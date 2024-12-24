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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 39, 24 декабря / Перекрёсток мнений
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№39, 24 декабря 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 18-12-2024 #2[ru]

Вот ей богу, сел читать текст выступления Путина на съезде ЕР не для того, чтобы над ним постебаться, а чтобы увидеть в нём новые тренды – понять, есть ли они. Ничего подобного там нет. Там есть только набор политических лозунгов. Это не стратегия, а обычная пропаганда. Так что движение в направлении пропасти продолжается. Впрочем, может быть, благодаря пропаганде оно будет более весёлым и жизнерадостным.

Аноним, 18-12-2024 #3[ru]

«Инвалид 2-й группы из Белгородской области позвонил в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой помочь запастись дровами. Народный фронт выполнил просьбу мужчины, и теперь он сможет пережить зиму – сообщили в пресс-службе организации». Россия-2024. Чтобы выжить, инвалиду нужно дозвониться на прямую линию... А что насчет других, которым не получиться дозвониться или если их просьбы останутся незамеченными?

Аноним, 19-12-2024 #11[ru]

Путин назвал СВО «движухой» – а без движухи ему становится скучно... Может дедушке для движухи самокат подарить?

Аноним, 19-12-2024 #17[ru]

Путин: Порносайты смотрят во всем мире. Это беда во всем мире. НУЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ! Боимся даже предположить его АЛЬТЕРНАТИВУ...

Аноним, 20-12-2024 #21[ru]

Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества в честь участников «СВО»... Учитывая, что в этом году – в «Год семьи» случился Исторический спад демографии, что ожидать в следующем году?

Свежий анекдот

Аноним, 18-12-2024 #1[ru]

Медведев вылез из-под коряги и заявил, что в составе РФ могут «появиться новые регионы». О каких именно регионах идёт речь, он не уточнил. Но предполагаем, что в составе Димона появится Финляндия объемом 0,7 литра.

Аноним, 18-12-2024 #2[ru]

«Мы приняли законопроект, который вводит ответственность за продажу несовершеннолетним бытовых газосодержащих товаров» – А вот тут был случай: ребенок засунул палец себе в нос и сломал его! Товарищ депутат Кара-оол, срочно нужно принять закон и отрубить всем детям пальцы! А то они еще суют их в розетки и другие отверстия, опасные для жизни! Наведите порядок уже!

Аноним, 18-12-2024 #3[ru]

Каракарлик – вор и барыга-бандит. И то, что он пишет – неважно и просто глупо. Главное, что он – вор, барыга и мерзавец.

Аноним, 18-12-2024 #5[ru]

Депутат Луговой заявил, что иностранная музыка «является пропагандой и может влиять на молодёжь». Он предложил либо полностью исключить её с российских платформ, либо ограничить её долю до 20%. Товарищ Луговой, там ещё с джинсами, кока-колами и жвачками непонятная ситуация! Разъясните молодёжи, пожалуйста.

Аноним, 19-12-2024 #7[ru]

По молодости незаметно, но к старости все эти удары об землю при прыжках с парашютом, разбивание кирпичей об голову дают о себе знать. Вот и предводитель выхухолей в Думе совсем берега терять начал – объявил главу ЦБ в потере адекватности... Так он вскоре может усомниться и в адекватности того, кто её назначил.

Без руля и ветрил: Куда несёт Туву?

Аноним, 18-12-2024 #1[ru]

Нахождение Хаваныка на должности главы становится опасным для безопасности России.

Аноним, 18-12-2024 #2[ru]

Говорят, Чюдюк – семейный тиран. Бьет и издевается над своей женой.

Аноним, 18-12-2024 #3[ru]

Травля мигрантов – это государственная политика России. Злоба и ненависть у тупого населения растет и требует выхода. Формула «бей чужих!» работает в любом недоразвитом обществе, особенно если грамотно подстрекать. Итог – пар немножко выпустили, самых буйных выявили – и посадили. Власть – на коне, народ – в ж..е (как обычно). Живем дальше, как ни в чем не бывало. Чем тупее народ, тем проще им управлять. Правда, это всё до тех пор, пока не появится грамотный кукловод, играющий против властей – если он сможет ниточки управления толпой перетянуть на себя, то тут уже никакой ОМОН не поможет...

Аноним, 18-12-2024 #4[ru]

Когда в школе борцов многократно насилуют мальчика (достоверно доказанный факт) – в Туве тишь и благодать. Никто никаких погромов и митингов не устраивает. А тут на основании слухов эти борцы вдруг чуть ли не целый бунт всенародный устроили...

Аноним, 18-12-2024 #5[ru]

Аноним №3 Умник, заткнись и умри незаметно. Не Карлик ли с Хованыком и Шойгой мигрантов в Туву завели? Не Карлик ли, с Шойгой и Билдеем из Тувы русских выжили из-за 140% на выборах? Это они так гаранту рвались угодить. Теперь узбеков, таджиков, киргизов решили сделать без вины виноватыми? Пойди на базу РПС и посмотри, сколько там нищих, грязных, страшных, бездомных, пьяных, наверняка с целыми букетами венерических заболеваний, тувинцев и тувинок! Ступай, посмотри. И спроси: кто это сделал? Киргизы, таджики, узбеки, евреи, русские...

Аноним, 18-12-2024 #7[ru]

Народ Тувы присвоил Ховалыгу новое прозвище Хоралыг (Приносящий вред)

Аноним, 18-12-2024 #9[ru]

Кого понабрали в горхурал? Посмотрите: одни сплошные борцы, кавказские тамады и организаторы банкетов. Плюс несколько врачей, художник, и один любитель крещенских купаний. Нет в этом списке ни одного хозяйствующего специалиста. Что могут сделать эти кадры на благо города, не зная что такое канализационная труба?

Аноним, 18-12-2024 #10[ru]

Все магазины сети «Батон» сегодня закрылись. Говорят, из-за антисанитарии. По обращению жительницы Кызыла Роспотребнадзор провел проверку в отношении сети магазинов Батон. Были выявлены грубые нарушения санитарных правил... В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор РТ временно на 90 дней приостановил работу всех торговых объектов сети Батон. Были направлены иски в суд. Похоже, передел торгового рынка набирает ход – сначала выдавили всех узбеков-таджиков-киргизов, сейчас давят продуктовые сети... В чью пользу работает гос-машина?

Аноним, 19-12-2024 #11[ru]

Очень часто бывшие спортсмены подаются в бандиты. Борец Нурислан Санаев замечен в окружении некоего Монге Чудака – криминального авторитета, представляющего интересы Карлика.

Аноним, 19-12-2024 #12[ru]

Боевики Иргита, ваххабиты Карлика... Что происходит в Тыве???

Аноним, 19-12-2024 #14[ru]

Карловский Менги Чудак – не криминальный авторитет. В среде гомосексуалистов Кызыла и Красноярска он известен как Маша Чудачка. Он состоит в отношениях с несколькими известными мужчинами из сферы искусства и красоты. Это уже давно известная всем информация.

Аноним, 19-12-2024 #16[ru]

Ваххабит Артас Санаа, переименовавшийся в Нурисалама Санаева – судя по прошлой статье, где он ходил на слушания по заправке на востоке в мэрию – https://risk-inform.ru/article_11244.html – боевик Карлы, действующий по его приказу. Получается, что принявший ислам борец и сменивший ради этого Родину и имя-фамилию, устроил погром мусульманам-мигрантам? Не так уж он проникся своей новой религией, раз избивает и убивает братьев по вере... Значит, на самом деле его бог – это Мамон – демон жадности, денег и роскоши...

Аноним, 19-12-2024 #17[ru]

Страшно жить в Туве: ваххабиты разгуливают повсюду, Суринам Саннаев – их лидер.

Аноним, 19-12-2024 #19[ru]

Дябкин заявил, что межнациональные конфликты в Туве инициируются англо-саксами... А что, спикер Верховного Хурала единоросс Даваа Кан-оол и сестра и помощница депутата-единоросса Шолбана Кара-оола Саяна Монгуш были завербованы вражеской разведкой? И по их заданию поднимали тувинцев на бунт и погромы выходцев из Средней Азии? Чудеса, да и только!

Аноним, 20-12-2024 #22[ru]

Мразь Казанцева предала русских жителей Тувы!

Аноним, 20-12-2024 #24[ru]

А что с АЗС Кара-оола, которую строят незаконно Якушев с Чудаком на востоке рядом с погранотрядом?

Аноним, 21-12-2024 #32[ru]

Раньше были авторитетные в городе депутаты со своим мнением. А сейчас набрали дуболомов, лизоблюдов и режиссер сверху им диктует, что говорить и как себя вести. Дожили, называется. Честные, с именем люди не желают идти в депутаты, потому что не хотят перешагивать через свою совесть и быть марионетками в чьих-то руках.

Обзор прессы

Аноним, 18-12-2024 #2[ru]

«Мусорная реформа», на которую за шесть лет потратили уже почти 100 млрд. рублей, провалилась. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так о чем же болтает Ховалыг, обещая реализовать в Туве «Масштабный инвестиционный проект по переработке бытовых отходов»?? Пипл схавает, да?

Аноним, 18-12-2024 #3[ru]

Якушева что, до сих пор не посадили?

Сергей Конвиз: Авантюра на Ближнем Востоке закончилась впечатляющим провалом

Аноним, 18-12-2024 #4[ru]

На одном и том же заседании: Белоусов: более 427 тыс. человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году. Путин: Свыше 430 тысяч добровольцев подписали контракты в 2024 году. Видимо, 3 тысячи человек подписали контракт, пока микрофоны передавали...

Аноним, 18-12-2024 #5[ru]

Когда говорят, что Россия «спасала Сирию», не забывайте, кто в этой истории на самом деле обогатился. С марта 2018 по сентябрь 2019 года 21 самолёт прилетел из Сирии во Внуково – на борту больше двух тонн наличных долларов и евро. Четверть миллиарда кэшем. А в это же время ближайшие соратники Асада тихо скупали элитные апартаменты в «Москва-Сити».

Аноним, 18-12-2024 #8[ru]

Глава Генштаба Герасимов заявил, что в этом году под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. км территории. Это где-то около 10% Московской области...

Аноним, 18-12-2024 #9[ru]

12 августа 2024: Путин: «главная задача – выбить противника из Курской области!» 18 декабря 2024: Герасимов: «ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством в 2024 году». То ли Путин для Герасимова не руководство, то ли Владимир Владимирович задачи по Курской области перед ВС РФ не ставил. А хотел всё сделать лично...

Аноним, 19-12-2024 #12[ru]

Россия в целом достигла своих целей в Сирии, заявил Путин. А задача стояла свержения друга Асада? Тогда да.

Аноним, 19-12-2024 #16[ru]

Путин одновременно продвигает два тезиса: 1. Украина истощена. 2. Украина отказывается от переговоров. От переговоров отказывается только тот, кто рассчитывает на улучшение своих позиций, а не тот, кто по-настоящему истощён и ни на что такое уже не рассчитывает. Раз Украина не хочет переговоров, значит, не настолько уж она истощена?

Аноним, 19-12-2024 #17[ru]

Россия достигла своих целей в Сирии, сказал Путин. Целей в Сирии достигли. Киев за три дня взяли. НАТО от границ России отодвинули. Доллар победили. Рост цен остановили. Сотни гражданских самолётов произвели. Россиян из трущоб переселили. И даже железную дорогу в Туве построили. https://t.me/vatnoeboloto/13540

Аноним, 20-12-2024 #18[ru]

Награжденного медалью за укрепление обороны Курской области чиновника Владимира Лукина арестовали за растрату бюджетных средств. Из 3,2 млрд. рублей он украл 173 млн. Слабак! Был бы на его месте Шойгу – спи@дил бы даже лампочки в фонарях Курской области

Прокуратура Кызыла покусилась на семейный бизнес семьи Кара-оола?

Аноним, 19-12-2024 #1[ru]

22 апреля 2014 года Антимонопольная служба по РТ (руководитель – Ольга Долгих) провела проверку законности приватизации городского рынка. Вывод – нарушений не выявлено. А что по этому поводу скажет прокурор Дябкин?

Аноним, 19-12-2024 #2[ru]

Анон 1, у нас же закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло! Завтра Дябкину скажут: заткнись! Он и заткнётся, как миленький!

Аноним, 19-12-2024 #3[ru]

А вы спросите, как в собственность к Кара-оолу попал Дом Быта? Очень любопытная история!

Аноним, 19-12-2024 #4[ru]

Возбуждено уголовное дело пол приватизации комплекса «Царская охота», которую прибрал к рукам КШВ.

Аноним, 19-12-2024 #5[ru]

Куда не упал взгляд Карлика – везде воровство.

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Шутка 2007 года

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