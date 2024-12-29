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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 40, 29 декабря / Сергей Конвиз: Гонка вооружений набирает обороты. А значит, войны неизбежны
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№40, 29 декабря 2024 года.
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Сергей Конвиз: Гонка вооружений набирает обороты. А значит, войны неизбежны

Гонка вооружений набирает обороты. А значит, войны неизбежны

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРОДУМАННЫХ РЕШЕНИЙ

Оглядываясь назад, понимаешь, насколько последние пара лет были непростыми. И даже драматичными. Чего стоит только история с хозяином ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, трагически погибшим при таинственных обстоятельствах в 2023 году. Его «Марш Справедливости» от Ростова на Москву стал для всех огромным откровением. Он вскрыл, что сегодняшняя власть держится не столько на законе, порядке и справедливости, сколько на рабском послушании. И когда вдруг оно кончается, оказывается, что никаких тормозов уже нет. Тогда достаточно каких-то 10 тысяч хорошо организованных профессиональных вооружённых и верных командиру бойцов – и столица России у твоих ног!

Как потом выяснилось, Пригожин надеялся, что Путин поймёт истинную цену Шойгу и пойдёт ему навстречу. Но Путин предпочёл Пригожину нашего земляка. Тогда, видимо, у него ещё не было планов уволить министра обороны и «пощипать» его окружение, рассадив их по СИЗО. А в итоге – Пригожин так и не решился противопоставить себя Путину. И проиграл, заплатив жизнью.

События 2023 года тяжело аукнулись нам в 2024-м: после того, как наша армия, оставшись без ЧВК «Вагнер», за неделю почти без боя сдала Сирию, всем стала понятна разница между Пригожиным и Шойгу, между Минобороны и ЧВК «Вагнер». А тогда это ещё не было таким очевидным. По крайней мере, для нашего президента. Потому Шойгу выиграл дуэль у Пригожина и Уткина, а наша армия сдала Сирию на съедение террористам, продемонстрировав всему миру слабость России.

ДОНАЛЬД ТРАМП: СТРАХ И НАДЕЖДА НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА

Когда шла предвыборная борьба в США, складывалось впечатление, что мы в 2025 году с Дональдом Трампом не соскучимся. Тогда я предположил, что если победит Трамп, то это для большинства будет благоприятным исходом. А когда это случилось, у меня наступило некое облегчение. Но теперь совершенно очевидно, что радовался я напрасно. Всё потому, что новый президент США оказался не просто оригинальным политиком, а сверх оригинальным. То, какие номера он теперь откалывает почти ежедневно, часто не укладываются ни в какие рамки.

Нынешний президент Штатов Байден утомил многих своей осторожностью и нерешительностью. Но то, что сейчас обещает Трамп, невозможно понять с позиций здравого смысла. Как помнится, до выборов он мечтал «в 24 часа» прекратить конфликт в Украине. В это верилось далеко не всем, но это всё равно обнадёживало. Зато после выборов ещё до инаугурации стало понятным, что на такой шаг у него силёнок явно маловато. Скорее всего, СВО продлится до тех пор, пока в России не закончатся солдаты, нефть и деньги. То есть очень даже не скоро.

Всё потому, что у Трампа никаких реальных рычагов воздействия на В.Путина нет, и не предвидится. Они, может быть, есть у лидера КНР Си, поскольку теперь Россия полностью зависит от благосклонности китайцев. Но Трамп управлять китайцами вряд ли сможет. Пока заметно лишь, что он перекладывает всю ответственность за ситуацию в Украине на европейские страны, которые к подобной миссии явно не готовы.

Но зато Трамп, не имея возможности влиять на Путина, «чудачить» не перестал. То он пообещал назначить министром обороны США блогера и телекомментатора Fox News Пита Хегсета, то предлагает Великобритании и Евросоюзу направить свои войска в Украину для разведения сторон. То и вовсе объявил о желании, чтобы Мексика и Канада вошли в состав США на правах новых штатов. Недавно поведал общественности, что хочет купить у Дании Гренландию, хотя никто её не продаёт... Складывается такое впечатление, что он упивается своей победой на выборах и забавляется причудливыми планами.

В этом плане президент России тоже не отстаёт. К примеру, фактически взял и «отрубил» население от Youtube. А затем на «прямой линии» с народом заявил, что население страны устало от стабильности, принимая её за «застой», и захотело «движухи». Однако, когда он обеспечил эту «движуху» тем, что двинул войска в Украину, общество вдруг затрепетало от «ужаса». Ну, типа, как такому народу угодить, если ему ни «застой», ни «движуха» не нравится? А затем фактически признал, что боевые действия в Украине начали мы, заявив, что жалеет только о том, что не начал их раньше.

Тем не менее, в России и мире все ждут 20 января 2025 года, когда Трамп, вступив в должность, начнёт реально воплощать в жизнь свои обещания. Думаю, тут такая «движуха» начнётся, что нам мало точно не покажется. И это я не по поводу Мексики, Канады или Гренландии. Я про Россию и Украину, где реально от СВО очень устали и хотят её скорейшего окончания. И про то, что рассчитанная то ли на три дня, то ли на три месяца военная кампания по денацификации и демилитаризации соседней страны силами второй армии мира вряд ли уложится даже в три года. Уже сейчас трудно понять, что для нас выгодно. То ли вернуть занятые территории, то ли освободить всю Украину до границы с Польшей. Поскольку очевидно, что восстанавливать разрушенные города, деревни, дороги и энергетику Украины нам в ближайшие 20 лет будет не на что. А заграница теперь нам точно помогать не станет. Так что для нас и победа, и поражение означают одинаково мрачные перспективы.

Впрочем, похоже, такую точку зрения разделяют далеко не все россияне. И со мной точно не согласятся наши власти, мечтающие о параде по Крещатику в Киеве.

ОБРАЗЦОВАЯ ПОБЕДА В УСЛОВИЯХ ВРАЖДЕБНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Мы бы, наверное, и на СВО смотрели бы глазами Путина, если бы не контрастная ситуация на Ближнем Востоке. Там Израилю (правда, не без помощи США и их авианосных групп) удалось поставить на колени не только террористов ХАМАСа, Хезболлы, хуситов и прочую ближневосточную нечисть, но и укоротить желания аятолл Ирана – огромной по территории мусульманской нефтегазоносной 90-миллионной страны.

Вызывает законное удивление и то, как эта маленькая 9-миллионная страна сумела вовремя сориентироваться по ситуации в Сирии и принялась срочно «стричь купоны» с бегства из страны президента Башара Асада. Тот от страха перед террористами-ваххабитами бросил свой народ на произвол судьбы. В настоящее время Израиль практически «зачистил» военный потенциал армии Сирии и занял главенствующие Голанские высоты, с которых имеет возможность контролировать ситуацию в стране. Одновременно он ведёт переговоры с друзами и курдами, которые готовы перейти под его защиту.

Кстати говоря, власти Израиля практически достигли консенсуса и с новыми властями Сирии. Они нашли, что им предложить в обмен на мир – питьевую воду и электроэнергию. Может быть, такое сотрудничество не станет вечным, но на 20 лет оно вполне может потянуть.

И это притом, что Израиль окружён противником, который более чем в 30(!) раз превышает Израиль по численности населения и раз в 10 – по военно-экономическому потенциалу. К тому же внутри Израиля давно тлеет внутриусобная борьба за власть, которую они временно отложили до лучших времён. Но даже в случае, если премьер-министра Нетаньяху всё же осудят за коррупцию и на несколько лет посадят в тюрьму, для еврейского общества никаких осложнений его отсутствие не составит.

ЧТО ОБРАЗУЕТСЯ НА МЕСТЕ СИРИИ?

Но вернусь снова к ситуации в Сирии. Кто бы что ни говорил, а о ней мы ещё долго не забудем хотя бы потому, что там заварилась такая дремучая смесь, какой, наверное, не было ни в одном регионе мира. 8 декабря 2024 года антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны.

Его семья правила Сирией более 50 лет, а теперь в стране начался транзит власти: глава запрещённой в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.

Но кто такой этот Джулани? Как долго он будет надевать галстук и рядиться в тогу либерального политика? Нельзя забывать, что он – воспитанник Аль-Каиды (запрещённая российскими властями террористическая организация) и террорист до мозга костей. Как только он окрепнет и станет на ноги, мы в нём снова увидим моджахеда.

Общеизвестно, что в стране, помимо арабов, проживают курды, друзы, сирийские туркмены, армяне, ассирийцы и множество других этнических групп, у которых разные интересы и взгляды на будущее Сирии. Друзы рвутся в Израиль, курды намерены создать собственное государство. А под боком Турция с её Эрдоганом, который пытается воссоздать Османскую империю. У него – вторая по мощи армия в НАТО. И то, как он лихо скрутил Армению, а затем свалил режим Асада в Сирии, отчётливо показывает его потенциал как ловкого политика и стратега. Жизнь подтвердила, что он лучше других лидеров понимает изнутри ситуацию на Ближнем Востоке и готов ради достижения своей цели многим пожертвовать. Остановить его может разве что только Израиль с его хорошо оснащённой современным оружием, дисциплинированной, высокопрофессиональной и отлично мотивированной армией, поддерживаемой населением.

И тут мы снова должны вспомнить избранного президента Трампа, который, пожалуй, пока последователен только в одном – безоговорочной поддержке Израиля в его борьбе за выживаемость народа. В этом плане Трамп вряд ли изменится. Тогда и войны Израиля с Турцией можно будет избежать.

В общем, мир подошёл к 2025 году в ожидании тревожных перемен. Сейчас можно определённо понимать, что все страны озаботились своей безопасностью. И гонка вооружений, в том числе самых смертоносных видов оружия, неизбежна. А значит, во всём мире будет, образно говоря, меньше масла и больше пушек. 90-е годы, когда весь мир сокращал расходы на оборону, ушли в далёкое прошлое. Раньше страны ЕС не могли наскрести 2% ВВП на свою оборону. А теперь Трамп ставит перед ними задачу увеличить финансирование НАТО до 5%, то есть в 2,5 раза. Такова реальная картина мира.

Сергей Конвиз

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