Тува вчера, сегодня, завтра – кому на руку беспорядки в регионе?

Прошедшая неделя прошла под знаком особого внимания к выступлению президента РФ В.Путина, которое состоялось в четверг 19 декабря. И что нам сказал президент? Все 4,5 часа его выступления пересказывать смысла нет, да и невозможно это сделать на страницах нашей газеты. Выделю основное, что меня заинтересовало.

ИТОГИ ГОДА С ПУТИНЫМ: СМЕЯТЬСЯ НЕ НАД ЧЕМ, НО ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Откровением стало заявление Путина о том, из-за чего всё же именно он начал СВО. Ранее официальная пропаганда придерживалась версии, что это англосаксы напали на нас на Украине. Верховный главнокомандующий сказал, что это решение было правильным. Он сожалеет лишь о том, что такое решение не принял раньше. При этом он заметил, что в условиях стабильности обществу не нравится «застой», и ему необходима «движуха». Но когда она началась в связи с СВО, все почему-то запричитали «ужас!». Он, судя по всему, придерживается противоположной точки зрения. Считает, что уберёг страну от края пропасти и утраты суверенитета.

Впрочем, о предполагаемом сроке окончания СВО он ничего не сказал. Даже об освобождении территории Курской области от ВСУ ничего обещать не стал. Так что, похоже, перспектив окончания боевых действий в Украине пока не просматривается.

В целом его выступление не было оптимистичным. Особенно с учётом его признания: «Я почти перестал смеяться». Симптом тревожный. Ничего конкретного Путин не смог ответить по поводу инфляции и роста цен в России. Единственное, что он смог пояснить, что рост цен на продукты питания связаны с тем, что люди стали зарабатывать много больше, поэтому и возник дефицит яиц, масла и других продуктов, что подтолкнуло рост цен. Но, как он заметил, при этом мы мяса потребляем больше, чем в Европе.

Многих поразило его предложение устроить дуэль в Киеве, по которому Минобороны РФ готово ударить «Орешником». Подобных предложений эксперты не припомнили.

Что до переговоров с Украиной, то Путин заверил, что он открыт для них без предварительных условий. Но только на базе «стамбульских соглашений», которые по своей сути предполагают капитуляцию Украины.

Зато по поводу событий в Сирии Путин полон оптимизма, заявляя, что там Россия достигла своих целей, и всё идёт по плану. Так что падение Асада поражением для Путина не является.

Президент отметил необходимость повышения рождаемости в стране и пообещал навести порядок с льготной ипотекой. Как помнится, ещё 2 сентября, будучи в Кызыле, он обещал продлить в Туве действие льготной ипотеки, однако воз, как говорится, и ныне там. Новый год на носу, а решения всё нет. Главное, чем гордится наш президент: «Я сделал все, чтобы Россия была самостоятельной суверенной державой».

КАК ЗАМЯТЬ БАНДИТСКУЮ ПЕРЕСТРЕЛКУ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО ХУРАЛА?

А чем жила этот месяц Тува? Тут тоже ничего жизнерадостного нет. Неприятности начались с того, что перепившиеся депутаты Верховного Хурала Тувы от партии «Единая Россия», собравшиеся под руководством своего спикера Кан-оола Даваа в ресторане «Столичный», устроили бандитскую перестрелку. В результате несколько человек пострадало от пулевых ранений. 11 человек было отправлено в СИЗО, а любимого племянника супруги главы Саяна Ондара определили под домашний арест. Девушке, получившей от депутатов пулевое ранение в лицо, сенатор от Тувы Л.Нарусова предложила сделать в Москве пластическую операцию.

Как потом развивались события, достоверно неизвестно, но один из участников СВО, бывший тогда в ресторане, взял всю вину по организации беспорядков на себя, а девушка, получившая ранение в лицо, дала показания, что она якобы начала стрелять первой...

Когда этот скандальный инцидент начал набирать силу, в интернете появилось видео пьяного министра спорта Тувы Монгуша, который неадекватно вёл себя в Монголии. Видимо, кто-то попытался этим сбить пену с гулянки криминальных депутатов. Однако после извинения 34-летнего Субудая Монгуша и его обещания в будущем не допускать такого поведения о нём быстро забыли.

Тогда кто-то инициировал осуждение «голой вечеринки» в Кызыле, сюжеты которой быстро разошлись в интернете. На ней стройные молодые девушки под музыку смело демонстрировали стильное нижнее бельё, тем самым показывая, что и Кызылу прогресс не чужд. Поначалу это возымело действие, но потом и это как-то тихо сошло на нет. И про неё тоже быстро все забыли.

Вот тогда-то на свет божий вылез эпизод с якобы изнасилованной приезжими узбеками молодой девушки, которая при этом заразилась СПИДом. Когда начали разбираться, оказалось, что версия с изнасилованием была «фейком» – т.н. «потерпевшая» на самом деле являлась девушкой с низкой социальной ответственностью, а сексуальный контакт с ней произошёл ещё в августе. А узбеки, которым приписали сексуальное насилие над беззащитной тувинкой, в ходе проверки подтвердили наличие у них российского гражданства. К тому же никакого СПИДа она в итоге не подцепила.

МИГРАНТОФОБИЯ: ИЗ ИСКРЫ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ!

Однако эта история получила огласку под соусом, что мигранты из Средней Азии оккупировали Туву, насилуют местных красавиц, распространяя при этом страшные болезни. Для разборок на рынок пришли агрессивно настроенные бойцы ММА, среди которых по некоторым сведениям были очередные племянники супруги главы республики во главе со своим тренером. В итоге прозвучал ультиматум о невозможности дальнейшего пребывания в Кызыле лиц из Средней Азии и необходимости им для сохранения своих жизней как можно скорее покинуть регион, чтобы избежать погромов. Узбеки, киргизы и таджики, напуганные озверевшими представителями коренной национальности, тут же засобирались восвояси...

Общий настрой против мигрантов активно поддержал спикер парламента Тувы Кан-оол Даваа, который от своего имени приглашал всех желающих в субботу 14 декабря собраться возле здания Верховного Хурала, чтобы выработать общую линию. Но после того, как спецслужбы предупредили его, что этого делать не следует, а в Кызыл для охраны объектов общепита прибыл контингент ОМОНа из Абакана и Красноярска, и в аэропорту Кызыла сели три борта с московским спецназом, пыл спикера Кан-оола резко угас. Зато оживился криминалитет, призвавший недовольных громить торговые точки мигрантов из Средней Азии, где торгуют овощами и фруктами и кормят азиатской пищей.

Стало очевидно, что межнациональный конфликт искусственно раздувается кем-то очень влиятельным. А судя по тому, что на призыв Кан-оола Даваа прийти к условленному времени к зданию парламента откликнулся криминал, а для освещения событий к зданию пришла сестра экс-губернатора Тувы Саяна Монгуш, скорее всего, инициатива по раздуванию межнационального конфликта принадлежала сторонникам Шолбана Кара-оола, который решил воспользоваться ситуацией.

В итоге бесчинствующими молодчиками были подожжены в Кызыле и п. Каа-Хем несколько торговых ларьков. О масштабах причинённого ущерба власти не распространяются. Но узбеки, таджики и киргизы, имеющие российское гражданство, реально перепугались.

Развитие скандала было активно поддержано местным бизнесом, без особого успеха конкурирующим с выходцами из Средней Азии в торговле овощами и фруктами и по части организации общепита. Знающие ситуацию в торговле полагают, что зачинщиков беспорядков следует искать в первую очередь среди окружения предпринимателей Роберта Доржу, Тунёва и владельцев сети кафе «ATMOSFERA», которым всё происходящее было очень даже на руку.

На 14 декабря в Кызыле власти умудрились собрать сразу три митинга: один с участием обычных граждан возле парламента собирал Даваа, второй по поводу судебного процесса по увольнению мэра города собирала глава Кызыла Казанцева, а третий – альтернативный – на площади Арата с участием чиновников правительство собрало правительство РТ. Митингующих было в три раза меньше, чем силовиков. Сам митинг продолжался не более четырёх минут. Кан-оол Даваа к избирателям так и не вышел.

Затем всех присутствующих похватали за руки – за ноги и распихали по автозакам. А потом свезли в ментовку, где участковые принуждали гражданских подписать протоколы, согласно которым они были якобы несколько месяцев тому назад были завербованы неизвестными иностранными лицами с целью организации беспорядков с обещанием денежного вознаграждения. Впоследствии эту версию подтвердил прокурор республики С.Дябкин, сообщив, что он в происходящем увидел происки неких «англосаксов», стремящихся любыми путями дестабилизировать социальную обстановку в Туве, тем самым подрывая «обороноспособность страны».

Впрочем, той же Саяне Монгуш правоохранители не стал предъявлять обвинений в терроризме и госизмене, а всего лишь выписали штраф в 10 тыс. рублей за попытку участия в митинге, организованном спикером парламента.

ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ В КЫЗЫЛЕ ПОД ВИДОМ БОРЬБЫ ЗА МЕСТО МЭРА

В связи с этим отдельного повествования заслуживает выступление главы города Казанцевой, которая сбивчиво объясняла причину попытки увольнения мэра города Сагаан-оола. Запинаясь и путаясь в формулировках, постоянно нервно сглатывая слюну, бывшая учительница труда комично пыталась раздуть из себя значительную самостоятельную фигуру городского масштаба и некоего самостоятельного политика. В эту роль можно было бы и поверить, если не знать её полную зависимость от алкоголика-заместителя, реализующего личный бизнес на земельных вопросах. Ему всё равно чьё место можно будет занять: мэра или Казанцевой. При любом раскладе он будет в выигрыше.

Уж лучше бы Казанцева рассказала, как она, руководя городом, умудрилась «не заметить», что Кара-оолы ещё в 2012 году прихватили городской рынок, не заплатив за это ни копейки. И пополняли семейный бюджет только одной арендой торговых помещений по 200 млн. рублей в год, пока прокуратура не провела проверку и не обратилась в суд. Это наглядно показывает, что на самом деле Казанцева – это своеобразный зитц-председатель, посаженный в начальственное кресло для демонстрации интернациональных взглядов тувинского чиновничества.

Кстати говоря, похоже, правоохранители Тувы реально озаботились нетрудовыми доходами бывшей главной чиновной семейки. Уже сейчас известно, что кроме АЗС на Правом Берегу в Кызыле и Центральным рынком они заинтересовались присвоением нового Автовокзала в столице. А также гостиницы «Коттедж», гаражей в районе за Минсельхозом Тувы, помещениями Машзавода, где ранее размещалось обанкроченное Аясом Лопсаном Агентство по ипотечному кредитованию, Домом Быта в столице, торговой базой «Сайзырал» и архитектурным ансамблем «Царская охота» на берегу Енисея в районе обелиска «Центр Азии». Прокурорская проверка показала, что все перечисленные объекты достались новым хозяевам «на халяву» сомнительным образом и до сих пор надлежащим образом официально не оформлены. При этом в прокуратуре говорят, что ход «деприватизации нажитого непосильным трудом» семейки Кара-оол тщательно контролируется аппаратом правительства Тувы.

Такая активность Дябкина в отношении имущества Шолбана Кара-оола и его семейства случайной вряд ли может быть. Поскольку без указания из Москвы никаких серьёзных решений, тем более в отношении патронируемого Шойгу Шолбана Кара-оола принимать никто не может. Как известно, именно Кара-оол приложил руку к назначению Дябкина сначала первым заместителем прокурора Тувы, а затем и прокурором. И тот лично Кара-оолу многим обязан. К тому же известно, что зять Сергея Шойгу – зам. генерального прокурора России. А сам Шойгу ранее в обиду своего протеже не давал. Видимо, времена сменились, и теперь даже Шойгу ничем помочь Кара-оолу не в состоянии.

Впрочем, вполне может статься, что главе республики Ховалыгу удалось добиться в Администрации Президента согласия на раскулачивание своего зарвавшегося предшественника. О том, как будет протекать этот процесс и как Кара-оол будет лишаться похищенного, я буду рассказывать читателям газеты из номера в номер. Кроме этого, я постараюсь выяснить и рассказать о том, кто, в конце концов, ответит за межнациональную смуту в Туве и среднеазиатские коммерческие погромы.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин