    Свежий анекдот

Собрал губернатор своих подчинённых и говорит:– Я придумал, как поднять с колен республику! Надо всего лишь избавиться от безработицы, снизить бедность и поднять экономику!– А как?– Так! Идите на хрен! Откуда я знаю – как? Я не тактик, я – СТРАТЕГ!

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Министр экономического развития Решетников заявил, что к росту цен в России привело увеличение доходов граждан и перемены в спросе.Короче, от этого фантастического роста благосостояния россиян сплошные проблемы. То цены вырастут, то масло пропадёт, то ещё что-нибудь. Пора создавать министерство борьбы с экономическим развитием!