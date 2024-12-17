    Обзор прессы

ДА БУДЕТ СВЕТ, СКАЗАЛ МОНТЁР...

Как сообщила «ТП», «на встречу с руководством «Россети Сибирь Тываэнерго» собрались 18 председателей садоводческих товариществ». У всех одна и та же проблема: «износ сетей, нехватка мощности, хищения электричества и неплатежи». Как показала жизнь, решить все эти накопившиеся проблемы дачники не в состоянии. И они обратились к «руководителю энергокомпании Антону Лукину», чтобы он решил вопрос «передачи сетей СНТ в ведение энергокомпании».

Как оказалось, «энергетики готовы принять сети обществ на обслуживание, но при условии приведения их в надлежащее состояние». Как системообразующая территориальная сетевая организация, «Тываэнерго» «сможет забрать на баланс сети только одиннадцать СНТ, которые считаются безхозяйными». Но на приведение энергохозяйства в порядок «нужны и время, и деньги – потребуется как минимум 800 млн. рублей». Пока «такими денежными средствами компания не располагает». Кроме того, «энергетики также рассказали садоводам о том, как увеличить мощность, что надо сделать для того, чтобы улицы СНТ стали светлее, напомнили о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта».

Подытоживая встречу, Антон Лукин сказал: «мы со своей стороны готовы оказать помощь и в работе с должниками, и в борьбе с энерговоровством, но в решении вопросов энергоснабжения СНТ должны быть заинтересованы и сами граждане, там проживающие. Только совместными усилиями возможно навести порядок и сделать свет в домах СНТ ярче».

КОРРУПЦИОНЕРЫ ОБЪЯВИЛИ КОРРУПЦИИ ВОЙНУ?

«ТП» сообщила о том, что «9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, состоялась совместная пресс-конференция с участием прокурора республики Сергея Дябкина, руководителя следственного управления Следственного комитета РФ Константина Столбина и врио министра внутренних дел Тувы Вадима Овчинникова».

Если верить прокурору Дябкину (а верить ему крайне сложно, учитывая постоянные коррупционные скандалы, которые сопровождают его деятельность в Туве), «совместными действиями удалось достичь определённых результатов в профилактике коррупции в республике, пресечении значимых коррупционных деяний, по привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению ущерба». Так, «возбуждены, расследованы и направлены в суд уголовные дела по фактам получения взяток бывшими региональными министром лесного хозяйства и природопользования и заместителем министра строительства. Осуждены к различным срокам лишения свободы 13 лиц, в том числе бывшие должностные лица налогового органа республики и её бывший руководитель».

Всё это – дела давно минувших дней. Он бы ещё взятие Бастилии или Рейхстага в Берлине записал в свой актив. Необходимо признать, что при прежнем прокуроре, да и при действующем коррупция в Туве расцвела пышным цветом. Дело дошло до того, что прокурор не боится в суде отзывать свои требования о взыскании с жуликов десятков миллионов в бюджет. А его подчинённые от безделья в основном занимаются подсчётом рабочих на строительных объектах и контролем за яйценоскостью кур.

Врио министра внутренних дел Вадим Овчинников отметил, что «одним из самых распространённых коррупционных преступлений продолжает оставаться взяточничество». При этом «средний размер взятки в Туве составил 512 тысяч, а средний размер дачи взятки – около 45 тысяч рублей». Показатели, конечно, смехотворные. Столько берут только участковые врачи, школьные учителя, члены участковых избирательных комиссий да инспекторы пожарной службы. А министры берут миллионами. Но никого не поймали и не наказали. Поэтому мошенники по-прежнему чувствуют себя в Туве вольготно. Самый яркий пример – Якушев, которому давно пора на зону. Но продажные следователи по-прежнему волокитят расследование и не могут довести его до логического конца.

Удивил и руководитель СУ СК Константин Столбин, который привёл самые «масштабные» примеры борьбы со взяточниками: «в отношении преподавателя высшего учебного заведения республики возбуждено уголовное дело по признакам нескольких эпизодов преступления. В документы вносились ложные сведения о сдаче студентами зачёта по его дисциплине.

Выявляются также случаи коррупции и в действиях сотрудников органов. Так, младший инспектор дежурной службы учреждения исполнения уголовного наказания получил от осужденного взятки на общую сумму свыше 80 тыс. рублей за приобретение сотового телефона и использование его в период отбывания наказания.

Бывшего начальника следственного отдела городского УМВД приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 280 тысяч рублей. Также его лишили звания подполковника юстиции. Установлено, что он получил взятку в 140 тысяч рублей от местного жителя за переквалификацию статьи на менее тяжкую».

Иногда попадаются и чиновники: «бывшая глава департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла совместно с главой СНТ «Ромашка» и гендиректором ООО «Запад» в течение трёх лет незаконно изымали из муниципальной собственности земельные участки. Ущерб бюджету составил около 24 млн. руб.».

Но зато главный следователь Тувы не преминул напомнить «цитату Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». С этим трудно не согласиться.

ГЛАВА ТУВЫ ПОСТАВИЛ ЗАЕЗЖЕННУЮ ПЛАСТИНКУ

Глава республики Ховалыг вновь пообещал реализовать в Туве «Масштабный инвестиционный проект по переработке бытовых отходов». В этом плане примечательно, что один такой проект он в качестве мэра г. Кызыла в содружестве с главой республики Кара-оолом уже благополучно загубил. И никакой гарантии того, что подобное не случится и на этот раз, нет.

Это уже шестой провозглашённый Ховалыгом «масштабный инвестиционный проект» после газификации республики, электрификации домовладений, борьбы с сажей и строительства железной дороги то на Россию, то на Монголию. Первые провалились с треском. А вернее, умерли, не начав реализовываться.

Под очередной проект уже «определён земельный участок на территории Кызылского района в районе пгт. Каа-Хема», уверяет Ховалыг. Как говорится, блажен, кто верует...