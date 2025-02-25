Свежий анекдот
Собрал губернатор своих подчинённых и говорит:
– Я придумал, как поднять с колен республику! Надо всего лишь избавиться от безработицы, снизить бедность и поднять экономику!
– А как?
– Так! Идите на хрен! Откуда я знаю – как? Я не тактик, я – СТРАТЕГ!
Короче, от этого фантастического роста благосостояния россиян сплошные проблемы. То цены вырастут, то масло пропадёт, то ещё что-нибудь. Пора создавать министерство борьбы с экономическим развитием!
– Я придумал, как поднять с колен республику! Надо всего лишь избавиться от безработицы, снизить бедность и поднять экономику!
– А как?
– Так! Идите на хрен! Откуда я знаю – как? Я не тактик, я – СТРАТЕГ!
* * *Министр экономического развития Решетников заявил, что к росту цен в России привело увеличение доходов граждан и перемены в спросе.
Короче, от этого фантастического роста благосостояния россиян сплошные проблемы. То цены вырастут, то масло пропадёт, то ещё что-нибудь. Пора создавать министерство борьбы с экономическим развитием!