начали платить 1,3 млн. рублей за заключение контракта. С учетом федерального вознаграждения общая сумма выплаты в регионе достигла 1,5 млн. рублей. Практически аналогичную сумму получит контрактник из Адыгеи.

В Краснодарском крае единоразовый бонус за заключение договора составляет 1 млн. рублей, а 250 тыс. рублей добавляет и сам Краснодар для тех, кто заключает контракты в комиссариатах города. Это третий показатель по стране. СМИ отмечают, что с начала СВО 51 регион ввел выплаты и повысил их минимум один раз, а средний размер вознаграждений вырос за два года в 15 раз. Из 73 повышений региональных выплат за весь период СВО 40, то есть больше половины, сделаны за 2022 год.

С началом года в восьми регионах, входивших в десятку по самым большим выплатам за подписание контракта, бюджеты были дефицитными, а совокупный минус равнялся 303,5 млрд. рублей. После пересмотра бюджетов регионов дефицит предусмотрен во всех десяти, а общая нехватка денег достигла 407,9 млрд. рублей.

Россияне выпили рекордный за девять лет объём алкоголя

В 2023 году продажи алкоголя в России оказались рекордными за последние девять лет: на одного потребителя старше 15 лет пришлось до 8 литров чистого спирта. К такому выводу пришли аналитики проекта «Если быть точным» на основе данных Росстата, Росалкогольрегулирования и Минздрава, пишет «Коммерсант». До этого показатель планомерно снижался: так, в 2007 году на одного потребителя приходилось 11 л чистого спирта, а к 2017 году – уже 7 л. Однако после начала СВО в Украине тренд изменился, отмечают аналитики.

«Растут продажи в литрах абсолютного алкоголя (чистого спирта) на душу населения. Это однозначно говорит о росте потребления. Население таким образом откликается на трудности», – говорит ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы (РЭШ) демограф Евгений Андреев. При этом, по мнению аналитиков, реальный уровень потребления может быть почти на треть выше того, который показывает официальная статистика. Косвенно об этом свидетельствуют данные о смертности, заболеваемости алкогольными психозами и разница между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении женщин и мужчин в расчетном году.

В России потребление алкоголя увеличивается последнее время примерно на 5% в год, говорит глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Среди причин, по его мнению, СВО в Украине и вызванная ею «психологическая напряженность», а также невозможность свободно путешествовать. Средний класс стал ездить за границу в два раза меньше и «пьет дома», говорит Дробиз. Также, по его словам, повысился уровень жизни части малообеспеченных граждан в связи с «заработавшим мощно ВПК».

«Страна идёт к дефициту питьевой воды». Износ очистных сооружений в России достиг 90%

«Большинство очистных сооружений в России были построены еще в 60-70-х годах прошлого века и износились в среднем на 80% по стране, а в некоторых регионах – на 90%», – рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. При этом около 20% населения страны проживают в условиях отсутствия централизованных или локальных очистных сооружений.

Ежегодно обновляется только 1-2% коммунальной инфраструктуры, хотя ежегодный износ составляет 3%, подчеркивает депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Износ очистных сооружений не просто ухудшает состояние воды (сбросы неочищенных стоков способствуют размножению цианобактерий, ведут к гибели рыбы и подводной флоры, отравлению людей и т. д.), но и увеличивает затраты на водоподготовку в тех случаях, когда питьевая вода берется из водоемов, отметил Коган.

Замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ересько напомнил, что президент РФ в послании Федеральному собранию поручил выделить на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,5 трлн. руб. Однако, по его словам, выделением федеральных средств решить проблему «абсолютно невозможно».

Озвученная сумма – это огромные деньги, но их хватит только на решение самых «горящих проблем», подтвердил Вольфсон. Он отметил, что нужно создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности системы ЖКХ в целом.

Если ничего не делать, то страна придет к «полноценному водному кризису и дефициту питьевой воды», говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Зимой 2024 года по России прокатилась серия жилищно-коммунальных аварий, в результате которых более 1,5 млн. россиян пострадали от отключения тепла, воды и света. Более того, как показал опрос Народного фронта, с проблемами в сфере коммунальных услуг за последний год столкнулись 60% россиян».