    Обзор прессы

ГОРОДСКОЙ ХУРАЛ ОЧНУЛСЯ И СВЕСИЛ ВСЕХ СОБАК НА МЭРА

Ситуацию вокруг принудительной отставки мэра столицы Тувы Карима Сагаан-оола, которая началась с того, что «13 декабря глава Кызыла И.Казанцева сообщила о том, что подала исковое заявление на расторжение контракта с мэром столицы Тувы», вполне обоснованно можно назвать «скандалом года». Ей посвящена публикация в правительственной «ТП». Учитывая, что инициатива отстранения мэра исходит, скорее всего, от правительства, тон публикации очевидно негативный по отношению к Сагаан-оолу.

«Бродячие собаки, мусор, отсутствие благоустройства и озеленения, проблемы с общественным транспортом, уголовные дела на начальников департаментов – волна критики со стороны депутатов Хурала Представителей обрушилась на деятельность, а, вернее, бездеятельность мэра г. Кызыла Карима Сагаан-оола во время пресс-конференции, которая прошла в минувший четверг», – говорится в статье. В ней не скрывается, что отставку мэра Кызыла готовили загодя – ещё «в 2022 году работа мэра и мэрии была признана неудовлетворительной». Тогда «неуд» мэр обжаловать не стал по просьбе московских чиновников, но когда новый «неуд» огласили весной этого года, мэр пошёл в суд. Правда, тогда нашему суду не хватило полугода, чтобы рассмотреть административное дело хотя бы в первой инстанции. А сейчас, когда Казанцева обратилась в городской суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий К.Сагаан-оола, суд взялся и за то заявление. И рассматривает их почти одновременно.

На пресс-конференции вдруг начала проявлять свои ораторские способности глава города Казанцева, заявив в частности, что в Кызыле «вопросы жизнедеятельности города и его жителей решаются ненадлежащим образом». Более того: она уверяла журналистов, что всё это безобразие она «наблюдает из года в год». Особенно её не устраивает, как решаются «вопросы транспортной доступности, безопасности детских площадок, архитектурного облика города», которые, по её мнению, «оставляют желать лучшего». При этом все эти безобразия на взгляд главы города «длятся уже 5 лет». За это время уже возбуждено «5 уголовных дел в отношении начальников департаментов», что, как считает она, «говорит само за себя». При этом глава города как бы ни понимает, что в отсутствие обвинительного вердикта никто не вправе вменять ничего тому, кто находится под следствием.

Конечно, очень хорошо, когда депутаты хотят «желать лучшего» своему городу, однако, судя по заявлению Казанцевой, никаких претензий по нецелевому расходованию бюджетных средств они мэру не предъявляют. Из чего следует, что он исполняет бюджет в строгом соответствии с решениями хурала. Тут, как говорится, «по одёжке протягивай ножки». И если деньги, предназначенные для борьбы с бродячими собаками, на организацию работы общественного транспорта и вывоз мусора правительство Тувы оставило себе, не передавая городу, то и спрашивать за исполнение этих функций именно с мэра было бы, по крайней мере, неуместно... Конечно, мэрия могла бы поправить финансовое состояние городской казны и изыскать дополнительные деньги, продавая на аукционе нуждающимся гражданам свободные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Но городской хурал лишил мэрию таких прав, передав их правительству Тувы.

Другая претензия Казанцевой – «у Кызыла нет стратегии развития». Но недалёкая женщина, ранее учившая девочек готовить борщи, как-то не понимает, что разработка и утверждение стратегии развития города – это как раз функция городских депутатов и её лично. Казанцева заявила: «у нашего города очень слабая доходная база – порядка 30-40 млн. рублей». Хотя тут всё понятно: какая она должна быть, если муниципальной землёй торгует зампред республики Чюдюк, а не мэрия г. Кызыла? А вот в столице Хакасии Абакане все полномочия не в пример нам сохранены за городскими властями. Поэтому с учётом того, что там население вдвое больше, чем в Кызыле, там доходы бюджета «составляют 300 млн. рублей».

В общем, выпустили дурочку к журналистам, а научить, что говорить, не удосужились. А она в исполнительском раже с дебильной физиономией и радостью вешает на мэра всех собак. Почему-то это мероприятие назвали «пресс-конференцией городского хурала», хотя на самом деле по существу никаких депутатов там слышно не было. Да и журналисты, судя по всему, никаких вопросов Казанцевой не задавали. Она просто зачитала заготовленный текст – и на том закончила. При этом можно было у неё поинтересоваться, почему она винит мэра в развале городского хозяйства в течение пяти лет, хотя тот отработал только два года. А если она считает, что он плохо работал в предыдущий срок, то почему тогда эти же депутаты единогласно избрали его мэром на новый срок? Они что, на самом деле идиоты? И как тогда в такой ситуации выглядит сама глава города Казанцева? Человеком, у которого начисто отсутствует собственное мнение? Тогда зачем было приглашать журналистов. Чтобы её очевидная глупость и отсутствие интеллекта стали достоянием общественности? Вот и подумалось: и зачем такую куклу держать в кресле главы Кызыла? Чтобы над нами все потешались?

В ТУВЕ И КУХАРКА МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ

Как сообщила «ТП», «в Доме правительства прошло заседание Совета при Главе Республики Тыва по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений». Поводом для такой встречи с Владиславом Ховалыгом, напомним, стали погромы и поджоги торговых заведений тувинцами, близкими к правительству и парламенту Тувы, когда «в соцсетях в результате направленной раскачки антимигрантской темы начали звучать призывы к массовым беспорядкам». Как помнится, в этом косвенно был уличён спикер тувинского парламента Кан-оол Даваа. По крайней мере, было достоверно установлено, что именно с его сотового телефона недовольные приглашались в субботу к здания парламента. А там вместо него их ждал ОМОН с автозаками. Это в газете было названо как «стабилизация обстановки в Кызыле объединёнными усилиями властей и правоохранительных органов». Хотя было бы правильнее это назвать провокацией, а Кан-оола Даваа – провокатором.

Заседание чиновников, инициированное главой республики, по его мнению «дало возможность обсудить происходящее, услышать позицию разных авторитетных в обществе людей, наметить дальнейшие действия». И кого, интересно, они назвали «авторитетными в обществе людьми»? Уж не председателя ли Верховного Хурала Тувы Кан-оола Даваа, который собрал у здания народ, но не вышел к людям, обеспечив задержание большой группы людей, которых правоохранители затем склоняли к самооговору связями с иностранными разведками?

Следует отметить отношение властей к национальным меньшинствам Тувы, которое озвучил Калзан, сообщив, что «только в этом году армянское землячество предоставило финансовую помощь в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, киргизы собрали 500 тысяч рублей и передали две сотни тёплых вещей. Азербайджанская и узбекско-таджикская диаспоры тоже внесли свой вклад». Вот тебе и весь интернационализм и солидарность всех народов по-тувински... Гони бабки, и тебе будет хорошо... Ну что скажешь об этом? Одно слово, балбесы. А выводы сделала разведёнка и блудливая женщина Вера Лапшакова, смело заявившая: «мы понимаем, что ситуация была спровоцирована... с помощью иностранных влияний». Ну, скажите, откуда бывшая кухарка с Тоджи может что-то знать об «иностранном влиянии»? Она что в Службе внешней разведки служит или ФСБ?

КАРА-ООЛА ПОСТЕПЕННО ЛИШАЮТ СОБСТВЕННОСТИ

Похоже, бывший глава республики Кара-оол активно занялся легализацией своих доходов строительством новых АЗС в Кызыле. В 2022 году он отстроил АЗС «Эне-Сай» на Правом берегу Енисея. В апреле 2024 года Верховный суд Тувы вынес решение о сносе незаконного самостроя. Затем он не успокоился и стал строить АЗС по ул. Титова. Но тут на него «наехала» городская прокуратура и через суд отобрала земельный участок, на котором он почти закончил строительство АЗС. Но это оказались не все стройки Кара-оола, на которых командует его доверенное лицо по фамилии Чудак. Этот Чудак начал строительство АЗС на востоке Кызыла напротив Погранотряда. Жители соседних домов, увидев, что у них под носом закапывают ёмкости под ГСМ, совместно с газетой «РИСК» затеяли бузу, поскольку этот земельный участок не предназначен для строительства АЗС.

Мэрия объявила 22 ноября 2024 года публичные слушания по изменению назначения земли, на которые Чудак по заданию Кара-оола пригнал кучу народа, не имеющего к этой земле никакого отношения. Нагнали каких-то спортсменов и даже Героев России, которые драли глотки за Кара-оола. Однако в противовес им пришли туда и жители соседних жилых домов, которые сказали своё решительное «нет!» новой автозаправке. И вот, как описала ситуацию «ТП»: «благодаря настойчивой позиции жителей столицы Тувы сегодня мэрия города Кызыла приняла решение об отказе в строительстве автозаправочной станции (АЗС) в микрорайоне Восток». «Индивидуальному предпринимателю отказано в изменении вида назначения земли с «Объекта торговли» на «Заправка транспортных средств». При этом «стоит отметить, что данное решение было во многом продиктовано мнением общественности. Жители упомянутого района активно выражали свои опасения относительно потенциальных экологических и социальных последствий строительства АЗС».

Жители микрорайона «ждали решения мэра», который, как известно, приходится родственником к экс-главе республики. Многие гадали, в чью пользу будет решение: родственника или общественности? Мэр на поверку оказался человеком государственным. И теперь у жителей микрорайона другая проблема: они «выступают за снос резервуаров хранения топлива, которые, по их данным, уже вмонтированы на данной территории». И в этом им должна помочь прокуратура г. Кызыла.

А пока суть да дело, Кызылский городской суд вынес решение о возвращении кызылского городского рынка из собственности семьи Кара-оолов в муниципальную собственность.

ПРОКУРАТУРА ОТЧИТАЛАСЬ

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в Прокуратуре Тувы состоялась пресс-конференция, посвященная кипучей деятельности надзорного органа с коррупционными преступлениями. В ней приняли участие «прокурор республики Сергей Дябкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Константин Столбин и исполняющий обязанности министра внутренних дел по Республике Тыва Вадим Овчинников».

Выяснилось, что «основными преступлениями остаются мошенничество с использованием служебного положения, получение и дача взятки». При этом «большинство преступлений коррупционной направленности совершаются должностными лицами: министрами, их заместителями, сотрудниками правоохранительных органов и депутатами». И это понятно: именно для этого они и идут во власть. Тут вопрос не столько в том, кто больше украдёт, а в том, кого скорее поймают и уличат в совершении преступления. Как сообщил «врио министра внутренних дел, по состоянию на 1 декабря текущего года сотрудники МВД выявили 23 коррупционных преступления. Средний размер получения взятки составил около 512 тыс. рублей, а дачи взятки – около 45 тыс. рублей». Что говорит о том, что настоящих взяточников пока ловить наши полицейские то ли не научились, то ли боятся.

Константин Столбин доложил «об итогах нашумевшего «дела налоговиков», в рамках которого «руководителю регионального управления налоговой службы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, со штрафом на сумму пять с половиной миллионов рублей. Остальным фигурантам назначены – лишение свободы на сроки от 4 до 8 лет». Но это дело давно минувших лет. Оно возбуждалось и расследовалось без тех, кто отчитался. А суть его такова: «с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые, действуя в составе «ОПГ», похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» в сумме более 30 миллионов рублей». Затем эти деньги были обналичены и потрачены на «покупку двух квартир в Москве». При этом не прозвучало, как правоохранители узнали о хищении. А всё было просто. Муж одной из участниц ОПГ поймал её на измене и сдал ФСБ. Так афера и вскрылась. Кстати, это уже второй криминальный эпизод с хищениями в руководстве Госналогслужбы Тувы. Первые уже давно отбыли наказание и находятся на свободе. Думается, что и бывшая руководитель ГНС Тувы Вероника Суге-Маадыр отмотает своё и выйдет на свободу с чистой совестью. Только мучает вопрос: а кто из налоговиков Тувы будет следующим? Или они отучатся воровать?