    Обзор прессы

ЧЕМ РУССКИЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ТУВЕ, НЕ УГОДИЛИ ВЛАСТЯМ?

Как известно, в России власти официально борются за традиционные ценности. И в рамках этой парадигмы на неделе «в Международный день семьи» в торжественной обстановке состоялись награждения 18 так называемых «образцовых семей республики». В номинации «Многодетная семья» были отмечены три семьи – «Олимпии Монгуша и Айнааш Ондар» из Кызыла, «Сергека Чукпанай и Нелли Ооржак» из Улуг-Хема и «Омака и Долааны Ортун-Назын» из Тоджи. В номинации «Молодая семья» отмечены семьи «Алдын-Херела и Айгули Успун» из Монгун-Тайги, «Ангыр-оола и Алены Нат» из Тес-Хема и «Артыша и Светланы Намзырай» из Дзун-Хемчика. В номинации «Сельская семья» победителями названы семьи «Шолбана и Шенне Монгуш» из Сут-Холя, «Роберта и Саяны Демчик» из Монгун-Тайги и «Аяса Байыра и Долааны Хомушку» из Кызылского кожууна.

Придумана была и номинация «Золотая семья», номинантами которой стали «Юрий и Айлана Оруспай» из Кызылского кожууна, «Андрея и Валентины Донгак» из Ак-Довурака и «Александр и Рада Борбак-оол» из Монгун-Тайги. В номинации «Семья – хранитель традиций» отметили семьи «Алдын-Буяна и Ураны Хертек» из Монгун-Тайги, «Айдыса и Аэлиты Монгуш» из Кызылского кожууна и «Айгора и Белекмы Кошкендей» из Кызыла. Ну, а в номинации «Семья защитника Отечества» победителями были названы семьи «Рафаеля и Светланы Хоядыр» из Тоджинского кожууна, «Азиата и Ирины Монгуш» из Кызылского кожууна и «Буян-Билега и Сай-Суу Ооржак» из Дзун-Хемчикского кожууна.

И теперь «Фотографии семей, занявших первые места, будут украшать доску почёта, а также участвовать уже на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».

Приятно, когда государство не забывает о семейных ценностях и отмечает тех, кто старается жить в дружбе и согласии. Критерии, по которым отбирали номинантов, так и остались для широкой аудитории тайной за семью печатями. Судя по опубликованным данным, организаторы номинации старались как можно равномернее распределить награды среди номинантов. Исключением стали только разве что только семьи с фамилиями «Оюн» и «Кара-оол», которые в списках номинантов не числятся, а также семьи, проживающие в «Эрзинском и Бай-Тайгинском кожуунах». Чем организаторов номинации не устроили именно эти семьи, остаётся только гадать.

Другим неприятным впечатлением стало отсутствие в списках номинантов с русскими фамилиями. Как-то странно: столько говорят и пишут об интернациональной дружбе народов, так активно выступают за то, чтобы русские семьи оставались в Туве, а даже в номинации семей, которая не даёт никаких особых привилегий и является символичной, не удосужились отыскать ни одной благополучной русской семьи, чтобы отметить её наравне с тувинскими семьями. Ну, понятно, что в номинации «Многодетная семья» или «Сельская семья» отыскать русскую семью сложно. Но хотя бы в номинации «Молодая семья» и «Семья защитника Отечества» это сделать было совсем несложно.

Хотя, конечно, организаторов мероприятия понять можно. Представьте себе, что какой-то русской семье в «Год семьи» дали какую-то номинацию как лучшей семье, а они потом сели да и уехали за Саяны в поисках лучшей доли, чтобы не слыть людьми «второго сорта»... Обидно, что даже в таком с виду простом деле чиновники сумели продемонстрировать глупость, недальновидность, непрофессионализм и нацистскую ангажированность. А ведь задумка была неплохой... Балбесы, они и в правительстве балбесы!

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ-УГОЛОВНИКА

В еженедельнике размещена информация о том, что известный в республике шовинист, организатор Народного фронта «Хостуг Тыва» Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей награждён медалью «80-летие добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР» «За многолетнюю добросовестную работу в области культуры».

Те, кто инициировал такую награду, видимо, забыли нечто важное. Именно этот персонаж в смутные 90-е годы организовал шовинистический Народный Фронт «Хостуг Тыва». В результате активной «фронтовой» деятельности начался активный исход из Тувы русскоговорящих граждан. С его лёгкой руки в республике начались русские погромы и «выдавливание» русских специалистов: врачей, учителей и инженеров. В результате этого процесса остановились, а затем прекратили свою деятельность флагманы тувинской индустрии комбинаты «Тувакобальт», «Туваасбест», «Домостроительный комбинат», а затем и предприятия рангом поменьше. Так русскоязычная община республики в считанные годы «съёжилась» с 30% до 7%.

Мало того: именно Бичелдей, раздувая шовинистические настроения в республике, публично высказывался в сомнительности законности вхождения ТНР в состав СССР в 1944 году. Он настаивал на том, что это был ошибочный волюнтаристический шаг Салчака Токи, на который он не имел прав. И при таких обстоятельствах как-то странно давать ему награду с символикой празднования не чего-нибудь, а именно «80-летия добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР». Это как убийцу пригласить на день рождения жертвы. Как говорится у русских, «не лезет ни в какие ворота»...

Что же до его «многолетней добросовестной работы», то она уже была ранее по достоинству отмечена приговором Верховного суда Республики Тыва, в соответствии с которым он, работая в должности министра образования, был признан виновным в растрате 44 млн. рублей из бюджета республики, направленных на строительство пришкольных спортивных площадок при сельских школах.

Ну, а его деятельность в должности «директора государственного бюджетного учреждения «Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва» тоже не остаётся без внимания общественности и правоохранительных органов. Этот музей уже был изобличён прокуратурой в наличии в штате «мёртвых душ», которые, не исполняя никаких обязанностей и даже не посещая рабочее место, получали зарплату. А сейчас по некоторым сведениям, в музее готовится масштабное хищение хранящегося в музее «Скифского золота долины Царей». И за всё это – медаль? Не странно ли?

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР ЧВАНЛИВОГО ПУСТОСЛОВИЯ ЧИНОВНИКА

6 мая в республике отмечали День Конституции Тувы, которая «была принята 24 года назад – 6 мая 2001 года». С вопросами о том, «зачем республике иметь свою Конституцию при наличии у страны единого основного закона», что значат слова: «Опираясь на исторические традиции и нравственные принципы предков...» и «... учитывая своеобразие Республики Тыва...», а также «зачем рядовому гражданину и жителю региона знать хотя бы основы этого документа», корреспондент газеты обратился к «председателю Верховного Хурала (парламента) Тувы Кан-оолу Даваа».

Следует отметить, что Даваа по профессии врач. В конституционном законодательстве разбирается не больше, чем свинья в апельсинах. И то, что он прочитал по бумажке, понять можно только с большим трудом. Ну, к примеру, что такое «баланс между единством страны и peгиональной спецификой»? Если в правоохранительных органах и судах используют нормы федерального законодательства, то зачем ещё и региональная Конституция, в которой записаны разные благоглупости типа равенства всех перед законом или обязательность бесплатных образования и здравоохранения, чего мы не наблюдаем в нашей повседневной жизни?

А как понимать его заявление о том, что «Конституция Республики Тыва – не признак обособленности, а инструмент гармоничного развития региона»? И как с этим вяжется тот факт, что Тува – будучи равноправной республикой в дружной семье Российской Федерации, является при этом самым нищим регионом России? Почему разрыв в уровне жизни в Туве и Москве с каждым годом только увеличивается? Неужели в этом и заключается закреплённый в Конституции Тувы «особый статус республики, отражающий её национально-культурную идентичность, в рамках правового поля России»? Или это просто слова, применяемые Кан-оолом Даваа для того, чтобы морочить головы простачкам, читающим «Тувинку»?

И что это за такое особое «paзграничивание полномочий между федеральным центром и регионом», если в результате этого «paзграничивания» мы живём так бедно в одной из самых богатых ресурсами республике России? И что даёт нам наличие по Конституции Тувы «двух государственных языков – тувинского и русского», если часть тувинцев не умеет грамотно читать и писать по-тувински, к тому же не очень бойко говорит по-русски? Спикер парламента реально считает, что это всё «сохраняет единство страны, повышает эффективность управления и укрепляет доверие между центром и регионами»? И что стоит за его фразой «Федеративное устройство – основа силы России: оно учитывает многообразие народов, способствует межнациональному согласию и позволяет регионам чувствовать свою значимость»?

Просто поразительно, как порой чиновники берутся объяснять необъяснимое и толкуют о том, в чём не понимают ровным счётом ничего. Вот, к примеру, Кан-оол Тимурович изрёк: «Опираясь на исторические традиции и нравственные принципы предков, передавших нам веру в добро и справедливость»... Он что этим хотел сказать? Что предки тувинцев были большими специалистами в коррупции и воровстве, что мы наблюдаем в Туве сегодня? Что они издревле в массе своей ленились работать и заняты были исключительно воровством? Как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить...

ЗАПОЗДАЛАЯ ЛЮБОВЬ К РУССКИМ ГЕРОЯМ

Как сообщил еженедельник, «в Кызыле возле школы №17 установят памятник братьям Шумовым». Власти «приступили к практической реализации проекта по установке памятника участникам Великой Отечественной войны, легендарным фронтовикам, русским сыновьям Тувы – братьям Шумовым». Приятная новость. «В год 80-летия Великой Победы памятник будет изготовлен и установлен», – пообещал глава республики. Вот только это заявление изрядно запоздало – 80-летие Победы в той войне страна уже с помпой отметила 9 мая. А у нас только-только «будет объявлен конкурс на изготовление монумента». Хотя всё это можно было совершить год-два назад, без спешки, чтобы к памятной дате памятник уже стоял.

Как сообщается, «Глава Тувы отметил, что инициатива установить такой памятник в Кызыле получила поддержку Администрации Президента РФ и Российского военно-исторического общества». И не очень верится даже в заявление, что «в год 80-летия Великой Победы памятник будет изготовлен и установлен». Но даже если к Новому году что-то и соорудят, то, скорее всего, это будет смотреться нелепо и необустроено.

Впрочем, в любом случае следует приветствовать инициативу властей. В таком случае у русских обычно говорят: «лучше поздно, чем никогда». Действительно: «шесть братьев Шумовых ушли на фронт добровольцами из Тувинской Народной Республики и служили в составе уникального «семейного» расчёта 120-мм полкового миномёта». Служили Отчизне они славно – «За оборону Ленинграда братья награждены орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалями «За отвагу». И не только они. Много русских выходцев из ТНР добровольцами ушли на фронт. Далеко не все из них вернулись домой живыми. И Тува должна об этом помнить.

Жаль, конечно, что инициатива памятника исходила не из Тувы, а была навязана Кремлём. Но с другой стороны, такие инициативы Центра дают надежду на то, что о русскоязычной общине в Туве Федеральный центр помнит. И время от времени «поправляет» зарвавшееся шовинистическое руководство республики, идущее на поводу у местных националистов. Дело тут не только в моральном самочувствии русского меньшинства в республике. Русских в Туве осталось настолько мало, что и унижать-то особо некого. Просто уже и у тувинцев растёт понимание того, что республике нужны работящие русские руки и перспективно мыслящие мозги. А процесс «выдавливания» русских из Тувы, начатый Бичелдеем, привёл к тому, что следом за русаками за Саяны поехали и лучшие специалисты коренной национальности. И это показательно. Если ничего не менять, то очень скоро и бежать-то будет некому. Но и работать тоже будет некому.