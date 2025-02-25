Сергей Конвиз: Трамп готовит России ловушку?

Все мы являемся свидетелями того, как президент США Дональд Трамп упивается своей победой на выборах и продолжает со всем своим непомерным удовольствием шокировать мир. Он постоянно генерирует различные громкие заявления, порой с интервалом в день-два выдавая на гора совершенно противоположные взгляды. Многие помнят, как он во время предвыборной кампании обещал в случае его избрания остановить боевые действия в Украине «за 24 часа». За него проголосовали и ждут обещанного. А он тут же «переобулся» и заменил обещанные «24 часа» сначала «100 дней», а затем и вовсе на «полгода». Складывается впечатление, что в его действиях полностью отсутствует как логика, так и ответственность за свои слова.

ТЕПЕРЬ США – СОЮЗНИК РОССИИ?

Но на самом деле это не так. Логика в его словах и действиях должна быть хотя бы потому, что он – миллиардер и эффективный бизнесмен. Так что если бы он не «дружил» с головой, он бы не стал тем, кем он сейчас является. Состоит она в том, что он люто ненавидит бывшего президента Джо Байдена и всех, кто его поддерживал последние четыре года. Все, кто противодействовал Байдену, автоматически заносятся в списки людей, которые Трампа устраивают. Именно поэтому в число «не подходящих для общения» попали лидеры Евросоюза и в том числе президент Украины Зеленский. А «приятным для общения» неожиданно стал президент России В.Путин, из которого Байден в своё время «слепил» мирового изгоя.

Кроме того, Зеленский проявил недопустимый на взгляд американского президента, нрав, уклонившись от немедленного подписания составленного американцами Соглашения, по которому Украина в оплату ранее выделенной безвозмездной помощи США, должна уступить им половину всех месторождений, имеющихся в Украине, а также морских портов. Такое осторожное поведение Зеленского Трамп воспринял как личное оскорбление. Он немедленно пошёл на него в атаку, заявив, что тот «диктатор», а его рейтинг в районе 4%.

Всё это привело к тому, что в Эр-Риаде встретились делегации США и России, а представителей ЕС и Украины туда демонстративно не пригласили. Это в свою очередь вызвало неудовольствие как Зеленского, так и европейских лидеров, что они публично и озвучили. Когда Трампу это передали, он пришёл в бешенство. И немедленно присоединился к мнению Путина о нелегитимности Зеленского и необходимости проведения в Украине срочных президентских выборов, поскольку что-то подписывать с ним невозможно. А пока следует объявить перемирие на линии боевого соприкосновения войск, провести в Украине выборы президента и уже со следующим президентом подписать мир.

Это ещё больше запутало ситуацию. Сложилось впечатление, что Трамп почему-то действует не в русле согласованной западной коалицией политике, а в интересах их общего врага Путина. В общем, ситуация вокруг Украины и взаимоотношений союзников внутри НАТО стала недопустимо запутанной и плохо прогнозируемой. Пошли слухи даже о том, что Трамп намерен вывести свои войска из Европы.

Ранее было сломано много копий вокруг вопроса вступления в блок НАТО Украины. Россия при этом выступала категорически «против». Теперь ситуация кардинально меняется на глазах, поскольку на самом деле без учёта 100-тысячного контингента НАТО в лице армии США никаких боеспособных военных частей в Европе нет кроме ВС Украины, которые Россия намерена разоружить.

В Европе сложился консенсус вокруг вопроса, что будет делать Россия в случае капитуляции Украины. Проблема состоит в том, что для них перспектива российской агрессии против стран Евросоюза в таком случае становится вполне реальной. Восполнить отсутствие 100-тысячного контингента американских войск они могут только одним способом – за счёт армии Украины. Если она к тому времени будет лояльна НАТО. В общем, в случае отсутствия военных США в Европе вся надежда стран ЕС – на Украину и Зеленского.

Теперь лидеры Евросоюза находятся в состоянии паники. Они не могут понять, что будет с ними в ближайшем будущем.

ЛЬСТИВАЯ ДЛЯ ПУТИНА РИТОРИКА И РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Тем временем на линии боевого соприкосновения ситуация складывается для нас совсем непростая. По сведениям независимых источников, если в ноябре 2024 года российские войска продвинулись на 700 кв. км, в глубь Украины, в январе 2025 года – чуть более чем на 200 кв. км, то за первую половину февраля т.г. – только на 20 кв. км. Хотя интенсивность боевых действий по всей линии боевого соприкосновения значительно возросла и составляет порядка 226 боестолкновений в месяц. Это говорит о том, что значительно улучшить свои переговорные позиции нашим войскам пока не удалось. И виной тому – непрекращающийся поток военной помощи Украине со стороны США и стран Европы. Мало того: в Украину из Израиля уже прибыли и поставлены на дежурство средства ПВО в виде батарей Patriot.

Как сообщают военные обозреватели, приграничные с Украиной территории европейских стран НАТО забиты военной техникой и боеприпасами для ВСУ. Так что, невзирая на изменение риторики, Трамп не только не уменьшает поставки в Украину, но и значительно их усиливает. Так что лесть в отношении российского президента не очень согласуется с его действиями. Что подтверждает версию, что Трамп готовит Путину некий неприятный «сюрприз».

Независимые журналисты, которым я обычно доверяют, полагают, что метаморфоза, произошедшая с Трампом, может иметь два объяснения. Первое, что президент США сошёл с ума. А второе состоит в том, что он вполне здоров и задумал что-то грандиозное, в результате чего Путин угодит в подстроенную Трампом ловушку. И ему придётся исполнить то, что от него требует Запад для установления прочного мира в Европе. Потому воспринимать всю лесть Трампа в отношении Путина как его искреннее желание наладить хорошие долгосрочные отношения с лидером России – не очень обоснованно.

СКРЫТЫЕ МОТИВЫ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ СИЛ

Для такой точки зрения есть объективные обстоятельства. Состоят они в том, что для США как государства и лично президента Трампа главный геополитический противник – это Китай. Россию он рассматривает в качестве досадного обстоятельства, которое следует перетянуть на свою сторону. С другой стороны, для Путина очень важно рассорить Трампа с Европой, чтобы Украина осталась без денег и оружия. Тогда было бы совсем не трудно добиться от неё полной безоговорочной капитуляции.

Но проблема состоит в том, что рассорить Россию и Китай у Трампа вряд ли получится, как бы он Путина ни соблазнял перспективами российско-американской дружбы. Китай – огромная страна с 1,5 млрд. населением, которая за последние три года санкций глубоко интегрировалась в Россию. При этом Си Цзиньпин ведёт себя последовательно и вполне надёжно, не давая оснований ему не доверять. Он, судя по всему, лидером КНР будет ещё очень долго. В то время как век президентства Трампа всего четыре года. И он не имеет возможности продлить его после 2029 года.

Америка – сложная страна. Там власть президента ограничена Конгрессом. Сейчас в нём большинство у республиканцев. Но через полтора года состоятся промежуточные выборы, в результате которых республиканцы могут большинство утратить. Тогда Трамп снова, как в предыдущем сроке, окажется в состоянии изоляции. И даже при всём своём желании исполнить обещанное не сможет. Так что для Путина союз с Си гораздо перспективнее, чем с Дональдом.

А с другой стороны, надеждам Путина рассорить Европу с США в ближайшем обозримом будущем – тоже вряд ли суждено сбыться. В ЕС проживает 450 млн. достаточно обеспеченных по современным меркам граждан. Это огромный платёжеспособный рынок. Товарооборот между ЕС и КНР – более $1,2 трлн. в год. А у США и РФ годовой товарооборот – менее $5 млрд., в то время как с Китаем – более $800 млрд. В 2024 году на Китай пришлись 35% всего внешнеторгового товарооборота России. При такой конфигурации экономических отношений между ЕС, РФ, Китаем и США разрыв связей между Китаем с Россией и Европой мало реализуем. Более того: если связи между Европой и Америкой будут ослабляться, есть вероятность того, что в случае ухудшений отношений с США европейцам будет выгоднее укреплять торговлю с Китаем. При таких обстоятельствах наибольший вред при таком сценарии будут нести США.

Трамп – бизнесмен. И как минимум считать деньги он умеет. Конгресс – тоже. Так что ожидать ухудшений отношений между партнёрами по НАТО ради налаживания дружбы Трампа с Путиным не приходится. В разрезе таких перспектив в искреннее желание Трампа наладить хорошие отношения с Путиным совсем не верится. А потому полагать, что Трамп готовит Путину какую-то ловушку, вполне обоснованно. Скорее можно предположить, что Трамп для Путина публично «мягко стелет», чтобы затем «вдруг» внезапно «обидеться» на него за его нежелание создавать альянс против Китая, чтобы приступить к варианту «мира через силу». В соответствии с ним, если Россия будет упрямиться в заключении мира с Украиной, США примут меры по снижению цены на нефть и увеличения военных поставок в Украину.

Вот чего не следует ожидать, так это налаживания хороших отношений между США и КНР. В этом плане «точкой напряжения» является Тайвань, судьба которого очень зависит от того, как разрешится кризис в Украине. И если состоится капитуляция этой страны, это «развяжет руки» Китаю в установлении протектората над населением этого острова. Поэтому, считают эксперты, Трамп не сможет допустить капитуляции Украины. Даже несмотря на сложные личные отношения с её президентом Зеленским.

О том, насколько искренен Трамп, заявляя о своих симпатиях к России и Путину, мы узнаем не так скоро. Всё станет ясно тогда, когда прояснятся контуры временного перемирия и мира в Украине. И Трамп, и Путин, убеждают весь мир, что очень стремятся к установлению мира и прекращению гибели людей. При этом многие эксперты полагают, что в ближайшие месяцы мира в Украине ожидать не приходится.

А вот милитаризация всего мира в ближайшие годы, невзирая на публичные заявления, весьма вероятна. Трамп заявил, что охранять Европу бесплатно он не будет. Поэтому там актуален вопрос создания боеспособной европейской армии, которая будет в состоянии отразить любую, в том числе ядерную, агрессию. В Европе тактического ядерного оружия, если не брать в расчёт США, просто нет. Значит, Европу ждёт ядерная гонка. И совсем не исключено, что у Украины может появиться тактическое ядерное оружие. Наподобие того, что в своё время Украина по Будапештскому меморандуму передала России.

Сергей Конвиз