«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 117
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 8
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 38, 17 декабря / Обзор прессы
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№38, 17 декабря 2024 года.
    Обзор прессы

Тувинская правдаДА БУДЕТ СВЕТ, СКАЗАЛ МОНТЁР...

Как сообщила «ТП», «на встречу с руководством «Россети Сибирь Тываэнерго» собрались 18 председателей садоводческих товариществ». У всех одна и та же проблема: «износ сетей, нехватка мощности, хищения электричества и неплатежи». Как показала жизнь, решить все эти накопившиеся проблемы дачники не в состоянии. И они обратились к «руководителю энергокомпании Антону Лукину», чтобы он решил вопрос «передачи сетей СНТ в ведение энергокомпании».

Как оказалось, «энергетики готовы принять сети обществ на обслуживание, но при условии приведения их в надлежащее состояние». Как системообразующая территориальная сетевая организация, «Тываэнерго» «сможет забрать на баланс сети только одиннадцать СНТ, которые считаются безхозяйными». Но на приведение энергохозяйства в порядок «нужны и время, и деньги – потребуется как минимум 800 млн. рублей». Пока «такими денежными средствами компания не располагает». Кроме того, «энергетики также рассказали садоводам о том, как увеличить мощность, что надо сделать для того, чтобы улицы СНТ стали светлее, напомнили о необходимости своевременной передачи показаний приборов учёта».

Подытоживая встречу, Антон Лукин сказал: «мы со своей стороны готовы оказать помощь и в работе с должниками, и в борьбе с энерговоровством, но в решении вопросов энергоснабжения СНТ должны быть заинтересованы и сами граждане, там проживающие. Только совместными усилиями возможно навести порядок и сделать свет в домах СНТ ярче».

КОРРУПЦИОНЕРЫ ОБЪЯВИЛИ КОРРУПЦИИ ВОЙНУ?

«ТП» сообщила о том, что «9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, состоялась совместная пресс-конференция с участием прокурора республики Сергея Дябкина, руководителя следственного управления Следственного комитета РФ Константина Столбина и врио министра внутренних дел Тувы Вадима Овчинникова».

Если верить прокурору Дябкину (а верить ему крайне сложно, учитывая постоянные коррупционные скандалы, которые сопровождают его деятельность в Туве), «совместными действиями удалось достичь определённых результатов в профилактике коррупции в республике, пресечении значимых коррупционных деяний, по привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению ущерба». Так, «возбуждены, расследованы и направлены в суд уголовные дела по фактам получения взяток бывшими региональными министром лесного хозяйства и природопользования и заместителем министра строительства. Осуждены к различным срокам лишения свободы 13 лиц, в том числе бывшие должностные лица налогового органа республики и её бывший руководитель».

Всё это – дела давно минувших дней. Он бы ещё взятие Бастилии или Рейхстага в Берлине записал в свой актив. Необходимо признать, что при прежнем прокуроре, да и при действующем коррупция в Туве расцвела пышным цветом. Дело дошло до того, что прокурор не боится в суде отзывать свои требования о взыскании с жуликов десятков миллионов в бюджет. А его подчинённые от безделья в основном занимаются подсчётом рабочих на строительных объектах и контролем за яйценоскостью кур.

Врио министра внутренних дел Вадим Овчинников отметил, что «одним из самых распространённых коррупционных преступлений продолжает оставаться взяточничество». При этом «средний размер взятки в Туве составил 512 тысяч, а средний размер дачи взятки – около 45 тысяч рублей». Показатели, конечно, смехотворные. Столько берут только участковые врачи, школьные учителя, члены участковых избирательных комиссий да инспекторы пожарной службы. А министры берут миллионами. Но никого не поймали и не наказали. Поэтому мошенники по-прежнему чувствуют себя в Туве вольготно. Самый яркий пример – Якушев, которому давно пора на зону. Но продажные следователи по-прежнему волокитят расследование и не могут довести его до логического конца.

Удивил и руководитель СУ СК Константин Столбин, который привёл самые «масштабные» примеры борьбы со взяточниками: «в отношении преподавателя высшего учебного заведения республики возбуждено уголовное дело по признакам нескольких эпизодов преступления. В документы вносились ложные сведения о сдаче студентами зачёта по его дисциплине.

Выявляются также случаи коррупции и в действиях сотрудников органов. Так, младший инспектор дежурной службы учреждения исполнения уголовного наказания получил от осужденного взятки на общую сумму свыше 80 тыс. рублей за приобретение сотового телефона и использование его в период отбывания наказания.

Бывшего начальника следственного отдела городского УМВД приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 280 тысяч рублей. Также его лишили звания подполковника юстиции. Установлено, что он получил взятку в 140 тысяч рублей от местного жителя за переквалификацию статьи на менее тяжкую».

Иногда попадаются и чиновники: «бывшая глава департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла совместно с главой СНТ «Ромашка» и гендиректором ООО «Запад» в течение трёх лет незаконно изымали из муниципальной собственности земельные участки. Ущерб бюджету составил около 24 млн. руб.».

Но зато главный следователь Тувы не преминул напомнить «цитату Глеба Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». С этим трудно не согласиться.

ГЛАВА ТУВЫ ПОСТАВИЛ ЗАЕЗЖЕННУЮ ПЛАСТИНКУ

Глава республики Ховалыг вновь пообещал реализовать в Туве «Масштабный инвестиционный проект по переработке бытовых отходов». В этом плане примечательно, что один такой проект он в качестве мэра г. Кызыла в содружестве с главой республики Кара-оолом уже благополучно загубил. И никакой гарантии того, что подобное не случится и на этот раз, нет.

Это уже шестой провозглашённый Ховалыгом «масштабный инвестиционный проект» после газификации республики, электрификации домовладений, борьбы с сажей и строительства железной дороги то на Россию, то на Монголию. Первые провалились с треском. А вернее, умерли, не начав реализовываться.

Под очередной проект уже «определён земельный участок на территории Кызылского района в районе пгт. Каа-Хема», уверяет Ховалыг. Как говорится, блажен, кто верует...

(прочитано 354 раза)

+1
risk-inform.ru/article_11250.html

 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Остальные материалы номера 38:
Материалы по теме:
» Обзор прессы (№35, 26 ноября)
» Обзор прессы (№26, 17 сентября)
» Цена дружбы с Юрием Якушевым (№11, 19 марта)
» Обзор прессы (№2, 16 января)
» Прокуратура нанесла удар по земельным аферистам (№1, 9 января)
Жадность губит
Комментариев: 2
СК Тувы сочувствует Украине
Комментариев: 3
 
Материал входит в разделы тематического архива:

То, что в России называется элитой, в приличных странах сидит за решёткой.

Шутка 2019 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине