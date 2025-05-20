Тува в ожидании неизбежного апокалипсиса

В предыдущем номере газеты была опубликована статья о ситуации с инженерными сетями, которая сложилась в столице Тувы Кызыле. Она привлекла внимание значительного числа читателей газеты, появилось большое количество отзывов. Чувствуется, что кызылчане интересуются ситуацией в городе и рассуждают на тему: насколько серьёзно положение с обеспечением столицы водой, водоотведением, теплом и электроснабжением? И что ждёт нас в ближайшем будущем? Пришлось проехаться по городу и собственными глазами убедиться в сложившейся ситуации. И вот что я увидел.

ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ КАТАСТРОФА

В Кызыле силами строительных компаний «Восток», «Трансстрой», «Энергострой», «Кызылстрой», «Суугу», «Регион» и других поменьше строится многоквартирного жилья порядка 30-35 тыс. квартир. По самым скромным подсчётам, в них должно заселиться от 90 до 120 тысяч жителей. Практически столько же, сколько живёт в столице сейчас. Этот процесс развивается. Новые микрорайоны готовятся застраивать, по крайней мере, ООО «Трансстрой» В.Андриянова и ООО «Восток» С.Уюсова. Созданные ими заделы необходимо реализовывать в новое жильё. Так что строительство жилья ни завтра, ни послезавтра в Кызыле не остановится – будет наверняка продолжено. Строительные компании нарастили свои мощности, и им жизненно необходимы объёмы строительства. Иначе огромная армия строителей останется без работы. К тому же, как любил говаривать бывший глава республики Ш.Кара-оол, строительство предполагает «мультипликативный эффект», создавая не только рабочие места для строителей, но и развивая другие отрасли – энергетики и ЖКХ. А также производство строительных материалов и торговлю всем необходимым. Заодно развиваются транспортные мощности в регионе.

Вне всякого сомнения, что столько электричества, тепла, воды и услуг по водоотведению, сколько потребуется в ходе реализации планов жилищного строительства в столице, в Кызыле даже близко нет. И, более того, не предвидится в ближайшие пять лет. При этом обычным способом – уговорами московских чиновников – проблему нехватки инженерных мощностей не решить. Тут необходимо волевое решение самого президента Путина, поскольку для решения указанных проблем по самым скромным прикидкам потребуются десятки, если не сотня миллиардов рублей. А иначе будет беда, для спасения от которой потребуется ещё больше средств, когда по улицам потекут грязные реки нечистот, а люди начнут в полумраке замерзать у остывающих систем отопления.

Но очевидно, что сейчас, до того, как наступит жилищно-коммунальный коллапс, достучаться до президента будет непросто. Наш замечательный земляк Сергей Шойгу, который будет в среду отмечать своё семидесятилетие, уже не имеет былого влияния и возможностей для решения проблем такого масштаба. Потому рассчитывать можно разве что на нашего сенатора Людмилу Борисовну Нарусову, сохранившую доступ к президенту.

ДАМОКЛОВ МЕЧ КРЕДИТНОГО КОЛЛАПСА

Но проблемы питьевой воды, тепла и электричества для обеспечения новостроек – это только часть проблемы Кызыла. На самом деле главная и пока самая большая проблема – это низкие доходы населения, не способного не только вовремя рассчитываться за потреблённые услуги ЖКХ, но и тем более десятилетиями нести бремя оплаты банкам по полученным ими ипотечным кредитам.

Да, известно, что в последние годы доходы населения в республике значительно выросли за счёт средств, направляемых участникам СВО в Украине и их семьям. Но этот финансовый ручей не будет долговечен хотя бы потому, что все военные конфликты когда-нибудь заканчиваются. Закончится и СВО – переговорный процесс между Россией и Украиной, в конце концов, начался. В любом случае в 2025 году наступит хотя бы перемирие. А может, и полноценный мир. Тогда этот источник, который способствует пополнению семейных бюджетов большой части населения республики, сначала начнёт «подсыхать», а затем и вовсе закончится. И даже если кому-то посчастливилось приобрести жильё по ипотеке с льготной ставкой от 2 до 6 процентов, всё равно многомиллионные кредиты придётся гасить. Поэтому пройдёт совсем немного времени, когда Сбербанк начнёт судиться с неплатёжеспособными заёмщиками и выселять семьи, которые задолжали банку.

А таких будет наверняка немало – тысячи семей! Ну, можно без особых последствий и социальных потрясений выселить из квартиры одну семью, можно пять, а то и десять семей – на это Росгвардии хватит. В конце концов, они могут выселить сотню-другую неплательщиков. Но тысячи или десятки тысяч?! Кто-то это может себе реально представить? Что будет, если придут люди в погонах и начнут выселять если не многоквартирный дом, то хотя бы один подъезд?

Как известно, в Урянхайском крае, когда он входил в состав китайской империи, было запрещено ростовщичество. По этому поводу был издан специальный Указ Императора. Поскольку урянхайцы брали у ростовщиков деньги в долг, затем долг не возвращали, и у них за долги отбирали скот. Таким образом, уменьшалась налогооблагаемая база империи, что было неприемлемо для рачительных китайских чиновников. Традиции народа до сих пор сильны. И сейчас с возвратом кредитов в Туве постоянно случаются немалые проблемы. Достаточно вспомнить, как приостанавливал в Туве свою деятельность известный банк «Хоум Кредит»... До сих пор некоторые наивные граждане в Туве берут в банке кредит и тут же интересуются, когда банк их спишет.

Но вернёмся к нашим реалиям. Когда должников по ипотечным кредитам наберётся тысячи, а то и десятки тысяч, встанет вопрос: что с ними делать? И как вернуть банкам заёмные средства? Как известно, квартира, купленная на ипотечные деньги, остаётся собственностью банка, выдавшего кредит, до тех пор, пока кредит не будет полностью погашен. Так что практически всё жильё, что сейчас строится, имеет перспективы остаться собственностью Сбербанка России.

Я разговаривал с руководителями ресурсных предприятий, предоставляющих услуги ЖКХ – тепло, воду и электричество. Они на сей счёт особо не переживают, считая, что Сбербанк – прекрасный собственник квартир, потому как безусловно платёжеспособен и никуда от оплаты за услуги ЖКХ не убежит. Поэтому, когда начнут выселять должников по ипотечным кредитам, деньги за тепло, воду и свет пойдут даже лучше, чем сейчас.

НА ПОРОГЕ НАРОДНОГО БУНТА

Но это – только одна сторона проблемы. Другая – это состояние тувинского общества в ситуации, когда реально начнут выселять должников. В том числе семьи ветеранов СВО...

Достаточно вспомнить ситуацию начала 90-х, когда в Кызыле по инициативе рвущихся к власти Каадыр-оола Бичелдея и Славы Салчака был создан так называемый «Комитет Бездомных», объединивший бесквартирных активистов часто откровенно криминального толка. В один момент они просто взяли и захватили пустующие квартиры. А затем наотрез отказались их освобождать. Ни милиция, ни прокуратура с ними ничего поделать не смогли. Дело дошло до того, что президент Ш.Ооржак был вынужден, дабы снять социальную напряжённость в Кызыле, официально своим решением закрепить за ними захваченные квартиры. И только так удалось разрешить конфликт.

И это были сотни семей, которые к этим построенным за счёт государства квартирам не имели никакого отношения и никаких законных прав. А в этой новой складывающейся ситуации придётся иметь дело с тысячами, если не десятками тысяч граждан, которые проживают в квартирах, хотя бы частично оплаченных этими людьми. Да и сама ситуация была иной. Хотя напряжение в обществе в связи с массовым оттоком русскоязычного населения, вызванного всплеском националистической активности «Народного фронта «Хостуг Тыва» Каадыр-оола Бичелдея, набирал обороты. Тогда, как известно, социальных сетей в Интернете не было. И они объединялись контактами от человека к человеку. Сейчас время другое. После первой же попытки выселения уже на следующий день вся страна узнает, что происходит в Туве. И на чьей стороне окажутся симпатии большинства – большой вопрос.

Что до ветеранов СВО, то у них очень развито чувство братства, солидарности и товарищеской взаимопомощи. И если они сплотятся перед лицом опасности выселения их семей из единственного жилья, мало никому не покажется. В такой ситуации никакая Росгвардия не поможет.

И что в таком случае предпримет государство? Разорит Сбербанк? Вряд ли. Но в принципе, что могут предпринять власти в таком случае? Обещать обустроить сёла (да и реально обустраивать) уже будет поздно – люди уже переехали в Кызыл, обосновались, повели детишек в детсады и школы и назад ни за какие коврижки не вернутся. Бродяжничать, как цыгане, они не привыкли. А потому этим людям нужны: жильё, школы, больницы и работа с приемлемой оплатой труда.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Но вернёмся к проблеме неоплаченных банку квартир. Можно с уверенностью предположить, что взять на себя ответственность за выселение из благоустроенных многоэтажных домов тысячи семей никто не возьмёт. И даже наши подконтрольные властям суды крепко задумаются, как им в этой ситуации поступать. А тогда выход состоит только в том, что государство выкупает у Сбербанка это жильё и закрепляет его за мэрией столицы, а та затем предоставляет эти квартиры проживающим в них семьям в порядке социального найма, засчитывая им выплаченные частично кредиты за текущую квартплату и услуги ЖКХ.

Вы, конечно, спросите: какие средства для этого потребуются? Чтобы понять порядок цифр, умножьте количество квартир (к примеру, 30 тысяч) на 5-7 млн. рублей за каждую и получите результат – 150-210 млрд. рублей. Добавьте к этому почти столько же на развитие электрических сетей, реконструкцию Кызылской ТЭЦ, строительство третьей очереди водопровода и очистных сооружений, и Вы получите результат в 300-350 млрд. рублей.

Чтобы понять, много это или мало, нужно вспомнить, что на строительство железной дороги «Курагино – Кызыл» когда-то во времена сенаторства Пугачёва и Нарусовой требовались 72 млрд. рублей. Затем под руководством авантюриста Байсарова стоимость «подросла» до 150 млрд. рублей. Но таких денег в казне не нашлось. И начатый было проект государство «заморозило». А в ближайшие годы стране понадобятся большие деньги для восстановления Донбасса и других присоединённых новых территорий, где до начала СВО проживало порядка 4 млн. жителей.

Для сравнения: экономисты подсчитали, что для восстановления территории с числом жителей до 200 тыс. Курской области необходимы бюджетные вложения не менее 750 млрд. рублей. Можно себе представить, сколько денег стране потребуется для восстановления 18% бывших украинских территорий с учётом возрождения предприятий, на которых должно быть трудоустроено до 8 млн. человек. Сумма астрономическая – триллионы!

И тут как раз в правительство России приходят ходоки из Тувы и нижайше просят деньги для решения жилищной проблемы Кызыла, которая грозит превратиться в социально-политическую. Вряд ли премьер Мишустин или кто-то другой на его месте эти деньги изыщет и выделит Туве. Для подобного решения необходима помощь России на подобие той, что была оказана Советским Союзом в 1985 году, когда в Туву приехали строители 17 регионов РСФСР и построили в республике свои объекты. Но ни СССР, ни КПСС теперь нет. Принять подобное решение может только один человек – президент Российской Федерации Владимир Путин. А вот принять тувинских ходоков в Совете Федерации, а затем решить те проблемы, о которых говорится выше, в сегодняшней ситуации может только один человек – сенатор Л.Нарусова, которую тувинские власти почему-то недолюбливают. И к которой опасаются обращаться с подобными просьбами.

Однако жизнь идёт, ситуация изменяется. Она подталкивает главу республики к сенатору. Недавно случилось чудо – он лично поздравил её с Днём рождения. Что, лёд тронулся на фоне ослабления позиций нашего земляка Сергея Шойгу? Если так, то можно за это порадоваться. Как видим из статьи, ситуация в республике непростая. И она усложняется с каждым днём. Время принятия кардинальных решений во имя тувинского народа наступило.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин